Путін у розмові з Макроном звинуватив ЗСУ у загостренні ситуації на Донбасі

Сьогодні, 20 лютого президент Росія Володимир Путін провів телефонну розмову із президентом Франції Емманюелем Макроном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кремля.

Російська сторона запевняє, що відбувся "докладний обмін думками щодо ситуації навколо України, а також щодо вироблення довгострокових юридичних "гарантій безпеки" Російської Федерації".

"Висловлено серйозне занепокоєння у зв'язку з різким погіршенням обстановки на лінії зіткнення на Донбасі. Президент Росії наголосив, що причиною ескалації є провокації українських силовиків. Звернено увагу на накачування країнами НАТО України, що відбувається, сучасними озброєннями та боєприпасами, що підштовхує Київ до військового вирішення так званої проблеми Донбасу. В результаті страждають мирні жителі "ДНР" і "ЛНР", яким доводиться евакуюватися в Росію для порятунку від обстрілів, що посилюються", - йдеться у повідомленні Кремля.

Втім, російська сторона не згадує про те, що обстріли на Донбасі відбуваються лише з боку військ РФ. Українські військові відповідають на них лише у разі загрози життю військових та мирних жителів.

Крім того, Кремль запевняє, що Київ нібито лише імітує переговорний процес, наполегливо відмовляється від реалізації мінських угод та домовленостей, досягнутих у "нормандському форматі".

"З урахуванням гостроти ситуації, що склалася, президенти визнали доцільним активізувати пошук рішень дипломатичними засобами по лінії зовнішньополітичних відомств та політрадників лідерів країн – учасниць "нормандського формату". Ці контакти покликані сприяти відновленню режиму припинення вогню та забезпеченню прогресу у справі врегулювання конфлікту навколо Донбасу", - йдеться далі.

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Путін також наголосив на необхідності того, щоб "США і НАТО з усією серйозністю поставилися до вимог Росії щодо забезпечення "гарантій безпеки" і відреагували на них конкретно і по суті".

Втім, що на все це відповів Макрон, пресслужба Кремля не повідомляє.