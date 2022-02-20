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Путін не має правдивої інформації, якщо думає, що в Україні вітатимуть російських військових, - Блінкен

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Путін не має правдивої інформації, якщо думає, що в Україні вітатимуть російських військових, - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен озвучив припущення, що ймовірні плани Кремля вторгнутися в Україну свідчать про брак інформації, яка надходить президенту РФ Володимирові Путіну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон , про це він заявив у інтерв'ю російському телеканалу "Дождь" 19 лютого.

"Проблема для будь-якої системи, яка, як Росія, на жаль, перетворюється на автократію, полягає в тому, що дуже мало хто говорить правду тим, хто має владу. І мене турбує, що президенту Путіну абсолютно не обов'язково надходять факти і правдива інформація. Якщо він вважає, що в Україні російських військових гаряче вітатимуть, то боюся, він глибоко помиляється", – сказав Блінкен.

Американський дипломат нагадав, що було до російської агресії проти України 2014 року.

Також читайте: Заяви про те, що Україна нібито готує наступ на ОРДЛО - суперечать будь-якій логіці, - Блінкен

"До 2014 року, до того, як Росія захопила Крим і увійшла в Донбас, щоб підтримати сепаратистів, якщо ви подивитеся на опитування громадської думки, люди в Україні дуже прихильно ставилися до Росії. І це добре. Сьогодні ситуація діаметрально протилежна. 90% українців огидна Росія внаслідок російської агресії", – пояснив Блінкен.

Він зазначив, що схожа ситуація склалася і з думкою українців щодо вступу їхньої країни до НАТО – 25% "за" до 2014 року і "вже 60–65%" – зараз.

"Своїми діями та діями Росії президент Путін наблизив те, чому він, за його словами, хотів запобігти. І якщо це триватиме, я думаю, стане лише гірше. І люди, які постраждають, це передусім прості українці. Якщо буде атака на Київ, де живе майже три мільйони людей, – це буде катастрофа. Але я мушу також сказати, я боюся, що й росіяни постраждають. Українці не будуть гаряче вітати російських військових. Навпаки. І, звісно, якщо Росія знову виявить агресію щодо України, будуть дуже серйозні наслідки", – підкреслив Блінкен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Дуже складно досягати прогресу в перемовинах, коли РФ приставила дуло пістолета до скроні України", - Блінкен

На уточнювальне запитання журналістки, чи впевнені Сполучені Штати в наявній у них інформації, Блінкен відповів, що "цілком впевнені".

"Ми виносимо її в публічний простір не для того, щоб розпочати війну, а для того, щоб запобігти війні. Війну, яка не входить ні в чиї інтереси, починаючи з російського народу. Ось що ми намагаємося зробити. І якщо є шанс відшукати дипломатичний шлях вирішення цієї ситуації, я має намір зробити це. Але якщо нам доведеться відповідати на агресію Росії, ми зробимо й це", – заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба подякував Блінкену за додаткову інформацію про агресивні наміри Росії
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Топ коментарі
+32
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20.02.2022 15:04
+27
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20.02.2022 15:01
+17
Ксатити, тогда они реально будут расстреляны как коллаборанты. Это сейчас пока относительно мирное время никто никого особо не трогает, к сожалению. НО если будет полномасштабная война, то им жопа. Все видели как Юра Бутусов не сдержался и врезал шуфричу. У очень многих людей так же чешутся руки и сдерживать себе никто не будет
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20.02.2022 15:14
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уже сняли ролики с приветствиями)
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20.02.2022 15:01 Відповісти
Приветствия будут в Мацкве в виде Укро ДРГ. Когда Мацква будет гореть
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20.02.2022 15:04 Відповісти
Х..ЛО НЕ ЗНАЕТ РЕАЛИЗЩМА О САМОЙ ПАРАШЕ.. куда ему дефективному про Украину что то знать...
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20.02.2022 15:05 Відповісти
И террористами в мире эти ДРГ ни кто не назовет, так страны будут в состоянии войны и действия в тылу врага ни кто не отменлл
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20.02.2022 15:07 Відповісти
Кацапы очень этого боятся, на Цензоре это четко видно.
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20.02.2022 15:11 Відповісти
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20.02.2022 15:01 Відповісти
это пропагандон писал. они теперь прикрывают пропаганду. вероятно, давайте представим, а може быть и не было, что.
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20.02.2022 15:02 Відповісти
Чево,блеать?😧
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20.02.2022 15:34 Відповісти
У чувак ник "Иван Иван". Кацап в квадрате. Эталонный, так сказать )
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20.02.2022 15:47 Відповісти
В последние дни военная техника РФ поставляется в приграничные районы Гомельщины все активнее.

