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ВР (11722) миротворці (615) постанова (72) Буймістер (65)

"За крок до атаки Кремля та кривавої війни в Європі": Буймістер пропонує закликати міжнародні організації направити миротворців в Україну. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Голова міжфракційного об'єднання в парламенті "Євроатлантична Україна" Людмила Буймістер ініціює термінову постанову Верховної Ради із закликом до міжнародних організацій направити миротворців в Україну.

Про це Буймістер повідомила у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Україна має негайно звернутися до Ради Безпеки ООН, Європейського Парламенту, Ради ЄС, країн-підписантів Будапештського меморандуму, Великої сімки із закликом негайно направити в Україну міжнародний миротворчий контингент для розміщення на півночі, сході та півдні України.

Попередити нову війну в світі - ключовий обов‘язок ООН! Попередити війну в Європі - життєво важливий інтерес ЄС. Не допустити напад на Україну - зобов’язання країн-підписантів Будапештського меморандуму.

Ще нічого не втрачено. Ми маємо об’єднатися і зробити все, щоб відвернути Європу від прірви, зупинити Путіна і не дати йому стати другим Гітлером!" - пише вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ОДКБ вже заявили, що можуть відправити "миротворців" на Донбас "у разі потреби"

Буймістер закликала народних депутатів приєднуватись до ініціативи, "а світ не бути байдужим і відреагувати".

Вона сподівається, що парламент вже на першому засіданні наступного тижня ухвалить постанову, а Рада безпеки ООН або Рада ЄС невідкладно розпочнуть створення миротворчої місії.

"Ми ще можемо врятувати Україну! Ми ще можемо врятувати Європу! Ми ще можемо врятувати світ!" – резюмувала вона.

Читайте також: МЗС РФ: Питання з миротворцями ООН на Донбасі закрите

За крок до атаки Кремля та кривавої війни в Європі: Буймістер пропонує закликати міжнародні організації направити миротворців в Україну 01
За крок до атаки Кремля та кривавої війни в Європі: Буймістер пропонує закликати міжнародні організації направити миротворців в Україну 02

Автор: Вадим Куц
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Топ коментарі
+27
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20.02.2022 18:14
+18
А навалять, як завжди, під себе
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20.02.2022 18:17
+16
Моя мамця бачила. Каже, неймовірно яскрава. Що уявити не могла, що в лютому може бути веселка.
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20.02.2022 18:23
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20.02.2022 18:14 Відповісти
Моя мамця бачила. Каже, неймовірно яскрава. Що уявити не могла, що в лютому може бути веселка.
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20.02.2022 18:23 Відповісти
веселковий лук - це герб Київського магістрату

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20.02.2022 18:29 Відповісти
а так спроєктував Герб Києва Георгій Нарбут

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20.02.2022 18:32 Відповісти
как вариант ..контингент ООН вполне допустимо
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20.02.2022 18:15 Відповісти
Без паРаши! Они уже были "миротворцами" в Грузии, смотрите что они сделали.
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20.02.2022 18:42 Відповісти
Как то совпадает эта идея с идеей кацапов ввести ОКДБешный контингент в лугандон.
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20.02.2022 18:58 Відповісти
Кстати "гуманитарные конвои" насколько я помню, Рашка протолкнула именно через ООН, но речь шла про один конвой и при согласии Украины, потом помнится это согласие было отозвано, но результат налицо!
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20.02.2022 22:33 Відповісти
А у яких кордонах буде розміщений миротворчий контингент? Північ та південь зрозуміло, а на сході України, де? На лінії зіткнення чи на кордоні з РФ? А РФ не допустить останнього. Вона буде наполягати на першому варіанті, а коли РФ це рішення продавить, то направить свої війська (вже відкрито) до ОРДЛО. РФ себе не вважає стороною конфлікту, а тому вихід миротворців до кордонів з РФ неможливий, без її згоди.

Ірина Геращенко також цю нісенітницю говорила (+ що це ідея Порошенка, він опрацьовував це питання). Це і є одни з варіантів Мінську-3.

Хоча зараз не 2014 рік, і мало хто вірить кремлівській брехні.....
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20.02.2022 19:08 Відповісти
Bravo!!!!!!!!!!!!!!
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20.02.2022 19:16 Відповісти
Я про это и раньше говорл! ООН размещается в зоне конфликта ПРИ СОГЛАСИИ СТОРОН конфликта, как гарантия того то ни одна из сторон не будет выполнять провокации... Ну допустим Украина согласна (при условии что в составе сил ООН не будет рашистов - поскольку это дополнительный фактор правокаций - обстреляют ООН а потом будут обвинять Украину в смерти своего "миротворца"), а кто вторая сторона и где будут размещать контингент ООН?! Ну разместили на подконтрольной Украине территории в серой зоне! Вот обстреляли их с Лугандонии, с погибшими и ранеными...дальше что? Пойдут в атаку?!!! Да хрен там!
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20.02.2022 22:40 Відповісти
так засраха постоянный член совбеза оон! они снова, насрут накладут вето на это решение...
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20.02.2022 18:15 Відповісти
Козломордые сначала пусть докажут , что они легальные члены в ООН…
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20.02.2022 18:50 Відповісти
вже відповідала.повторюю.є Байден,є Сі,є Джонсон,є НАТО,є ЄС і є санкції для переконання путіна.
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20.02.2022 21:35 Відповісти
з Білорусі будуть на Київ валити:



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20.02.2022 18:15 Відповісти
А навалять, як завжди, під себе
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20.02.2022 18:17 Відповісти
и где это? какие-то пруфы?
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20.02.2022 18:30 Відповісти
Та нагнітання паніки, нічо не буде!
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20.02.2022 18:32 Відповісти
https://charter97.org/ru/news/2022/2/20/455447/
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20.02.2022 18:38 Відповісти
https://t.me/insiderUKR
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20.02.2022 18:40 Відповісти
З цих печерських мортир
Не стрелить ніхто й ніде.
В жодній з твоїх квартир
Ніхто на тебе не жде.
Вік перейшов - як схлип,
Як із лиця вода:
Ті - на два метри вглиб,
Тих - не знайти й сліда...
Тільки той самий маршрут
(Вже без адреси в кінці!)
Знає: люди - течуть,
Снігом у кулаці.
Й ти - те саме дівча,
Що й тридцять тому літ, -
Вже не знайдеш плеча
Виревітись як слід...
В тому самому склі
Того, що й тоді, метро
Твоє обличчя в імлі
Втискується в Дніпро -
Наче мільйони калік,
Вийнятих з рук і ніг,
Творять Господній лик
З твоїм лицем поміж них, -
І над синцем ріки,
Де вогнів фотосток, -
Град попід облаки,
Як осіянний стовп!
Всі твої мертві - в нім,
Мов на стінах церков.
Більша за всі земні,
Горлом іде любов:
Плинуча з-під повік -
І, як земля, тривка,
Непроминальна ввік,
Боже, Твоя Ріка...

Оксана Забужко
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20.02.2022 18:15 Відповісти
не поднимайте панику вам ошибка Дарвина говорил
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20.02.2022 18:16 Відповісти
Параша заблокирует,вы озаботитесь на этом все и закончится
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20.02.2022 18:16 Відповісти
парашу исключат и все
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20.02.2022 18:39 Відповісти
Кто?венгрия?италия,германия...
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21.02.2022 07:57 Відповісти
Ось кацапія як підписант будапештського меморандума і пришле миротворців
Пи си коли вже люди зрозуміють що крім нас ніхто за неньку Україну боротися не буде
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20.02.2022 18:17 Відповісти
Яки миротворці? Спостерігачі ОБСЄ вже розбігаються.
Хтось прийде 152мм снаряди та реактивні ловити?
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20.02.2022 18:18 Відповісти
Давно пора !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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20.02.2022 18:19 Відповісти
Треба цієї ночі прийняти Україну у НАТО.
Поки ***** не бачить
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20.02.2022 18:22 Відповісти
Тільки.. не членів ОДКБ
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20.02.2022 18:24 Відповісти
В довгостроковій перспективі - напасти на Україну - це програш.
Це тільки викличе нову, більшу любов до України.
Тільки на цей раз всі вже точно знатимуть, хто такі нам москалі.
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20.02.2022 18:24 Відповісти
Так то раніше треба було думати.
Скільки разів писала, що не дороги маємо будувати, а спершу армію.
Нє, мир у нас..
А кацапи чекали, коли ми заслабнемо. От і є ..
Ще згадайте, як у зелі випало посвідчення президента...нехароша прикмета.
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20.02.2022 18:28 Відповісти
Не читай. Я гидую дурниками.
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20.02.2022 18:54 Відповісти
Артилерією вогонь по Бульбашам !
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20.02.2022 18:30 Відповісти
Мы мирные люди . Зачем нас артиллерией?
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20.02.2022 18:35 Відповісти
А ви шо думаєте,. якшо рипнетесь зі своїми трьома солдатами бульбашами ми по вас не дамо артою
Війна прийде в Білорусь, буде і у вас палати!
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20.02.2022 18:38 Відповісти
Это уже не Белорусь , а опять Белоруссия !
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20.02.2022 18:54 Відповісти
Нет уж. Вы попали по полной. Цветочки имеют пролонгацию.
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20.02.2022 18:40 Відповісти
Нужно было сносить бульбофюрера, пока была возможность.
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20.02.2022 18:41 Відповісти
тебя лукашиста просто на кол...!
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20.02.2022 18:41 Відповісти
Дайте Украине эту войну!!!
Дайте начало отсчета развала рашистской помойки. Иначе украинцы никогда не будут жить спокойно. Ради детей, ради будущих поколений, пусть эти орки только начнут, дальше дело техники...
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20.02.2022 18:36 Відповісти
А ти сам звідкіля нам це вєщаєшь, руськочєлюсний?
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21.02.2022 06:32 Відповісти
Зеленский не разрешит, он сказал нам военные с других стран не нужны тут
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20.02.2022 18:36 Відповісти
Провокатор,Зеленский не говорил такого!!!!
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20.02.2022 19:04 Відповісти
А як він казав? Захід нагнітає? Ми втрачаєм гроші?
Не зможемо будувати дороги, бо доведеться витрачати на вsйско?
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20.02.2022 19:25 Відповісти
Это совсем другое,если вы не различаете таких вещей,- очень печально!!!
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20.02.2022 20:27 Відповісти
Звісно.
Розводити оточучих на гроші, це не те саме, що звертатися до співгромадян за допомогою.
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20.02.2022 20:33 Відповісти
Это истерика. Бесполезная. Бикфордов шнур подожжён. Ждём, рвём, сбрасываем в канавы. К сожалению никто кроме нас.
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20.02.2022 18:38 Відповісти
Это нужно было сделать давно на самом деле.
И позвать нужно было в том числе и немцев с французами. И посмеяться с того, как они откажутся.
Но и нормальных ребят тоже надо позвать. Англичан, канадцев и американцев, например. Да даже поляков, хотя не уверен, что они так уж сильно будут хотеть.
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20.02.2022 18:38 Відповісти
Підрозділи "Правого Сектора" і "Азова" готові захопити Гомель, Мозир і Брест!
Бульбаші, тікайте до Лукачленка на тракторі в Мінск!
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20.02.2022 18:40 Відповісти
Гомельскую область обязательно заберём к себе, но потом, при разделе.
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20.02.2022 18:42 Відповісти
Правий Сектор зайняв позиції для атаки Гомеля! Свіж інфа!

