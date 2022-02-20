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Ракета-носій "Антарес" з українським першим ступенем вивела на орбіту корабель з вантажем для МКС

Новини Цензор.НЕТ Технології

Ракета-носій

Ввечері 19 лютого із Центру космічних польотів на острові Воллопс у американському штаті Вірджинія успішно запустили ракету-носій середнього класу "Антарес".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державного космічного агентства.

Зазначається, що ракета вивела на орбіту автоматичний вантажний транспортний корабель Cygnus, на борту якого 3729 кг корисного вантажу для Міжнародної космічної станції.

"У рамках програми "Антарес" українська сторона виконала весь комплекс робіт: проєктування, відпрацювання та виготовлення матеріальної частини основної конструкції першого ступеня для ракети-носія. Усього з 2013 року ракета-носій "Антарес" стартувала 16 разів, 15 з них - успішно", - зауважується у повідомленні.

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Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+4
Браво Україна!
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20.02.2022 03:16
+1
Раз зробили першу ступень, значить можем і другу...а там вже , що фантазія підкаже-чим навантажити...
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20.02.2022 07:27
+1
До Москвы достаточно одной первой ступени, получится обычная МБР с нагрузкой тонн в пять.

У меня фантазия сразу начинает считать, сколько разделяемых маневрирующих ядерных боеголовок поместится в пяти тоннах.
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20.02.2022 07:35
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Браво Україна!
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20.02.2022 03:16 Відповісти
Батько наш Бандера. Україна мати , будемо кацяпів з України гнати.
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20.02.2022 07:44 Відповісти
А шо з нашим супутником вдалось встановити з ним звязок
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20.02.2022 06:10 Відповісти
Сигнал стійкий: український супутник вийшов на зв'язок
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20.02.2022 06:44 Відповісти
Угу, только тогда это была наглая ложь. Но есть шанс, что через пару месяцев он повернется батареями к солнцу и таки заработает. Но ему через три года всё равно падать, так что это просто уменьшит на три-четыре месяца время эксплуатации.
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20.02.2022 07:32 Відповісти
ніт, нехай літає, як символ ганьби шмарклєнского
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20.02.2022 07:21 Відповісти
Раз зробили першу ступень, значить можем і другу...а там вже , що фантазія підкаже-чим навантажити...
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20.02.2022 07:27 Відповісти
До Москвы достаточно одной первой ступени, получится обычная МБР с нагрузкой тонн в пять.

У меня фантазия сразу начинает считать, сколько разделяемых маневрирующих ядерных боеголовок поместится в пяти тоннах.
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20.02.2022 07:35 Відповісти
Все це так, але де ж їх взяти?
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20.02.2022 07:40 Відповісти
У шахтах шахтарі накопають, як завжди. Ми ж без'ядерна країна, ми весь свій ядерний потенціал задарма віддали країні, яка потім на нас напала. Ось де проблема, а інженери з конструкторами у нас що завгодно зроблять. А ось що діється в головах політиків, краще навіть не згадувати.
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20.02.2022 07:45 Відповісти
Круто! Вітаю всіх причетних! Не дивлячись на все те, що відбувається у нас, ми продовжуємо рухати космічну програму
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20.02.2022 07:43 Відповісти
Це не ми. Це США рухає власну космічну програму. А ми просто найманий персонал. Це теж почесно та поважно. Але це не ми.
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20.02.2022 07:49 Відповісти
Когда вы ракеты строить начнёте, 30 лет на одном и том же месте. Украинец основал с нуля компанию ракетостроение в США , в итоге амеры заставили продать за 1 доллвр 58 % акции.. хватайте этого украинца создайте любые условия которые он потребует, становитесь реальной космической державой а не на языке, сколько можно смешить планету, 30лет собирали спутник, готовили к запуску, даже два можно сказать, ***** ни одни не работает!!!! Какое ну как такое может быть!!! 30 лет работы куча бабла, и все смыть в унитаз!! Маск ***** за год ************ сделал спутников и вывел, тут один не способны сделать. Хватайте парня , целуйте его везде, пусть строит свою мечту в Украине, создайте все условия длЯ него, хватит смешить мир!
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20.02.2022 08:07 Відповісти
для кого? ты же не знаешь, кто он на самом деле) я смотрю он так обгадился в сша, что аж заказал про себя целую пиар компанию и даже боты за него вписываются)
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20.02.2022 09:15 Відповісти
Давай по фактам, компания есть , ракеты строятся, амеры увидели угрозу безопасности, акции проданы..все остальное разве важно? Маск тоже темнейшая лошадка, в начале может быть да, но космос программу неплохо финансирует правительство США его нынче...
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20.02.2022 09:50 Відповісти
кстати маск все делал за свои
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20.02.2022 09:16 Відповісти
 
 