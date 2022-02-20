Макрон готовий докласти нових зусиль для врегулювання ситуації довкола України, - Єлисейський палац
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Президент Франції Емманюель Макрон готовий докладати зусиль, щоб досягти деескалації ситуації довкола України.
Про це повідомляє телеканал BFMTV, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Президент республіки піде на будь-які ризики, щоб зберегти стабільність і мир у Європі. Якщо для досягнення цієї мети потрібен новий закордонний візит, він його здійснить", - зазначили у канцелярії Макрона.
У суботу Макрон провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським, а в неділю у нього заплановано телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.
Топ коментарі
+21 Перехватчик
показати весь коментар20.02.2022 09:00
+15 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар20.02.2022 09:01
+11 Шрек Баблокат
показати весь коментар20.02.2022 09:12
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
@_Fashington
·
13 ч
Зеленский на Мюнхенской конференции: "Я не знаю, чего хочет Путин, потому предлагаю встретиться".
Зеленский почти 3 года президент, но так и не понял, что... ЦЕЛЬ ПУТИНА - УНИЧТОЖЕНИЕ УКРАИНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
мы помним "миротворческие" усилия Штанмаера и Саркози в Грузии.. откровенное подыгрывание лилиПутину в ущерб интересам Грузии..
догадаемся с первого раза ?
Спляшет пуйлу чечетку?
Пусть пообещает путину договориться с Украиной и удавит *****
при личной встрече.
Пиzzдеть - не мешки ворочать.