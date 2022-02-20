"За крок до атаки Кремля та кривавої війни в Європі": Буймістер пропонує закликати міжнародні організації направити миротворців в Україну. ДОКУМЕНТ

Голова міжфракційного об'єднання в парламенті "Євроатлантична Україна" Людмила Буймістер ініціює термінову постанову Верховної Ради із закликом до міжнародних організацій направити миротворців в Україну.

Про це Буймістер повідомила у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Україна має негайно звернутися до Ради Безпеки ООН, Європейського Парламенту, Ради ЄС, країн-підписантів Будапештського меморандуму, Великої сімки із закликом негайно направити в Україну міжнародний миротворчий контингент для розміщення на півночі, сході та півдні України.

Попередити нову війну в світі - ключовий обов‘язок ООН! Попередити війну в Європі - життєво важливий інтерес ЄС. Не допустити напад на Україну - зобов’язання країн-підписантів Будапештського меморандуму.

Ще нічого не втрачено. Ми маємо об’єднатися і зробити все, щоб відвернути Європу від прірви, зупинити Путіна і не дати йому стати другим Гітлером!" - пише вона.

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Буймістер закликала народних депутатів приєднуватись до ініціативи, "а світ не бути байдужим і відреагувати".

Вона сподівається, що парламент вже на першому засіданні наступного тижня ухвалить постанову, а Рада безпеки ООН або Рада ЄС невідкладно розпочнуть створення миротворчої місії.

"Ми ще можемо врятувати Україну! Ми ще можемо врятувати Європу! Ми ще можемо врятувати світ!" – резюмувала вона.

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