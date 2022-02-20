УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13276 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниВійна в Україні Агресія Росії проти України Операція Об'єднаних сил Війна
10 478 37
війна (56107) журналістика (1607) ЗМІ (1238) Донбас (21732) Бутусов Юрій (3123) операція Об'єднаних сил (4158)

Близько 400 журналістів провідних світових ЗМІ не можуть отримати акредитацію в зону ООС, - Бутусов

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Близько 400 журналістів провідних світових ЗМІ не можуть отримати акредитацію в зону ООС, - Бутусов

Близько 400 журналістів провідних світових ЗМІ не можуть на даний момент отримати акредитацію для доступу на фронт у район ООС

Про це головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук".

За його словами, у результаті тільки 25 іноземних журналістів отримали допуск для висвітлення обстрілів дитячого садка та школи на Донбасі.

"Наприклад, один з найбільших німецьких телеканалів ZDF не може отримати доступ для висвітлення ситуації на фронті. І при тому Зеленський та "слуги народу" дозволяють собі робити зауваження на недостатню підтримку у Європі, у Німеччині, зокрема. Так ви ж нічого не робите для того, щоб використати можливість схилити на наш бік громадську думку!", - наголосив Бутусов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Група депутатів та іноземних журналістів потрапила під обстріл військ РФ у районі Світлодарська. ВІДЕО+ФОТО

Він додав, що ніяких логічних пояснень цьому факту нема: "Військові кажуть, що такі вказівки йдуть від керівництва країни. Є журналісти які понад місяць в Україні не можуть отримати допуск на фронт".

"Президент їде до Німеччини щоб поскаржитись на недостатню підтримку Заходу, а коли до України приїхали західні ЗМІ щоб створити підтримку - блокує їхню роботу. Офіс президента Володимира Зеленського не розуміє, наскільки є важливим доступ іноземних медіа в зону бойових дій, щоб продемонструвавти масштаби російської агресії. І навіщо ми утримуємо взагалі за свої податки міністерство інформаційної політики?

Зрозуміло, чому це відбувається. Майже три роки Зеленський роповідав суспільству, як він ніби вже закінчує війну, та про всеосяжне перемир'я, та "війна закінчиться до кінця року". Все це виявилось брехнею - війна продовжувалась та війна продовжується зараз. А західні ЗМІ "слуги народу" багато разів називали поширювачами паніки та фейків", - зазначив Бутусов.

Також дивіться: Обстріл депутатів та іноземних журналістів на Донбасі. ВIДЕО

Він наголосив, що зараз Україна має найбільші в нашій історії можливості відкрити правду про війну усьому світу, здобути повну перемогу у громадській думці в усьому світі, створити рішучу інформаційну та політичну перевагу над російськими агресорами.

"Для цього влада має вибачитись за образи журналістів, та нормально оргнізувати висвітелння війни. Бездіяльність влади і недопуск західних медіа у зону бойових дій - це не робота на користь України, а робота проти України. Негайно відкрийте доступ світовим медіа на фронт!", - закликав журналіст.

Також дивіться: Зону ООС на Донбасі відвідали 9 іноземних журналістів. ФОТО
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+34
Дивно, зеленський сам робить все для того, щоб світ нічого не знав про війну.
Потім виходить на майданчики і жаліється на брак допомоги.
Він свідомо шкодить державі чи тому що дурний і некомпетентний ?
показати весь коментар
20.02.2022 11:54
+28
Бо бубачка вважає їх провокаторами, які можуть знищити його мирні потуги.
показати весь коментар
20.02.2022 11:52
+25
Єрмак з Демченком прикривають московію. Журналісти писатимуть лишнє...
показати весь коментар
20.02.2022 11:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бо бубачка вважає їх провокаторами, які можуть знищити його мирні потуги.
показати весь коментар
20.02.2022 11:52 Відповісти
Они уничтожат его надежду на второй президентский срок.
Зеленский паразит, который за счёт страны и народа удовлетворяет свои никчемные амбиции.
показати весь коментар
20.02.2022 12:28 Відповісти
він нічого не вважає...просто тупий
показати весь коментар
20.02.2022 12:30 Відповісти
Ви так вважаєте? Його дії по розвалу антипутінської коаліції напрочуд ефективні, як на тупого.
показати весь коментар
20.02.2022 12:52 Відповісти
є теорія, згідно якої, ідіот найстрашніше що може бути, бо він робить погано, не приносячи користі собі і його дії не можливо передбачити. Логіка злочинця піддається аналізу, у ідіота нема логіки і його дії неможливо передбачити, а шкоді неможливо запобігти
показати весь коментар
20.02.2022 18:16 Відповісти
Дивно, зеленський сам робить все для того, щоб світ нічого не знав про війну.
Потім виходить на майданчики і жаліється на брак допомоги.
Він свідомо шкодить державі чи тому що дурний і некомпетентний ?
показати весь коментар
20.02.2022 11:54 Відповісти
Слід писати так: Він дурний та некомпетентний і тому свідомо шкодить державі! І жодного знаку питання.
показати весь коментар
20.02.2022 12:22 Відповісти
Дядя Вова-ти дурак???...
показати весь коментар
20.02.2022 11:54 Відповісти
Он враг.
показати весь коментар
20.02.2022 12:00 Відповісти
Дяды Вова обычный манкурт и предатель.
показати весь коментар
20.02.2022 12:01 Відповісти
Єрмак з Демченком прикривають московію. Журналісти писатимуть лишнє...
показати весь коментар
20.02.2022 11:54 Відповісти
Президент їде до Німеччини щоб поскаржитись на недостатню підтримку Заходу, а коли до України приїхали західні ЗМІ щоб створити підтримку - блокує їхню роботу.

