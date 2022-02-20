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Країни G-7 закликали Росію знизити ескалацію, обрати шлях дипломатії та виконати зобов'язання в рамках мінських угод

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Країни G-7 закликали Росію знизити ескалацію, обрати шлях дипломатії та виконати зобов'язання в рамках мінських угод

Міністри закордонних справ Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великобританії та Сполучених Штатів Америки, а також Верховний представник Європейського Союзу опублікували заяву, в якій закликають Росію обрати шлях дипломатії, знизити ескалацію та виконати свої зобов'язання за підсумками Мінських угод.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє Інтерфакс-Україна. 

"Закликаємо Росію обрати шлях дипломатії, деескалацію напруженості, суттєве виведення збройних сил поблизу кордонів України та до повного дотримання міжнародних зобов'язань, у тому числі щодо зниження ризиків та прозорості військових дій. Як перший крок ми очікуємо, що Росія здійснить оголошене скорочення своєї військової активності вздовж кордонів України. Ми не бачили жодних доказів цього скорочення. Ми будемо судити про Росію у її справах", - йдеться у заяві, опублікованій у неділю вночі за київським часом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія своїми діями на Донбасі відкрито порушує Мінські домовленості, - заява глав МЗС країн G7

Також у заяві наголошують, що "Росія не повинна сумніватися в тому, що будь-яка подальша військова агресія проти України матиме величезні наслідки, включаючи фінансові та економічні санкції щодо широкого кола галузевих та окремих цілей, що призведе до серйозних наслідків та безпрецедентних витрат російської економіки. Ми вживемо узгоджених обмежувальних заходів у разі такої події".

Міністри висловили підтримку Україні, зокрема "прихильність суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і територіальних вод. Ми підтверджуємо право будь-якої суверенної держави визначати своє майбутнє і механізми безпеки. Ми вітаємо стриману позицію України в ході продовження провокацій".

"Ми підкреслюємо нашу глибоку вдячність та постійну підтримку зусиль Німеччини та Франції в рамках Нормандського процесу щодо забезпечення повного виконання мінських угод, що є єдиним шляхом до міцного політичного врегулювання конфлікту на сході України. Ми визнаємо публічні заяви президента Зеленського, в яких наголошується на твердій прихильності мінським угодам та його готовність зробити конструктивний внесок у цей процес", - наголошується в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Всі висловили непохитну підтримку України та готовність до подальших рішучих кроків, - Кулеба зустрівся з главами МЗС країн "Великої сімки" у Мюнхені
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Топ коментарі
+10
Вал Мишель:
"Бандит, отобравший чужое, требует признания грабежа законным, а также гарантий, что он сможет грабить и убивать впредь без претензий со стороны цивилизованного общества. Иначе он готов убивать всех, кто с этим не согласен.
Вы прослушали полное изложение малявы МИДа России."
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20.02.2022 10:29
+7
А смысл? Укры вон из минометов глубинный русский город обстреляли. Вот доказательства:

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20.02.2022 10:20
+7
які нах...й мінські угоди???
***** видало майже мільйон паспотртів.
там вже нема українців
тому вони не можуть обиратися та бути обраними.
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20.02.2022 10:32
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G7 за підтримку України-черговий респект...
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20.02.2022 10:18 Відповісти
Ну такое...
Хорошей поддержкой было бы кремль разбомбить или от свифта отключить, визы не выдавать...
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20.02.2022 10:22 Відповісти
А смысл? Укры вон из минометов глубинный русский город обстреляли. Вот доказательства:

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20.02.2022 10:20 Відповісти
Там тоже все деньги пошли на армию, а не на дороги.
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20.02.2022 10:23 Відповісти
ета пасєлєнія лапатнікав уже на Лунє...
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20.02.2022 10:27 Відповісти
Велике руйнівництво
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20.02.2022 11:01 Відповісти
Это новейшая технология Укров, когда мины прилетают не сверху, а снизу, из под земли)
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20.02.2022 10:23 Відповісти
Вал Мишель:
"Бандит, отобравший чужое, требует признания грабежа законным, а также гарантий, что он сможет грабить и убивать впредь без претензий со стороны цивилизованного общества. Иначе он готов убивать всех, кто с этим не согласен.
Вы прослушали полное изложение малявы МИДа России."
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20.02.2022 10:29 Відповісти
які нах...й мінські угоди???
***** видало майже мільйон паспотртів.
там вже нема українців
тому вони не можуть обиратися та бути обраними.
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20.02.2022 10:32 Відповісти
‼️ЭТО УНИЧТОЖИТ РОССИЮ!!!

⚡️Великобритания приостанавливает поставку автозапчастей для Rolls-Royce и Bentley в РФ

Нет, ну вы серьезно? Приятно конечно что хоть кто то что то делает в Европе, но все таки...
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20.02.2022 10:37 Відповісти
"Астон Мартин" хоть в безопасности?
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20.02.2022 10:38 Відповісти
китайцы всё исправят
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20.02.2022 10:55 Відповісти
Призыв за номером 593. Записываем.
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20.02.2022 10:37 Відповісти
Зараз трошки повангую. ********* для збереження тоталітарної влади, збирає навколо себе усі бувші тоталітарні режими совка і повзучою окупацією намагається взяти тих, хто змінив світогляд, але серед цих прогресивних людей багато ще совкодрочерів різного виду, від номенклатури з завмагами, до тупоголових любителів "уравніловки" та черг за всіма товарами, та їх нащадків введених ними в оману. Ці люди форпост вічної диктатури кремлівської кдбшної банди в нашій країні. Тому йде брехлива компаніія, яка вихваляє совок. Україну будуть намагатися взяти, тому готуймося люди до боротьби за волю.
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20.02.2022 10:37 Відповісти
Слишком тихо закликає, Путин понимает заклепки только когда они сопровождаются хорошим ударом в тыкву!
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20.02.2022 10:51 Відповісти
Для нашої з вами перемоги треба об'єднуватися з Заходом, озброюватися, відновлювати ядерний статус, та нещадно нищити окупантів. Одночасно посилити розкриття правди за совок, навіть шляхом організації шкільних уроків про совкове минуле, також посилити відповідальність за пропаганду совка.
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20.02.2022 11:06 Відповісти
Сколько можно призывать? Это - бесполезно, глупо и, в конце концов, смешно. Украина победит. Песенка ***** спета.
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20.02.2022 11:13 Відповісти
" ...мы ожидаем ... "
Все эти ожидания могут сбыться только под давлением жестких
санкций со стороны США и ЕС ,санкций которые нанесут
сокрушительный удар по экономике россии .
И вводить их надо не ПОСЛЕ возможного вторжения ,а ДО него .
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20.02.2022 11:17 Відповісти
Вибачте але ви впевнені що вони у G7 при здоровому глузду?! Я вже сумніваюся якщо вони досі вірять що закликами можуть зупинити вбивць та нелюдів московицьких.
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20.02.2022 11:18 Відповісти
Пустая болтовня и глубокая озабоченость
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20.02.2022 11:23 Відповісти
"Идиотизм - делать то же самое, пытаясь получить другой результат!".
(с) Альберт Эйнштейн.
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20.02.2022 11:28 Відповісти
Росія сприйняла це як слабкість заходу обрадувалась та навпаки активізувалась.

Це ж треба бути там такими імбецилами цим гедоністам із колективного заходу. Елементарного не бачать що росія не розуміє слова, а розуміє тільки силу.
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20.02.2022 14:07 Відповісти
 
 