Путін має всі підстави вважати, що Зеленський не бажає виконувати мінські угоди. Треба вести обговорення із представниками Донбасу, - Пєсков
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Росії Володимир Путін не вірить у виконання мінських угод українським президентом Володимиром Зеленським.
Про це заявив представник Кремля Дмитро Пєсков в ефірі "Першого каналу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його слова, українська сторона не збирається цього робити.
"Путін зараз має всі підстави не розглядати Зеленського як людину, яка може і бажає виконати мінський комплекс заходів. Якщо розглянути всі заяви Зеленського, то з них випливає, що він не може, не хоче і не збирається цього робити", - заявив Пєсков.
За словами представника Кремля, Україна хоче говорити з Росією про врегулювання війни на Донбасі, але Росія не вважає себе стороною конфлікту.
"І обговорення повинні вестися між Зеленським і представниками південного сходу, а ось з цим проблеми, цього вони не хочуть", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...