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Путін має всі підстави вважати, що Зеленський не бажає виконувати мінські угоди. Треба вести обговорення із представниками Донбасу, - Пєсков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Путін має всі підстави вважати, що Зеленський не бажає виконувати мінські угоди. Треба вести обговорення із представниками Донбасу, - Пєсков

Президент Росії Володимир Путін не вірить у виконання мінських угод українським президентом Володимиром Зеленським.

Про це заявив представник Кремля Дмитро Пєсков в ефірі "Першого каналу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його слова, українська сторона не збирається цього робити.

"Путін зараз має всі підстави не розглядати Зеленського як людину, яка може і бажає виконати мінський комплекс заходів. Якщо розглянути всі заяви Зеленського, то з них випливає, що він не може, не хоче і не збирається цього робити", - заявив Пєсков.

За словами представника Кремля, Україна хоче говорити з Росією про врегулювання війни на Донбасі, але Росія не вважає себе стороною конфлікту.

"І обговорення повинні вестися між Зеленським і представниками південного сходу, а ось з цим проблеми, цього вони не хочуть", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На жаль, спостерігаємо загострення ситуації на Донбасі. Києву треба сідати за стіл переговорів із представниками ОРДЛО, - Путін

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+82
Просто идите на йух
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20.02.2022 15:24
+48
Письков, иди ты со своим путиным-чертом на Х.. Й!!!!
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20.02.2022 15:25
+40
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20.02.2022 15:25
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Які ж вони тупі та вперті!!! Скільки можна пояснювати на всіх рівнях, що ніхто не буде розмовляти з гаомадянами Росії, які Росією ж призначені гауляйтерами захоплених українських теріторій!!!
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20.02.2022 17:10 Відповісти
Песюков! Йди зі своїм х@лом на@...
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20.02.2022 17:14 Відповісти
100%
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20.02.2022 17:22 Відповісти
ПИСКОВ ИДЕТ НА Х ВМЕСТЕ С ****** !!! Никто не хочет войны кроме ВАС ублюдков Начнете будем вас так херачить заберем все свое и Крым вернем
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20.02.2022 18:11 Відповісти
А русофашиське ху@ло за 8 років хоть раз виконало мінські угоди. 8років без перерива русофашисти обстрілюють Україну.
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20.02.2022 18:24 Відповісти
Виконати мінський договорняк на умовах мОскви,це зрада України.
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20.02.2022 19:52 Відповісти
Чого ***** так наполягае на мінських угодах? - нібито канал"наш"надивися і Мураєва з Порошенко наслухався?
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20.02.2022 21:09 Відповісти
мы будем с ними разговаривать примерно также как вы разговаривали с Дудаевым, Хаттабом, Басаевым и компанией.
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20.02.2022 21:11 Відповісти
"Есть у русского человека бескорыстная любовь к подлости. Он ничего с этого иметь не будет, но гадость ближнему сделает." Н.В.Гоголь.
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20.02.2022 21:43 Відповісти
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