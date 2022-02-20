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ЗМІ повідомляють про відключення інтернету та мобільного зв’язку на окупованій Луганщині, - Денісова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ЗМІ повідомляють про відключення інтернету та мобільного зв’язку на окупованій Луганщині, - Денісова

У засобах масової інформації з’явилися повідомлення про відключення інтернету та мобільного зв’язку на території тимчасово окупованої Луганщини.

Про це повідомила у фейсбуці уповноважений ВР із прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Дії мобільних операторів призводять до порушення права українських громадян на отримання суспільно-важливої інформації особливо в теперішніх умовах загострення збройного конфлікту. Громадяни повинні оперативно отримувати інформацію про необхідність та шляхи евакуації, транспортне сполучення, отримання медичної та психологічної допомоги", - йдеться у повідомленні.

"Відключення мобільного зв’язку позбавить громадян засобів комунікації зі своїми рідними та близькими, тому закликаю забезпечити належну роботу підприємств, що надають послуги зв’язку.  повідомленням мого представника у Донецькій та Луганській областях, громадяни в ОРДЛО почали отримувати смс-повідомлення про те, що їх розмови будуть записуватися, а повідомлення у фейсбуці, соціальних месенджерах фіксуватися", - додає Денісова.

За її словами, такі дії є порушенням положень статей 8, 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, якими гарантуються права на приватність та право на свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і передавати інформацію та ідеї без втручання будь-яких органів і незалежно від кордонів.

