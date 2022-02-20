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Макрон та Путін домовилися працювати над скликанням засідання ТКГ у найближчий час, - Єлисейський палац

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Макрон та Путін домовилися працювати над скликанням засідання ТКГ у найближчий час, - Єлисейський палац

Президент Франції Емманюель Макрон та його російський колега Володимир Путін під час сьогоднішньої телефонної розмови домовилися провести інтенсивну роботу для того, щоб у найближчі години провести засідання тристоронньої контактної групи з метою отримання від усіх зацікавлених сторін зобов'язань щодо припинення вогню на лінії зіткнення на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Єлисейського палацу. 

Крім того як зазначається, вони погодилися із наступними пунктами:

- відновлення роботи в рамках "Нормандського формату" на основі обмінів і пропозицій, зроблених Україною останніми днями.

- необхідність сприяти дипломатичному розв'язанню нинішньої кризи довкола України.Для цього найближчими днями та тижнями буде проводитися інтенсивна дипломатична робота. Міністр Європи та закордонних справ пан Жан-Ів Ле Дріан найближчими днями зустрінеться зі своїм колегою Сергієм Лавровим, і з цією метою у Парижі буде проведено кілька консультацій.

- для проведення цієї роботи в серйозних умовах глави двох держав взяли на себе тверді зобов'язання здійснювати всі корисні дії для уникнення ескалації, зниження ризиків та збереження миру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія рухається вперед за сценарієм вторгнення, - Блінкен

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+25
жабоед сольет или подставит Украину.
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20.02.2022 18:22
+15
8 років війна в Україні, світові лідери Франції, Німетчини та інших країн маючи в руках доповіді розвідки, ******* супутники не можуть нарешті підтвердити агресію московії проти України та почати діяти відповідно. сюр.
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20.02.2022 18:24
+13
Будуть пропихати прямі перемовини з кацапськими шлюхами.
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20.02.2022 18:28
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Еге ж, еге ж. Знов москалі відмовляться...
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20.02.2022 18:20 Відповісти
та не, ***** это надо, чтобы сохранить морду - якобы "он спас мир от катастрофы"
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20.02.2022 18:28 Відповісти
Скоріше, щоб спробувати впхати туди своїх "миротворців".
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20.02.2022 18:36 Відповісти
або спробують знову впихнути нам формулу Шумахера
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20.02.2022 18:43 Відповісти
это главное требование *****.
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20.02.2022 19:00 Відповісти
Хуже. Они будут склонять ЗЕ к прямым сношения с террористами и убийцами. Это будет оргия, на которой кучка маньяков-извращенцев отымеют ЗЕ во все дыры, а потом он нам скажет - "Я принес вам мир, в своем очке". И "какая разница", что их мир говном воняет...
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20.02.2022 18:44 Відповісти
жабоед сольет или подставит Украину.
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20.02.2022 18:22 Відповісти
Як і його коханець Грузію)))
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20.02.2022 18:30 Відповісти
как подтверждение - "Президент Зеленский подтвердил свою решимость не реагировать на провокации и соблюдать режим прекращения огня", - говорится в сообщении Макрона.

жабоеда надо отправить в семьи погибших воинов..хотя оно не поймет.
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20.02.2022 18:31 Відповісти
8 років війна в Україні, світові лідери Франції, Німетчини та інших країн маючи в руках доповіді розвідки, ******* супутники не можуть нарешті підтвердити агресію московії проти України та почати діяти відповідно. сюр.
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20.02.2022 18:24 Відповісти
Так Украинская власть целый месяц твердила про дезинформационную компанию и нагнетание на ровном месте. Про западные СМИ, которые "хуже соловьева и скабеевой"(ц).
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20.02.2022 18:49 Відповісти
Тут потрібно лише влучити у бункер під мацквою і ця уся хрєнь надовго припиниця...
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20.02.2022 18:24 Відповісти
Можна просто у всіх банках вилучити у них долари, користі і воні на болотах буде більше
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20.02.2022 18:29 Відповісти
Миротворці......
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20.02.2022 18:25 Відповісти
Вибори вибори,,,, кандидат-п#дор. Перелякався бо Проект Кремля Ле Пен зняла кандидатуру на користь противника макарона.... Відпрацовує)))
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20.02.2022 18:29 Відповісти
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20.02.2022 19:07 Відповісти
Будуть пропихати прямі перемовини з кацапськими шлюхами.
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20.02.2022 18:28 Відповісти
Макрон и ***** договорились. Осталось прогнуть ЗЕ. А ЗЕ, как мы помним, готов всегда и в любой позе.

