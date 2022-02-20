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Новини Суспільство Розслідування злочинів на Майдані
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майдан (757) Небесна Сотня (383) злочини проти Майдану (276) Венедіктова (756)

"Зараз у нас хвиля підйому у справах Майдану - росте кількість підозрюваних", - Венедіктова

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Генеральний прокурор України Ірина Венедікторва заявила, що у ході розслідування справ щодо злочинів під час Революції Гідності спостерігається "хвиля підйому", зростає кількість підозрюваних, однак перші вбивства досі не розкриті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала у фейсбуці. 

Вона відзначила: "8 років триває розслідування злочинів, вчинених під час Революції Гідності. Так, мусимо визнати, ще не всі вони розкриті, як от перші вбивства в січні 2014, але робота не стоїть. Торік ми нарешті завершили слідство у масштабній "материнській" справі щодо верхівки організаторів подій найкривавіших днів Майдану – топ-силовиків на чолі із Президентом країни на той час.

Зараз у нас справді хвиля підйому у справах Майдану - росте кількість підозрюваних, прийняття законодавчих змін щодо "заочки" дозволило розблокувати слідство щодо тих, хто переховується. Головне – вироки, їх кількість торік дорівнює загальній кількості вироків за попередні три роки.

І нам треба не збавляти темп, щоб хвиля не розбилася об недолугі процедури і всі надзусилля заради справедливості не були марними".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завершено розслідування щодо двох колишніх керівників міліції у зв'язку зі злочинами на Майдані 18 лютого 2014 року, - Офіс генпрокурора

Венедіктова продовжила: "Разом із роками, якими потерпілі і родини Героїв Небесної Сотні чекають, справедливості, минають строки притягнення до відповідальності за злочини. У листопаді 2023 – лютому 2024 року щодо 175 епізодів тяжких злочинів, у яких обвинувачуються аж 133 особи.

Затяжні судові процеси, в яких наші прокурори змагаються більше не з аргументами чи доказами, а із, по суті, толерованими КПК процесуальними диверсіями, не повинні завершитися нічим, а тяжкі злочини - непокараними".

"Ми не здаємося на правовому полі, бо кожен день на вагу золота, та продовжимо роботу і на законодавчому. Разом із громадськими організаціями ми напрацювали правки до Кримінального процесуального кодексу. На зміну процедурам, що роблять процес безкінечним, мають прийти чіткі і орієнтовані на швидке і справедливе правосуддя", - резюмувала Генпрокурорка. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": У "справі Майдану" повідомлено про підозру судді, колишньому слідчому та двом експрокурорам, - Офіс генпрокурора
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Топ коментарі
+19
Веничка, что там по дяде Бене, - тут Байден интересуется?
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20.02.2022 11:30
+17
А пан татаров з паном портновим? Підозрювані чи потєрпєвші від бандьор?
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20.02.2022 11:37
+12
бенядиктова старається, робить все що відмазати нинішнього заступника голови ОП - який командував вбивцями людей на Майдані.

Та всі інших "кадрів януковича", яких пригрів зеленский біля себе
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20.02.2022 11:56
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Веничка, что там по дяде Бене, - тут Байден интересуется?
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20.02.2022 11:30 Відповісти
А пан татаров з паном портновим? Підозрювані чи потєрпєвші від бандьор?
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20.02.2022 11:37 Відповісти
А муж Верещучки , почему вне подозрения ? Или коллаборантка заранее готовит в угоду ***** , дела на участников "Майдана"? Чтобы остаться у корыта при оккупантах
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20.02.2022 12:22 Відповісти
бенядиктова старається, робить все що відмазати нинішнього заступника голови ОП - який командував вбивцями людей на Майдані.

Та всі інших "кадрів януковича", яких пригрів зеленский біля себе
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20.02.2022 11:56 Відповісти
Венедіктовій-важливо щоб ця хвиля не змила усіх винних у невідомому напрямку...
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20.02.2022 11:34 Відповісти
Вона діждеться цунамі.
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20.02.2022 12:40 Відповісти
дура узкоглазая прекрасно понимает, что это как рыбалка, сутки подкармливаешь, а потом 3 часа ловится. годы расследований, месяцы реализация и приговор.
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20.02.2022 13:10 Відповісти
А до цього часу, ****, що робила????
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20.02.2022 11:34 Відповісти
Ага, типа ветер подул в другую сторону вдруг. Это 100% своя у Зели, помним.
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20.02.2022 12:08 Відповісти
у нас зараз хвиля на кордоні.
як же ж ви вмієте вчасно вкидати інфу.
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20.02.2022 11:34 Відповісти
Порошенко?
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20.02.2022 11:34 Відповісти
Таня Чорновіл, Федина, Звіробій, Рифмастер, - хто ще?
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20.02.2022 11:34 Відповісти
Танечька Чорновіл - це та хто до піни з рота відстоювала пряму торгівлю з окупованими територіями.
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20.02.2022 11:43 Відповісти
ні це та що розказувала зі сцени про ********* палички. Чи то не вона була.
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20.02.2022 11:51 Відповісти
Ні, на що танечки хватило так єто в бухом виде в красном платечке и пукалкой снять видосик.
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20.02.2022 12:00 Відповісти
бенядиктова старається, робить все що відмазати нинішнього заступника голови ОП - який командував вбивцями людей на Майдані.

