Тимошенко підтримала заяви Зеленського в Мюнхені: Необхідно вимагати виконання гарантій за Будапештським меморандумом

Лідер Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" Юлія Тимошенко підтримала виступ президента України Володимира Зеленського на Мюнхенській конференції з безпеки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві Тимошенко, опублікованій на фейсбук-сторінці.

"І не лише тому, що у сьогоднішній промові президент нарешті сказав ключові речі, на яких від самого початку війни наполягаю я та команда "Батьківщини": і щодо необхідності вимагати виконання гарантій за Будапештським меморандумом; і щодо доцільності заснування нових фінансових відносин із нашими західними партнерами; і, зрештою, щодо потреби бути чесними зі світом та власними громадянами.

А тому, що сьогодні ми не маємо іншого вибору, як забути старі образи, припинити взаємопоборювання та стати пліч-о-пліч заради порятунку України. Об’єднатися всередині та згуртувати навколо себе усіх людей доброї волі. Бо Україна сьогодні боронить не лише свою незалежність", - йдеться в заяві Тимошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ОП повідомили деталі зустрічей Зеленського у Мюнхені. ФОТОрепортаж

Політик зазначила, що "Україна сьогодні захищає не тільки свою незалежність - ми стоїмо на захисті всього цивілізованого світу від викликів, яких досі історія не знала".

"У біді заводять справжніх друзів. У бурхливі часи загартовуються найсильніші нації. А найтемніше буває перед світанком. На нашому боці правда. А отже, за нами і перемога", - резюмувала Тимошенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Промова Зеленського на Мюнхенській безпековій конференції. ВIДЕО