УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12341 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
4 740 24
війна (56107) США (14430) Донбас (21732) Блінкен (936)

Заяви про те, що Україна нібито готує наступ на ОРДЛО - суперечать будь-якій логіці, - Блінкен

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Заяви про те, що Україна нібито готує наступ на ОРДЛО - суперечать будь-якій логіці, - Блінкен

Заяви про те, що українська влада нібито готує наступ на окуповані території Луганської та Донецької областей - суперечать будь-якій логіці.

Про це державний секретар США Ентоні Блінкен заявив у інтерв'ю російському телеканалу "Дождь", опублікованому на сайті Держдепу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"А ідея про те, що Україна раптово спробує повернути Донбас саме зараз, хоча вона могла зробити це будь-якої миті протягом останніх восьми років, але обрала саме цей момент, коли навколо неї 150 тис. російських військових теж суперечить будь-якій логіці", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Дуже складно досягати прогресу в перемовинах, коли РФ приставила дуло пістолета до скроні України", - Блінкен

Також абсолютно нелогічною Блінкен назвав ідею про те, що Україна зараз загрожує Росії, "враховуючи розміри цих країн".

Держсекретар підкреслив, що зараз на ОРДЛО відбувається фабрикація провокацій, яку потім використають як виправдання російського військового вторгнення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Передові частини військ РФ недалеко від України наносять на бронетехніку особливу позначку "Z". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"По-перше, подання про те, що відбувається "геноцид" у лапках і без, абсолютно неправильне й, відверто кажучи, образливе. Це знецінення самого слова, якщо не сказати більше. Цього просто не відбувається. Звідки нам це знати? Тому що принаймні на українській стороні лінії, встановленій після російського вторгнення в Україну, у нас є ОБСЄ і спостерігачі, які перевіряють, що відбувається, а що ні", - сказав він.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+15
Таке вже було.
показати весь коментар
20.02.2022 13:47
+10
Коли роздавали логіку-лапатнікі взували лапті, а їх лапатний сцарь пришпандьорював до своїх підбори...
показати весь коментар
20.02.2022 13:43
+10
ТЁТЯ РОЗА



Многие в России не осознают, что война - это пустые холодильники дома и полные холодильники в моргах!
показати весь коментар
20.02.2022 13:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Коли роздавали логіку-лапатнікі взували лапті, а їх лапатний сцарь пришпандьорював до своїх підбори...
показати весь коментар
20.02.2022 13:43 Відповісти
і тоді вони придумали свою логіку - скрепнорузькіймір називається , на щастя ця срань не поширюється на цивілізований світ і на нормальних людей увсьому світі.
показати весь коментар
20.02.2022 15:47 Відповісти
Всі брешуть, хтось більше, хтось менше, хтось ненавмисне бреше або щось недоросказує, а тут біда, брехня без логіки, так вміють тільки москалі.
показати весь коментар
20.02.2022 13:45 Відповісти
Таке вже було.
показати весь коментар
20.02.2022 13:47 Відповісти
Із-за трьох красноармійців поклали десятки тисяч красноармійців. У фашистів ніякої логіки.
показати весь коментар
20.02.2022 13:57 Відповісти
Трусіться і гавкате, лугандони. Цинічні бандери вже рушили до вас.
показати весь коментар
20.02.2022 13:48 Відповісти
ТЁТЯ РОЗА



Многие в России не осознают, что война - это пустые холодильники дома и полные холодильники в моргах!
показати весь коментар
20.02.2022 13:49 Відповісти
Сценарий 2008 года, когда России сошло с рук. Тогда Россия также обстреливала Грузию, но Саакашвили повелся и на него повесили всех собак, так как Европе и США было выгодно. Украина научена горьким опытом Грузии, хотя это нам уже стоило Крыма и восьмилетней войны.
показати весь коментар
20.02.2022 13:50 Відповісти
Поляки тоже замяли теракт с самолетом Качинского ТОГДА ГУЖНО БЫЛО БИТЬ ВО ВСЕ КОЛОКОЛА ,ЧТО ЭТО -ТЕРАКТ СУМАСШЕДШЕЙ ГЕБНЯВОЙ КРЫСЫ !
показати весь коментар
20.02.2022 14:08 Відповісти
25 000 польських офіцерів Армії Крайової було розстріляно по наказу Сталіна в 1940 р. Коли літак з президентом, державними діячами, духовенством прилетів через багато років, щоб пом'янути одне з місць поховання, літак з досвідченими пілотами "зачепився за дерева і розбився, всі до одного пасажири загинули. Деталі літака Росія досі не віддає Польщі...
показати весь коментар
20.02.2022 17:10 Відповісти
Хіба шо на Москву. Треба кардинально вирішувати проблему з фашистами. До чого ці дрібязки?
показати весь коментар
20.02.2022 13:54 Відповісти




ІнфоВійська України





Опять российские геббельсы сели в лужу: пропаг@ндон Соловьев сделал отложенный твит про "задержанных в четверг диверсантов, которые взорвали машину в Донецке". Вот только взрыв россияне перенесли и он произошел в пятницу, а не в четверг.

показати весь коментар
20.02.2022 13:56 Відповісти
А пусть власти Италии арестуют виллу Соловьева в Италии в пользу итальянских бедных.
Российским олигархам сам Царь сказал же еще пару лет назад, что все богачества надобно вывести в РФ, а Царя холопам надо слушаться.
показати весь коментар
20.02.2022 14:35 Відповісти
Из российских СМИ : 17.02.2022-
------------------------------------
- "Мурманская область готова принять жителей ЛНР и ДНР, если они захотят переселиться на север и получить работу в Арктике - губернатор Чибис"...

- "Жители Мурманска возмущены помидорами по 670 рублей за килограмм " .....
...
показати весь коментар
20.02.2022 13:56 Відповісти
Работа"эвакуированным" из ЛДНР нафиг не уперлась, они не за работой поехали, а за выплатами по 10 тысяч рублей на эвакуированного.
Работу они, имея на руках российские паспорта, могли получить давно уже.
Нафиг им эта работа не уперлась.
Пусть губернатор им денег подгонит и квартирки раздаст.
Нет, в квартирах они жить не будут, они их продадут, оформив в собственность или сдадут.
показати весь коментар
20.02.2022 14:31 Відповісти
показати весь коментар
20.02.2022 13:56 Відповісти
логика (любая) и рашка - несовместимы...
показати весь коментар
20.02.2022 13:58 Відповісти
Заявления о том, что украинские власти якобы готовят наступление на оккупированные территории Луганской и Донецкой областей, противоречат любой логике.

Та нормально всё. У русских не только свой путь и свой мир, но и своя логика. Всё через жопу - это, как раз, очень по-русски. Иллюстрация к выражению: глупость - это не отсутствие ума - это такой ум.
показати весь коментар
20.02.2022 14:03 Відповісти
Там давно уже клиника, за гранью всякой логики.
показати весь коментар
20.02.2022 14:05 Відповісти
Психиаторы продолжают разговаривать с неадекватом, когда давно пришло время его усмирять санкциями.
показати весь коментар
20.02.2022 14:08 Відповісти
показати весь коментар
20.02.2022 14:22 Відповісти
А какая может быть логика, когда часть российских пенсов за февраль месяц пенсий не получила?
Какая может быть логика, когда остановлен печатный станок?
показати весь коментар
20.02.2022 14:32 Відповісти
 
 