"Помер ... помер ... помер ...", - Ірина Геращенко опублікувала журнал реєстрації пацієнтів 17-ї лікарні Києва за 20 лютого 2014 року. ФОТО

Народний депутат України Ірина Геращенко у річницю розстрілів на Майдані опублікувала фотографії журнали приймального відділення 17 лікарні, куди направляли поранених на Майдані.

Як інформує Цензор.НЕТ про це вона написала в фейсбуці.

Геращенко відзначила: "Вже 8 років в цей день я викладаю журнал реєстрації столичної 17 лікарні. Де навпроти прізвищ- помер…помер…помер…

Ми з дівчатами в ті страшні 2 дні не були на Майдані, коли вдалося вивезти поранених з Маріїнки, то вже й ночували в лікарні.

Місто здригалося від крику швидких допомог. Приймальні відділення були забиті".

Вона продовжила: "Горів Майдан. До лікарень приходили кияни, які збирали допомогу пораненим і охороняли їх від вивозу в СІЗО. Час, який оголив, вивернув кожного громадянина і показав її справжнє єство.

Ми оплакували наших вбитих. Путін розпочав захоплення Криму. Найстрашніші дні нашої новітньої історії. Вічная пам’ять Героям. Не забудемо вбивць.

Гуртуймося перед обличчям небезпеки, яка нависла над нашою країною. Сил нам і мужності вистояти, бути гідними пам’яті Героїв Небесної Сотні. Зберегти Україну".



