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У вбитого російськими військами українського офіцера Антона Сидорова залишилась дружина та три доньки. Київ зробить все для їхньої підтримки, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У вбитого російськими військами українського офіцера Антона Сидорова залишилась дружина та три доньки. Київ зробить все для їхньої підтримки, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко висловив щирі співчуття родині полеглого на Донбасі киянина капітана Антона Сидорова, його близьким та побратимам

Слова співчуття Кличко розмістив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"35-річний Антон Сидоров із перших днів російської агресії захищав територіальну цілісність та незалежність України на сході нашої держави. Був помічником начальника штабу-начальником розвідки 3 мб 30 омбр. Він загинув учора під час обстрілу незаконними збройними формуваннями та російсько-окупаційними військами на Донбасі", - нагадує очількик Києва.

За словами Кличка, без батька залишились три донечки, наймолодшій з яких усього півроку.

"Антон Сидоров запам’ятався побратимам гідним, відданим та професійним військовослужбовцем. Справжнім захисником України. А чимало українців чули його пісню, присвячену загиблим воїнам, "Спіть, брати мої". Світла пам'ять Герою…Місто зробить все, щоб підтримати доньок та вдову полеглого Героя", - додав Кличко. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Спите, братья мои, ваш закончился бой", - пісня у виконанні загиблого сьогодні українського офіцера Антона Сидорова. ВIДЕО