Телеграм-канал «Флагшток» поделился наблюдениями очевидцев:

- Сегодня замечена необычная поставка по железной дороге: «В сторону Гомель-северный военный эшелон РФ с инженерными войсками: на платформах самосвалы, экскаваторы, машины на базе танков, несколько крытых вагонов и 4 пассажирских»

- Гомельский аэропорт сосредоточился на принятии военных рейсов. Все они не отображаются в публичных сервисах. В последнюю неделю сообщается о частых приземлениях транспортных Илов, фиксировались вылеты бомбардировщиков.

- По объездной дороге Е95 фиксируется постоянный трафик сотен единиц военной техники (двигаются из центра Беларуси М5 на Полесье М10), вновь замечены понтоны и лодки.

- Читатель из Брагина: объездная Р35 вчера утром гудела от военного транспорта.

- Около станции Зябровка вновь зафиксирована военная техника РФ.

На видео вчерашнее движение техники по М5 и техника в Зябровке.
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20.02.2022 15:19 Відповісти
ВВХ ищет повод утилизировать сброд из ОРДЛО
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20.02.2022 15:02 Відповісти
ой, вати в нас стільки, шо не здивуюсь, якшо повивішують прапори з балконів
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20.02.2022 15:03 Відповісти
В основном это старперы. Толку с них? Отпор будут давать люди помоложе
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20.02.2022 15:09 Відповісти
Згадайте даунбас-14. Як перекривали траси і перешкоджали пересуванню ВСУ.
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20.02.2022 15:24 Відповісти
Есть такие, деды в основном, у нас возле подъезда иногда собираются и несут всякую чушь услышанную с кацапских говноСМИ через спутниковую тарелку, трындеть на кухнях и на лавочках это максимум на что они способны😁😁
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20.02.2022 18:08 Відповісти
Да уж. Наверно те молодые люди которые на тиктоках обсырают мову и спивають караоке под российский гимн будут воевать за Украину.
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20.02.2022 18:50 Відповісти
кива , мураев, бужанский, гетьманцев - є трохи. І це тільки в ВР.
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20.02.2022 15:04 Відповісти
Не. Они, как Шарий - любят Россию только живя в Испании или в любой другой стране ЕС. Как только Россия нападет на Украину - все они сбегут в ЕС, некоторые уже и заблаговременно сбежали.
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20.02.2022 15:49 Відповісти
Этих отправим минные поля разминировать
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20.02.2022 21:09 Відповісти
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20.02.2022 15:04 Відповісти
"Та біжіть, кажу, й*б твою мать бл**ь".
Наш солдат прискорив журналіста))

