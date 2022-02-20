УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6689 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниЗа кордономВійна в Україні Агресія Росії проти України Війна
12 429 127
вторгнення (361) The Guardian (23)

Мета вторгнення РФ - капітуляція України, але ЗСУ і цивільні даватимуть відсіч, - The Guardian

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном Війна в Україні

Мета вторгнення РФ - капітуляція України, але ЗСУ і цивільні даватимуть відсіч, - The Guardian

У ході можливого вторгнення в Україну Російська Федерацыя буде прагнути капітуляції влади у Києві.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, про це пише The Guardian.

Видання вказує, що Росія має перевагу в сухопутних, морських і повітряних силах, тому може вдатися до атаки одночасно на кількох фронтах — з північного сходу, Донбасу та Криму. Гіпотетично, сухопутні війська в Білорусі, за підтримки авіаударів, можуть очолити блискавичний рух на південь, щоб захопити Київ.

За планами Кремля, українська армія після оточення була б змушена капітулювати.

Основною метою Росії The Guardian називає швидку капітуляцію влади у Києві та "нейтралізацію" українських лідерів.

"Основними цілями будуть Офіс президента, Верховна Рада, міністерства, українські ЗМІ та Майдан Незалежності — символічне місце українських продемократичних революцій", — йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Напруженість на Донбасі сягнула максимуму. Будь-яка провокація може призвести до непоправного, - Пєсков

Також аналітики кажуть, що Росія могла б обрати і більш скромний та менш ризикований наступ, щоб захопити додаткові території на сході України та на Донбасі, водночас продовжуючи говорити про незалежність промосковських "республік". Росія також може спробувати захопити основні порти України — Маріуполь на Азовському морі та Одесу на Чорному морі, і таким чином створити сухопутний коридор до Криму.

Водночас, видання зазначає, що Збройні сили України не так легко перемогти. До бою можуть приєднатися і цивільні. Британські експерти прогнозують тривалу боротьбу, в якій Росія зазнає значних втрат.

"Основне бажання Путіна — інституційно слабка, залежна від РФ Україна, підконтрольна Кремлю та віддалена від Заходу, як зараз Білорусь. Росія воліла б, щоб Україною керували промосковські політики, яких вона сама й призначатиме", — підсумовує видання.

Дивіться: Ймовірності бліцкригу для захоплення всієї України немає, - Бутусов. КАРТА+ВІДЕО

Автор: Вадим Куц
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+55
У українців немає та не буде іншої України-тому саме так, ми даватимемо відсічь...Смердючі лапатнікі ще навіть не уявляють яку...
показати весь коментар
20.02.2022 16:50
+37
Ну первый этап ***** удался. Он привел к власти у нас манкуртов и предателей. Без этого сегодняшний треш был бы просто невозможен. Такой слабой украинская власть не была со времен падения режима еще одной ********** марионетки - Яныка.
показати весь коментар
20.02.2022 16:52
+28
"Марш єдності в Одесі" 20,02,2022
показати весь коментар
20.02.2022 17:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Зе-блазень помер на манежі, але ще деякий час продовжував смішити публіку...
показати весь коментар
20.02.2022 16:55 Відповісти
It was kicking the dust....
показати весь коментар
20.02.2022 17:09 Відповісти
Ватани Харкова, Одеси та інших "колєблющіхся штатов", якщо ви думаєте, що вам пох чи захопить рассєя ваше місто, або навпаки, чекаєте на це, бо там пєнсії більші і мовою не мордують, то нагадую, яким був Донєцк до освобождєнія:







показати весь коментар
20.02.2022 16:59 Відповісти
це не пуйло обирало зе,а своя отара,що дивиться ТВ
показати весь коментар
20.02.2022 17:00 Відповісти
"Марш єдності в Одесі" 20,02,2022
показати весь коментар
20.02.2022 17:02 Відповісти
Так до 14 го року українська влада була орієнтована на кремль.і виборці голосували в переважній більшості за ригів і комуняк .
показати весь коментар
20.02.2022 17:06 Відповісти
Нашу шмарклю треба терміново замінити!
показати весь коментар
20.02.2022 17:06 Відповісти
на самом деле, рашинское плешивое чмо, - это трусливый, закомплексованный упырь, который питается человеческими страхами. Так что, никакого глобального нападения не будет, ему уже очень хорошо объяснили, что это последнее, что он сделает в своей никчемной жизни, и перед своей смертью, еще успеет позавидовать последним минутам жизни Каддафи.
показати весь коментар
20.02.2022 17:08 Відповісти
за ним 100 млн таких же олигофренов....вот в чем беда...
показати весь коментар
20.02.2022 17:27 Відповісти
Для того и сосредоточеньі российские войска вокруг всей границьі , чтобьі ударить там , где возникнет брешь в обороне. Начнут они явно с ОРДЛО силами , которьіх не жалко , и будут пьітаться спровоцировать ВСУ на переброску туда основньіх сил , чтобьі потом внезапно ударить в другом месте и в другом направлении , уже открьіто и с применением авиации и ракет. Тут нужньі вьідержка , устойчивость в обороне на линии соприкосновения и хорошая работа разведки .
показати весь коментар
20.02.2022 17:10 Відповісти
Так это же все дезинформация и нагнетание Западных СМИ, которые "хуже соловьева и скабеевой"(ц).
показати весь коментар
20.02.2022 18:03 Відповісти
У разі початку- наша перша задача перевішати пяту колону. Кожен зрадник повинен бути покараний. Ну і кацапам не буде кадрів для окупаційної адміністрації
показати весь коментар
20.02.2022 17:11 Відповісти
какая у них перевага в сухопутных войсках что за бред.
показати весь коментар
20.02.2022 17:14 Відповісти
The Guardian ошибется в одном но существенно. Даже если допустить капитуляцию власти, то однозначно не будет капитуляции армии и населения. Западные СМИ ошибатюся проводя аналогию между кацапами и нами в отношении устройства общества. У нас власть имеет власть (извините за тавтологию) на столько на сколько ей позволяет это народ. Ну и самооранизация украинского общества в критических ситуациях на столько высока, что позволяет необходимый период времени вообще обходится без официальных органов власти.
показати весь коментар
20.02.2022 17:16 Відповісти
Знатный кремлевский прихвостень...
показати весь коментар
20.02.2022 17:17 Відповісти
у певної категорії українців-патріотів, навпаки, - проявляється мисливський азарт (який тимчасово дрімав) у полюванні на кацапів-андрофагів..
показати весь коментар
20.02.2022 17:21 Відповісти
Так, ми цивільні, не тільки "можемо приєднатися", але й обов'язково це зробими! Ми, цивільні, будемо обов'язково карати тих запроданців та нових посадовців, котрі, якщо таке станеться, будуть працювати на владу окупанта! Запам'ятайте це добре...земля буде горіти у них під ногами!
показати весь коментар
20.02.2022 17:22 Відповісти
Полностью согласен со вторым вариантом Гардиан. Именно быстрый обезоруживающий удар с окружением наиболее боеспособных частей по типу очень большого "Дебальцева" и подписание Минск-3. Максимум неделя. Никаких маршей на Киев, городских боёв и войны с партизанами в плане "А" наверняка не планируется. Но план "Б" у ***** наверняка тоже есть.
показати весь коментар
20.02.2022 17:37 Відповісти
А от зельцман відразу побіжить здаватися
показати весь коментар
20.02.2022 18:03 Відповісти
Ви напевно мали на увазі колегу Медведчука по бізнесу Вальцмана?
показати весь коментар
21.02.2022 08:38 Відповісти
я гражданский человек, не служил. но стрелять умею, со своего дома бежать не буду, так и не буду жить рабом путлера, если ********* сунется сюда, буду гасить мерзоть до последнего патрона, и в плен не сдамся.
показати весь коментар
20.02.2022 18:30 Відповісти
«Блискавично» грачов захоплював у Чечні Грозний…
Уся бронетехніка була знищена разом з москалями…
Тому і було три війни у Чечні…
Хуіло знав про це, тому і зривав будинки в московіі …
показати весь коментар
20.02.2022 20:47 Відповісти
У 1994 році населення Чечні було близько 1, 3 млн. При цьому вони два роки чинили супротив армії ерефії в першу чеченську війну. Якщо ми не будемо панікувати та згуртуємося ніяка армія окупантів нас не візьме, у нас в 40 раз більше населення ніж у Чечні, та підтримка Заходу. Війна нам непотрібна всім, бо прийде до кожного з нас, патріота чи любителя руського міру, "гради" не будуть розрізняти.
показати весь коментар
20.02.2022 22:42 Відповісти
Еще издание забыло упомянуть, что раися в итоге возмет защеку так, что аж рот порвется.
показати весь коментар
20.02.2022 22:08 Відповісти
показати весь коментар
20.02.2022 22:19 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 