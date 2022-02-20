РФ та Білорусь продовжують спільні "військові навчання" нібито через загострення на Донбасі: У Європі дуже сильно запахло порохом

У зв'язку з "наростанням військової активності біля зовнішніх кордонів Союзної держави та загостренням ситуації на Донбасі" президенти Росії та Білорусі вирішили продовжити спільні навчання, які мали завершитися 20 лютого

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міноборони Білорусі.

Під час навчань будуть ретельно відпрацьовані етапи оборони Союзної держави, які не були охоплені з таким ступенем деталізації навчальних питань під час попереднього періоду перевірки.

"Загалом її спрямованість залишиться незмінною – вона покликана забезпечити адекватне реагування та деескалацію військових приготувань недоброзичливців поблизу наших спільних кордонів", - сказано в повідомленні.

"У Європі дуже сильно запахло порохом, її цілеспрямовано підштовхують до війни", - заявив міністр оборони Білорусі Віктор Хренін.

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