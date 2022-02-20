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Захисний одяг, генератори, намети, медичне обладнання та ліки, - ЄС надає Україні гуманітарну допомогу

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Захисний одяг, генератори, намети, медичне обладнання та ліки, - ЄС надає Україні гуманітарну допомогу

Євросоюз відгукнувся на запит України про надання надзвичайної гуманітарної допомоги та організував доставку в Україну вантажів для підтримки цивільного населення на випадок подальшої ескалації ситуації з безпеки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Європейської комісії.

"У відповідь на запит від Уряду України про надання надзвичайної допомоги через загрозу подальшої ескалації, Європейська комісія координує доставку важливих вантажів для підтримки цивільного населення, з використанням Механізму ЄС із цивільного захисту. Ця допомога призначена для підтримки зусиль України з підготовки до всіх можливих сценаріїв", - йдеться у повідомленні.

Допомога включає захисний одяг, взуття, дизельні генератори, протипожежні засоби, намети, ковдри та спальні мішки, гігієнічні та медичні набори, комплекти анальгетиків та антибіотиків, медичне обладнання для термінової допомоги сотням пацієнтам, медичні комплекти для допомоги пораненим, дезінфектори тощо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Австрія надасть 2,5 млн євро гуманітарної допомоги для мешканців Донбасу, - глава МЗС Шалленберг

Згадана допомога надійде через Механізм цивільного захисту ЄС від кількох європейських країн, зокрема, від Словенії, Румунії, Франції, Ірландії та Австрії.

"Європейський союз стоїть у повній солідарності з народом України, та надає людям конкретну допомогу. Щойно Україна запросила нашу допомогу, ми розпочали цілодобову роботу для того, щоб допомогти зусиллям її влади. Негайна допомога з цивільного захисту вже в дорозі. Словенія, Румунія, Франція, Ірландія і Австрія вже зробили перші пропозиції, і я очікую, що більше допомоги надійде від інших країн-членів ЄС протягом наступних днів", - зауважив з цього приводу Єврокомісар з питань кризового менеджменту Янез Ленарчич.

Як зазначається у повідомленні, Координаційний центр ЄС з реагування на надзвичайні ситуації перебуває у постійному контакті з владою України, і ЄС готовий за надати Україні подальшу допомогу за запитом. ЄС та його країни-члени є наразі найбільшими гуманітарними донорами з надання допомоги у відповідь на кризу у на Сході України, при цьому ця допомога призначена вразливому населенню з обох сторін контактної лінії.

Також читайте: 38 тонн гуманітарної допомоги від Польщі доправили в Україну

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+5
Пшел, курва.
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20.02.2022 04:27
+5
Германия даже на это пожлобилась. Полностью под Рашкой сосисочники
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20.02.2022 07:22
+4
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20.02.2022 08:34
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Неявка рашки на войну будет считаться победой Украины
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20.02.2022 02:58 Відповісти
are you waiting for a reality show?
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20.02.2022 05:41 Відповісти
Мужчина, проснитесь, Вы обосрались (с)
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20.02.2022 07:43 Відповісти
встречайте, СКОРО на OLX новые поступления из Европы
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20.02.2022 08:21 Відповісти
Один большой полевой госпиталь, оборудованный и оснащенный чем только можно, при президентуре Пець Лексеича благополучно разворовали. Где-то читал, осталось в памяти, потому что факт вопиющий, что часть хирургического инструмента с того госпитала оказалась в частных клиниках.
При ЗЕлупе с его Великим крадивныцтвом такое, конечно, "невозможно"
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20.02.2022 08:49 Відповісти
Євген Гримало з українським корінням
будемо вважати кацапом.

його предки напевне в гробах перевертаються від "діяльності їх нащадка"
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20.02.2022 09:06 Відповісти
Пшел, курва.
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20.02.2022 04:27 Відповісти
...і нарешті - про погоду: в результаті чергової «білої завірюхи» в носі президента Зеленського в його голові очікується густий туман з рясними опадами жовтого кольору в очі його прихильників...
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20.02.2022 07:53 Відповісти
Германия даже на это пожлобилась. Полностью под Рашкой сосисочники
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20.02.2022 07:22 Відповісти
1:1 після другого періоду.
сподіваюсь фіни обують ціх скрепанутих лапотніков.
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20.02.2022 07:48 Відповісти
Якщо Ви вранці прокинулися , включили комп»ютер , зайшли у соцмережі і читаєте новини, а там не пишуть ні про один «зашквар» «ЗЕ-шобла» , перевірте - може це лише світанок вихідного дня і вони ще в ліжках?
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20.02.2022 07:51 Відповісти
уупс 2:1 фіни!
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20.02.2022 07:53 Відповісти
Сюрпляс Аморалов


@BOmexCmqpHnNNWK

·
23 ч



Мир подошёл к той опасной черте,когда сверхвысотные аппараты должны бы уже *********** жалкому в плешь между рог.И сказать по-русски-это не мы,нас там не было,ракету можно купить в любом военторге или в шахте откопать. Это спасло бы многие жизни невинных людей.И счастья навалом.
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20.02.2022 08:12 Відповісти
ну от і все - Фіни золото!
кацапня мельдонію недожрала...
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20.02.2022 08:20 Відповісти
Защитная одежда, палатки - депутатам для охоты, генераторы - чиновникам обл.администраций на дачу, лекарства и мед.оборудование - Феофания. Вся помощь уже распределена
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20.02.2022 08:31 Відповісти
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20.02.2022 08:34 Відповісти
умом рассию не понять..

тем более не понять чучел из ЛуГандонии
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20.02.2022 09:08 Відповісти
а у зебилов
была возможность
выпустить и раздать каждой украинской семье тревожные
пакеты и инструкции
что делать в случае полномасштабного вторжения,
но они - тихенько ушли
в лес ...
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20.02.2022 09:53 Відповісти
генераторы очень помогают отбивать атаку танков.
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20.02.2022 11:10 Відповісти
 
 