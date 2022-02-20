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Зеленський у розмові з Макроном обговорив невідкладне скликання засідання Тристоронньої контактної групи стосовно Донбасу

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зеленський у розмові з Макроном обговорив невідкладне скликання засідання Тристоронньої контактної групи стосовно Донбасу

Президент України Володимир Зеленський провів переговори із французьким колегою Емманюелем Макроном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у президентському твіттері. 

"У продовження вчорашньої розмови поінформував Емманюеля Макрона про поточну безпекову ситуацію та нові провокативні обстріли. Виступаємо за активізацію мирного процесу. Підтримуємо невідкладне скликання ТКГ і негайне запровадження режиму тиші", - зазначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон готовий докласти нових зусиль для врегулювання ситуації довкола України, - Єлисейський палац

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+13
Зашевелилось оно. Четыре месяца союзники предупреждали что так и будет. А оно только услышало что это все серьезно.
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20.02.2022 15:48
+7
Смішно. Склад ТКГ-Україна,рф,ОБСЄ. рф відмовилась від зустрічі. Кого ти скликаєш,бевзю ? Все мріє з "тою стороною" зустрітись,про щось домовитись....
Займись обороною країни ! Вибивай додаткові санкції !
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20.02.2022 15:55
+6
Не воно, воно то зіц-прєдсєдатель Фунт!
Це Іцик Клопомойський зрозумів, що 100 млорд від рахи за повернення України у рускій мір не буде, а буде розкуркулення пацаками Іцика Клопомойського!
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20.02.2022 15:52
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Зашевелилось оно. Четыре месяца союзники предупреждали что так и будет. А оно только услышало что это все серьезно.
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20.02.2022 15:48 Відповісти
Не воно, воно то зіц-прєдсєдатель Фунт!
Це Іцик Клопомойський зрозумів, що 100 млорд від рахи за повернення України у рускій мір не буде, а буде розкуркулення пацаками Іцика Клопомойського!
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20.02.2022 15:52 Відповісти
кто-то знает, симонян прилетела в Борисполь, как обещала вчера?
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20.02.2022 15:56 Відповісти
Та да. Там ее Янина заждалась. Уже и яму приготовила, а прикапывать некого.
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20.02.2022 16:02 Відповісти
вот самая мерзкая черта - непунктуальность! ************
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20.02.2022 16:08 Відповісти
какая уже комиссия ?

ЗЕ-бил - маленький ребенок, который прячется за ширмочками от реальной опасности

срочно, немедленно нужно выполнять план Пороха по мобилизации всей страны !
только так можно сдержать *****!
нам никто не поможет !
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20.02.2022 16:19 Відповісти
Выступаем за активизацию мирного процесса. Поддерживаем неотложный созыв ТКГ и немедленное введение режима "тишины"

кретин !!!!!!!!!!!!!!!!

и **** Микрон подгавкивает

от Франции мы пока не получили ни одного патрона и ни одной каски !

даже у лысого Оланда яйца покрепче были с Мистралями
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20.02.2022 16:23 Відповісти
УКРАЇНІ ПОТРІБЕН ПОРОХ !
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20.02.2022 17:06 Відповісти
Пишут что в Луганске создают загранотряды, состоять они будут из военных РФ
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20.02.2022 15:49 Відповісти
2014 г, *****: "Мы будем стоять за спинами их женщин и детей, не впереди, а сзади и пусть они попробуют стрелять".
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20.02.2022 15:55 Відповісти
они их создали в 14
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20.02.2022 15:56 Відповісти
сладкая парочка ПРОРАШИСТІВ , а Єрмак з ними грається?
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20.02.2022 15:55 Відповісти
Смішно. Склад ТКГ-Україна,рф,ОБСЄ. рф відмовилась від зустрічі. Кого ти скликаєш,бевзю ? Все мріє з "тою стороною" зустрітись,про щось домовитись....
Займись обороною країни ! Вибивай додаткові санкції !
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20.02.2022 15:55 Відповісти
З МаКароном ЗЕбуба взмозі обмовити тільки здачу Ненькі України.
ЗЕ буба тобі одна доріжка.... тільки на Ростов... ну це якщо взагалі приймуть... як так званих біжанців...
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20.02.2022 15:56 Відповісти
А почему бы не созвать заседание трехсторонней контактной группы на линии разграничения из Домбасом?Ведь будут обсуждать именно Домбас.А не переливать из пустого в порожнее в тихой и уютной Европе.
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20.02.2022 15:57 Відповісти
Накатался на лыжах?
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20.02.2022 15:59 Відповісти
ніколи не можна допускати до врегулювання війн керівників ,тих держав ,котрі не мають народжених дітей.Німецька Меркель і французьский Макарон належать саме до таких керівників.Не маючи власних народжених дітей в їхніх душах відсутня дуже важлива батьківська властивість-"збереження життя чужих дітей,людей" ,Такі люди ,крім створення війни на більше не спосібні .
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20.02.2022 16:01 Відповісти
Янелох, ты же на шашлычки собирался, так и шуруй за мясом и приправой. Бурную деятельность и имитацию тут устроил.
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20.02.2022 16:08 Відповісти
Тілкі потужня промисловість оборонної продукції дуже єфективно робить тишу пряму усипляє путіна.Але клоун повністью заблокував цю працю.Ще і з Макроном щось обговорюють.У Макрона як і у клоуна одна мрія це капитуляция України.
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20.02.2022 16:14 Відповісти
бесполезное сборище
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20.02.2022 16:17 Відповісти
 
 