Усі ознаки вказують на те, що Росія планує повномасштабний напад на Україну, - Столтенберг
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
НАТО бачить ознаки того, що Росія може вдатися до повномасштабного нападу на Україну.
Про це генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг заявив у суботу телеканалу ARD, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Усі ознаки вказують на те, що Росія планує повномасштабний напад на Україну", – заявив Столтенберг.
За його твердженням, російські війська від кордону з Україною "не виводяться, як каже Росія, навпаки, прибувають нові".
Генсек також сказав, що НАТО бачить ознаки того, що Росія "готується створити привід для нападу".
Проте, сказав Столтенберг, альянс, як і раніше, відданий пошуку шляхів політичного рішення.
"Ми хочемо змусити Росію змінити курс і сісти за стіл переговорів із нами", - сказав він.
Топ коментарі
+59 Перехватчик
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+55 Sophia-Maria Duglass
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+49 Александр Чуднивец f1b95bc0
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(Добре, що там є багато кавказьких, татарських етносів.)
Мачіть хахлов - це їх національний вид спорту. А потім грабувати наші міста та села. Україна для одічалих - це ласий шматок. Вони б залюбки усі сюди переїхали жити, як це було після голодомору, коли вони займали цілі села, які повимирали від голоду.
1939
21сентября
нужно 500 000 военных РФ как минимум, вот реальная Угроза