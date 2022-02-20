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Байден готовий до контактів із Путіним "у будь-який час, у будь-якому форматі" задля запобігання війні, - Блінкен

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Байден готовий до контактів із Путіним

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про готовність президента США Джо Байдена обговорити із президентом Росії Володимиром Путіним ситуацію довкола України будь-коли.

Про це Блінкен заявив в ефірі CNN, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

За його словами, Байден готовий до контактів з Путіним "у будь-який час, у будь-якому форматі, якщо це допоможе запобігти війні".

Блінкен також підтвердив план проведення зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим 24 лютого у Європі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін не має правдивої інформації, якщо думає, що в Україні вітатимуть російських військових, - Блінкен

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+26
Чего плешивая тварь и добивается. Чтобы свинью за стол посадили.
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20.02.2022 17:17
+13
"пагаварі со мною, Байдєн"...
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20.02.2022 17:18
+8
А дядя Джо на контакт йде, але позицій не здає. Не здає ні Україну, ні НАТО. А поговорити - язик не відсохне.
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20.02.2022 17:20
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Чего плешивая тварь и добивается. Чтобы свинью за стол посадили.
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20.02.2022 17:17 Відповісти
"пагаварі со мною, Байдєн"...
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20.02.2022 17:18 Відповісти
Найбільше Байден мріє зустрітися з Пуйлом у Мавзолеї. Покласти квіти, витерти скупу чоловічу сльозу...
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20.02.2022 17:23 Відповісти
А дядя Джо на контакт йде, але позицій не здає. Не здає ні Україну, ні НАТО. А поговорити - язик не відсохне.
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20.02.2022 17:20 Відповісти
Организма любой может обидеть,а Байдена побояться
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20.02.2022 17:17 Відповісти
Швец считает, что после этого "саммита" - куйло будет представлен на уродине, как "спасший чилавечиство ат проделок фашиствующих биндеровцев" и на этом, счастливо всё закончится
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20.02.2022 17:18 Відповісти
який Швєц?
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20.02.2022 17:20 Відповісти
нє Льонька
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20.02.2022 17:20 Відповісти
колишній радянський шпійон, в нього канал на ютубі
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20.02.2022 17:26 Відповісти
Хм, ну такоє... Притягує за вуха і перебільшує.

"Кремль в шоке: Путин еще не начал войну, а экономика РФ уже рушится"

Пів трильйона доларів золотовалютних резервів мають і від нафти ніхто ніколи не відмовиться. Газ ще таке. "Поки товстий похудає, худий здохне."
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20.02.2022 17:31 Відповісти
та я йому теж не довіряю, бо з такою біографією не може бути все чисто
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20.02.2022 17:40 Відповісти
Пів трильйона, це, звісно, багато. Але майже всі гроші у закордонних банках. Готівки у нацбанку зовсім мало. Та й золото продати, раптом що, буде не просто. Отже карета насправді є гарбузом...
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20.02.2022 17:48 Відповісти
У совка и нефть была и газ
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20.02.2022 19:03 Відповісти
по 6 баксів за баррель? Зараз 100
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20.02.2022 19:15 Відповісти
Юрій Швець експерт найвищого гатунку по всім навколокремлівським питанням. Але відносно того, що "закінчиться " я б не поспішав. Путинська раша буде постійним джерелом напруги і провокацій доки не здохне. Ми маємо бути сильними, щоб протистояти. Доки кацапія не розвалиться. Борімося - поборемо!
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20.02.2022 19:27 Відповісти
тимчасом постсовкові сатрапії Центральної Азії сиплются одна за одною

В Таджикистане начинается борьба за власть

Шеф Госкомитета нацбезопасности Таджикистана генерал Саймумин Ятимов, возможно, ранен и находится в госпитале. Слухи об этом активно передаются таджикскими чиновниками и уже обсуждаются в соцсетях, пишет knews.kg.

Об этом в своем телеграм-канале пишет российский эксперт Андрей Серенко.

Согласно ним, якобы в генерала Ятимова стрелял сын президента Таджикистана Эмомали Рахмона Рустам Рахмон. Другие источники сообщают о том, что якобы на генерала Ятимова планировалось покушение во время проведения таджикскими силовиками спецоперации в ГБАО против памирских активистов. Согласно слухам, заказчиков покушения следует искать в окружении всё того же Рустама Рахмона. Источники обращают внимание на схожесть такого сценария покушения с тем, в результате которого в 2012 году был убит генерал ГКНБ Абдулло Назаров. В связи со слухами о подготовке покушения на Ятимова источники называют людей, входящих якобы в окружение генерала МВД Аламшозода (Бузмакова). Естественно, официальной информации на этот счёт нет, написал Серенко

Слухи об отставке Саймумина Ятимова продолжились разговорами о его якобы ранении Рустамом Эмомали, пишет в своем телеграм-канале Александр Князев.

Для Эмомали Рахмона и его семьи дальнейшее чрезмерное усиление роли Ятимова и его влияния представляет, безусловно, опасность. Ко времени, когда начнется реальный транзит власти, Ятимов может оказаться не на стороне будущего президента, тем более что между Рустамом Эмомали и Саймумином Ятимовым существует давний острый конфликт. Например, в период, когда Рустам Эмомали возглавлял Агентство по борьбе с коррупцией, его сотрудники провели несколько громких антинаркотических операций, в которых пострадали интересы высокопоставленных офицеров ГКНБ, близких к Ятимову.

