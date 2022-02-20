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Напруженість на Донбасі сягнула максимуму. Будь-яка провокація може призвести до непоправного, - Пєсков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Напруженість на Донбасі сягнула максимуму. Будь-яка провокація може призвести до непоправного, - Пєсков

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що напруженість ситуації навколо України досягла свого максимуму. За його словами, будь-яка провокація може призвести до непоправного.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  повідомляє РБК-Україна.

Як заявив Пєсков, заяви Заходу про можливе вторгнення Росії в Україну призводять до "нагнітання напруженості".

"А коли напруженість нагнітається до максимуму, як зараз, наприклад, на лінії зіткнення, то будь-яка іскра, будь-яка незапланована подія чи будь-яка дрібна спланована провокація може призвести до непоправних наслідків", - пояснив представник Кремля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін має всі підстави вважати, що Зеленський не бажає виконувати мінські угоди. Треба вести обговорення із представниками Донбасу, - Пєсков

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+47
Вот вы и провоцируете чтобы начать войну.
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20.02.2022 15:34
+46
".. Кремль заявил, что Путин ***** не прислушивается к заявлениям Запада о возможном вторжении России в Украину и что Западу следует прекратить называть даты вторжения, потому что это будет иметь «последствия»..."

Похоже, ***** окончательно сходит с ума.
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20.02.2022 15:36
+40
Скиньте собі вже бомбу на Кремль,беру на себе повну відповідальність
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20.02.2022 15:35
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и это станет фатальным для Кремля
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21.02.2022 00:16 Відповісти
Изделие №2 после капремонта...
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21.02.2022 02:04 Відповісти
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