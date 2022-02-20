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РФ та Білорусь продовжують спільні "військові навчання" нібито через загострення на Донбасі: У Європі дуже сильно запахло порохом

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

РФ та Білорусь продовжують спільні

У зв'язку з "наростанням військової активності біля зовнішніх кордонів Союзної держави та загостренням ситуації на Донбасі" президенти Росії та Білорусі вирішили продовжити спільні навчання, які мали завершитися 20 лютого

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міноборони Білорусі.

Під час навчань будуть ретельно відпрацьовані етапи оборони Союзної держави, які не були охоплені з таким ступенем деталізації навчальних питань під час попереднього періоду перевірки.

"Загалом її спрямованість залишиться незмінною – вона покликана забезпечити адекватне реагування та деескалацію військових приготувань недоброзичливців поблизу наших спільних кордонів", - сказано в повідомленні.

"У Європі дуже сильно запахло порохом, її цілеспрямовано підштовхують до війни", - заявив міністр оборони Білорусі Віктор Хренін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білоруська сторона запевнила, що понтонний міст був потрібен для "військових навчань", - Резніков

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+45
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20.02.2022 12:50
+43
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20.02.2022 12:56
+41
2021 -----------------------------------------------------------------2022
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20.02.2022 12:51
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Сцикуни панти ганяють !
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20.02.2022 12:37 Відповісти
9 тисяч мокшанських військ достатньо, щоб винищити всі запаси бояришнику в Білорісії.
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20.02.2022 12:51 Відповісти
где картофельная страна а где Донбасс.. и который оккупирован Россией... какие обострения не ясно... у Х..ла в мозгу видимо метастаза стрельнула человек он конченный умирающий да его держат на технологиях лекарствах. и все же болячка может дольше но берет свое покойный Кобзон выдал в интервью что Путин болеет тем что и он.. онкология... Кобзон продержался почти 10 лет.... Путина продержат дольше возможно ---но конец один...
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20.02.2022 13:00 Відповісти
«...Их сюда согнали со всей России. Они деморализованы, бухают, воевать не горят желанием, потому что не очень понимают, за что. И их никто не спрашивает, хотят они или не хотят. И не нужно быть семи пядей во лбу чтобы понимать, что Европа стоит на грани грандиозного конфликта и Беларусь в его самом что ни на есть эпицентре. Грядут крутые перемены, и главное для нас всех - их пережить,» - пишут читатели сайта Charter97.org https://cwyc55-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/cwyc55.c97.org/ru/news/2022/2/20/455380/
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20.02.2022 13:48 Відповісти
"Пацан слово дал,
Пацан #******..."

цена слова Хутина
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20.02.2022 15:35 Відповісти
Как неожиданно
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20.02.2022 12:37 Відповісти
Хрєнін нєсьот ачєрєдную хрєнь...
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20.02.2022 12:38 Відповісти
Перестал загружаться сервис оперативной информации о дорожной обстановке в РБ

Отключение совпало с интенсивным передвижением военной техники РФ по дорогам Беларуси.

Сервис РУП «Белавтодор» позволял просматривать камеры видеонаблюдения на магистралях Беларуси. Как минимум с 17 февраля сервис отключен, пишет «Флагшток».

Отключение сервиса совпало с увеличением интенсивности передвижения военной техники РФ по дорогам Беларуси.
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20.02.2022 13:44 Відповісти
деескалацію військових приготувань недоброзичливців
=============
так кацапи і є тими недоброзичливцями! Якусь хрінь бульбаші пишуть
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20.02.2022 20:31 Відповісти
можна подумати хось сумнівався ..Білорусь дефакто окупована війсками кацапів
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20.02.2022 12:38 Відповісти
нет никакой "Беларуси", уже давно и стабильно есть "беларусия"
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20.02.2022 12:47 Відповісти
Тем временем на границе с Украиной в непризнанном Приднестровье, контролируемом Кремлем, устроили внезапные ночные учения.

Сейчас в ПМР находится около 1700 российских военнослужащих.
https://t.me/charter97_org/62334
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20.02.2022 13:45 Відповісти
А Молдова чекає, коли вони пійдуть у наступ на Україну, щоб взяти під свій контроль так зване Приднестров'я.
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20.02.2022 14:59 Відповісти
Кацапы всю водку в Беларуси выжрут...
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20.02.2022 12:39 Відповісти
теперь уже нет..😄
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20.02.2022 12:42 Відповісти
вони з бульби дистилят женуть.
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20.02.2022 12:45 Відповісти
Якщо європа не засихає голову в пісок то дідиваєвалє скоро обламаються
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20.02.2022 12:39 Відповісти
Та нападайте вже!

