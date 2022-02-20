Мешканцям ОРДЛО приходять повідомлення про необхідність прибути до "військкоматів". Чоловіків із н.п. Стила примусово вивозять під приводом "призову", - Денісова
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Країна-окупант продовжує порушувати права мешканців, які проживають в ОРДЛО та стали фактичними заручниками незаконних збройних формувань.
Про це написала в фейсбуці уповноважений ВР із прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.
"Мені стало відомо, що чоловіків з села Стила на території тимчасово окупованої Донеччини, де мешкають етнічні греки, примусово вивозять з домівок під приводом "призову" на війну з Україною. У зв’язку з цим, мешканці села були змушені звернутись по допомогу та з метою розголосу до Надзвичайного і Повноважного Посла Греції в Україні", - пише Денісова.
За її словами, вже відомо про вивезення у невідомому напрямку Андрія Водолазкіна, батька трьох дітей, молодшому з яких п’ять років. Ще один чоловік переховується від окупаційних військ, побоюючись за своє життя.
Крім того, за словами Денісової, мешканцям ОРДЛО надсилаються телефонні повідомлення про необхідність прибуття до військкоматів, а за ухиляння погрожується кримінальною відповідальністю.
"Такі дії є проявом примусової мобілізації, забороненої міжнародним гуманітарним правом. Зокрема, статтею 51 Конвенція про захист цивільного населення під час війни забороняється окупаційній державі змушувати осіб, що перебувають під захистом, тобто тих, хто опиняються під владою сторони конфлікту або окупаційної держави, громадянами яких вони не є, служити в її збройних чи допоміжних силах", - додає Денісова.
"Звертаюся до світової спільноти відреагувати на факти примусового призову громадян України на тимчасово окупованих територіях до лав незаконних збройних формувань, що підтримуються країною-агресором", - резюмує омбудсмен.
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Вообще насрать сто раз!
Но сидеть на краю действующего вулкана и обвинять всех окружающих что они ничего не хотят делать с вулканом - как относиться к таким людям и как прикажешь их называть?
так тоді ж давали проросійським провокаторам по 300 гривень (куратори)- а за безкоштовно нема діла!
почему бы им не перейти на неоккупированную территорию и не вступить в ЗСУ??
Какая в пи эвакуация? От коровы и кур? А хто надежду и опору - кабана кормить будет. У нас в Украине селянам легче. Зерно идёт на экспорт - цена пая выше. В дыре минимальный объём зерна России просто неинтересен. На пай копейки идут. Ближе Старобешевское водохранилище - можно рыбу пи воровать, Дальше Новоазовск - рыба, отдыхающие. А посередине степь и пи,,,да. Народ давно слинял. По мобилизации на всё село одного загребли, другой в бурьянах сховався. Депресняк и полнейший балласт. Хто при власти - тот и налог собирает. Я не предлагаю их жалеть. Не солнышко - всех не обогреешь. Только хочу вам рассказать что такое Стыла.
Пусть выполняют теперь свой "долг"
Может поумнеют, если успеют