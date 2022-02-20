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Війська РФ готують чергові провокації з обстрілами населених пунктів. Пропагандисти отримали інструкції щодо зйомок сюжетів для звинувачення ЗСУ, - ОТУ "Схід"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ готують чергові провокації з обстрілами населених пунктів. Пропагандисти отримали інструкції щодо зйомок сюжетів для звинувачення ЗСУ, - ОТУ

Сьогодні, 20 лютого, стало відомо, що пропагандисти російсько-окупаційних військ готують чергові провокації з обстрілом населених пунктів на тимчасово окупованій території Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресгрупу ОТУ "Схід".

За даними розвідки, "головний спеціаліст" "Міністерства інформації" так званої "ДНР" Гриценко Олександр Вікторович особисто поставив завдання знімальним групам пропагандистів відзняти наслідки обстрілів, нібито здійснених українськими силами. Він дав чіткі вказівки стосовно того, щоб місцеві жителі, коментуючи обстріли говорили, що вони чули звуки безпілотника. Тобто звинувачували українських військовослужбовців у тому, що вони скидають вибухові пристрої на домівки цивільного населення за допомогою безпілотних літальних апаратів.

"Мета таких дій полягає у демонізації українських військових та виправданні власних воєнних злочинів. Тому, ні для кого не буде здивуванням, якщо незабаром на пропагандистських ресурсах з’являться чергові постановочні репортажі про міфічні українські ДРГ та безпілотники", - йдеться у повідомленні.

"Офіційно заявляємо, що українські військовослужбовці не мають жодного стосунку до обстрілів Докучаєвська, Стили, Старомихайлівки, Саханки, Ленінського, Пікуз або інших населених пунктів. Якщо є хоча б найменша загроза мирному населенню - наші захисники вогонь НЕ ВІДКРИВАЮТЬ!", - додали в ОТУ "Схід".

Війська РФ готують чергові провокації з обстрілами населених пунктів. Пропагандисти отримали інструкції щодо зйомок сюжетів для звинувачення ЗСУ, - ОТУ Схід 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+15
скільки можна. Якщо ***** прийняло рішення атакувати, то казусом беллі для нього буде навіть вітер з боку наших позицій. Треба не "провокацій уникати", а гасити у відповідь з усього що стріляє.
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20.02.2022 11:20
+12
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20.02.2022 11:24
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скільки можна. Якщо ***** прийняло рішення атакувати, то казусом беллі для нього буде навіть вітер з боку наших позицій. Треба не "провокацій уникати", а гасити у відповідь з усього що стріляє.
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20.02.2022 11:20 Відповісти
Замахав пуцкін! Та нападай вже!
Щур сцикливий, шо тянеш?!
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20.02.2022 11:20 Відповісти
ЖДУ НОВОСТЕЙ -- по ТВ РАША ПАРАША-ЧТО СНАРЯД С УКРАИНЫ ВЗОРВАЛ НАХРЕН МАВЗОЛЕЙ ОСНОВАТЕЛЯ УКРАИНЫ-- ЛЕНИНА.... все остальное такая скукота никакого тебе веселья..
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20.02.2022 11:45 Відповісти
Им насрать на ленина... У них сталин и николай 2
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20.02.2022 11:49 Відповісти
В Госдуме призвали ввести войска в Донбасс после якобы попадания украинских снарядов на российскую территорию.
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20.02.2022 11:24 Відповісти
Вторжение и санкции. Не так ли?
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20.02.2022 11:35 Відповісти
Гэта брэд сівой думы ...
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20.02.2022 15:13 Відповісти
А чого ще очікувати від нащадків провокаторів стукачів та вєртухаїв-тільки провокацій...
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20.02.2022 11:24 Відповісти
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20.02.2022 11:24 Відповісти
Лугандонів обстрілюють і свої і чужі. Така доля зрадників.
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20.02.2022 11:32 Відповісти
Обломки "байрактара" с Карабаха притащат,снимут и покажут. Дело в шляпе. Это кацапам так кажется. Всему остальному миру конечно же плевать на их выкрутасы.
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20.02.2022 11:38 Відповісти
То что остальному миру - это им без разницы, а вот то, что в армии раскол и кадровые 200-ми возвращаться не желают и даже был обещан переворот - вот это их беспокоит.
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20.02.2022 11:39 Відповісти
Ну как сказать "без разницы". Потеря миллиардов дружками путлера может их расстроить. Да и быдло,которое погонят с остановившихся предприятий тоже опечалится.
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20.02.2022 12:00 Відповісти
Им военный переворот "ивашевым" был обещан - даже это их не впачетлило.
Войну они уже проиграли, между прочим, потому что проиграли войну информационную - никто не верит башням кремлевским.
Получат горы трупов, море крови, массу 200-х - а победы не будет.
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20.02.2022 12:04 Відповісти
Они как остались в 2014 году, так и живут в нем, не вылезая.
Примером является Царев, тот самый "глава Новоросии", которого сейчас достали из сундука, от нафталина отряхнули - и завел Царев свою привычную шарманку.
У них даже никого нового нет.
И что они могут предложить?
Мир?
Так это ВСУ, что ли, все дорожное покрытие на улицах Луганска вбило в грязь фугасами?
Это ВСУ свинтило провода трамвайные в Луганске и Донецке?
Это ВСУ Донбассу жить не дает?
А ГДЕ ТАМ ВСУ в Луганске и Донецке?

