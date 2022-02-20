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Майже тисяча осіб взяла участь у масштабному вишколі Нацкорпусу у Харкові. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Майже тисяча осіб взяла участь у масштабному вишколі Нацкорпусу у Харкові. ФОТОрепортаж

У Харкові відбувся масштабний вишкіл з основ цивільної оборони в рамках кампанії "Не панікуй! Готуйся!" від Національного Корпусу та Штабу оборони Харківщини (об’єднання різних громадських та політичних рухів. – Ред.).

До вишколу долучилися близько 800 учасників, однак кількість заявок була значно більшою. Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють організатори.

Зазначається, що навчання проводили інструктори, які є ветеранами війни. Учасники мали можливість освоїти основи тактики, домедичної допомоги, мінно-саперної справи, картографії, поводження зі зброєю.

Загалом же, впродовж 19-20 лютого в рамках кампанії "Не панікуй! Готуйся!" вишколи Штабів оборони та Нацкорпусу відбудуться у 15 містах, зокрема Черкасах, Львові, Полтаві, Запоріжжі, Миколаєві, Житомирі та інших.

Майже тисяча осіб взяла участь у масштабному вишколі Нацкорпусу у Харкові 01
Майже тисяча осіб взяла участь у масштабному вишколі Нацкорпусу у Харкові 02
Майже тисяча осіб взяла участь у масштабному вишколі Нацкорпусу у Харкові 03
Майже тисяча осіб взяла участь у масштабному вишколі Нацкорпусу у Харкові 04
Майже тисяча осіб взяла участь у масштабному вишколі Нацкорпусу у Харкові 05

Як відомо, 5 лютого у Харкові відбувся Марш Єдності, який зібрав більше 5 тисяч учасників.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+44
Харків браво!


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20.02.2022 11:59
+37
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20.02.2022 12:01
+34
Нацкорпусу та притомним громадянам-респект...
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20.02.2022 11:55
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Нацкорпусу та притомним громадянам-респект...
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20.02.2022 11:55 Відповісти
Харків браво!


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20.02.2022 11:59 Відповісти
та лана, я з Сіверщини, і був бандерівцем з 2000 року
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20.02.2022 12:29 Відповісти
хорошее мероприятие и массовое.... мои знакомые с правого сектора за последние недели провели стрельбы и сборы на стрельбище по мишеням...и вчера тоже... писали мне люди были немало...скинут фотки сказал товарищ...(меня приглашали на стрельбы не раз пострелять с оружия .и снайперки тоже... но всё никак по причинам здоровья так сказать не ехал ((
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20.02.2022 12:00 Відповісти
Аби щось тявкнути🤦
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20.02.2022 12:40 Відповісти
Так поменяйте если довел, Пениску Душилина!
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20.02.2022 13:19 Відповісти
Перебросьте под Харьков ту дивизию нацгвардейских головорезов,которую клоуны используют для охраны помощников сивковича засевших в раде,уже пора.
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20.02.2022 12:01 Відповісти
Нацгвардійські головорізи? Сміливо. А може захисники Києва від кацопердів?
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20.02.2022 12:22 Відповісти
Ха-ха-ха,слуга сивковича и его подельники с десятипроцентным рейтингом в раде голосующие за законы как большинство это Киев? Сходи в мавзолей и поцелуй тухлый труп своего вождя в живот,это логика путинского идиота.
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20.02.2022 12:33 Відповісти
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20.02.2022 12:01 Відповісти
Увы для вас,уже вся Украина.....
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20.02.2022 13:47 Відповісти
Сьогодні в ранці на олімпіаді фіни виграли 2:1 в росіян. Бутусов, напиши про це на сайті. Хай українці порадіють за наших фінських союзників!
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20.02.2022 12:02 Відповісти
Коли фіни стали нашими союзниками?

Чим допомогли?
Я щось пропустив?
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20.02.2022 12:07 Відповісти
Вони до осені 2021 року досить гостро критикували мухосранців.
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20.02.2022 12:23 Відповісти
а що сталося після осені 2021-го? Особисто я і до осені 2021-го жодної критики Московії не чув - сиділи тихо, як греки чи італійці.

Знаю що мокши з Пітера їздять до фін як до себе додому і купують там нерухомість
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20.02.2022 12:43 Відповісти
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20.02.2022 12:08 Відповісти
не тільке це зосталося поза увагою, а і український прапор на матчі у Великій Британії, на легендарному стадіоні "Енфілд", що вивісили вболівальники з Ліверпуля (який доречі переміг))) 3:1 Норвича)

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20.02.2022 12:30 Відповісти
Я вже давно написав на гілці про Джонсона Бориса. А Бутусову ніколи - він бере серйозні урокибоксу у Кличка Володі.
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20.02.2022 13:15 Відповісти
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20.02.2022 12:04 Відповісти
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20.02.2022 12:11 Відповісти
Батько наш - Бандера - ROMAX & Макс Міщенко


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За Харків Бандерівський!
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20.02.2022 12:14 Відповісти
Они в составе теробороны или по за? Они по понятиям или по закону?
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20.02.2022 12:58 Відповісти
Реально сейчас горжусь Харьковом. Такой охоты на вату я не припомню. Мы скоро похлеще Львова будем. Слава Украине
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20.02.2022 13:14 Відповісти
Ну а що там зараз у Львові залишилось? Ну марко лукаш, козак (втікач правда), шурма, верещучка і ще кілька ********* слуг зебені. На жаль!
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20.02.2022 13:25 Відповісти
 
 