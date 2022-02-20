РФ та Білорусь продовжують спільні "військові навчання" нібито через загострення на Донбасі: У Європі дуже сильно запахло порохом
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У зв'язку з "наростанням військової активності біля зовнішніх кордонів Союзної держави та загостренням ситуації на Донбасі" президенти Росії та Білорусі вирішили продовжити спільні навчання, які мали завершитися 20 лютого
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міноборони Білорусі.
Під час навчань будуть ретельно відпрацьовані етапи оборони Союзної держави, які не були охоплені з таким ступенем деталізації навчальних питань під час попереднього періоду перевірки.
"Загалом її спрямованість залишиться незмінною – вона покликана забезпечити адекватне реагування та деескалацію військових приготувань недоброзичливців поблизу наших спільних кордонів", - сказано в повідомленні.
"У Європі дуже сильно запахло порохом, її цілеспрямовано підштовхують до війни", - заявив міністр оборони Білорусі Віктор Хренін.
Будь ласка, зачекайте...
Пацан #******..."
цена слова Хутина
Отключение совпало с интенсивным передвижением военной техники РФ по дорогам Беларуси.
Сервис РУП «Белавтодор» позволял просматривать камеры видеонаблюдения на магистралях Беларуси. Как минимум с 17 февраля сервис отключен, пишет «Флагшток».
Отключение сервиса совпало с увеличением интенсивности передвижения военной техники РФ по дорогам Беларуси.
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так кацапи і є тими недоброзичливцями! Якусь хрінь бульбаші пишуть
Сейчас в ПМР находится около 1700 российских военнослужащих.
https://t.me/charter97_org/62334
То вже реально, починають виглядати, як обкаканий силіконовий бодібілдер, який зі страху щей обпісявся ! Якийсь цирк на дроті!
І весняну хвилю грипу/ГРЗ ніхто не скасовував, особливо якщо "палатки" стоять тижнями у мокрому місиві.
Так що погода для грипу саме та
Однак земля дійсно не промерзала - вона за зиму добряче води напилася і поля з лугами розкисли шо піщохід грузне - не те що автомобілі чи гусенична техніка!
По друге, на течії лід є? Немає, бо шість водосховищ Дніпра, це вже давно по факту озера, де майже немає течії.
Полісся, це і Волинська і Рівенська і Житомирська області, так що засуньте себе у дупу свої вимовлення, бо в мене від вашого смердючого запаху давно нудота. Ви краще сидить мовчки, або хочаб рота почистити.
2) На Десні теж маса водосховищ і нема течії? Подивися на топографічну карту - там синіми стрілочками вказана швидкість течії
3) Тобі відома така снасть як "покаток"? Це короткий легкий спінінг з кулеподібним ковзаючим грузилом Ним ловлять запускаючи гачок з приманкоою і гузилом під лід Кулька перекочується по дну на течії а поводок з приманкою пливе попереду Це сама розповсюджена риболовна снасть на Поліссі в зимовий час Якщо на Дніпрі нема течії то чому я цілу зиму на покаток там рибу ловив?!
Так що займися краще своїм ротом!
Але ці два дегенерата тримаються за своє золоте крісло президентське і вони занадто ******* розкішне життя... Як такі два сцикуна можуть напасти у відкриту?! Це два сцикуна з обдристаними трусєлями !
Я вже впевнений на 100%, що вони сцикуни у відкриту ненападать !
То шо купа м"язів ше не означає перемогу. Треба ще мати сміливість вийти на поєдинок.
Ви собі уявити не можете, скільки здорових чукавів з купою м"язів є сцмкунами!
Подивіться на цих двох старих, ботоксних з манікюром, мільярдними гаманцями, маєтками і найдорощими яхтами у світі ...
Це два сцикуна, дегенерата, які панти ганяють !
У них психологія "пожити довше в розкоші", а це уже їх програш і слабкість! Вони слабкі насправді і здатні лишень на маленькі пакості ! Це сцикуни від природи!
А зараз ще й продовжили навчання на невизначенний термін...
Впевнений, що зараз у тих підрозділах з бойовим духом напряг. А щей НЛОУ с Джавелинами хоробрості "додають", вони ж не можуть не бачити у відео, як ЦЕ працює проти кацапських танчиків...
Сегодня: Учения продолжатся.
"Пацан сказал - пацан сделал" (С)
рассея никогда не врет...рассея никогда ни на кого не нападала...