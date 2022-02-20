У вбитого російськими військами українського офіцера Антона Сидорова залишилась дружина та три доньки. Київ зробить все для їхньої підтримки, - Кличко
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Мер Києва Віталій Кличко висловив щирі співчуття родині полеглого на Донбасі киянина капітана Антона Сидорова, його близьким та побратимам
Слова співчуття Кличко розмістив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"35-річний Антон Сидоров із перших днів російської агресії захищав територіальну цілісність та незалежність України на сході нашої держави. Був помічником начальника штабу-начальником розвідки 3 мб 30 омбр. Він загинув учора під час обстрілу незаконними збройними формуваннями та російсько-окупаційними військами на Донбасі", - нагадує очількик Києва.
За словами Кличка, без батька залишились три донечки, наймолодшій з яких усього півроку.
"Антон Сидоров запам’ятався побратимам гідним, відданим та професійним військовослужбовцем. Справжнім захисником України. А чимало українців чули його пісню, присвячену загиблим воїнам, "Спіть, брати мої". Світла пам'ять Герою…Місто зробить все, щоб підтримати доньок та вдову полеглого Героя", - додав Кличко.
Будь ласка, зачекайте...
кацапские
и дарасы !
Таких випадків за останній час набралося стільки, що вони здаються не випадковими.
Цікаво, кому Цар Батюшка не давав на базарі пиріжками торгувати, якщо тоді існували такі соціальні ліфти? Нє, весільний фотограф не міг стати парламентарієм, і як ми нині розуміємо це було добре, але якщо була кльопа в голові, то проблем піднятися не було.
Так стимулювали добровільний вібір віййськової служби тими, кому це було по серцю, або хто вирішив обрати військову карєру. Молодший син із заможної селянської родини, якому не світив батьковий спадок, міг так піднятися навіть вище за старшого брата, який успадкував би батькове майно. У 1917 старший брат мав звертатися до нього не інакше як "Ваше прєвосхлдітєльство", а зарплата у 115 рублів на місяць забезпечували відповідний чину та звертанню рівень життя.
6500*25=260000...
Антон Сидоров своей жизнью это уже оплатил.
теперь очередь за киевлянами
именно так !
а не какие-то идиотские раздачи денег семьям погибших по большим праздникам, как это делает пиарщик ЗЕ-ленский