А, возможно, и самого Ятимова. Одним из ответных действий Ятимова стало проведение ряда операций, в ходе которых были арестованы сотрудники Рустама Эмомали. Эта «война» между ними в латентной форме продолжается, и понятно, что по мере реализации сценария транзита власти Ятимов, так или иначе, должен быть удален, гарантом транзита он однозначно быть не может.

Уход Саймумина Ятимова с должности председателя ГКНБ - важное, но недостаточное условие для осуществления транзита. Естественно же, что должна быть проведена при этом значительная «чистка» ГКНБ, а еще есть МВД и, наверняка, вопросы к министру Рамазону Рахимзода, пишет Князев

Один из экспертов Таджикистана на анонимных условиях сообщил, что Рустам Рахмон и его окружение были недовольны тем, что С.Ятимов настоял «на повторном восхождении на трон» Эмомали Рахмона. Таким образом, был отсрочен транзит власти в Таджикистане. Глава ГКНБ Таджикистана посчитал, что сын президента Таджикистана ещё «не дорос». Но, в таком подходе, сам Рустам Рахмон и его окружение увидели какую-то опасную игру со стороны Ятимова, возможно, в пользу старшей дочери президента Таджикистана, которая тоже имеет президентские амбиции.
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20.02.2022 17:20 Відповісти
Ой, як не вчасно. Це ж тепер треба "миротворців" ОДиКе Бе до Таджикістана переправляти. А ***** ж так хотілося спробувати їх у ОРДіЛО впхати...
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20.02.2022 17:26 Відповісти
кацап, засунь себе в ж.пу своего писюаниста - тычешь его во все дыры затычкой...
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20.02.2022 17:46 Відповісти
Уявіть як зараз розпирає від гордості бункєрную крису...
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20.02.2022 17:20 Відповісти
хоч з президентом США нам повезло...
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20.02.2022 17:20 Відповісти
огидно це читати! це все одно,що злочинець вломився в чужу оселю,а постраджалий випрошуэ перемовини!
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20.02.2022 17:22 Відповісти
вот с кем приходиться "говорить" https://www.youtube.com/watch?v=BVL-D0LOtqY
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20.02.2022 17:24 Відповісти
Байден:
- Сколь не бился ты, милок,- Не попал Федот в силок! Об тебе уже составлен Фицияльный некролог. Только надобно решить, Как верней тебя решить: Оглоушить канделябром Аль подушкой задушить?.. (за мотивами Л.Філатова)
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20.02.2022 17:26 Відповісти
Пока Байден переигрьівает Пу в игре в єскалацию и в информвойне . Инициатива на стороне США, Кремлю все время приходится отвечать на американские предложения и разведданньіе , что для них явилось сюрпризом.
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20.02.2022 17:29 Відповісти
Вот и результат отсутствия действенных санкций сейчас. Даже явные терроризм и убийства на линии разграничения по приказу Пуйла вызывают опять очередные словесные тирады. Пуйла надо бить экономически до того, как будут бить военным путем. Иначе этого упыря не остановишь.
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20.02.2022 17:32 Відповісти
Всё правильно - надо всеми способами остановить неадеквата!
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20.02.2022 17:33 Відповісти
Неадеквата болтовней не остановишь. Или пуля, или виселица, или смирительная рубашка.
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20.02.2022 17:36 Відповісти
Это да. Я готов! Как только мобилизацию объявят.
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20.02.2022 18:29 Відповісти
Та не говорити з ним треба а мочити в його ж сортіре!
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20.02.2022 17:42 Відповісти
смирительная рубашка-виселица и после в труп пуловский пулю .много и кол осиновый и все это на кострище
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20.02.2022 17:42 Відповісти
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРЕСТУПНИК, УБИЙЦА И ПОДОНОК СО СВОИМИ ЛИЧИНКАМИ.
ЗАПОМНИТЕ ИХ ЛИЦА! ПРОКЛЯТЫ ДО 20 КОЛЕНВА. ПОДЛЕЖАТ УТИЛИЗАЦИИ.
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20.02.2022 17:45 Відповісти
какие отвратительные рожи...
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20.02.2022 17:47 Відповісти
Занадто добра людина ви, пане Байден! А з пацанами з підворотні не так треба поводитись. Ага, ти водиш фінкою перед лицем жертви - то тебе трубой проміж рогів! Тільки так! А не "якщо прибереш фінку, то дамо камфетку". Я до чого. Замість знову заглянути в очи х-йлу треба б було ввести банківські навчання по введенню санкцій. Ну, як військові навчання кацапії... За умовами банківських навчань лаптерейх-банкам забороняється (на час навчань, тільки) проводити операції з долларом. Побачите тоді, як швиденько повідводяться російські війська подалі від України. І ніякої агресії в кришталевих путинських очах: та ви що, борони боже, як ви могли навіть таке подумати!
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20.02.2022 19:46 Відповісти
Прояв слабкості. Враження що заманюють у пастку в стилі афганістан для ссср.
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20.02.2022 20:02 Відповісти
КРЕМЛЮ ТРЕБА КОНТРОЛЬ НАД УКРАЇНОЮ, А НЕ НЕРОЗШИРЕННЯ НАТО -
БЕЗ УКРАЇНИ РАСЄЯ ЦЕ НЄДАРАЗУМЄНІЄ, А НЕ ДЕРЖАВА, І КАЦАПИ ЦЕ
ЗНАЮТЬ, ТОМУ СЛОВО УКРАЇНА У НИХ НЕ СХОДИТЬ З ПЕРЕДАЧ І НОВИН
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21.02.2022 00:23 Відповісти
 
 