Напруженість на Донбасі сягнула максимуму. Будь-яка провокація може призвести до непоправного, - Пєсков

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що напруженість ситуації навколо України досягла свого максимуму. За його словами, будь-яка провокація може призвести до непоправного.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна.

Як заявив Пєсков, заяви Заходу про можливе вторгнення Росії в Україну призводять до "нагнітання напруженості".

"А коли напруженість нагнітається до максимуму, як зараз, наприклад, на лінії зіткнення, то будь-яка іскра, будь-яка незапланована подія чи будь-яка дрібна спланована провокація може призвести до непоправних наслідків", - пояснив представник Кремля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін має всі підстави вважати, що Зеленський не бажає виконувати мінські угоди. Треба вести обговорення із представниками Донбасу, - Пєсков