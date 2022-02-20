Близько 400 журналістів провідних світових ЗМІ не можуть отримати акредитацію в зону ООС, - Бутусов

Близько 400 журналістів провідних світових ЗМІ не можуть на даний момент отримати акредитацію для доступу на фронт у район ООС

Про це головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук".

За його словами, у результаті тільки 25 іноземних журналістів отримали допуск для висвітлення обстрілів дитячого садка та школи на Донбасі.

"Наприклад, один з найбільших німецьких телеканалів ZDF не може отримати доступ для висвітлення ситуації на фронті. І при тому Зеленський та "слуги народу" дозволяють собі робити зауваження на недостатню підтримку у Європі, у Німеччині, зокрема. Так ви ж нічого не робите для того, щоб використати можливість схилити на наш бік громадську думку!", - наголосив Бутусов.

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Він додав, що ніяких логічних пояснень цьому факту нема: "Військові кажуть, що такі вказівки йдуть від керівництва країни. Є журналісти які понад місяць в Україні не можуть отримати допуск на фронт".

"Президент їде до Німеччини щоб поскаржитись на недостатню підтримку Заходу, а коли до України приїхали західні ЗМІ щоб створити підтримку - блокує їхню роботу. Офіс президента Володимира Зеленського не розуміє, наскільки є важливим доступ іноземних медіа в зону бойових дій, щоб продемонструвавти масштаби російської агресії. І навіщо ми утримуємо взагалі за свої податки міністерство інформаційної політики?

Зрозуміло, чому це відбувається. Майже три роки Зеленський роповідав суспільству, як він ніби вже закінчує війну, та про всеосяжне перемир'я, та "війна закінчиться до кінця року". Все це виявилось брехнею - війна продовжувалась та війна продовжується зараз. А західні ЗМІ "слуги народу" багато разів називали поширювачами паніки та фейків", - зазначив Бутусов.

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Він наголосив, що зараз Україна має найбільші в нашій історії можливості відкрити правду про війну усьому світу, здобути повну перемогу у громадській думці в усьому світі, створити рішучу інформаційну та політичну перевагу над російськими агресорами.

"Для цього влада має вибачитись за образи журналістів, та нормально оргнізувати висвітелння війни. Бездіяльність влади і недопуск західних медіа у зону бойових дій - це не робота на користь України, а робота проти України. Негайно відкрийте доступ світовим медіа на фронт!", - закликав журналіст.

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