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20.02.2022 15:07 Відповісти

https://t.me/FastFocus/10386
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20.02.2022 15:43 Відповісти
Оркі в ОРДЛО обісралися з темпами як депортації ватників на історичну родину так і з темпами "призову". Омікрон нікуди не дівся. Інкубаційний період - 3 дні. Що депортація, що "призов" здійснювалися без урахування епідемічних реалій.
Таким чином із 21-22 числа ми отримаємо не "вторженіє" а епідемію серед депортованих та новопризванних.
На боротьбу з епідемією та якесь навчання новоприбулих піде місяць-два. Весь цей час триватимуть обстріли.
За цей час будуть прибиті залишки економіки ОРДЛО. Ніхто не сіятиме зерно, ніхто не вноситиме в озимі дорогі добрива. Підвезення продуктів до ОРДЛО припинено. Своїх запасів - там мінімум. Через те що народ не вивезений, а продовольство та пальне не підвозиться.
Тобто ще місяць вирішуватимуться гуманітарні проблеми, виходячи з того що перелякані вигрібуть всі товари першої необхідності з магазинів та ринків.
Тобто, щоб оркам йти в наступ треба місяць-два.
Результат від цього скоріше за все буде наступний - буде якась бійня на кшталт Авдіївської промки, яка вичерпає всі резерви орків, після цього - якийсь батальйон Азов перейде в наступ десь на неурбанізованій місцевості і займе якесь Тельманово, чим переріже якусь трасу задля того, щоб біля Маріуполя менше бахало...
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20.02.2022 15:08 Відповісти
Те кто хочет приветствовать ***********, будут прятаться в подвалах, когда патриоты джавелинами будут встречать. А вообще-то никто из народа не желает войны, но агрессии не потерпим.
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20.02.2022 15:10 Відповісти
Ксатити, тогда они реально будут расстреляны как коллаборанты. Это сейчас пока относительно мирное время никто никого особо не трогает, к сожалению. НО если будет полномасштабная война, то им жопа. Все видели как Юра Бутусов не сдержался и врезал шуфричу. У очень многих людей так же чешутся руки и сдерживать себе никто не будет
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20.02.2022 15:14 Відповісти
***** реально должно понимать, что у нас его встречать цветами не то что не собираются, но и будут расстреливать упоротых, желающих это сделать.
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20.02.2022 15:40 Відповісти
именно поэтому ОПЖЗ практически в полном составе покинуло Украину, надо ввести запрет на возвращение этих млядей. Они ж надеются, что смогут вернуться и жить при оккупационной администрации.
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23.02.2022 13:31 Відповісти
Блінкен! Все буде Україна! Присилай ще Джевелінів і Стінгерів! Щось ви темп втратили.
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20.02.2022 15:13 Відповісти
С точки зрения эзотерики, всякие черти, бесы и демоны требуют "приглашения" для того что бы подселиться или забрать душу...
Точно так же и сатана-Путин. ждет приглашения "Путин, введи". И уже потом, горе тем несчастным, которые по глупости позвали в свой дом сатану-Путина
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20.02.2022 15:19 Відповісти
с точки зрения психологии, всякие черти, бесы и демоны с духами исчезают только становятся известны их имена ))
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20.02.2022 15:25 Відповісти
Румпельштільцхен міг би підтвердити ))
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20.02.2022 15:52 Відповісти
ага, як класичний приклад ))
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20.02.2022 15:55 Відповісти
Коротеньке оповідання в тему. Взагалі у містиці/хоррорі дуже часто це обігрується - лихі парфуми ( ) не можуть увійти без запрошення, тому й прагнуть це запрошення видурити у будь-який спосіб.
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20.02.2022 15:51 Відповісти
Будем резать кацапским оккупантам головы и делать из них пепельницы ...
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20.02.2022 15:21 Відповісти
Так нужно пару- тройку кацапов развесить на столбах чтобы он увидел что их здесь не ждут. Ато все наша власть пленным кацапам в жопу заглядывали, лечили, в гостиннице поселяли, консула и маму вызывали...
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20.02.2022 15:22 Відповісти
Ну почему же не будут? И даже конкретные цветы есть для приветствия. "Пионы" ,"Гвоздики". Даже дерево "Акация" для приветствия припасено.
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20.02.2022 15:27 Відповісти
Господин Блинкен,
если число эвакуированных из ОРДЛО в кремлевских башнях оценили в 900 тысяч человек, а прибыло 6 с половиной тысяч, то у них не то что правдивой информации нет, а заврались башни кремлевские совсем, и что феноменально, врут башни сами себе.
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20.02.2022 15:28 Відповісти
Жители донбаса добровольно соглашаются сиграть в Игру в Кальмара по российски и на них еще и кредиты оформляют сразу же








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20.02.2022 15:29 Відповісти
Н-да.
Это лагерь.
Вот они, новые пластелинцы.
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20.02.2022 15:32 Відповісти
Масштабная Игра в Кальмара. Начало.



