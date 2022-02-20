Майже тисяча осіб взяла участь у масштабному вишколі Нацкорпусу у Харкові. ФОТОрепортаж
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У Харкові відбувся масштабний вишкіл з основ цивільної оборони в рамках кампанії "Не панікуй! Готуйся!" від Національного Корпусу та Штабу оборони Харківщини (об’єднання різних громадських та політичних рухів. – Ред.).
До вишколу долучилися близько 800 учасників, однак кількість заявок була значно більшою. Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють організатори.
Зазначається, що навчання проводили інструктори, які є ветеранами війни. Учасники мали можливість освоїти основи тактики, домедичної допомоги, мінно-саперної справи, картографії, поводження зі зброєю.
Загалом же, впродовж 19-20 лютого в рамках кампанії "Не панікуй! Готуйся!" вишколи Штабів оборони та Нацкорпусу відбудуться у 15 містах, зокрема Черкасах, Львові, Полтаві, Запоріжжі, Миколаєві, Житомирі та інших.
Як відомо, 5 лютого у Харкові відбувся Марш Єдності, який зібрав більше 5 тисяч учасників.
Будь ласка, зачекайте...
Чим допомогли?
Я щось пропустив?
Знаю що мокши з Пітера їздять до фін як до себе додому і купують там нерухомість
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За Харків Бандерівський!