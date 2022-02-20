Путін у розмові з Макроном звинуватив ЗСУ у загостренні ситуації на Донбасі
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Сьогодні, 20 лютого президент Росія Володимир Путін провів телефонну розмову із президентом Франції Емманюелем Макроном.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кремля.
Російська сторона запевняє, що відбувся "докладний обмін думками щодо ситуації навколо України, а також щодо вироблення довгострокових юридичних "гарантій безпеки" Російської Федерації".
"Висловлено серйозне занепокоєння у зв'язку з різким погіршенням обстановки на лінії зіткнення на Донбасі. Президент Росії наголосив, що причиною ескалації є провокації українських силовиків. Звернено увагу на накачування країнами НАТО України, що відбувається, сучасними озброєннями та боєприпасами, що підштовхує Київ до військового вирішення так званої проблеми Донбасу. В результаті страждають мирні жителі "ДНР" і "ЛНР", яким доводиться евакуюватися в Росію для порятунку від обстрілів, що посилюються", - йдеться у повідомленні Кремля.
Втім, російська сторона не згадує про те, що обстріли на Донбасі відбуваються лише з боку військ РФ. Українські військові відповідають на них лише у разі загрози життю військових та мирних жителів.
Крім того, Кремль запевняє, що Київ нібито лише імітує переговорний процес, наполегливо відмовляється від реалізації мінських угод та домовленостей, досягнутих у "нормандському форматі".
"З урахуванням гостроти ситуації, що склалася, президенти визнали доцільним активізувати пошук рішень дипломатичними засобами по лінії зовнішньополітичних відомств та політрадників лідерів країн – учасниць "нормандського формату". Ці контакти покликані сприяти відновленню режиму припинення вогню та забезпеченню прогресу у справі врегулювання конфлікту навколо Донбасу", - йдеться далі.
Путін також наголосив на необхідності того, щоб "США і НАТО з усією серйозністю поставилися до вимог Росії щодо забезпечення "гарантій безпеки" і відреагували на них конкретно і по суті".
Втім, що на все це відповів Макрон, пресслужба Кремля не повідомляє.
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Ни Германия ни Франция пока не могут дать Украине вооружения,так как они входят в нормандскую четверку и если они выделят оружие то Нормандская четверка закрывается
Вот от таких позиций весь мир на пороге 3-й мировой
А ещё "незаметно" валят вагнеровцев в Африке.
Виват Франция.
сейчас именно время закончить разговоры и молча демонстрировать силу.
Украина ждала, пока он соберет на границе более 150 тыс. войска чтобы начать провокацию.
свое фуфло ***** пусть разводит для рассейского народа:
может быть там еще найдутся какие-то бакланы, хотя и их становится все меньше, судя по коментариям на рамблер.ру
В першому відео російські найманці показали, як в ДНР вони атакують житловий дім, а потім заявили, що його "розбомбили ЗСУ".
Російські бойовики продовжують поширювати фейки, щоб дискредитувати Збройні сили Україні, повідомляє Gazeta.ua.
Терористи ДНР активно поширювали у соцмережах відео про будинок, в якому нібито переховувалися "українські диверсанти".
Що сказав Макрон?
потомки Бонапарта оказались полными говнюками...
https://www.youtube.com/watch?v=DJY_OC-2UW0
Йозеф Геббельс
Адольф Гитлер 23 марта 1939
Не здасть і Україну. Він такий собі гм..., своєрідний. Проте він не здасть. Він просто грає роль "доброго поліцейського". Разом з німцями. Це один з психологічних ходів у спілкуванні Заходу з терористом, у якого багато тисяч ядерних боєголовок.
Так що гавкіт проти нього слід вважати істеричним.
Незрозуміло, що тебе так тішить. Заміни в своєму питанні слово Франція на Україна. Територія і населення ті самі. І порівняй.
Достаточно посмотреть, как подоляковские боты (Miko R 798886a8 например) топят за Макрона.
Макрон - удобная фигура для легализации желаний ***** со стороны Европы. Рейтинг Макрона, как и у ЗЕ дышит на ладан.
ЗЕ это тоже удобно в плане того, что "А шо я? Европа требует".