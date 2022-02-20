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Путін у розмові з Макроном звинуватив ЗСУ у загостренні ситуації на Донбасі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Путін у розмові з Макроном звинуватив ЗСУ у загостренні ситуації на Донбасі

Сьогодні, 20 лютого президент Росія Володимир Путін провів телефонну розмову із президентом Франції Емманюелем Макроном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кремля. 

Російська сторона запевняє, що відбувся "докладний обмін думками щодо ситуації навколо України, а також щодо вироблення довгострокових юридичних "гарантій безпеки" Російської Федерації".

"Висловлено серйозне занепокоєння у зв'язку з різким погіршенням обстановки на лінії зіткнення на Донбасі. Президент Росії наголосив, що причиною ескалації є провокації українських силовиків. Звернено увагу на накачування країнами НАТО України, що відбувається, сучасними озброєннями та боєприпасами, що підштовхує Київ до військового вирішення так званої проблеми Донбасу. В результаті страждають мирні жителі "ДНР" і "ЛНР", яким доводиться евакуюватися в Росію для порятунку від обстрілів, що посилюються", - йдеться у повідомленні Кремля.

Втім, російська сторона не згадує про те, що обстріли на Донбасі відбуваються лише з боку військ РФ. Українські військові відповідають на них лише у разі загрози життю військових та мирних жителів.

Крім того, Кремль запевняє, що Київ нібито лише імітує переговорний процес, наполегливо відмовляється від реалізації мінських угод та домовленостей, досягнутих у "нормандському форматі".

"З урахуванням гостроти ситуації, що склалася, президенти визнали доцільним активізувати пошук рішень дипломатичними засобами по лінії зовнішньополітичних відомств та політрадників лідерів країн – учасниць "нормандського формату". Ці контакти покликані сприяти відновленню режиму припинення вогню та забезпеченню прогресу у справі врегулювання конфлікту навколо Донбасу", - йдеться далі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський у розмові з Макроном обговорив невідкладне скликання засідання Тристоронньої контактної групи стосовно Донбасу

Путін також наголосив на необхідності того, щоб "США і НАТО з усією серйозністю поставилися до вимог Росії щодо забезпечення "гарантій безпеки" і відреагували на них конкретно і по суті".

Втім, що на все це відповів Макрон, пресслужба Кремля не повідомляє.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+31
путин заявив що "ЗСУ не дають обстрілювати себе безнаказанно"
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20.02.2022 16:43
+25
Старе брехливе лайно
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20.02.2022 16:44
+25
МАКРОН ЛАЙНО вы слышали что бы Франция хотя бы одну ржавую каску прислало ???????????
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20.02.2022 16:48
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Плідна розмова 🤣
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20.02.2022 16:43 Відповісти
Макрон погладив его 70 річного пукальщика. Всі з ним спілкуються.
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20.02.2022 16:45 Відповісти
МАКРОН ЛАЙНО вы слышали что бы Франция хотя бы одну ржавую каску прислало ???????????
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20.02.2022 16:48 Відповісти
По этому поводу был уже докладный разговор..

Ни Германия ни Франция пока не могут дать Украине вооружения,так как они входят в нормандскую четверку и если они выделят оружие то Нормандская четверка закрывается
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20.02.2022 17:07 Відповісти
Поэтому немцы прибалтам запретили передавать Украине оружие произведённое в германии? Что им запрещает закрыть на это глаза? Газовый консорциум?
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20.02.2022 17:12 Відповісти
А не пора ли власти задуматься о роли и месте недобитков партии регионов. Отличный и главное своевременный шанс.
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20.02.2022 17:14 Відповісти
Так они же все регионалы бывшие.
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20.02.2022 17:42 Відповісти
Так а поставки Германией товаров двойного назначения Русне на сотни лямов евро - это значит не закрытие нормандской четверки?
Вот от таких позиций весь мир на пороге 3-й мировой
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20.02.2022 17:15 Відповісти
А Италия тоже входит в Нормандский формат, или Берлудскони входит? Все это нефтедоллары.
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20.02.2022 17:16 Відповісти
Нет единства в НАТО. Могла бы каждая страна прислать просто для вида единства хотя бы по 10 000 автоматов да по тонне патронов
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20.02.2022 17:18 Відповісти
Тогда почему россия поставляете оружие, ран никла и военных в ОРДЛО а Нормандская четверка не закрыт
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20.02.2022 17:25 Відповісти
Мистрали. На миллиарды долларов. Их не отдали Кремлю.
А ещё "незаметно" валят вагнеровцев в Африке.
Виват Франция.
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20.02.2022 17:35 Відповісти
***** тварь брехливая -- СДОХНИ
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20.02.2022 18:00 Відповісти
Он сам себе на уме, нет смысла перед ним нагибаться. Как хочет так и поведёт себ
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20.02.2022 18:27 Відповісти
Так он лгать будет вечно
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20.02.2022 16:43 Відповісти
зачем с ним разговаривать ?
сейчас именно время закончить разговоры и молча демонстрировать силу.

