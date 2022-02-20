Напруженість на Донбасі сягнула максимуму. Будь-яка провокація може призвести до непоправного, - Пєсков
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що напруженість ситуації навколо України досягла свого максимуму. За його словами, будь-яка провокація може призвести до непоправного.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна.
Як заявив Пєсков, заяви Заходу про можливе вторгнення Росії в Україну призводять до "нагнітання напруженості".
"А коли напруженість нагнітається до максимуму, як зараз, наприклад, на лінії зіткнення, то будь-яка іскра, будь-яка незапланована подія чи будь-яка дрібна спланована провокація може призвести до непоправних наслідків", - пояснив представник Кремля.
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Solomon Goodman
показати весь коментар21.02.2022 00:16 Відповісти Мені подобається 1
Alexander Buturlakin
показати весь коментар21.02.2022 02:04 Відповісти Мені подобається 0
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Путин***** не прислушивается к заявлениям Запада о возможном вторжении России в Украину и что Западу следует прекратить называть даты вторжения, потому что это будет иметь «последствия»..."
Похоже, ***** окончательно сходит с ума.