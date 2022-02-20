Від початку доби поранено воїна внаслідок обстрілу військ РФ, станом на 14.00 окупанти 35 разів відкривали вогонь, - ООС

Сьогодні, станом на 14 годину з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 35 порушень режиму припинення вогню, 31 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Зазначається, що противник задіяв артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібру 120 мм та 82 мм, гранатомети різних систем, озброєння бойової машини піхоти та великокаліберні кулемети.

"Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав осколкові поранення та перебуває у лікувальному закладі", - зазначають у штабі.

Також повідомляється, що через регулярні обстріли призупинено функціонування КПВВ "ЩАСТЯ", де введено режим "Червоний".

Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога.