"За крок до атаки Кремля та кривавої війни в Європі": Буймістер пропонує закликати міжнародні організації направити миротворців в Україну. ДОКУМЕНТ
Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні
Голова міжфракційного об'єднання в парламенті "Євроатлантична Україна" Людмила Буймістер ініціює термінову постанову Верховної Ради із закликом до міжнародних організацій направити миротворців в Україну.
Про це Буймістер повідомила у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Україна має негайно звернутися до Ради Безпеки ООН, Європейського Парламенту, Ради ЄС, країн-підписантів Будапештського меморандуму, Великої сімки із закликом негайно направити в Україну міжнародний миротворчий контингент для розміщення на півночі, сході та півдні України.
Попередити нову війну в світі - ключовий обов‘язок ООН! Попередити війну в Європі - життєво важливий інтерес ЄС. Не допустити напад на Україну - зобов’язання країн-підписантів Будапештського меморандуму.
Ще нічого не втрачено. Ми маємо об’єднатися і зробити все, щоб відвернути Європу від прірви, зупинити Путіна і не дати йому стати другим Гітлером!" - пише вона.
Буймістер закликала народних депутатів приєднуватись до ініціативи, "а світ не бути байдужим і відреагувати".
Вона сподівається, що парламент вже на першому засіданні наступного тижня ухвалить постанову, а Рада безпеки ООН або Рада ЄС невідкладно розпочнуть створення миротворчої місії.
"Ми ще можемо врятувати Україну! Ми ще можемо врятувати Європу! Ми ще можемо врятувати світ!" – резюмувала вона.
Будь ласка, зачекайте...
Ірина Геращенко також цю нісенітницю говорила (+ що це ідея Порошенка, він опрацьовував це питання). Це і є одни з варіантів Мінську-3.
Хоча зараз не 2014 рік, і мало хто вірить кремлівській брехні.....
насрутнакладут вето на это решение...
Не стрелить ніхто й ніде.
В жодній з твоїх квартир
Ніхто на тебе не жде.
Вік перейшов - як схлип,
Як із лиця вода:
Ті - на два метри вглиб,
Тих - не знайти й сліда...
Тільки той самий маршрут
(Вже без адреси в кінці!)
Знає: люди - течуть,
Снігом у кулаці.
Й ти - те саме дівча,
Що й тридцять тому літ, -
Вже не знайдеш плеча
Виревітись як слід...
В тому самому склі
Того, що й тоді, метро
Твоє обличчя в імлі
Втискується в Дніпро -
Наче мільйони калік,
Вийнятих з рук і ніг,
Творять Господній лик
З твоїм лицем поміж них, -
І над синцем ріки,
Де вогнів фотосток, -
Град попід облаки,
Як осіянний стовп!
Всі твої мертві - в нім,
Мов на стінах церков.
Більша за всі земні,
Горлом іде любов:
Плинуча з-під повік -
І, як земля, тривка,
Непроминальна ввік,
Боже, Твоя Ріка...
Оксана Забужко
Пи си коли вже люди зрозуміють що крім нас ніхто за неньку Україну боротися не буде
Хтось прийде 152мм снаряди та реактивні ловити?
Поки ***** не бачить
Це тільки викличе нову, більшу любов до України.
Тільки на цей раз всі вже точно знатимуть, хто такі нам москалі.
Скільки разів писала, що не дороги маємо будувати, а спершу армію.
Нє, мир у нас..
А кацапи чекали, коли ми заслабнемо. От і є ..
Ще згадайте, як у зелі випало посвідчення президента...нехароша прикмета.
Війна прийде в Білорусь, буде і у вас палати!
Дайте начало отсчета развала рашистской помойки. Иначе украинцы никогда не будут жить спокойно. Ради детей, ради будущих поколений, пусть эти орки только начнут, дальше дело техники...
Не зможемо будувати дороги, бо доведеться витрачати на вsйско?
Розводити оточучих на гроші, це не те саме, що звертатися до співгромадян за допомогою.
И позвать нужно было в том числе и немцев с французами. И посмеяться с того, как они откажутся.
Но и нормальных ребят тоже надо позвать. Англичан, канадцев и американцев, например. Да даже поляков, хотя не уверен, что они так уж сильно будут хотеть.
Бульбаші, тікайте до Лукачленка на тракторі в Мінск!
Евакуйовуйте Гомель, Мозир і Брест!
Насправді ООН все одно - це така собі декларативна організація яка дуже рідко кудись посилає миротворців . Свого часу Югославія, Сомалі, Конго, не вистачало щоб Кацапії дозволили своїх "миротворців" направити в Україну
Термінова евакуація!
Іх треба заводити до лугандонії…
В Донбас, в саму зону конфлікту, для припинення конфронтації, вони не забажали миротворчий контингент вводити, а от в Україну ввести їм зараз закортіло?
Потім подібні "миротворчі контингенти" заморимось з країни назад виводити. Присосуться, мов піявки.
Конфлікт на Донбасі повністю штучний і стоїть за ним не лише Росія...
Якщо дійсно існує таке велике "миротворче бажання" в наших "друзів", то нехай розмістять контингент виключно на самих кордонах з Росією, Білорусією та ОРДЛО.
Цього буде достатньо, щоб унеможливити подальшу агресію з боку Росії.
Але, можу вас запевнити, що такий варіант наших "любих друзів" аж ніяк не влаштовує...
Блазням знову треба, щоби будь-хто робив все, що треба для захисту Нені, замість них.