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"Закликаю міжнародну спільноту відреагувати на факти порушення права українських громадян на отримання суспільно-важливої інформації та вжити негайних заходів реагування, аби змусити державу-агресора припинити ескалацію конфлікту на Сході України", - резюмувала омбудсмен.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+21
Возможно в том, что сейчас кацапы их начнут взрывать, убивать и что бы не было возможности сообщить правду самим жителям оккупированных территорий.
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20.02.2022 11:49
+12
Пане, Ви за x*10 років мешкання в Україні досі не вивчили, що прізвище Степана Бандери пишеться з літерою "а"?
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20.02.2022 11:51
+6
Це одне що там раха ріже всі комунікації, серйозніша історія скільки просрано наших грошей на всякі передавачі, вишки, ретранслятори і глушилки, що не можуть забезпечити сигнал навіть біля лінії розмежування. Мобільний інтернет мож організувати на вайфай через прості частоти 2,4G, потужні передавачі- роутери на вишках, ті ж Байрактари з ретрансляторами. Але ніт, майже цілий лярд ******** просрали на гімноканали зрада, домзасрем і т.д. - половина грошей пішла на астрономічні гонорари ватним ведучим і продюсерам
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20.02.2022 12:03
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И ЧТО???? в чем прикол ***..ым нет покоя.... НАМ ТУТ ПЛАКАТЬ СМЕЯТСЯ ПРЫГАТЬ ДО ПОТОЛКА ТАНЦЕВАТЬ ПЕСНИ ПЕТЬ --БАТЬКО НАШ БЕНДЕРА...
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20.02.2022 11:46 Відповісти
Возможно в том, что сейчас кацапы их начнут взрывать, убивать и что бы не было возможности сообщить правду самим жителям оккупированных территорий.
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20.02.2022 11:49 Відповісти
Как-то похер что руцкий мир будет делать с этой ватой, что звала к себе путина!!!
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20.02.2022 11:52 Відповісти
Навіщо пуйлу іх винищувати? Не бачу сенсу. Просто роблять штучно з регіону (читай: т.з. республік) сіру зону/чорну діру. За спинами тих мешканців, що залишилися, й будуть стояти буряти. А ще там RT накрутить гарних відеороликів для внутрішнього лохосу.
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20.02.2022 11:59 Відповісти
Пане, Ви за x*10 років мешкання в Україні досі не вивчили, що прізвище Степана Бандери пишеться з літерою "а"?
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20.02.2022 11:51 Відповісти
Да воно навіть мову вчити не збирається, пише тут усіляку шизоїдну маячню капсом разом з матюками.. Псих.
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20.02.2022 11:55 Відповісти
О номерная с лугандонии привет дефективный как там прокладки не протекаю у тебя МОСХ это матка а вверху ватка .....
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20.02.2022 12:16 Відповісти
вам, там,
єто где??????????
у нас, тут, в Украине,
и поют и пляшут!!!!!
Дочка вчера купила мангал, (это на счет паники)
я докупил пачку картечи, ( это как я собираюсь тикать)
шашлык замаринованный!!!!!!!!!!!!!!!!!
Самогон в холодильнике!!!!!!!!!!!!!
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20.02.2022 11:57 Відповісти
Чего? Типа началось?
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20.02.2022 11:48 Відповісти
Руский мир .
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20.02.2022 11:50 Відповісти
а тому що місцеві скидали в нет багато відео про те що сепари провокують, підставляють та грають по сценарію.
ще, дуже багато жалоб від тих кого """евакуювали"""
і при цій інформації, нема жодного підтвердження про обстріли з нашої сторони.
короче, скоро, знову підуть підірвані мінами діти та розп,яті хлопчики.
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20.02.2022 11:51 Відповісти
Це одне що там раха ріже всі комунікації, серйозніша історія скільки просрано наших грошей на всякі передавачі, вишки, ретранслятори і глушилки, що не можуть забезпечити сигнал навіть біля лінії розмежування. Мобільний інтернет мож організувати на вайфай через прості частоти 2,4G, потужні передавачі- роутери на вишках, ті ж Байрактари з ретрансляторами. Але ніт, майже цілий лярд ******** просрали на гімноканали зрада, домзасрем і т.д. - половина грошей пішла на астрономічні гонорари ватним ведучим і продюсерам
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20.02.2022 12:03 Відповісти
не все так просто - для передачі wifi на великі відстані (5км) потрібно не лише передаюче обладнання типу Nanostation але й приймачі тієї ж фірми
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20.02.2022 13:37 Відповісти
Людина адвокат а не технар ,так що можна пробачити
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20.02.2022 14:12 Відповісти
WI-FI это не передача типа как на радиоприёмник в одну сторону , а приём передача как от вышки так и до неё от девайса где требуется определённая мощность сигнала , вышка скажем не проблема но надеюсь вы догадались какая нужна мощность, что бы передавать сигнал например от роутера компа или телефона к вышке, у которых мощность передатчика мизерная в пределах безопасной нормы для здоровья и измеряется в милливаттах ,к вышке за несколько километров ,не говоря уже про десятки ,ну а движущиеся байрактары с ретрансляторами и супер батареями над вражеской территорией или линией разграничения которые будут успешно раздавать WI-FI ,спокойно летая, это вообще сказочный вариант на сегодняшний день из области фантастики
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20.02.2022 14:09 Відповісти
Serg KS d9fae3d4 можливо я не потужний тєхнарь. З особистого досвіду - були проблеми з дротовим інтернетом, купив модем інтертелекому (формат як у флешки без антени), працював нормально, до їхньої мобільної станції було зо 2км, антена на висоті якогось ангару 6м.
Але суть у тому що за розбазарені мільярди мож було організувати інформаційне забезпечення на окупованих територіях. Якщо Ви розумієтесь на цьому, то як працюють портативні термінали супутникового звязку трохи більші за смартфон ?
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20.02.2022 15:43 Відповісти
Всё нормально
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20.02.2022 17:49 Відповісти
прості частоти 2,4G, , а які тоді складні ?
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20.02.2022 14:16 Відповісти
Пусть мультики смотрят, рузьке быдло
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20.02.2022 11:52 Відповісти
Їм завтра чебурнєт підключать. Дєнісова скликай позачергове засідання Радбезу ООН і на випередження резолюція про інформаційний геноцид рахи проти громадян України на окупованих територіях ОРДЛО, тількє рєзчє, бо завтра вже все забудеться
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20.02.2022 11:52 Відповісти
підтримую...
а ще, ця зелена морда відключила всі нормальні тв канали по всій Україні
люди в селах дивляться переважно рос тв
і це точно.
знаю про що кажу.
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20.02.2022 12:13 Відповісти
Смішна ця Дінісова... Яка, млять, Конвенція для орків?!
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20.02.2022 12:19 Відповісти
ну и отлично. Украина жестко нарушала их права, обеспечивая естественное право на свободный доступ в интернет. адиннарот быстро исправил эту оплошность.
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20.02.2022 12:50 Відповісти
Вот и что США говорили. Массовые убийство под чужим флагом.
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20.02.2022 13:33 Відповісти
К освобождению Донбасса от кацапских оккупантов ПРИСТУПИТЬ ,никакой пощады ватным тварям !!!
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20.02.2022 13:34 Відповісти
Не в том месте родились. Не повезло.
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20.02.2022 13:38 Відповісти
а вообще там все проще

