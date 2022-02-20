Зеленський у розмові з Макроном обговорив невідкладне скликання засідання Тристоронньої контактної групи стосовно Донбасу
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Президент України Володимир Зеленський провів переговори із французьким колегою Емманюелем Макроном.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у президентському твіттері.
"У продовження вчорашньої розмови поінформував Емманюеля Макрона про поточну безпекову ситуацію та нові провокативні обстріли. Виступаємо за активізацію мирного процесу. Підтримуємо невідкладне скликання ТКГ і негайне запровадження режиму тиші", - зазначається у повідомленні.
Топ коментарі
+13 18c49ed2
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+7 макаренко юра
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+6 Андрій Жагун 3f28c282
показати весь коментар20.02.2022 15:52
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Це Іцик Клопомойський зрозумів, що 100 млорд від рахи за повернення України у рускій мір не буде, а буде розкуркулення пацаками Іцика Клопомойського!
ЗЕ-бил - маленький ребенок, который прячется за ширмочками от реальной опасности
срочно, немедленно нужно выполнять план Пороха по мобилизации всей страны !
только так можно сдержать *****!
нам никто не поможет !
кретин !!!!!!!!!!!!!!!!
и **** Микрон подгавкивает
от Франции мы пока не получили ни одного патрона и ни одной каски !
даже у лысого Оланда яйца покрепче были с Мистралями
Займись обороною країни ! Вибивай додаткові санкції !
ЗЕ буба тобі одна доріжка.... тільки на Ростов... ну це якщо взагалі приймуть... як так званих біжанців...