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20.02.2022 18:44 Відповісти
Казачок донской, ты правда думаешь, что бессмертный?)
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20.02.2022 18:50 Відповісти
ООН труслива, а тем более когда кацапстан с правом вето
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20.02.2022 18:44 Відповісти
Це тіпа підігруємо ОДКБ? Вони вчора заявляли що їм тільки бракує рішення ООН і України щоб ввести свої війська як миротворців
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20.02.2022 18:45 Відповісти
Білоруси, увага!
Евакуйовуйте Гомель, Мозир і Брест!
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20.02.2022 18:46 Відповісти
Попередити нову війну в світі - ключовий обов'язок ООН! Попередити війну в Європі - життєво важливий інтерес ЄС. Не допустити напад на Україну - зобов'язання країн-підписантів Будапештського меморандуму. Джерело: https://censor.net/ua/n3317467


Насправді ООН все одно - це така собі декларативна організація яка дуже рідко кудись посилає миротворців . Свого часу Югославія, Сомалі, Конго, не вистачало щоб Кацапії дозволили своїх "миротворців" направити в Україну
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20.02.2022 18:49 Відповісти
сцыкопехота
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20.02.2022 18:49 Відповісти
Подзвоніть білорусам в Гомель, Мозир, Брест............... Хай тікають в Мінськ до Лукачленка! Їхній фюрер три процентний ввязується у війну!
Термінова евакуація!
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20.02.2022 18:52 Відповісти
Догадайтесь откуда будут *миротворцы*. К тому же миротворцы могут участвовать только в гражданских конфликтах а не в войнах между государствами. Х***ло будет двумя руками *за*, только внесет небольшие но существенные поправки, явно не в нашу пользу и не для предотвращения ескалации конфликта
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20.02.2022 18:53 Відповісти
Починаючи з 1992 року Збройні сили України беруть участь у миротворчих операціях під егідою ООН, НАТО та інших міжнародних організацій. У військових операціях взяло участь 44 000 українських військовослужбовців, 55 з них - загинуло.[1]
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20.02.2022 18:54 Відповісти
Який сенс миротворців ООН тримати зараз в Одесі???
Іх треба заводити до лугандонії…
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20.02.2022 19:03 Відповісти
Це вже схоже на профанацію.
В Донбас, в саму зону конфлікту, для припинення конфронтації, вони не забажали миротворчий контингент вводити, а от в Україну ввести їм зараз закортіло?
Потім подібні "миротворчі контингенти" заморимось з країни назад виводити. Присосуться, мов піявки.
Конфлікт на Донбасі повністю штучний і стоїть за ним не лише Росія...
Якщо дійсно існує таке велике "миротворче бажання" в наших "друзів", то нехай розмістять контингент виключно на самих кордонах з Росією, Білорусією та ОРДЛО.
Цього буде достатньо, щоб унеможливити подальшу агресію з боку Росії.
Але, можу вас запевнити, що такий варіант наших "любих друзів" аж ніяк не влаштовує...
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21.02.2022 06:54 Відповісти
Чергове бла-бла-бла...

Блазням знову треба, щоби будь-хто робив все, що треба для захисту Нені, замість них.
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20.02.2022 19:54 Відповісти
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20.02.2022 20:57 Відповісти
коротко для цієї пані - там тебя никогда не услишат, там тебя навсегда позабудут (і разом з РазУмковим)
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20.02.2022 21:54 Відповісти
ПО крайней мере шум на тему миротворцев будет полезен!
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21.02.2022 10:54 Відповісти
 
 