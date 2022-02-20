За добу в Україні зафіксовано 17 448 нових випадків захворювання на коронавірус, 152 особи померло, 11 963 - одужало, - МОЗ

За добу 19 лютого в Україні зафіксовано 17 448 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 473, медпрацівників – 142).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, за минулу добу:

госпіталізовано – 3 172 особи;

летальних випадків – 152;

одужало – 11 963 особи.

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За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 4 720 771 особа;

одужало – 3 938 459 осіб;

летальних випадків – 104 518;

проведено ПЛР-тестувань – 19 373 373.

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Також за минулу добу 29 528 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 8 326 людей, другу дозу – 13 041 людина, додаткову дозу отримали 93 людини, бустерну дозу – 8 068 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 675 594 людини, з них отримали першу дозу – 15 675 592 людини, отримали дві дози – 15 114 034 людини, отримали додаткову дозу – 26 432 людини, бустерну дозу – 664 148 людей. Загалом проведено 31 480 206 щеплень.