Украина ждала, пока он соберет на границе более 150 тыс. войска чтобы начать провокацию.

свое фуфло ***** пусть разводит для рассейского народа:
может быть там еще найдутся какие-то бакланы, хотя и их становится все меньше, судя по коментариям на рамблер.ру
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20.02.2022 17:24 Відповісти
путин заявив що "ЗСУ не дають обстрілювати себе безнаказанно"
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20.02.2022 16:43 Відповісти
Якшо Ви не звернули уваги, то уся зовнішня політика московіі на цьому базується. Та й не тільки зовнішня, але на внутрішню нам глибоко насрати.
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20.02.2022 16:55 Відповісти
Певно на думку Пуйла - найбільший злочин бійців ЗСУ, що вони не самопідриваються на власних гранатах.
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20.02.2022 16:44 Відповісти
Старе брехливе лайно
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20.02.2022 16:44 Відповісти
На Донбасі найманці засвітили один і той самий будинок у двох постановочних відео https://gazeta.ua/articles/donbas/_na-donbasi-najmanci-zasvitili-odin-i-toj-samij-budinok-u-dvoh-postanovochnih-video/1071695

В першому відео російські найманці показали, як в ДНР вони атакують житловий дім, а потім заявили, що його "розбомбили ЗСУ".

Російські бойовики продовжують поширювати фейки, щоб дискредитувати Збройні сили Україні, повідомляє Gazeta.ua.

Терористи ДНР активно поширювали у соцмережах відео про будинок, в якому нібито переховувалися "українські диверсанти".
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20.02.2022 16:57 Відповісти
Малєнькає сєрліває лжіває бункєрнає сущєство...
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20.02.2022 16:46 Відповісти
Украина стремится в НАТО а Х#йло ее тянет тайгу вот и вся дилемма...
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20.02.2022 16:46 Відповісти
Макрон на зарплаті у *****.Не дивно.
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20.02.2022 16:50 Відповісти
Нахрен нам що "йдеться у повідомленні Кремля"??? Що вони збрешуть - ми і так наперед знаємо!
Що сказав Макрон?
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20.02.2022 16:53 Відповісти
Мовчить. Язик зайнятий.
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20.02.2022 16:55 Відповісти
https://youtu.be/7IGmcl-pYbs
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20.02.2022 16:53 Відповісти
За ради цього треба було дзвонити путєну?)))
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20.02.2022 16:55 Відповісти
Здається, вважає себе за великого миротворця... тьху, *****! **** цинічна... Рейтинг собі на квітень накручує, падло.
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20.02.2022 17:05 Відповісти
франция не дала ни одного патрона и ни одной каски -

потомки Бонапарта оказались полными говнюками...
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20.02.2022 17:26 Відповісти
ещеговнистее, чем потомки Мольтке и прочих пруссаков
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20.02.2022 18:25 Відповісти
Правленый заголовок - "Педофил Путин, пожаловался Макрону, что Украина, посмела сопротивляться изнасилованию, что привело к стрессу и импотенции насильника. И теперь насильник требует отдать ему всю Украину, в счет выплат за моральный ущерб."
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20.02.2022 16:55 Відповісти
Макрон не дурак и у него есть данньіе разведок НАТО и собственной , которьіе совпадают. Потому росСМИ и не сообщают , что ответил президент Франции на путинскую брехню . Но , догадаться нетрудно...
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20.02.2022 16:56 Відповісти
Вопрос в том - ответил ли или сделал вид, что поверил...
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20.02.2022 17:01 Відповісти
Е***тый жалкий лживый карлик.
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20.02.2022 16:57 Відповісти
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20.02.2022 16:58 Відповісти
Зібралися якось одного разу два ******@ та й гайда одне перед одним дурника вмикати. Гадаю, врешті решт, залишилися задоволені одне одним?
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20.02.2022 17:00 Відповісти
ну а Макарон шось сказав чи просто мугикав і стурбовувався?
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20.02.2022 17:03 Відповісти
Читал стихи Пушкина
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20.02.2022 17:08 Відповісти
просто изумительно лживое *****
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20.02.2022 17:05 Відповісти
Чтобы в ложь поверили, она должна быть ужасающей.

