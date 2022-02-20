Внаслідок російського обстрілу поранено воїна. Станом на 17.00 війська РФ 53 рази відкривали вогонь на Донбасі, - ООС
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Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою українськими військовослужбовцями. Станом на 17 годину 20 лютого з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 53 порушення, 50 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.
За даними штабу, російсько-окупаційні війська обстріляли:
Чотири рази Красногорівку – із артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
Три рази Авдіївку – із мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.
Двічі Гранітне – із мінометів калібру 120 мм та 82мм.
Три рази Старогнатівку - із мінометів калібру 120 мм та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів.
П’ять разів Луганське – із артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
Три рази Опитне - із мінометів калібру 120 мм.
Двічі Піски - із мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
Три рази Новогнатівку – із мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
Двічі Щастя – із мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Артема – із мінометів калібру 120 мм.
Три рази Новотошківське – із артилерії калібру 152 мм та мінометів калібру 120 мм.
Тарамчук - із артилерії калібру 122 мм.
Старомихайлівку - із мінометів калібру 120 мм.
Двічі Світлодарськ – із автоматичних станкових гранатометів, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Золоте - із мінометів калібру 120 мм.
Двічі Південне - із мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
Новотроїцьке - із мінометів калібру 82 мм.
Троїцьке - із мінометів калібру 120 мм.
Ппричепилівку - із артилерії калібру 152 мм.
Павлопіль – із мінометів калібру 82 мм.
Болотене - із мінометів калібру 82 мм.
Кримське - із мінометів калібру 82 мм.
Лапаскіне - із мінометів калібру 82 мм.
Новогригорівку – із станкових протитанкових гранатометів.
Трудівське - із артилерії калібру 122 мм.
Мар'їнку - із мінометів калібру 120 мм.
Двічі Калинове - із артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
Миколаївку – із мінометів калібру 120 мм.
Новозванівку - із мінометів калібру 120 мм.
Богданівку - із артилерії калібру 122 мм.
"Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав осколкові поранення середньої тяжкості та перебуває у лікувальному закладі. Стан здоров’я задовільний", - зазначають у штабі.
Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога.
Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
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