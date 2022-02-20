Заяви про те, що Україна нібито готує наступ на ОРДЛО - суперечать будь-якій логіці, - Блінкен
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Заяви про те, що українська влада нібито готує наступ на окуповані території Луганської та Донецької областей - суперечать будь-якій логіці.
Про це державний секретар США Ентоні Блінкен заявив у інтерв'ю російському телеканалу "Дождь", опублікованому на сайті Держдепу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"А ідея про те, що Україна раптово спробує повернути Донбас саме зараз, хоча вона могла зробити це будь-якої миті протягом останніх восьми років, але обрала саме цей момент, коли навколо неї 150 тис. російських військових теж суперечить будь-якій логіці", - сказав він.
Також абсолютно нелогічною Блінкен назвав ідею про те, що Україна зараз загрожує Росії, "враховуючи розміри цих країн".
Держсекретар підкреслив, що зараз на ОРДЛО відбувається фабрикація провокацій, яку потім використають як виправдання російського військового вторгнення.
"По-перше, подання про те, що відбувається "геноцид" у лапках і без, абсолютно неправильне й, відверто кажучи, образливе. Це знецінення самого слова, якщо не сказати більше. Цього просто не відбувається. Звідки нам це знати? Тому що принаймні на українській стороні лінії, встановленій після російського вторгнення в Україну, у нас є ОБСЄ і спостерігачі, які перевіряють, що відбувається, а що ні", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
Многие в России не осознают, что война - это пустые холодильники дома и полные холодильники в моргах!
ІнфоВійська України
Опять российские геббельсы сели в лужу: пропаг@ндон Соловьев сделал отложенный твит про "задержанных в четверг диверсантов, которые взорвали машину в Донецке". Вот только взрыв россияне перенесли и он произошел в пятницу, а не в четверг.
Российским олигархам сам Царь сказал же еще пару лет назад, что все богачества надобно вывести в РФ, а Царя холопам надо слушаться.
------------------------------------
- "Мурманская область готова принять жителей ЛНР и ДНР, если они захотят переселиться на север и получить работу в Арктике - губернатор Чибис"...
- "Жители Мурманска возмущены помидорами по 670 рублей за килограмм " .....
...
Работу они, имея на руках российские паспорта, могли получить давно уже.
Нафиг им эта работа не уперлась.
Пусть губернатор им денег подгонит и квартирки раздаст.
Нет, в квартирах они жить не будут, они их продадут, оформив в собственность или сдадут.
Та нормально всё. У русских не только свой путь и свой мир, но и своя логика. Всё через жопу - это, как раз, очень по-русски. Иллюстрация к выражению: глупость - это не отсутствие ума - это такой ум.
Какая может быть логика, когда остановлен печатный станок?