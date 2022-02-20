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Усі перешкоди для допуску іноземних медіа на фронт усуваються з сьогоднішнього дня, - Генштаб ЗСУ

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Усі перешкоди для допуску іноземних медіа на фронт усуваються з сьогоднішнього дня, - Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних Сил України 20 лютого усунув усі перешкоди для допуску представників іноземних засобів масової інформації на фронт.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у коментарі щодо проблеми акредитації іноземних журналістів для роботи на фронті від Генерального штабу ЗС України.

"Завдяки спільній роботі з Міністерством закордонних справ Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний ухвалив рішення щодо пришвідчення акредитації іноземних журналістів для роботи в ООС до 48 годин, якщо раніше вони подали необхідний комплект документів до пресцентру Операції об'єднаних сил. Пресцентр ООС готовий швидко вирішити усі питання і процесс оформлення усіх запитів журналістів на акредитацію.

Із сьогоднішнього дня усі перешкоди для допуску провідних іноземних медіа усуваються. Звичайно, умови подачі документів до пресцентру ООС, обмеження щодо державної таємниці та заходи безпеки під час роботи журналістів залишаються.

У випадку затримки оформлення допуску журналістів до району ООС прошу негайно інформувати, будемо оперативно вирішувати усі неузгодженості.

Збройні Сили України з повагою ставляться до роботи журналістів та зроблять все необхідне для їхньої ефективної роботи та висвітелння російської агресії на Донбасі та в Криму".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Близько 400 журналістів провідних світових ЗМІ не можуть отримати акредитацію в зону ООС, - Бутусов

Автор: Вадим Куц
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Топ коментарі
+43
чудово, нехай весь світ бачить оскал кацапських фашистів
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20.02.2022 17:10
+32
невже заклики Бутусова все ж таки подіяли
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20.02.2022 17:11
+30
Сюрпрайз засРашке
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20.02.2022 17:09
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Сюрпрайз засРашке
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20.02.2022 17:09 Відповісти
"По данным разведки, главный специалист "министерства информации" так называемой "ДНР" Александр Гриценко лично поставил задачу съемочным группам пропагандистов снять последствия обстрелов, якобы совершенных украинскими силами. Он дал четкие указания, чтобы местные жители, комментируя обстрелы, говорили, что они слышали звуки беспилотника. То есть обвиняли украинских военнослужащих в том, что они сбрасывают взрывные устройства на дома гражданского населения с помощью беспилотных летательных аппаратов", - рассказали украинские военные.

По данным ОТГ "Восток", целью оккупантов является демонизация украинских военных и оправдание собственных военных преступлений. Украинская сторона ожидает, что в ближайшее время на пропагандистских ресурсах появятся "постановочные репортажи о мифических украинских ДРГ и беспилотниках".

"Официально заявляем, что украинские военнослужащие не имеют никакого отношения к обстрелам Докучаевска, Стылы, Старомихайловки, Саханки, Ленинского, Пикуз или других населенных пунктов. Если есть хоть малейшая угроза для мирного населения, наши защитники огонь не открывают", - подчеркнули в посте.

19 февраля ОТГ "Восток" сообщила, что в оккупированный Донецк для проведения провокаций с целью обвинить Украину прибыли наемники российской частной военной компании "Вагнер". По данным разведки, совместно со спецслужбами РФ наемники должны провести серию террористических актов, а именно подрыв жилых домов. https://cwyc55-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/cwyc55.c97.org/ru/news/2022/2/20/455431/
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20.02.2022 17:14 Відповісти
Ти диви, що Юрків хук з лівої шухричу боготворящий зробив. Запит на ЖИВУ ІНФОРМАЦІЮ і її достовірні джерела, прямо, зашкалює.

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20.02.2022 22:33 Відповісти
Генштабу - респект!
Нарешті!!! - Вдаримо на додачу і силою об'єктивної роботи репортерів.
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21.02.2022 07:53 Відповісти
чудово, нехай весь світ бачить оскал кацапських фашистів
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20.02.2022 17:10 Відповісти
невже заклики Бутусова все ж таки подіяли
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20.02.2022 17:11 Відповісти
Спасибо нашему Юрию !
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20.02.2022 17:28 Відповісти
почули,- а то було б як з шмуфричем !
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20.02.2022 19:52 Відповісти
Виправдовується чомусь ГенШтаб, а не жаби... чомусь...
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20.02.2022 17:12 Відповісти
За рішення-респект.Але залишається питання-яке дурко та навіщо це забороняло???
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20.02.2022 17:12 Відповісти
Оно не дурко ,не оправдывайте тупостью - это был очередной САБОТАЖ КРОТОВНИКА ОП !
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20.02.2022 17:42 Відповісти
От тільки обережно. Серед журналістів, на жаль, достатньо кротів.
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20.02.2022 17:12 Відповісти
Дерьмак не смущает?)
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20.02.2022 17:15 Відповісти
Є пропозиції? Вивалюйте. Чи ви pux'нути зайшли?
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20.02.2022 17:18 Відповісти
Желающих журналистов на передовую было 400 человек со всего мира и они все не могут быть сволочами !
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20.02.2022 18:17 Відповісти
І де Вам примарилось про УСІХ?
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20.02.2022 18:19 Відповісти
Всегда можно всё переврать, но сказать я там был. Это худший, но реальный вариант
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20.02.2022 17:25 Відповісти
А почему (или кто) препятствовали? Чтобы мир не узнал о преступлениях кацапо-фашистов?
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20.02.2022 17:27 Відповісти
а потому, что идет съёмка наших позиций, которые потом четко накрывают.

