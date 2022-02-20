Усі перешкоди для допуску іноземних медіа на фронт усуваються з сьогоднішнього дня, - Генштаб ЗСУ
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Генеральний штаб Збройних Сил України 20 лютого усунув усі перешкоди для допуску представників іноземних засобів масової інформації на фронт.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у коментарі щодо проблеми акредитації іноземних журналістів для роботи на фронті від Генерального штабу ЗС України.
"Завдяки спільній роботі з Міністерством закордонних справ Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний ухвалив рішення щодо пришвідчення акредитації іноземних журналістів для роботи в ООС до 48 годин, якщо раніше вони подали необхідний комплект документів до пресцентру Операції об'єднаних сил. Пресцентр ООС готовий швидко вирішити усі питання і процесс оформлення усіх запитів журналістів на акредитацію.
Із сьогоднішнього дня усі перешкоди для допуску провідних іноземних медіа усуваються. Звичайно, умови подачі документів до пресцентру ООС, обмеження щодо державної таємниці та заходи безпеки під час роботи журналістів залишаються.
У випадку затримки оформлення допуску журналістів до району ООС прошу негайно інформувати, будемо оперативно вирішувати усі неузгодженості.
Збройні Сили України з повагою ставляться до роботи журналістів та зроблять все необхідне для їхньої ефективної роботи та висвітелння російської агресії на Донбасі та в Криму".
Будь ласка, зачекайте...
По данным ОТГ "Восток", целью оккупантов является демонизация украинских военных и оправдание собственных военных преступлений. Украинская сторона ожидает, что в ближайшее время на пропагандистских ресурсах появятся "постановочные репортажи о мифических украинских ДРГ и беспилотниках".
"Официально заявляем, что украинские военнослужащие не имеют никакого отношения к обстрелам Докучаевска, Стылы, Старомихайловки, Саханки, Ленинского, Пикуз или других населенных пунктов. Если есть хоть малейшая угроза для мирного населения, наши защитники огонь не открывают", - подчеркнули в посте.
19 февраля ОТГ "Восток" сообщила, что в оккупированный Донецк для проведения провокаций с целью обвинить Украину прибыли наемники российской частной военной компании "Вагнер". По данным разведки, совместно со спецслужбами РФ наемники должны провести серию террористических актов, а именно подрыв жилых домов. https://cwyc55-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/cwyc55.c97.org/ru/news/2022/2/20/455431/
Нарешті!!! - Вдаримо на додачу і силою об'єктивної роботи репортерів.
В начале позиционной войны (15 - 16 гг.) было несколько случаев с большими потерями.
После этого журналюг гнали в шею, и запретили снимать на смартфоны.
Но зебилоидам закон не писан: КЛОУН ХОЧЕТ ШОУ!!! ШОУ И ЕЩЕ РАЗ ШОУ!!!
Нормальний, адекватний журналіст зрозуміє, якщо йому заборонять щось знімати, і пояснять, чому саме. Просто треба розмовляти аргументовано - це нескладно.
І так - я знаю, скільки складнощів для бійців означає робота всього лише однієї знімальної групи! Наприклад, мою з журналістом роботу в Широкіно через 2 тижні після його звільнення прикривало, за самими скромними підрахунками, близько 20 бійців на відстанях до кількох кілометрів від точки зйомки, яким я безмежно вдячний!
А можна дізнатись яка скотина влаштувала цю заборону, тобто фактично диверсію проти України ?
https://www.facebook.com/100000260123600/videos/2337310006432953/
Ведуча в прямому ефірі заговорила українською.