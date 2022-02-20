Внаслідок російського обстрілу поранено воїна. Станом на 17.00 війська РФ 53 рази відкривали вогонь на Донбасі, - ООС

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою українськими військовослужбовцями. Станом на 17 годину 20 лютого з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 53 порушення, 50 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.

За даними штабу, російсько-окупаційні війська обстріляли:

Чотири рази Красногорівку – із артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Три рази Авдіївку – із мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.

Двічі Гранітне – із мінометів калібру 120 мм та 82мм.

Три рази Старогнатівку - із мінометів калібру 120 мм та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів.

П’ять разів Луганське – із артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Три рази Опитне - із мінометів калібру 120 мм.

Двічі Піски - із мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Три рази Новогнатівку – із мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Двічі Щастя – із мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Артема – із мінометів калібру 120 мм.

Три рази Новотошківське – із артилерії калібру 152 мм та мінометів калібру 120 мм.

Тарамчук - із артилерії калібру 122 мм.

Старомихайлівку - із мінометів калібру 120 мм.

Двічі Світлодарськ – із автоматичних станкових гранатометів, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Золоте - із мінометів калібру 120 мм.

Двічі Південне - із мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Новотроїцьке - із мінометів калібру 82 мм.

Троїцьке - із мінометів калібру 120 мм.

Ппричепилівку - із артилерії калібру 152 мм.

Павлопіль – із мінометів калібру 82 мм.

Болотене - із мінометів калібру 82 мм.

Кримське - із мінометів калібру 82 мм.

Лапаскіне - із мінометів калібру 82 мм.

Новогригорівку – із станкових протитанкових гранатометів.

Трудівське - із артилерії калібру 122 мм.

Мар'їнку - із мінометів калібру 120 мм.

Двічі Калинове - із артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Миколаївку – із мінометів калібру 120 мм.

Новозванівку - із мінометів калібру 120 мм.

Богданівку - із артилерії калібру 122 мм.

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"Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав осколкові поранення середньої тяжкості та перебуває у лікувальному закладі. Стан здоров’я задовільний", - зазначають у штабі.

Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога.

Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.