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Тимошенко підтримала заяви Зеленського в Мюнхені: Необхідно вимагати виконання гарантій за Будапештським меморандумом

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Тимошенко підтримала заяви Зеленського в Мюнхені: Необхідно вимагати виконання гарантій за Будапештським меморандумом

Лідер Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" Юлія Тимошенко підтримала виступ президента України Володимира Зеленського на Мюнхенській конференції з безпеки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві Тимошенко, опублікованій на фейсбук-сторінці.

"І не лише тому, що у сьогоднішній промові президент нарешті сказав ключові речі, на яких від самого початку війни наполягаю я та команда "Батьківщини": і щодо необхідності вимагати виконання гарантій за Будапештським меморандумом; і щодо доцільності заснування нових фінансових відносин із нашими західними партнерами; і, зрештою, щодо потреби бути чесними зі світом та власними громадянами.

А тому, що сьогодні ми не маємо іншого вибору, як забути старі образи, припинити взаємопоборювання та стати пліч-о-пліч заради порятунку України. Об’єднатися всередині та згуртувати навколо себе усіх людей доброї волі. Бо Україна сьогодні боронить не лише свою незалежність", - йдеться в заяві Тимошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ОП повідомили деталі зустрічей Зеленського у Мюнхені. ФОТОрепортаж

Політик зазначила, що "Україна сьогодні захищає не тільки свою незалежність - ми стоїмо на захисті всього цивілізованого світу від викликів, яких досі історія не знала".

"У біді заводять справжніх друзів. У бурхливі часи загартовуються найсильніші нації. А найтемніше буває перед світанком. На нашому боці правда. А отже, за нами і перемога", - резюмувала Тимошенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Промова Зеленського на Мюнхенській безпековій конференції. ВIДЕО

Автор: Вадим Куц
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Топ коментарі
+43
это на та тварь, которая оставила нас без НАТО в свое время?
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20.02.2022 18:01
+29
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20.02.2022 18:02
+29
Шмеркель підтримала. А першою провоняла саме ТЮ.
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20.02.2022 18:10
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Столько сколько сделала Тимошенко за свое время в парламенте еще не сделал никто, должны проявлять уважение к этому человеку! А не обсырать ее в комментах!
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21.02.2022 10:20 Відповісти
Тимошенко прекрасным премьером была, столько всего было, и ВВП высокий, и рабочее места были, и промышленность развевалась, и соц выплаты росли, и зп росла... короче не пересчитать всех заслуг! Она поддержала Зеленского потому что он наконец услышал что говорят люди и что говорит Юлия Владимировна!
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21.02.2022 10:28 Відповісти
Да благодаря Тимошенко мы сейчас с вами можем покупать и продавать товары за границу, если бы не она то вы бы получали копейки за рождения ребенка, в свое время она подняла нашу страну экономически, а потом следующая власть начала разграбливать! Перестаньте верить в то что говорил Янукович и верить в всякую чушь!!!
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21.02.2022 10:31 Відповісти
Тимошенко с самого начала говорила что наш формат это Будапешт, я надеюсь Зеленский послушает ее и в этот раз и обьединится!
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21.02.2022 10:33 Відповісти
Тимошенко очень усилит нашу власть если Зеленский заключит с ней союз, это будет очень выгодно для слуг иметь такого мудрого и опытного политика!
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21.02.2022 10:34 Відповісти
Ну вот же, я не понимаю почему Зеленский отнекивался сначала, а потом все таки послушал Юлию Владимировну... зачем это нужно было...
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21.02.2022 10:35 Відповісти
Вот кто реально лидер! Надавила на Зеленского, добилась того что хочет народ, направила его на правильный путь, они обязаны заключить союз, если Вовка не хочет просрать Украину
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21.02.2022 10:37 Відповісти
Тимошенко уже давно должна быть у власти, вот видите как получается, сначала ее не слушают, а потом до них доходит что она права! А все потому что у нее есть опыт в политике, а это на данный момент самое важное что может быть в политике, одного желания мало!
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21.02.2022 10:39 Відповісти
Твоя косатая воровка НИКОГДА не будет у власти)))Пусть спасибо скажет, что подельницу лазаренко из Качановки выпустили.
повылазила бабыйулина ботва---строчит явно один чел. под разными никами.
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22.02.2022 01:58 Відповісти
точно.
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21.02.2022 20:12 Відповісти
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