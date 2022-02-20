Путін не має правдивої інформації, якщо думає, що в Україні вітатимуть російських військових, - Блінкен
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Державний секретар США Ентоні Блінкен озвучив припущення, що ймовірні плани Кремля вторгнутися в Україну свідчать про брак інформації, яка надходить президенту РФ Володимирові Путіну.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон , про це він заявив у інтерв'ю російському телеканалу "Дождь" 19 лютого.
"Проблема для будь-якої системи, яка, як Росія, на жаль, перетворюється на автократію, полягає в тому, що дуже мало хто говорить правду тим, хто має владу. І мене турбує, що президенту Путіну абсолютно не обов'язково надходять факти і правдива інформація. Якщо він вважає, що в Україні російських військових гаряче вітатимуть, то боюся, він глибоко помиляється", – сказав Блінкен.
Американський дипломат нагадав, що було до російської агресії проти України 2014 року.
"До 2014 року, до того, як Росія захопила Крим і увійшла в Донбас, щоб підтримати сепаратистів, якщо ви подивитеся на опитування громадської думки, люди в Україні дуже прихильно ставилися до Росії. І це добре. Сьогодні ситуація діаметрально протилежна. 90% українців огидна Росія внаслідок російської агресії", – пояснив Блінкен.
Він зазначив, що схожа ситуація склалася і з думкою українців щодо вступу їхньої країни до НАТО – 25% "за" до 2014 року і "вже 60–65%" – зараз.
"Своїми діями та діями Росії президент Путін наблизив те, чому він, за його словами, хотів запобігти. І якщо це триватиме, я думаю, стане лише гірше. І люди, які постраждають, це передусім прості українці. Якщо буде атака на Київ, де живе майже три мільйони людей, – це буде катастрофа. Але я мушу також сказати, я боюся, що й росіяни постраждають. Українці не будуть гаряче вітати російських військових. Навпаки. І, звісно, якщо Росія знову виявить агресію щодо України, будуть дуже серйозні наслідки", – підкреслив Блінкен.
На уточнювальне запитання журналістки, чи впевнені Сполучені Штати в наявній у них інформації, Блінкен відповів, що "цілком впевнені".
"Ми виносимо її в публічний простір не для того, щоб розпочати війну, а для того, щоб запобігти війні. Війну, яка не входить ні в чиї інтереси, починаючи з російського народу. Ось що ми намагаємося зробити. І якщо є шанс відшукати дипломатичний шлях вирішення цієї ситуації, я має намір зробити це. Але якщо нам доведеться відповідати на агресію Росії, ми зробимо й це", – заявив він.
Будь ласка, зачекайте...
Телеграм-канал «Флагшток» поделился наблюдениями очевидцев:
- Сегодня замечена необычная поставка по железной дороге: «В сторону Гомель-северный военный эшелон РФ с инженерными войсками: на платформах самосвалы, экскаваторы, машины на базе танков, несколько крытых вагонов и 4 пассажирских»
- Гомельский аэропорт сосредоточился на принятии военных рейсов. Все они не отображаются в публичных сервисах. В последнюю неделю сообщается о частых приземлениях транспортных Илов, фиксировались вылеты бомбардировщиков.
- По объездной дороге Е95 фиксируется постоянный трафик сотен единиц военной техники (двигаются из центра Беларуси М5 на Полесье М10), вновь замечены понтоны и лодки.
- Читатель из Брагина: объездная Р35 вчера утром гудела от военного транспорта.
- Около станции Зябровка вновь зафиксирована военная техника РФ.
На видео вчерашнее движение техники по М5 и техника в Зябровке.
Наш солдат прискорив журналіста))
https://t.me/FastFocus/10386
Таким чином із 21-22 числа ми отримаємо не "вторженіє" а епідемію серед депортованих та новопризванних.
На боротьбу з епідемією та якесь навчання новоприбулих піде місяць-два. Весь цей час триватимуть обстріли.
За цей час будуть прибиті залишки економіки ОРДЛО. Ніхто не сіятиме зерно, ніхто не вноситиме в озимі дорогі добрива. Підвезення продуктів до ОРДЛО припинено. Своїх запасів - там мінімум. Через те що народ не вивезений, а продовольство та пальне не підвозиться.
Тобто ще місяць вирішуватимуться гуманітарні проблеми, виходячи з того що перелякані вигрібуть всі товари першої необхідності з магазинів та ринків.
Тобто, щоб оркам йти в наступ треба місяць-два.
Результат від цього скоріше за все буде наступний - буде якась бійня на кшталт Авдіївської промки, яка вичерпає всі резерви орків, після цього - якийсь батальйон Азов перейде в наступ десь на неурбанізованій місцевості і займе якесь Тельманово, чим переріже якусь трасу задля того, щоб біля Маріуполя менше бахало...
Точно так же и сатана-Путин. ждет приглашения "Путин, введи". И уже потом, горе тем несчастным, которые по глупости позвали в свой дом сатану-Путина
если число эвакуированных из ОРДЛО в кремлевских башнях оценили в 900 тысяч человек, а прибыло 6 с половиной тысяч, то у них не то что правдивой информации нет, а заврались башни кремлевские совсем, и что феноменально, врут башни сами себе.
Это лагерь.
Вот они, новые пластелинцы.
Пророцтво болгарської Ванги, вона, ще за часів Микити Хрущова,передбачила, що Росією буде правити "карлик з чорною душею на ім'я Володимир", який «розв'яже війну з Україною і що його чекає трагічний кінець…».
Гетьманцев даводив до спротиву бізнесменів.
Бєня продовжував рейдерити країну.
підкротівський кабмін працював за бюджетом, в котрому не було підтримки ні армії ні медицині
Силовиками керували імітатори Таран з Бакановим та Гетьманцевим
Правоохороннні органи системно переслідивали опозицію, доводячи ситуацію до спротиву
ДОРОГІ УКРАЇНЦІ, ЩО ЦЕ БУЛО ЯК НЕ ПІДГОТОВКА ДО ВІЙНИ?!
Й ТЕПЕР, КОЛИ ЗАХІД ОТЯМИВСЯ , НЕ ТІЛЬКИ ПІДСИЛИВ АРМІЮ А Й НАВІСИВ ВИРОК НАД )(УЙЛОМ ,УКРАЇНЦЯМ ДОВЕДЕТЬСЯ ВОЮВАТИ ЗА ВСЮ ЄВРОПУТА ТА ЗА СЕБЕ У НІЙ
ХАЙ БУДЕ ПРОКЛЯТА ЗЕЛЕНА ЧУМА !