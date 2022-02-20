Макрон та Путін домовилися працювати над скликанням засідання ТКГ у найближчий час, - Єлисейський палац

Президент Франції Емманюель Макрон та його російський колега Володимир Путін під час сьогоднішньої телефонної розмови домовилися провести інтенсивну роботу для того, щоб у найближчі години провести засідання тристоронньої контактної групи з метою отримання від усіх зацікавлених сторін зобов'язань щодо припинення вогню на лінії зіткнення на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Єлисейського палацу.

Крім того як зазначається, вони погодилися із наступними пунктами:

- відновлення роботи в рамках "Нормандського формату" на основі обмінів і пропозицій, зроблених Україною останніми днями.

- необхідність сприяти дипломатичному розв'язанню нинішньої кризи довкола України.Для цього найближчими днями та тижнями буде проводитися інтенсивна дипломатична робота. Міністр Європи та закордонних справ пан Жан-Ів Ле Дріан найближчими днями зустрінеться зі своїм колегою Сергієм Лавровим, і з цією метою у Парижі буде проведено кілька консультацій.

- для проведення цієї роботи в серйозних умовах глави двох держав взяли на себе тверді зобов'язання здійснювати всі корисні дії для уникнення ескалації, зниження ризиків та збереження миру.

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