Війська РФ готують чергові провокації з обстрілами населених пунктів. Пропагандисти отримали інструкції щодо зйомок сюжетів для звинувачення ЗСУ, - ОТУ "Схід"

Сьогодні, 20 лютого, стало відомо, що пропагандисти російсько-окупаційних військ готують чергові провокації з обстрілом населених пунктів на тимчасово окупованій території Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресгрупу ОТУ "Схід".

За даними розвідки, "головний спеціаліст" "Міністерства інформації" так званої "ДНР" Гриценко Олександр Вікторович особисто поставив завдання знімальним групам пропагандистів відзняти наслідки обстрілів, нібито здійснених українськими силами. Він дав чіткі вказівки стосовно того, щоб місцеві жителі, коментуючи обстріли говорили, що вони чули звуки безпілотника. Тобто звинувачували українських військовослужбовців у тому, що вони скидають вибухові пристрої на домівки цивільного населення за допомогою безпілотних літальних апаратів.

"Мета таких дій полягає у демонізації українських військових та виправданні власних воєнних злочинів. Тому, ні для кого не буде здивуванням, якщо незабаром на пропагандистських ресурсах з’являться чергові постановочні репортажі про міфічні українські ДРГ та безпілотники", - йдеться у повідомленні.

"Офіційно заявляємо, що українські військовослужбовці не мають жодного стосунку до обстрілів Докучаєвська, Стили, Старомихайлівки, Саханки, Ленінського, Пікуз або інших населених пунктів. Якщо є хоча б найменша загроза мирному населенню - наші захисники вогонь НЕ ВІДКРИВАЮТЬ!", - додали в ОТУ "Схід".