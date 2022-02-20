"Зараз у нас хвиля підйому у справах Майдану - росте кількість підозрюваних", - Венедіктова

Генеральний прокурор України Ірина Венедікторва заявила, що у ході розслідування справ щодо злочинів під час Революції Гідності спостерігається "хвиля підйому", зростає кількість підозрюваних, однак перші вбивства досі не розкриті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала у фейсбуці.

Вона відзначила: "8 років триває розслідування злочинів, вчинених під час Революції Гідності. Так, мусимо визнати, ще не всі вони розкриті, як от перші вбивства в січні 2014, але робота не стоїть. Торік ми нарешті завершили слідство у масштабній "материнській" справі щодо верхівки організаторів подій найкривавіших днів Майдану – топ-силовиків на чолі із Президентом країни на той час.

Зараз у нас справді хвиля підйому у справах Майдану - росте кількість підозрюваних, прийняття законодавчих змін щодо "заочки" дозволило розблокувати слідство щодо тих, хто переховується. Головне – вироки, їх кількість торік дорівнює загальній кількості вироків за попередні три роки.

І нам треба не збавляти темп, щоб хвиля не розбилася об недолугі процедури і всі надзусилля заради справедливості не були марними".

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Венедіктова продовжила: "Разом із роками, якими потерпілі і родини Героїв Небесної Сотні чекають, справедливості, минають строки притягнення до відповідальності за злочини. У листопаді 2023 – лютому 2024 року щодо 175 епізодів тяжких злочинів, у яких обвинувачуються аж 133 особи.

Затяжні судові процеси, в яких наші прокурори змагаються більше не з аргументами чи доказами, а із, по суті, толерованими КПК процесуальними диверсіями, не повинні завершитися нічим, а тяжкі злочини - непокараними".

"Ми не здаємося на правовому полі, бо кожен день на вагу золота, та продовжимо роботу і на законодавчому. Разом із громадськими організаціями ми напрацювали правки до Кримінального процесуального кодексу. На зміну процедурам, що роблять процес безкінечним, мають прийти чіткі і орієнтовані на швидке і справедливе правосуддя", - резюмувала Генпрокурорка.

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