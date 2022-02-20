Країни G-7 закликали Росію знизити ескалацію, обрати шлях дипломатії та виконати зобов'язання в рамках мінських угод
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міністри закордонних справ Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великобританії та Сполучених Штатів Америки, а також Верховний представник Європейського Союзу опублікували заяву, в якій закликають Росію обрати шлях дипломатії, знизити ескалацію та виконати свої зобов'язання за підсумками Мінських угод.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Закликаємо Росію обрати шлях дипломатії, деескалацію напруженості, суттєве виведення збройних сил поблизу кордонів України та до повного дотримання міжнародних зобов'язань, у тому числі щодо зниження ризиків та прозорості військових дій. Як перший крок ми очікуємо, що Росія здійснить оголошене скорочення своєї військової активності вздовж кордонів України. Ми не бачили жодних доказів цього скорочення. Ми будемо судити про Росію у її справах", - йдеться у заяві, опублікованій у неділю вночі за київським часом.
Також у заяві наголошують, що "Росія не повинна сумніватися в тому, що будь-яка подальша військова агресія проти України матиме величезні наслідки, включаючи фінансові та економічні санкції щодо широкого кола галузевих та окремих цілей, що призведе до серйозних наслідків та безпрецедентних витрат російської економіки. Ми вживемо узгоджених обмежувальних заходів у разі такої події".
Міністри висловили підтримку Україні, зокрема "прихильність суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і територіальних вод. Ми підтверджуємо право будь-якої суверенної держави визначати своє майбутнє і механізми безпеки. Ми вітаємо стриману позицію України в ході продовження провокацій".
"Ми підкреслюємо нашу глибоку вдячність та постійну підтримку зусиль Німеччини та Франції в рамках Нормандського процесу щодо забезпечення повного виконання мінських угод, що є єдиним шляхом до міцного політичного врегулювання конфлікту на сході України. Ми визнаємо публічні заяви президента Зеленського, в яких наголошується на твердій прихильності мінським угодам та його готовність зробити конструктивний внесок у цей процес", - наголошується в повідомленні.
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Хорошей поддержкой было бы кремль разбомбить или от свифта отключить, визы не выдавать...
"Бандит, отобравший чужое, требует признания грабежа законным, а также гарантий, что он сможет грабить и убивать впредь без претензий со стороны цивилизованного общества. Иначе он готов убивать всех, кто с этим не согласен.
Вы прослушали полное изложение малявы МИДа России."
***** видало майже мільйон паспотртів.
там вже нема українців
тому вони не можуть обиратися та бути обраними.
⚡️Великобритания приостанавливает поставку автозапчастей для Rolls-Royce и Bentley в РФ
Нет, ну вы серьезно? Приятно конечно что хоть кто то что то делает в Европе, но все таки...
Все эти ожидания могут сбыться только под давлением жестких
санкций со стороны США и ЕС ,санкций которые нанесут
сокрушительный удар по экономике россии .
И вводить их надо не ПОСЛЕ возможного вторжения ,а ДО него .
(с) Альберт Эйнштейн.
Це ж треба бути там такими імбецилами цим гедоністам із колективного заходу. Елементарного не бачать що росія не розуміє слова, а розуміє тільки силу.