Хоть бы пластинку свою, за 8 лет запиленную, сменили - да не на что.
Нажрался Донбасс их обещанного "ссср-а" до отрыжки: думали, что получат СССР Брежнева, а получили военный коммунизм с братками!
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20.02.2022 11:38 Відповісти
Хоть бы пластинку свою, за 8 лет запиленную, сменили - да не на что.
========
Совершенно верно ибо магнитофон можно было купить только из под-полы...либо получить талон на очередь в кгб...
это и есть мечта кацапов
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20.02.2022 11:53 Відповісти
рашаговносми и просто говносми уже працюють ! )))
///
Появились кадры боя спецназа ДНР против группы украинских диверсантов

https://ren.tv/player/video/embed/941726#autoplay=1;

Донецкий телекАнал опубликовал кадры операции спецназа ДНР против группы украинских диверсантов. По данным телеканала, вооруженные люди забаррикадировались в одном из домов Киевского района Донецка.

В сюжете "Оплот ТВ" говорится, что завязалась перестрелка. По данным телеканала, группа планировала совершение терактов на территории города. Спецназ ДНР пошел на штурм здания.
На кадрах видно, что силовики применили орудия БТР. В ходе боя произошло возгорание газопровода. Получивших ранения диверсантов задержали.
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20.02.2022 11:40 Відповісти
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20.02.2022 11:42 Відповісти
"Сказка за сказкой" - передача для детей младшего школьного возраста
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20.02.2022 12:05 Відповісти
ну что ж Вы так)))) они ж старались )))))
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20.02.2022 12:16 Відповісти
Да, только пластинку у них с 2014 заело.
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20.02.2022 14:09 Відповісти
ВИЗНАТИ НА МІЖНАРОДНОМУ РІВНІ В.В.ПУТІНА МІЖНАРОДНИМ ТЕРОРИСТОМ.
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20.02.2022 11:44 Відповісти
Схід Південь Північ планы как у немчуры
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20.02.2022 11:45 Відповісти
🇺🇦⚠️🔞ⓝⓐⓜⓟⓘⓞⓜ🔞⚠️🇺🇦@mzvaleriy·1 ч👍👍👍👍👍👍👍👍

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20.02.2022 11:49 Відповісти
Тем временем, в соцсетях появляется информация, что боевики разграбили 100 квартир тех, кого эвакуировали в РФ из Донецкой области.

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20.02.2022 11:59 Відповісти
Только что прочитала комментарий под одним из роликов на Ютубе: пишет Oleg Magnat, что в дом его тётушки 17.02.22 прилетела мина, живёт в Станице Луганской, показали это по Интеру и СТБ. А уже 19.02.22 по россия24, вести 20.00 его тетушка уже оказалась жительницей Донецка по улице Стратонавтов 12.
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20.02.2022 11:58 Відповісти
...парашисты, полные пид*расы!!!
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20.02.2022 11:58 Відповісти
Нужно зачищать Донбас
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20.02.2022 11:59 Відповісти
Тим часом, ЗСУ готують байрактари, щоб не було тих обстрілів... Ну, мало б так бути
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20.02.2022 12:27 Відповісти
Тим часом, ЗСУ готують байрактари, щоб не було тих обстрілів... Ну, мало б так бути
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20.02.2022 12:27 Відповісти
Ці провокації проти України продовжуються московією уже 8 років…
Треба Туреччину просити про застосування байрактарів на практиці показати …. Декілька десятків прикладів буде достатньо, бо так московіти і ножа до горла Українським військовим поставлять, а ми на провокації не відповідаємо… Тільки хоронимо..
Комплекси Нептуна так в серію і не запустили за 3 роки…
Це теж наша відповідь на провокації окупантів..
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20.02.2022 12:35 Відповісти
 
 