У вбитого російськими військами українського офіцера Антона Сидорова залишилась дружина та три доньки. Київ зробить все для їхньої підтримки, - Кличко 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+51
Ніхто з героїв загиблих за волю України не повинен бути забутий...
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20.02.2022 16:01
+42
придёт время и вы -сгорите в аду,
кацапские
и дарасы !
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20.02.2022 15:59
+12
Співчуття рідним та близьким.
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20.02.2022 16:12
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придёт время и вы -сгорите в аду,
кацапские
и дарасы !
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20.02.2022 15:59 Відповісти
Ніхто з героїв загиблих за волю України не повинен бути забутий...
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20.02.2022 16:01 Відповісти
именно! у всех погибших есть семьи. пиар тут не уместен
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20.02.2022 16:07 Відповісти
Да,никто не спорит , но в этой теме где прощаются с погибшим воином Украины ,считаю лучше воздержаться про подобное ,есть другие ветки для подобного
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20.02.2022 16:40 Відповісти
Цей п@дерас напав на Грузію, Європа дуже сильно занепокоїлась, напав на Україну вбивши десятки тисяч українців, ми дуже сильно стурбовані, настільки, що запускаємо північний потік 2, блокуємо військову допомогу Україні і пробуємо запхати Лугандон в лоно нашої країни, іуди і брехуни, а не партнери, це чмо розумію тільки силу, і незупинивши його в 2008 ви допустили цю ситуацію 🤬🤬🤬
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20.02.2022 16:07 Відповісти
Мене цікавить, як штаб-офіцер, опинився на передку саме у момент обстрілу? Чому саме у момент обстрілу, або чому обстріл стався саме у цей момент.
Таких випадків за останній час набралося стільки, що вони здаються не випадковими.
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20.02.2022 16:07 Відповісти
ниче дядя не перепутал? какой штаб офицер? он начальник разведки. в спам придурок
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20.02.2022 16:11 Відповісти
на рашистском "форпост севастополя" пишут, что убили двоих "украинских диверсантов"(((( скопировано оттуда - «Вдоль лесополосы вблизи поселка Железная балка нашими наблюдателями выявлено перемещение двух групп специального назначения ВФУ в количестве 10 и 12 человек. Наши защитники были вынуждены открыть огонь из дежурных огневых средств. Противник понес потери не менее двух боевиков убитыми, трех раненых и был вынужден отступить»....... По времени совпадает. Думаю, наши Герои погибли на задании...
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20.02.2022 16:21 Відповісти
Дебілізм, диверсанти відступили і все, чого їх не оточили і не спіймали?
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20.02.2022 16:48 Відповісти
Он из батальонной разведки, где ему быть, как не на переднем крае?
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20.02.2022 16:38 Відповісти
Слушай Андрій Жагун ,погиб воин который защищал землю на которой ты проживаешь и пока ещё уверен спишь спокойно ,такое высказывание 100% цинизм не уважение к погибшему
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20.02.2022 17:00 Відповісти
Я не розумію , яка в армії кадрова політика . З перших днів війни хлопець воює , а він всього капітан ?!
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20.02.2022 16:11 Відповісти
Тим більш , що був й розвідником , й зам начштабу . Тобто й сміливий й кмітливий . Що йще требо військовому , що к 35 рокам дослужитися до полковника ?!
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20.02.2022 16:15 Відповісти
Якщо почав з рядового, то цілком нормальна політика. Прадід пішов вольноопрєдєляющімся на руско-японську у 1905, отримав Георгія і як нижній чин, що відзначився, отримав можливість вчитися на офіцера. У 1914 був штабс-капітаном, а на кінець 1917 підполковником. Так що все нормально.
Цікаво, кому Цар Батюшка не давав на базарі пиріжками торгувати, якщо тоді існували такі соціальні ліфти? Нє, весільний фотограф не міг стати парламентарієм, і як ми нині розуміємо це було добре, але якщо була кльопа в голові, то проблем піднятися не було.
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20.02.2022 16:21 Відповісти
Ні, він не з рядових - він професійний офіцер ще до війни. Видно, непокірних не підвищують.
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20.02.2022 16:27 Відповісти
Вольноопределяющийся це не зовсім рядовий, де ви бачили рядового, який сам вирішує.
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20.02.2022 17:01 Відповісти
Якщо людина добровільно йшла у армію, то отримувала статус вольноопрєдєляющегося, тобто могла вибрати де їй служити. Могла у артилерію, могла у пластуни (розвідники), але і тоді, мала трохи вищий статус за звичайного призовника, при однаковому чині.
Так стимулювали добровільний вібір віййськової служби тими, кому це було по серцю, або хто вирішив обрати військову карєру. Молодший син із заможної селянської родини, якому не світив батьковий спадок, міг так піднятися навіть вище за старшого брата, який успадкував би батькове майно. У 1917 старший брат мав звертатися до нього не інакше як "Ваше прєвосхлдітєльство", а зарплата у 115 рублів на місяць забезпечували відповідний чину та звертанню рівень життя.
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20.02.2022 18:08 Відповісти
115 рублів це було 25 мінімальних зарплат, тоді покоївка отримувала 4, кухарка - 5р, тобто 4,5-5р можна вважати тодішньою мінімальною зарплатою.
6500*25=260000...
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20.02.2022 18:16 Відповісти
в 1991 році в віці 106 років , померла моя прабабуся . на питання щось розказати як там при царі було , завжди нас поправляла що то було при московському , вона це завжди підкреслювала , то не її цар був.
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20.02.2022 21:38 Відповісти
Співчуття рідним та близьким.
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20.02.2022 16:12 Відповісти
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20.02.2022 16:25 Відповісти
а парня не вернуть, а жизнь одна
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20.02.2022 16:27 Відповісти
Хіба можна все це сприймати вісім років, біль невимовний за убитими героями, царство небесне Герою, щирі співчуття його родині, скільки сиріт і вдов, коли ж та кремлівська скотина здохне.
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20.02.2022 16:31 Відповісти
Когда слышу кацапские разглагольствования о каких-то "рюских фамилиях" и " ти же рюський,как ти можешь? Ведь у тебя такая фамилия..."- просто наизнанку выворачивает. Вот вам,блияти пример козака,которого вы убили и которого считали якобы своим на основании собственных шовинистических выдумок.
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20.02.2022 16:33 Відповісти
Героям Слава! Смерть маскалям!
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20.02.2022 16:42 Відповісти
дурко кацапское, Латвия никогда не была, не есть и не будет с расейкой. пшел на уйх, пока тебе лесные братья очко на пятиконечную звЯзду на порвали.
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20.02.2022 17:50 Відповісти
Лучшая память об Антоне - это поставить на ноги трех его донечек.
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20.02.2022 17:03 Відповісти
значит должна быть достойная пожизненная пенсия жене Героя и стипендии дочерям, пока не вырастут и не выучатся.
Антон Сидоров своей жизнью это уже оплатил.
теперь очередь за киевлянами

именно так !
а не какие-то идиотские раздачи денег семьям погибших по большим праздникам, как это делает пиарщик ЗЕ-ленский
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20.02.2022 17:13 Відповісти
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20.02.2022 17:54 Відповісти
Спи спокійно брате. Мститись кацапам будемо наповну!
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20.02.2022 17:12 Відповісти
Герої не вмирають!!!
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20.02.2022 17:52 Відповісти
Ты бы лучше готовил Киев к обороне, дубина
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20.02.2022 18:36 Відповісти
 
 