Війська РФ готують чергові провокації з обстрілами населених пунктів. Пропагандисти отримали інструкції щодо зйомок сюжетів для звинувачення ЗСУ, - ОТУ "Схід"
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Сьогодні, 20 лютого, стало відомо, що пропагандисти російсько-окупаційних військ готують чергові провокації з обстрілом населених пунктів на тимчасово окупованій території Донецької області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресгрупу ОТУ "Схід".
За даними розвідки, "головний спеціаліст" "Міністерства інформації" так званої "ДНР" Гриценко Олександр Вікторович особисто поставив завдання знімальним групам пропагандистів відзняти наслідки обстрілів, нібито здійснених українськими силами. Він дав чіткі вказівки стосовно того, щоб місцеві жителі, коментуючи обстріли говорили, що вони чули звуки безпілотника. Тобто звинувачували українських військовослужбовців у тому, що вони скидають вибухові пристрої на домівки цивільного населення за допомогою безпілотних літальних апаратів.
"Мета таких дій полягає у демонізації українських військових та виправданні власних воєнних злочинів. Тому, ні для кого не буде здивуванням, якщо незабаром на пропагандистських ресурсах з’являться чергові постановочні репортажі про міфічні українські ДРГ та безпілотники", - йдеться у повідомленні.
"Офіційно заявляємо, що українські військовослужбовці не мають жодного стосунку до обстрілів Докучаєвська, Стили, Старомихайлівки, Саханки, Ленінського, Пікуз або інших населених пунктів. Якщо є хоча б найменша загроза мирному населенню - наші захисники вогонь НЕ ВІДКРИВАЮТЬ!", - додали в ОТУ "Схід".
Будь ласка, зачекайте...
Щур сцикливий, шо тянеш?!
Войну они уже проиграли, между прочим, потому что проиграли войну информационную - никто не верит башням кремлевским.
Получат горы трупов, море крови, массу 200-х - а победы не будет.
Примером является Царев, тот самый "глава Новоросии", которого сейчас достали из сундука, от нафталина отряхнули - и завел Царев свою привычную шарманку.
У них даже никого нового нет.
И что они могут предложить?
Мир?
Так это ВСУ, что ли, все дорожное покрытие на улицах Луганска вбило в грязь фугасами?
Это ВСУ свинтило провода трамвайные в Луганске и Донецке?
Это ВСУ Донбассу жить не дает?
А ГДЕ ТАМ ВСУ в Луганске и Донецке?
Хоть бы пластинку свою, за 8 лет запиленную, сменили - да не на что.
Нажрался Донбасс их обещанного "ссср-а" до отрыжки: думали, что получат СССР Брежнева, а получили военный коммунизм с братками!
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Совершенно верно ибо магнитофон можно было купить только из под-полы...либо получить талон на очередь в кгб...
это и есть мечта кацапов
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Появились кадры боя спецназа ДНР против группы украинских диверсантов
https://ren.tv/player/video/embed/941726#autoplay=1;
Донецкий телекАнал опубликовал кадры операции спецназа ДНР против группы украинских диверсантов. По данным телеканала, вооруженные люди забаррикадировались в одном из домов Киевского района Донецка.
В сюжете "Оплот ТВ" говорится, что завязалась перестрелка. По данным телеканала, группа планировала совершение терактов на территории города. Спецназ ДНР пошел на штурм здания.
На кадрах видно, что силовики применили орудия БТР. В ходе боя произошло возгорание газопровода. Получивших ранения диверсантов задержали.
Треба Туреччину просити про застосування байрактарів на практиці показати …. Декілька десятків прикладів буде достатньо, бо так московіти і ножа до горла Українським військовим поставлять, а ми на провокації не відповідаємо… Тільки хоронимо..
Комплекси Нептуна так в серію і не запустили за 3 роки…
Це теж наша відповідь на провокації окупантів..