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20.02.2022 12:40 Відповісти
Как так? Зебил Резников ведь уже договорился с Хрениным? О_о
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20.02.2022 12:41 Відповісти
Батько наш - Бандера, Україна - мати, Ми за Україну будем воювати!
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20.02.2022 12:41 Відповісти
Воля або смерть!
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20.02.2022 13:24 Відповісти
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20.02.2022 12:46 Відповісти
Московити наважились напасти ... С Ц И К У Н И - балаболи!

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20.02.2022 12:47 Відповісти
Кто бы сомневался
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20.02.2022 12:49 Відповісти
очікувано, вони ті "навчання" будуть перманентними.
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20.02.2022 12:49 Відповісти
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20.02.2022 12:50 Відповісти
2021 -----------------------------------------------------------------2022
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20.02.2022 12:51 Відповісти
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20.02.2022 12:56 Відповісти
Скажіть цим сцикунам - балаболам : " Або вже хай нападають, або забирайте своїх бурятів - алкашів в Калмикію і най не позоряться!".
То вже реально, починають виглядати, як обкаканий силіконовий бодібілдер, який зі страху щей обпісявся ! Якийсь цирк на дроті!
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20.02.2022 12:59 Відповісти
А ще, поліські болота починають потихеньку розмерзатися (якщо вони замерзали)...

І весняну хвилю грипу/ГРЗ ніхто не скасовував, особливо якщо "палатки" стоять тижнями у мокрому місиві.
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20.02.2022 13:07 Відповісти
В нас на Поліссі зими як такої і не було. Ставки льод покривав, а річки ні. Та й зарад плюсова температура, дощі декілька разів за тиждень були.
Так що погода для грипу саме та
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20.02.2022 15:02 Відповісти
Брехун! На Дніпрі цієї зими був лід у лютому до 25 см Те саме й на Десні - а у неї течія ще швидша дніпровської Рибалки що здуру брали пішні замість бурів мозолі на руках обривали рубаючи ополонки! Я тобі називаю Полісся : Чернігівщину - Неданчичі і Прохорів хутір з Дніпровським - на Дніпрі і Десна від Брусилова до Надинівки Були лише промоїни - але вони навіть у сильні морози минулих літ бувають
Однак земля дійсно не промерзала - вона за зиму добряче води напилася і поля з лугами розкисли шо піщохід грузне - не те що автомобілі чи гусенична техніка!
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20.02.2022 18:56 Відповісти
Тикати будете своїм хозяєвам з Кремля.

По друге, на течії лід є? Немає, бо шість водосховищ Дніпра, це вже давно по факту озера, де майже немає течії.

Полісся, це і Волинська і Рівенська і Житомирська області, так що засуньте себе у дупу свої вимовлення, бо в мене від вашого смердючого запаху давно нудота. Ви краще сидить мовчки, або хочаб рота почистити.
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20.02.2022 19:09 Відповісти
ну,ви ще побийтеся,гарячі естонські хлопи (с)
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20.02.2022 19:49 Відповісти
Та що з ним "пришелепкуватим" биться? Надавав "йому "підсрачників" та й по тому Воно ж дурне і гонористе але вважає себе "генієм всього на світі" Я вже кілька разів його "возив мордою по табурету" - не кається!
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20.02.2022 20:15 Відповісти
ми всі різні,слава Господу - це відрізняє нас від тварин одного виду,та від кацапів..
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20.02.2022 20:27 Відповісти
Та я розумію! Однак "упираться рогом" не перевіривши - чи ти правий чи ні - ознака тупості і обмеженості!
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20.02.2022 20:36 Відповісти
1) Українське Полісся поділяється на Правобережне й Лівобережне - залежно від розташування на берегах Дніпра. Відповідно до цього вживають ще назви Східне й Західне Полісся. Західне Полісся називають також Прип'ятським, східне - Наддеснянським або Чернігівським, розмежовуючи такі номінації тоді, коли йдеться про Полісся на обох берегах Дніпра. (Вікіпедія)
2) На Десні теж маса водосховищ і нема течії? Подивися на топографічну карту - там синіми стрілочками вказана швидкість течії
3) Тобі відома така снасть як "покаток"? Це короткий легкий спінінг з кулеподібним ковзаючим грузилом Ним ловлять запускаючи гачок з приманкоою і гузилом під лід Кулька перекочується по дну на течії а поводок з приманкою пливе попереду Це сама розповсюджена риболовна снасть на Поліссі в зимовий час Якщо на Дніпрі нема течії то чому я цілу зиму на покаток там рибу ловив?!

Так що займися краще своїм ротом!
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20.02.2022 20:12 Відповісти
"В Европе очень сильно запахло порохом". (с) Порошенка ноги в Польшу сделал, шоль? 😂😂😂
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20.02.2022 13:02 Відповісти
просто тебя на бутылку насадил
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20.02.2022 14:12 Відповісти
Спектакль продолжается потому, что его смотрят и эмоционально реагируют. Если бы зрители встали и ушли, всё действо быстренько бы сдулось.
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20.02.2022 13:02 Відповісти
В современном мире зрители хотят Экшен.
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20.02.2022 21:09 Відповісти
Я чесно кажучи ще пару днів тому думав, шо нападуть...
Але ці два дегенерата тримаються за своє золоте крісло президентське і вони занадто ******* розкішне життя... Як такі два сцикуна можуть напасти у відкриту?! Це два сцикуна з обдристаними трусєлями !