Йозеф Геббельс
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20.02.2022 17:05 Відповісти
«...Немцы не собираются никому в мире делать ничего плохого, но нужно было прекратить страдания, которым в течение 20 лет подвергались немцы со стороны целого мира... Мемельских немцев Германия однажды уже бросила на произвол судьбы, когда смирилась с позором и бесславием. Сегодня мемельские немцы... опять становятся гражданами могучего Рейха, решительно настроенного взять в свои руки свою судьбу, даже если это не нравится половине мира».
Адольф Гитлер 23 марта 1939
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20.02.2022 17:07 Відповісти
А я вірю Путіну,що в усьому винна Україна і щоб поставити її на місце,потрібно терміново ввести війська ООН на кордон Україна-Росія,щоб Україна не напала на **мирне** населення Росії!!!!
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20.02.2022 17:15 Відповісти
Нравится-не нравится а НАТО приближается ...
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20.02.2022 17:17 Відповісти
Жабоїди тільки на кухні вправні, а так під Путлера стелються аж бігом!
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20.02.2022 17:18 Відповісти
два лайна поплакали в ганчірочку.....
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20.02.2022 17:22 Відповісти
карликовый паяц продолжает цинично врать, смердячий кремлевский выродок!
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20.02.2022 17:24 Відповісти
Фюрер пожаловался что бы у макарона подзарядились аккумуляторы в мозгах Интересно а вообще кому в принципе как не товарищу макарону вешать лапшу на уши ,фрау же на пенсии и репетирует вступление в газпром ,Шольц в обработке и пока не туда не сюда
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20.02.2022 17:27 Відповісти
Дядько Геббельс лошара порівняно з ******, Піськовим та конякою.
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20.02.2022 17:30 Відповісти
макроша на гарем к плешивому просится!
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20.02.2022 17:32 Відповісти
Макрон Францію, демократію, НАТО і ЄС не здасть.
Не здасть і Україну. Він такий собі гм..., своєрідний. Проте він не здасть. Він просто грає роль "доброго поліцейського". Разом з німцями. Це один з психологічних ходів у спілкуванні Заходу з терористом, у якого багато тисяч ядерних боєголовок.
Так що гавкіт проти нього слід вважати істеричним.
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20.02.2022 17:43 Відповісти
Напомни пожалуйста ситуации за последние 100 лет, в которых Франция не сдалась.
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20.02.2022 17:51 Відповісти
Чмо, ты вчора мене назвало ригівським. Хоча рвеш ду за по. Тобто за міністра януковоча і засновника партії ригів.
Незрозуміло, що тебе так тішить. Заміни в своєму питанні слово Франція на Україна. Територія і населення ті самі. І порівняй.
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20.02.2022 18:00 Відповісти
Не ерзай, а отвечай на вопрос, подстилка рыговская.
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21.02.2022 08:49 Відповісти
И шо в ответ Макрон? Пузыри пускал?
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20.02.2022 17:50 Відповісти
они бы ещё Меркель с сундка вытащили на ≪тройничёк≫ для ≪плодотворного≫ разговора
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20.02.2022 17:57 Відповісти
Не удивлюсь, если это чмо согласился с ******
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20.02.2022 18:03 Відповісти
Легко.
Достаточно посмотреть, как подоляковские боты (Miko R 798886a8 например) топят за Макрона.

Макрон - удобная фигура для легализации желаний ***** со стороны Европы. Рейтинг Макрона, как и у ЗЕ дышит на ладан.
ЗЕ это тоже удобно в плане того, что "А шо я? Европа требует".
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20.02.2022 18:25 Відповісти
Ну що можна довести світовому терористу ,ця паскуда разом з своіми пропагандонами хоче війни,що чорта може зупинити це санкціі які знищать рос. екорноміку і звісно наша армія яка зупинить ворпога.
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20.02.2022 18:41 Відповісти
Лживая плешивая мразь свои басни может успешно рассказывать только жителям Лугандонии. Там его наверное с открытыми ртами слушают.
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20.02.2022 22:22 Відповісти
 
 