В так называемом «ЛНР» предупредили о возможном отсутствии мобильной связи и интернета в регионе из-за мобилизации сотрудников коммуникационного предприятия
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20.02.2022 13:39 Відповісти
ИТшники-очкарики под ружжо пошли....
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20.02.2022 13:40 Відповісти
"из-за мобилизации сотрудников коммуникационного предприятия"

О, как.
Страшно подумать, что будет, когда мобилизуют ассенизаторов.
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20.02.2022 14:26 Відповісти
Не знаю как кому, а мне пойух , пускай думбаситы и лугандоиды пользуются расеянским "чебурентом".
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20.02.2022 13:44 Відповісти
Что бы минимизировать утечку информации и исключить случайных свидетелей преступления русских.
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20.02.2022 13:57 Відповісти
Мне кажется, Пасечник переворота боится.
Tам же в ЛНР не одна ОПГ, а несколько.
Пасечник потерял источник финансирования, ему б на выход (как Пасечник в свое время ушел Плотницкого, который в свое время ушел Болотова) - но Пасечник упирается.

Напоминает Афган, только в виде фарса.
В Афгане товарищ Амин убил товарища Тараки и занял его емсто, а товарища Амина утилизировала группа Альфа, поставив во главе Афгана товарищя Бабрака Кармаля, который потом все равно бежал в СССР.

Закончилось все в Афгане приходом к власти Талибана.
Вопрос: а нахр*на оно все вообще было нужно???
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20.02.2022 14:17 Відповісти
Нет ЛНР, нет ДНР, есть ОРДЛО. Там одна преступна групп: кооператив ОЗЕРО.
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20.02.2022 16:45 Відповісти
Еще как есть разница.
А иначе почему между этими столь близкими, но столь разными по национальному признаку молодыми республиками, имеется таможня?

А разные кремлевские башни крышуют потому что, доказательством дечу являются разные изображения на флагах самых молодых демократий на Земле.
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21.02.2022 08:54 Відповісти
Помимо этого кооператива есть и другие интересанты.

Вот они, основные действующие лица, которые одними из первых попали под санкции.
"12 мая 2014

Европейский союз объявил имена людей, попавших в новый санкционный список ЕС в связи с продолжающимся кризисом на Украине. Санкции включают в себя замораживание банковских счетов и запрет на въезд на территорию Евросоюза.

В новый санкционный список ЕС вошли:

Вячеслав Володин, первый заместитель руководителя администрации российского президента
Владимир Шаманов, командующий воздушно-десантными войсками России
Владимир Плигин, председатель комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству
Петр Ярош, временно исполняющий обязанности главы УФМС России по Республике Крым
Олег Козюра, врио начальника УФМС России по городу Севастополю
Вячеслав Пономарев, самопровозглашенный "народный мэр" Славянска
Игорь Безлер, глава самопровозглашенной "милиции" Горловки
Олег Царев, депутат Верховной рады Украины
Роман Лягин, глава избиркома самопровозглашенной "Донецкой народной республики"
Александр Малыхин, глава избиркома самопровозглашенной "Луганской народной республики"
Наталья Поклонская, прокурор Крыма
Игорь Шевченко, прокурор Севастополя"

Не помню, Володина Жирик коронабайдой заразил ине нет среди 300 депутатов Госдумы, которых Жирик обкашлял?
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21.02.2022 08:58 Відповісти
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20.02.2022 14:04 Відповісти
"По сообщению моего представителя в Донецкой и Луганской областях, граждане в ОРДЛО начали получать смс-сообщения о том, что разговоры будут записываться, а сообщения в фейсбуке, социальных мессенджерах фиксироваться", - добавляет Денисова."
Источник: https://censor.net/ru/n3317418

Братки боятся переворота и опасаются, что заговорщики будут заговор обсуждать в интернете и в телефонах.
Братки психически ненормальные, этто точно.
Кто же заговоры в интернете обсуждает?
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20.02.2022 14:11 Відповісти
Вы меня простите, но это неправда. Многие и сейчас общаются с родными из Луганска. Со знакомыми...
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20.02.2022 14:18 Відповісти
Кто-нибудь, пожалуйста, объясните там придурку Пасечнику (сил нет смотреть, как мучается фюрер ЛНР), что у заговоршиков будут рации, а то он и слова то такого, небось, не знает.
Нет, Пасечник, это будет не ВСУ...
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20.02.2022 14:24 Відповісти
Теперь путинские орлы сравняют это все с землёй, как в Грозном и готово. А кисель-ТВ расскажет что это сделали злые укры. И опять нарот дамбаса останется в )!(опе)))
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20.02.2022 14:34 Відповісти
 
 