Я вже впевнений на 100%, що вони сцикуни у відкриту ненападать !
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20.02.2022 13:07 Відповісти
Я як боксер бачив багато в спорті...
То шо купа м"язів ше не означає перемогу. Треба ще мати сміливість вийти на поєдинок.
Ви собі уявити не можете, скільки здорових чукавів з купою м"язів є сцмкунами!

Подивіться на цих двох старих, ботоксних з манікюром, мільярдними гаманцями, маєтками і найдорощими яхтами у світі ...
Це два сцикуна, дегенерата, які панти ганяють !
У них психологія "пожити довше в розкоші", а це уже їх програш і слабкість! Вони слабкі насправді і здатні лишень на маленькі пакості ! Це сцикуни від природи!
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20.02.2022 13:21 Відповісти
согласен,иногда 140 кг мускулов пропускают в бороду от 60-ти килограммового дрыща,и ложатся - это правда,сам видел и не раз..
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20.02.2022 19:51 Відповісти
биба и боба - ***** и чык-чырык, две бестолочи - насогнали своего скота убогого на танчиках и делают УУУУУ - вы на нас нападете!! а мы тогда вам УУУУУ дегенераты всратые кому они нужны... я вам говорю этих имбецилов игнорить надо, у них тогда пригорает, а сделать ничего они не могут
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20.02.2022 13:27 Відповісти
...не тільки порохом, ще й пареною рєпою, портянками....
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20.02.2022 13:33 Відповісти
Бульбосцыкуны продались чухне безродной окончательно!
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20.02.2022 13:35 Відповісти
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20.02.2022 13:48 Відповісти
Хм. До чого тут Білорусь? Донбас то Україна. Звісно це привід. Де, ті обіцянки Хреніна Резнікову про навчання?
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20.02.2022 13:57 Відповісти
Хренин, хрен на твоё рыло, чтобы ты там не говорил.
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20.02.2022 14:02 Відповісти
Пшел вон,дерьмо
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20.02.2022 14:43 Відповісти
Когда биларусских самок будут иметь чечены, вам тоже удастся подвести теоретическую базу. И что? Яжебатьки они покладистые.
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20.02.2022 14:45 Відповісти
Все. Спекся болезный. Жри помои от таракана. Нечего с грязным рылом в культурное общество.
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20.02.2022 15:01 Відповісти
У Європі дуже сильно запахло порохом: то петуха росейского жарят вот и запахло)))
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20.02.2022 14:39 Відповісти
Видно,что обосрались,а что дальше делать-хз. Кроме,как ещё побряцать оружием в тупые бошки ничего не приходит.
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20.02.2022 14:42 Відповісти
Украинцы должны были испугаться силушки хрюсской боятырской, да что-то пошло не так. Не прокатил быдло трюк по запугиванию.
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20.02.2022 15:18 Відповісти
Ну, ось і знайшлось пояснення не виведення військ після навчань. Т
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20.02.2022 14:51 Відповісти
Майже усю зиму у палатках, а Беларусь це болота і месити грязюку на навчаннях, не бачити жинку, діточок, а місцевих жінок на таку кількість військ по тим деревням мало...

А зараз ще й продовжили навчання на невизначенний термін...

Впевнений, що зараз у тих підрозділах з бойовим духом напряг. А щей НЛОУ с Джавелинами хоробрості "додають", вони ж не можуть не бачити у відео, як ЦЕ працює проти кацапських танчиків...
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20.02.2022 15:08 Відповісти
А ка же заверения таракан и лакея, что хрюсские покинут территорию белорусской области после учений? Опять хтота врот?
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20.02.2022 15:14 Відповісти
Можливо зеля знову зателефонував голові колгоспу вусатому…
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20.02.2022 15:46 Відповісти
пока не будет санкций пока каждый ватник не ощутит на своей шкуре "величие" орки не уйдут с границы будут стоять месяцами если не пойдут в атаку в ближайшее время
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20.02.2022 15:50 Відповісти
готовятся суки
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20.02.2022 16:18 Відповісти
Неделю назад: Учения окончены, войска выходят.

Сегодня: Учения продолжатся.

"Пацан сказал - пацан сделал" (С)

рассея никогда не врет...рассея никогда ни на кого не нападала...

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20.02.2022 20:30 Відповісти
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20.02.2022 22:05 Відповісти
референдум по конституции беларусии будет 27 февраля...потому решили продолжить учения в беларусии... РФ закончит полностью аншлюс.
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21.02.2022 03:35 Відповісти
 
 