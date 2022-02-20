Мета вторгнення РФ - капітуляція України, але ЗСУ і цивільні даватимуть відсіч, - The Guardian

У ході можливого вторгнення в Україну Російська Федерацыя буде прагнути капітуляції влади у Києві.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, про це пише The Guardian.

Видання вказує, що Росія має перевагу в сухопутних, морських і повітряних силах, тому може вдатися до атаки одночасно на кількох фронтах — з північного сходу, Донбасу та Криму. Гіпотетично, сухопутні війська в Білорусі, за підтримки авіаударів, можуть очолити блискавичний рух на південь, щоб захопити Київ.

За планами Кремля, українська армія після оточення була б змушена капітулювати.

Основною метою Росії The Guardian називає швидку капітуляцію влади у Києві та "нейтралізацію" українських лідерів.

"Основними цілями будуть Офіс президента, Верховна Рада, міністерства, українські ЗМІ та Майдан Незалежності — символічне місце українських продемократичних революцій", — йдеться в повідомленні.

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Також аналітики кажуть, що Росія могла б обрати і більш скромний та менш ризикований наступ, щоб захопити додаткові території на сході України та на Донбасі, водночас продовжуючи говорити про незалежність промосковських "республік". Росія також може спробувати захопити основні порти України — Маріуполь на Азовському морі та Одесу на Чорному морі, і таким чином створити сухопутний коридор до Криму.

Водночас, видання зазначає, що Збройні сили України не так легко перемогти. До бою можуть приєднатися і цивільні. Британські експерти прогнозують тривалу боротьбу, в якій Росія зазнає значних втрат.

"Основне бажання Путіна — інституційно слабка, залежна від РФ Україна, підконтрольна Кремлю та віддалена від Заходу, як зараз Білорусь. Росія воліла б, щоб Україною керували промосковські політики, яких вона сама й призначатиме", — підсумовує видання.

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