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20.02.2022 15:38 Відповісти
ну и последнее фото... больше скорее всего не будет

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20.02.2022 15:40 Відповісти
с ковидом - 100% зараженных...
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20.02.2022 16:33 Відповісти
Придумывают все время все новые методы давления на Украину. И над людьми издеваются, как хотят. Фейки за фейками. Чтобы вы ссуки уже подохли...
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20.02.2022 16:45 Відповісти
А че?! Встретим "как родных", цветов , хлеба и соли не обещаю, но свинца точно не пожалеем.
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20.02.2022 15:31 Відповісти
Всё таки надеюсь, что американцы готовят кацапам какой-то нежданчик.
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20.02.2022 15:34 Відповісти
Туда информацию не куда ложиться. Чувак СССР делает. Это особая форма.
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20.02.2022 15:42 Відповісти
Преподобний і Богоносний Серафим Саровський Чудотворець своїм пророцтвом попереджав Росію: «Серед слов'ян російських народиться істинний Антихрист - Бісолюд, син блудниці. Антихрист народиться у Росії, між Петербургом і Москвою, в середині ХХ століття. Коли прийде антихрист, йому на землі скрізь доступ буде… Але Київська церква захистить вас, і істинному православ'ю нічого не зможе зробити Антихрист».
Пророцтво болгарської Ванги, вона, ще за часів Микити Хрущова,передбачила, що Росією буде правити "карлик з чорною душею на ім'я Володимир", який «розв'яже війну з Україною і що його чекає трагічний кінець…».
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20.02.2022 15:45 Відповісти
Это написано в книге Омельченко "Свiтова психологична вIйна...". Читала и многое поняла. Пришел - антихрист.
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20.02.2022 16:42 Відповісти
вова збагачувався й оплачував слуг,котрі імітували роботу ВР,
Гетьманцев даводив до спротиву бізнесменів.
Бєня продовжував рейдерити країну.
підкротівський кабмін працював за бюджетом, в котрому не було підтримки ні армії ні медицині
Силовиками керували імітатори Таран з Бакановим та Гетьманцевим
Правоохороннні органи системно переслідивали опозицію, доводячи ситуацію до спротиву

ДОРОГІ УКРАЇНЦІ, ЩО ЦЕ БУЛО ЯК НЕ ПІДГОТОВКА ДО ВІЙНИ?!
Й ТЕПЕР, КОЛИ ЗАХІД ОТЯМИВСЯ , НЕ ТІЛЬКИ ПІДСИЛИВ АРМІЮ А Й НАВІСИВ ВИРОК НАД )(УЙЛОМ ,УКРАЇНЦЯМ ДОВЕДЕТЬСЯ ВОЮВАТИ ЗА ВСЮ ЄВРОПУТА ТА ЗА СЕБЕ У НІЙ

ХАЙ БУДЕ ПРОКЛЯТА ЗЕЛЕНА ЧУМА !
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20.02.2022 15:52 Відповісти
А ****, привітаємо. Маслинами можемо почастувати ))
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20.02.2022 15:59 Відповісти
Смерть цапським окупантам!
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20.02.2022 16:03 Відповісти
Эти гады лезут и лезут на границы, а рыжая мразь - лакей маньяка песец говорит о серьезном обострении. Эти циники ведут войну против Украины и при этом удивляются своим же взрывам.
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20.02.2022 16:39 Відповісти
Вова, да подъезжай, непонятно - мы всё объясним!
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20.02.2022 18:39 Відповісти
Х..уйло нікудишний стратег,це вже всім і так зрозуміло.
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23.02.2022 12:20 Відповісти
Цинкові гроби їх зустрінуть,на всіх путінських орків вистачить.
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23.02.2022 12:24 Відповісти
 
 