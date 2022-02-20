Заяви про те, що Україна нібито готує наступ на ОРДЛО - суперечать будь-якій логіці, - Блінкен

Заяви про те, що українська влада нібито готує наступ на окуповані території Луганської та Донецької областей - суперечать будь-якій логіці.

Про це державний секретар США Ентоні Блінкен заявив у інтерв'ю російському телеканалу "Дождь", опублікованому на сайті Держдепу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"А ідея про те, що Україна раптово спробує повернути Донбас саме зараз, хоча вона могла зробити це будь-якої миті протягом останніх восьми років, але обрала саме цей момент, коли навколо неї 150 тис. російських військових теж суперечить будь-якій логіці", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Дуже складно досягати прогресу в перемовинах, коли РФ приставила дуло пістолета до скроні України", - Блінкен

Також абсолютно нелогічною Блінкен назвав ідею про те, що Україна зараз загрожує Росії, "враховуючи розміри цих країн".

Держсекретар підкреслив, що зараз на ОРДЛО відбувається фабрикація провокацій, яку потім використають як виправдання російського військового вторгнення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Передові частини військ РФ недалеко від України наносять на бронетехніку особливу позначку "Z". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"По-перше, подання про те, що відбувається "геноцид" у лапках і без, абсолютно неправильне й, відверто кажучи, образливе. Це знецінення самого слова, якщо не сказати більше. Цього просто не відбувається. Звідки нам це знати? Тому що принаймні на українській стороні лінії, встановленій після російського вторгнення в Україну, у нас є ОБСЄ і спостерігачі, які перевіряють, що відбувається, а що ні", - сказав він.