В начале позиционной войны (15 - 16 гг.) было несколько случаев с большими потерями.

После этого журналюг гнали в шею, и запретили снимать на смартфоны.

Но зебилоидам закон не писан: КЛОУН ХОЧЕТ ШОУ!!! ШОУ И ЕЩЕ РАЗ ШОУ!!!
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20.02.2022 17:35 Відповісти
Був у 14 і 15 роках на фронті, у тому числі і на нульових блок-постах. Завжди питав у офіцерів, що я можу знімати, а що ні - це нормальна практика, я вважаю. Але і офіцери повинні розуміти важливість роботи журналістів, і особливо операторів на передку, бо не можна забороняти ВСЕ!

Нормальний, адекватний журналіст зрозуміє, якщо йому заборонять щось знімати, і пояснять, чому саме. Просто треба розмовляти аргументовано - це нескладно.

І так - я знаю, скільки складнощів для бійців означає робота всього лише однієї знімальної групи! Наприклад, мою з журналістом роботу в Широкіно через 2 тижні після його звільнення прикривало, за самими скромними підрахунками, близько 20 бійців на відстанях до кількох кілометрів від точки зйомки, яким я безмежно вдячний!
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20.02.2022 19:21 Відповісти
Нравится мне этот Залужный ! Какая зараза препятствовала этому пять лет назад ? - В идеале было бы,чтобы кацапы парочку из них по ошибке грохнули. Для шума и прозрения Европы.
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20.02.2022 17:30 Відповісти
Якщо мова йде про акредитацію 400 іноземних журналістів, то це означає, що на лінії зіткнення з'являться непідготовлені до екстремальних ситуацій люди у великій кількості. Можуть бути жертви в результаті обстрілів терористами. А потім Україну можуть звинуватити, що ми прикриваємося цивільними іноземцями. Як би не повторилася ситуація 2014 року, коли збили кацапи Боїнг, а Україну звинуватили, що не закрили небо над Донбасом. Тобто хочемо зробити як краще, а може вийти як завжди.
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20.02.2022 17:43 Відповісти
Так и не надо обещать им безопасность.не мы же напали сами на себя.так что шансы есть живым остаться ,а там куда и кому прилетит.заоднл глянут как кацапы прессу уважают
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20.02.2022 22:56 Відповісти
Супер.
А можна дізнатись яка скотина влаштувала цю заборону, тобто фактично диверсію проти України ?
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20.02.2022 17:47 Відповісти
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20.02.2022 17:48 Відповісти
ось ця скотина
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20.02.2022 18:58 Відповісти
це сильний крок. щоб пересічний європеєць одобрював надання нам ще більше зброї
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20.02.2022 17:54 Відповісти
Дуже правильне рішення. Якби ще ж кацапоіди поклали б з десяток німчури чи жабоідів то і стурбованість була б серйозною і дороги будувалися б.
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20.02.2022 18:05 Відповісти
респект Бутусову
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20.02.2022 18:16 Відповісти
А московськи теж? Ви забули як закінчилось їхне турне під Волновахою для українських війскових.
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20.02.2022 18:22 Відповісти
На грузинському телеканалі підтримали Україну: зворушливе відео

https://www.facebook.com/100000260123600/videos/2337310006432953/

Ведуча в прямому ефірі заговорила українською.
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20.02.2022 18:40 Відповісти
Отвечаю, "Minascali" и прочее ...ули, говно и головная боль.
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20.02.2022 21:02 Відповісти
красиво все - и текст, и смысл, и форма, и диктор!
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21.02.2022 07:55 Відповісти
ЗЛЯКАЛИСЬ ЩО ЮРІЙ НАБОТУСИТЬ ЯК ШУФРИЧА ! ))
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20.02.2022 19:39 Відповісти
Знову наслідки бездіяльності Тарана та Хомчака за 3 роки під патронатом хєранта…
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20.02.2022 20:42 Відповісти
Старанно и 8лет не прошло
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20.02.2022 22:54 Відповісти
Почули Бутусова?
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20.02.2022 23:00 Відповісти
оце правильне рішення! добре було би ще раніше це зробити. і взагалі виставити вздовж усієї лінії рохмежування спостерігачів ОБСЄ
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20.02.2022 23:54 Відповісти
лучше позже, чем....
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21.02.2022 10:55 Відповісти
 
 