Це просто бубина візитна картка...
Говорити одне, робити протилежне , а думати як би вчасно змитися
показати весь коментар
20.02.2022 11:57 Відповісти
Бутосов, дай команду Зеленському, через цензор... Як так можна??? Весь світ має знати правду та вводити санкції проти росіян вже зараз. Вчора росіяни вбили двох наших військових... Де санкції? Що, вбивство для росіян залишається безнаказаним?
показати весь коментар
20.02.2022 11:57 Відповісти
Думаю боятся повторения Маркива. Опять попадут под обстрел, виноватыми сделают нас
показати весь коментар
20.02.2022 11:57 Відповісти
Рокелли был без акредитации, он нелегально проник на территорию Украины со стороны ОРДЛО.
показати весь коментар
20.02.2022 12:02 Відповісти
Да, согласен, но это же Зе
показати весь коментар
20.02.2022 13:14 Відповісти
Фронт - это место где воюют. Там и по журналистам прилететь может, и под видом журналиста пробраться вражеский диверсант или разведчик. 400 человек - огромная толпень которую нельзя проверить.
показати весь коментар
20.02.2022 11:57 Відповісти
Да, для тупорылых зебилов это неподьемная задача
показати весь коментар
20.02.2022 12:11 Відповісти
ВЫ АБОСЛЮТНО ПРАВЫ!!!!
мне уже кажется что Бутусов изменил направление в сторону кремля из за таких слов
показати весь коментар
20.02.2022 12:16 Відповісти
Хочете отримати 400 осіб, таких як сумновідомий Ракеллі та його французький колега, який оббріхував Марківа в ЗМІ та в італійському суді? Тоді вперед.
Допускати іноземних журналістів з операторами потрібно, але не натовпом і щоб вони лізли, куди не треба з точки зору військових секреті. Тільки невеликими групами і під пильним наглядом. Тільки долбойоби вважають, що на фронті може існувати свобода журналістської діяльності обмежена лише совістю цих найманців з телекамерами.
показати весь коментар
20.02.2022 12:04 Відповісти
2/3 этих "журналистов" барабанят кацапам, пусть аккредитуются по ту сторону фронта, их там в кабак сводят и мумию распятого мальчика предъявят.
показати весь коментар
20.02.2022 12:05 Відповісти
Тут что то не так. Обвинения Бутусова даже не смешны. А вот делать Зелю идиотом для Бутусова некрасиво. Понятно, обида гложет, но я лично всегда относился к Бутусову с уважением за его правдивость. Юрий - вы очень неправы!
показати весь коментар
20.02.2022 12:10 Відповісти
В чем, зебил?
показати весь коментар
20.02.2022 12:12 Відповісти
Від кого ховаєшся, Зеленський? Західні ЗМІ - це зараз наші активні захисники.
показати весь коментар
20.02.2022 12:11 Відповісти
А я то думал,где это андрюша дерьмак затихарился? А вот и его рук дело. Работает.
показати весь коментар
20.02.2022 12:13 Відповісти
ДЕБИЛ БУТУСОВ И ЕГО ЖУРНАЛИСТЫ!
ЕСЛИ ВСЕХ ДОПУСТИТЬ ТО ВСЕ НАШИ ПОЗИЦИИ БУДУТ РАСКРЫТЫ И ЧЕМ ВООУРЕЖЫ!
ЭТО ТОЛЬКО НАРУКУ *****!
показати весь коментар
20.02.2022 12:13 Відповісти
Які позиції будуть розкриті ? Акредитацію і що та де показувати вирішує командування ОСС, 400 людей за теорією ймовірності ніколи не можуть одночасно потрапити в один час і в одне місце. Це орохамія ссцить щоб не нагнітали.
показати весь коментар
20.02.2022 12:35 Відповісти
не мешайте зелупе дороги строить! со своей войной суету тут наводите, бизнес-партнеров пугаете!
показати весь коментар
20.02.2022 12:19 Відповісти
Ситуация с недопуском журналистов в зону очень странная.
Почему власть не хочет, что бы все знали правду?
показати весь коментар
20.02.2022 12:32 Відповісти
Сегодня службы США прослеживают каждый шаг путина и о
передвижении войск агрессора ,и о его провокационных действиях
в реальном времени и планируемых.
И только эта информационная война ,которую ведёт США против
россии ,связывает намерения путина начать полномасштабное
вторжение в Украину .
Вопрос аккредитации западных журналистов для работы в зоне ООС
должен быть не позже вторника решён на заседании ВР .
показати весь коментар
20.02.2022 12:46 Відповісти
Zeкоманда никогда и не скрывала, что она симпатизирует парашии, и котова на любые уступки, чтобы с кацапов сняли международный прессинг. Вспомним, цемаха, украинских моряков, отвод войск и тд.
показати весь коментар
20.02.2022 12:47 Відповісти
Гадаю, що військове керіництво краще знає, що відбувається на фронті. На війні інші правила журналістів. Дивно, що п. Бутусов про це не знає.
показати весь коментар
20.02.2022 12:49 Відповісти
ПУСТЬ ПОКА В КИЕВЕ ПОБУДУТ !)
показати весь коментар
20.02.2022 13:46 Відповісти
Треба відкрити фонд привселюдного повішання зеленого гнусавого наркомана на дереві на Хрещатику. Нехай болтається на гілці, раз немає йому конкурентів.
показати весь коментар
20.02.2022 17:00 Відповісти
плохо !
показати весь коментар
20.02.2022 19:31 Відповісти
 
 