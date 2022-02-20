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смерть (6550) Небесна Сотня (383)

"Помер ... помер ... помер ...", - Ірина Геращенко опублікувала журнал реєстрації пацієнтів 17-ї лікарні Києва за 20 лютого 2014 року. ФОТО

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Народний депутат України Ірина Геращенко у річницю розстрілів на Майдані опублікувала фотографії журнали приймального відділення 17 лікарні, куди направляли поранених на Майдані.

Як інформує Цензор.НЕТ про це вона написала в фейсбуці.

Геращенко відзначила: "Вже 8 років в цей день я викладаю журнал реєстрації столичної 17 лікарні. Де навпроти прізвищ- помер…помер…помер…

Ми з дівчатами в ті страшні 2 дні не були на Майдані, коли вдалося вивезти поранених з Маріїнки, то вже й ночували в лікарні.

Місто здригалося від крику швидких допомог. Приймальні відділення були забиті".

Вона продовжила: "Горів Майдан. До лікарень приходили кияни, які збирали допомогу пораненим і охороняли їх від вивозу в СІЗО. Час, який оголив, вивернув кожного громадянина і показав її справжнє єство.

Ми оплакували наших вбитих. Путін розпочав захоплення Криму. Найстрашніші дні нашої новітньої історії. Вічная пам’ять Героям. Не забудемо вбивць.

Гуртуймося перед обличчям небезпеки, яка нависла над нашою країною. Сил нам і мужності вистояти, бути гідними пам’яті Героїв Небесної Сотні. Зберегти Україну".

Помер ... помер ... помер ..., - Ірина Геращенко опублікувала журнал реєстрації пацієнтів 17-ї лікарні Києва за 20 лютого 2014 року 01
Помер ... помер ... помер ..., - Ірина Геращенко опублікувала журнал реєстрації пацієнтів 17-ї лікарні Києва за 20 лютого 2014 року 02
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Топ коментарі
+44
а командував вбивцями нинішній заступник голови ОП...
Теж квіти принесе як зеленський?
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20.02.2022 11:17
+36
Іншими словами-вбитий,вбитий,вбитий...
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20.02.2022 11:14
+27
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20.02.2022 11:16
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Вона вже була при владі до Майдану. Зараз теж.
Вам треба когось подонком обізвати чи як ?
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20.02.2022 12:34 Відповісти
Горів Майдан- Будинок профспілок, разом з пораненими. А керував його штурмом тоді чоловік Верещучки, тоді керманич Львівської Альфи сбу, а ЗЕ його зробив керівником всієї української Альфи
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20.02.2022 14:23 Відповісти
"До лікарень приходили кияни, які збирали допомогу пораненим і охороняли їх від вивозу в СІЗО. Час, який оголив, вивернув кожного громадянина і показав її справжнє єство."
КИЕВЛЯНЕ! У Вас сейчас глава Департамента охраны здоровья ГИНЗБУРГ. Во времена Майдана эта подруга Вилкула заставляла главврачей больниц и медцентров Днепра под угрозой увольнения с работы сообщать о всех поступивших больных, причастных к Майдану, для вывоза в СИЗО!
Виталик! Эта ГУЛАГовская **** тебя устраивает?!
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20.02.2022 14:47 Відповісти
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