Та всі інших "кадрів януковича", яких пригрів зеленский біля себе
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20.02.2022 11:56 Відповісти
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20.02.2022 11:58 Відповісти
ще нещодавно зебіли вірили в те, що Порох збагатився у 82рази. Але прийде час, коли їм дійде, що заплатити зарплату шахтарю за видобуте вугілля - це не торгівля з ордло
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20.02.2022 14:08 Відповісти
А у тебе є розуміння в таких поняттях як "збагатився в 82 раза" та "виросли доходи в 82 раза по відношенню до попереднього року" ? Та що на твою думку більше? та чому ти завжди брешеш?
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20.02.2022 14:16 Відповісти
Доручи це "татарову". Він швидко знайде винних. Щоб ви видохли, блаЗЄнські виродки.
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20.02.2022 11:34 Відповісти
чёто напоминает о "проценте роста жиров в масле" )
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20.02.2022 11:35 Відповісти
Кого вибрали, той і при владі. Нехєр кандидатів з телевізору вибирати! Чи не знаєте, чиє у нас телеюачення?
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20.02.2022 11:45 Відповісти
Накшталт весна прийде - саджати будемо.
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20.02.2022 11:40 Відповісти
Так вони й садили учасників АТО та волонтерів. А де зараз "Торнадівці"?
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20.02.2022 12:38 Відповісти
Дивися, дівчинко, на татарова не вийди, а то хазяін нє паймьот!
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20.02.2022 11:47 Відповісти
Дугарь, Кузьменко, Антоненко?
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20.02.2022 11:51 Відповісти
..эта хвыля появляется аккурат к очередной годовщине.. Обычно, новости об этой дуре я даже не читаю, просто заголовок зацепил..
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20.02.2022 11:52 Відповісти
Зря не читаете, врагов нужно знать в лицо
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20.02.2022 12:18 Відповісти
Ця ХВИЛЯ може перерости у цунамі Народне за 9 років затягування РОЗСЛІДУВАНЬ Гпу убивств Небесної Сотні та підпалу усієї будівлі Профспілок на Майдані у лютому 2014 року !!!!
Хто ж із СБУ це так вправно підпалив…. Свідків та свідчень вдосталь, а дій Гпу «чомусь» мало за 8 років!!
А судді Хто ???
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20.02.2022 12:25 Відповісти
Уважаемая Генеральная прокурорка! У нас сегодня массовый подъем ДТП, особенно с участием пьяных чиновников и не бедных людей и нет публично известных наказаний. У нас сегодня резкий подъем взяточничества с участием тех же лиц и опять без наказаний. У нас сегодня не бывалый ранее подъем распила бюджетных денег и снова без наказаний. Как в сегодняшних военных условиях в стране бабки на дороги тратятся в 2-3 раза больше, чем на армию? Почему до сих пор не известно куда делись пости 60 млрд. Ковидных бабок? И количество подозреваемых - это не показатель борьбы с уголовщиной - где наказания? И как вообще-то многие подозреваемые могут и дальше работать на своих должностях в верхней власти? И генеральной прокуратуре сегодня нечем отчитаться, кроме увода реальной работы в сторону 8-летнего Майдана и также безрезультатно.
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20.02.2022 12:28 Відповісти
цинічна нікчемна *****..... , "настроїла" видимість роботи виключно під гарячі дати і по ситуації.
хай би хто зфотошопив цю чергову холуйку влади у вбранні подібному до виродка, б/у генпрокурора пшонки. їй дуже б личило.
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20.02.2022 12:31 Відповісти
"Зараз у нас хвиля підйому у справах Майдану - росте кількість підозрюваних"
наконец то скажете, что стреляли в людей переодетые мусора из ростовской обл. и других регионов РОСИИ?? боялись провоцировать парашку? надо ли этого боятся когда она уже 8 лет с нами воюет?
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20.02.2022 12:32 Відповісти
А чому ціеї хвилі не було 2 рокі тому ?
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20.02.2022 12:34 Відповісти
покажи, як виймати докази з неспиляного дерева
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20.02.2022 14:04 Відповісти
В так называемом «ЛНР» предупредили о возможном отсутствии мобильной связи и интернета в регионе из-за мобилизации сотрудников коммуникационного предприятия.
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20.02.2022 12:34 Відповісти
В 2023-м году все дела по убийцам евромайдановцев будут закрыты по истечении срока давности. Собственно в этом вся суть портновско-бенедиктовского говносудия во главе с косовроточным дегенератом
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20.02.2022 12:37 Відповісти
Головне на самих себе не вийти
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20.02.2022 13:18 Відповісти
Підозрюваний №1 Порошенко?
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20.02.2022 18:16 Відповісти
 
 