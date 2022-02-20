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Росія, в порушення мінських угод, розмістила на Донбасі ще 134 одиниці військової техніки, - українська сторона СЦКК

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росія, в порушення мінських угод, розмістила на Донбасі ще 134 одиниці військової техніки, - українська сторона СЦКК

Українська сторона СЦКК повідомила про чергові факти порушень мінських домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей. Так, за минулу добу було зафіксовано розміщення 134 одиниць військової техніки збройних формувань Російської Федерації на тимчасово окупованій території України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук пресслужби штабу операції Об’єднаних сил, про це повідомляє Українська сторона СЦКК

"Протягом минулої доби виявлено та зафіксовано розміщення на тимчасово окупованій території 134 одиниці військової техніки збройних формувань РФ, яка розміщена з порушенням Мінських домовленостей", - ідеться в повідомленні.

За даними української сторони СЦКК, у зоні дій так званого "1 армійського корпусу" розміщено 5 одиниць озброєння та військової техніки, у зоні дій так званого "2 армійського корпусу" - 129 одиниць.

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Серед переліченої техніки - буксирувані гаубиці, РСЗВ, самохідні гаубиці, танки, ЗРК, буксова на протитанкова гармата, ББМ.

Також в Українській стороні СЦКК розповіли, що робота СММ ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях регулярно супроводжується перешкодами з боку збройних формувань РФ.

Також читайте: Російські терористи з порушенням мінських домовленостей розмістили на окупованих територіях ще 24 одиниці військової техніки, - СЦКК

Зазначається, що на блокпосту збройних формувань приблизно за 3 км від Петрівське представник збройних формувань відмовив патрулю місії у проході до ділянки розведення у районі Петрівське, а на блокпосту біля Заїченко двоє озброєних представників збройних формувань заборонили місії проїзд у напрямку Пікуз та Саханка.

"Зафіксовані порушення з боку ЗФ РФ свідчать про ведення ними активних заходів бойової підготовки задля створення умов подальшої ескалації напруження на лінії зіткнення", - ідзначається у поідомленні. 

Водночас підрозділи Об’єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В порушення мінських домовленостей окупанти розмістили 148 одиниць техніки на Донбасі, - українська сторона СЦКК. КАРТА
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Топ коментарі
+7
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20.02.2022 10:47
+5
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20.02.2022 11:25
+4
Тепер дамбасяни почуватимуться в безпеці і бандери не нападуть.
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20.02.2022 10:50
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20.02.2022 10:47 Відповісти
Тепер дамбасяни почуватимуться в безпеці і бандери не нападуть.
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20.02.2022 10:50 Відповісти
Такой суровый дядя и спасения клянчит. А самому с биндеравцами слабО?)
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20.02.2022 11:25 Відповісти
Лапатнікі вже давно насерли на усі угоди,як вони це робили завжди та продовжують робити й надалі...
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20.02.2022 10:52 Відповісти
и кто то верит что после всего что технику пересчитали зафиксировали локация данных ее место нахождения и будет война??? все указывает в стиле кацапов и вяликоруссия победо БЕСИЯ нагнетание обстановки у кацабов Москвы и путина нервишки шалят и сдают не выдержав что мы не выбрасываем белые труселя а НАТО и США посмеялись с хотелок Путина и послали Вову на половые органы эти кретины затеяли лохотрон с эвакуацией нариду не поясним в реальном что для чего чем уже добились офигительного мата и скандала со стороны эвакуированных и проклятий в свой адрес как бы кто не говорил а главное у человека постоянство оно было каким никак плохим хорошим но постоянство перенесите весь бред на эвакуацию быдло ското базы с Крыма представили толпы людей бегущих через мост если его не разрушат штурм последней лодки способной доплыть до берегов Таманского полуострова..
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20.02.2022 10:53 Відповісти
Ну и где обещанные "адские санкции" от Запада?
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20.02.2022 10:53 Відповісти
Значить Україна отримає ще 134 джавіка, а лісопилка на московії продасть 420 трун.
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20.02.2022 11:10 Відповісти
Це цапам не допоможе. Окурок буде висіти в петлі.
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20.02.2022 11:14 Відповісти
Тем временем, в соцсетях появляется информация, что боевики разграбили 100 квартир тех, кого эвакуировали в РФ из Донецкой области.
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20.02.2022 11:23 Відповісти
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20.02.2022 11:55 Відповісти
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20.02.2022 11:25 Відповісти


Проводимая главарями террористических «ДНР» и «ЛНР» эвакуация населения закончилась очень предсказуемо. Менее чем за сутки мародеры разграбили больше сотни покинутых квартир. Об этом сообщил донецкий журналист и волонтер Тим Златкин, ссылаясь на сводки УБОПа на оккупированных территориях.

«Менее суток понадобилось мародерам, чтобы разграбить 56 квартир в Донецке и 42 в Макеевке. Да-да, именно квартиры "эвакуированных" аборигенов»,

В соцсетях высказали предположение, что мародеры могли «прошерстить» квартиры не наугад, а целенаправленно. Да и с «виновными» оккупанты, похоже, уже определились ))))
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20.02.2022 11:44 Відповісти
а эти бурятам танкистам шатры - монгалы над головой понастроили и думают они им помогут от джавелинов, как показала практика нет....и это радует...
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20.02.2022 11:53 Відповісти
Эх ватничек куда ты котишься?
Попадешь под "Джавелин" не воротишься.
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20.02.2022 11:54 Відповісти
""За прошедшие сутки выявлено и зафиксировано размещение на временно оккупированной территории 134 единиц военной техники вооруженных формирований РФ, которая размещена с нарушением Минских договоренностей", - говорится в сообщении. "

а джавелинов всего 100
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20.02.2022 12:16 Відповісти
если договоренности были нарушены, надо их расторгать
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20.02.2022 13:04 Відповісти
Намечаются шашлыки из бурятины.
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20.02.2022 14:26 Відповісти
 
 