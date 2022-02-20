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Усі ознаки вказують на те, що Росія планує повномасштабний напад на Україну, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Усі ознаки вказують на те, що Росія планує повномасштабний напад на Україну, - Столтенберг

НАТО бачить ознаки того, що Росія може вдатися до повномасштабного нападу на Україну.

Про це генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг заявив у суботу телеканалу ARD, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Усі ознаки вказують на те, що Росія планує повномасштабний напад на Україну", – заявив Столтенберг.

За його твердженням, російські війська від кордону з Україною "не виводяться, як каже Росія, навпаки, прибувають нові".

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Генсек також сказав, що НАТО бачить ознаки того, що Росія "готується створити привід для нападу".

Проте, сказав Столтенберг, альянс, як і раніше, відданий пошуку шляхів політичного рішення.

"Ми хочемо змусити Росію змінити курс і сісти за стіл переговорів із нами", - сказав він.

Також читайте: Україна може поставити під сумнів зобов'язання щодо Будапештського меморандуму, - Зеленський в Мюнхені
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Топ коментарі
+59
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20.02.2022 08:47
+55
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20.02.2022 09:06
+49
Нравіца нє нравіца-ВСУ справіцца...
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20.02.2022 08:47
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Хйло напал еще в 14м году и вроде никуда сильно не делся. и люди гибнут ежедневно, все 8 лет. может имелось ввиду "Украине выгодно чтобы Хйло разрушил еще пару сел и городов, пока дойдет мудрого народа и избранных им, что война идет?" но это вряд ли - если 30 лет ничего не делать, а только пилить ресурсы, вдруг сразу ничего не получится, да и не захочется.
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20.02.2022 11:50 Відповісти
Якщо народ не готовий вийти на Майдан і наполягти на імпічменті, то для очищення нації від злодіїв буде корисна така війна. Ми в ній очистимося як від російських гнид, так і від корупціонерів, що смокчуть кров із всієї нації.
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20.02.2022 20:08 Відповісти
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20.02.2022 11:00 Відповісти
Україні та союзникам необхідно у самій рашці організувати війну.
(Добре, що там є багато кавказьких, татарських етносів.)
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20.02.2022 11:03 Відповісти
Какая следующая дата?
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20.02.2022 11:55 Відповісти
Кацапи дійсно хочуть йти та вбивати нас.

Мачіть хахлов - це їх національний вид спорту. А потім грабувати наші міста та села. Україна для одічалих - це ласий шматок. Вони б залюбки усі сюди переїхали жити, як це було після голодомору, коли вони займали цілі села, які повимирали від голоду.
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20.02.2022 12:03 Відповісти
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20.02.2022 13:19 Відповісти
Бери больше- рефрижераторы на Ростов пойдут, как в Чечне...Лень распинаться тут,школота одна и бот
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20.02.2022 18:11 Відповісти
А ЭТО ЧТО !?
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21.02.2022 12:39 Відповісти
Вот я и говорю школота. Ты ещё не родился когда на Ростов ВАГОНЫ рефрижераторы шли с трупами солдат Чеченской войны.
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21.02.2022 13:42 Відповісти
СТАРИК А ОТКУДА ТЫ ЗНАЕШЬ, ЧТО ЭТО НЕ РЕФРИЖЕРАТОР !?
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21.02.2022 13:52 Відповісти
Сумасшедший ваш.. Лука. Жаль пострадает.. и Беларусь
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20.02.2022 15:56 Відповісти
Скоро будете историей.. как Гитлер.. и еже с ним
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20.02.2022 19:31 Відповісти
хахаахахАХАХАХАХАХ!!!! ти на всю голову притрушений! що конкретно зі "всього" у вас є?
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20.02.2022 20:22 Відповісти
Белорусская область в составе рахи. У меня все.
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20.02.2022 21:45 Відповісти
Как там Брестская крепость? Отжали у Польшинемцы и передали Советам?
1939
21сентября
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20.02.2022 18:09 Відповісти
ВАЛИ КАЦАПІВ!!!!
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20.02.2022 20:21 Відповісти
150 000 военных РФ на Украину, Это смешно , Это все лишь Шантаж чтоб добиться желаемого

нужно 500 000 военных РФ как минимум, вот реальная Угроза
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20.02.2022 22:49 Відповісти
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20.02.2022 23:43 Відповісти
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