Вот только на этом роль президента для ЗЕ сразу и закончится.
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20.02.2022 18:28 Відповісти
Зе не здасть Україну
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20.02.2022 18:36 Відповісти
Только потому, шо ему не дадут это сделать Граждане.
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20.02.2022 19:01 Відповісти
это те 72 процента которые за зелю голосовали ?
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20.02.2022 19:24 Відповісти
Нет. Это те, которых зесрань по московитским методичкам называла "воинствующим меньшинством" и "партией войны".
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20.02.2022 19:26 Відповісти
ага, это те которые угробят государство в 10 раз быстрей зебилоидов.
и у них скоро будет шанс это продемонстрировать
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20.02.2022 19:35 Відповісти
Ждешь русню с хлебом-солью?
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20.02.2022 19:44 Відповісти
ненадолго хватило, нервишки слабенькие хотя и в америке сидишь.
вообщем не тебе за партию войны тут слюнявить, свободен
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20.02.2022 19:46 Відповісти
Так тебе, как любому слизняку, под любым сапогом комфортно.
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20.02.2022 19:48 Відповісти
посмотрим как ты сюда прилетишь воевать за право жить под европейским сапогом и за вступление в нато.
ждать то недолго осталось, проверим тебя, а то сидишь на форуме сутками, патриот сраный
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20.02.2022 20:40 Відповісти
Мнение русского беспозвоночного слизняка очень важно для меня. Любишь *****, мартышка руснявая?
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20.02.2022 20:42 Відповісти
так когда прилетишь воевать за европейские ценности и нато, мартышка татарская?
без тебя не получится, или за океаном думаешь отсидеться?
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20.02.2022 21:00 Відповісти
Животное, я свое отвоевал, еще когда твой фюрерок в лакеях у Собчака бегал, а ты жрало американскую гуманитарку, шоб с голодухи не сдохнуть.
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20.02.2022 21:02 Відповісти
в крыму ты свое отвоевал, да татаро-монгол?
Навоевал столько что до сих пор виновных не найдут, и потому в америку сдриснул чтоб не позоритcя .
вот и сиди там суровый воин, не отсвечивай
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20.02.2022 21:08 Відповісти
Еще разок, для тупой русской мартышки - мнение болотного дикаря очень важно для меня
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20.02.2022 21:10 Відповісти
мнение недобитого татарина, неизвестно где навоевавшего полные штаны и сдриснувшего в штаты вообще не интересует
надоел )
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20.02.2022 21:16 Відповісти
Ну разумеется, русский. За тебя думает фюрер, а твое "мнение" тебе озвучивают пропагандоны, выводки которых давно живут в ЕС и США, и передают тебе привет.
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20.02.2022 21:19 Відповісти
тебя ж попросили татарин - иди в оппу со своими русскими, с ******, с фюрером и прочими завихрениями обиженного и несчастного человека
тебе не стыдно что ты тупым татарином родился и всю жизнь тебе приходится нести этот крест?
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20.02.2022 21:26 Відповісти
русмартышка, мне повезло в жизни, я не русский, я человеком родился. Поэтому визги диких обезьян меня не задевают.Ничего, кроме метания дерьмом из своей вонючей пасти, от вас никогда не было, и не будет.Вы же просто животные.
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20.02.2022 21:37 Відповісти
идиоты и олигофрены тоже люди, и им повезло как и тебе что они родились людьми, а не тараканами или летучими мышами.

не хочется говорить что татарин и татарство - это неизлечимый диагноз, но по отношению к тебе думаю не ошибусь
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20.02.2022 23:44 Відповісти
Ты не думай, русский, вам это вредно, да и фюрер вам запретил. Ты лучше накати, на портрет ***** помолись, и спи. И пусть тебе рамзанка дыров приснится, в твоих русских эротических снах.
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20.02.2022 23:49 Відповісти
да я ни о чем и не думаю, так просто, пинаю какого то обиженного татарина под зад и наблюдаю как из него врожденный менталитет лезет из всех щелей
забавное зрелище
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20.02.2022 23:53 Відповісти
Пока шо лезет только дерьмо из твоей вонючей пасти, русский. Я ж тебе уже пояснил, шо визг бешеных мартышек меня не задевает.
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20.02.2022 23:55 Відповісти
слаб ты и туповат даже для срача
И очень предсказуем
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20.02.2022 23:57 Відповісти
русский, а чего ты ожидаешь? Я же просто называю вещи своими именами, а не пытаюсь тебя задеть или оскорбить. русский - не национальность, а место в иерархии вселенской мрази, где-то между канализационной крысой и сифилисом. Все просто.
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21.02.2022 00:03 Відповісти
да мне все равно на твои высеры можешь писать что угодно.
хотя непонятно чего тут сидишь и передо мной оправдываешься в чем-то
зачем тебе это?
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21.02.2022 00:08 Відповісти
Оправдываюсь? Перед бесхвостой мартышкой? русский, ты прекращай бухать, у тебя уже галлюцинации
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21.02.2022 00:10 Відповісти
конечно оправдываешься.
Расскажи как тебя русские в зад поимели и ты зол на них поэтому.
а мне отсюда видно как твои застарелые и ржавые мозговые шестеренки начинают вращаться и ты судорожно своими потными ручонками начинаешь стучать по клаве проклятья тем, которые поимели жестко в зад не спросив желания и разрешения.
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21.02.2022 00:19 Відповісти
Насрать ЗЕ на Украину.
Его интересует исключительно собственная безопасность и власть.
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20.02.2022 20:29 Відповісти
для чого ткг???????
ми не хочем щоб мільйон людей з російськими паспортами голосували
і тим більше, були обраними, і тим більше у ВРаду.
нам не потрібно в лавах поліції та ЗСУ 30 тисяч сепарів.
запросіть його в оон, собез.
хай пояснить, чому вонон хоче воювати.
нагадайте що воно скоро здохне.
що в гробу карманів нема
що там де діти його оточення нема ні України ні раші
там європа та америка
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20.02.2022 18:28 Відповісти
Зараз додавлять зе все підписати.
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20.02.2022 18:29 Відповісти
Я лично сразу на Майдан, уверен очень много людей выйдет
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20.02.2022 18:30 Відповісти
и Денька Манастирьський казав що буде стріляти без попередження. Чо здря вони ученія проводили на минулому тижні????
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20.02.2022 18:37 Відповісти
А шо Пуцкін на Францію напав ?!
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20.02.2022 18:29 Відповісти
***** та та його французька курва.
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20.02.2022 18:30 Відповісти
поки йдуть перемовини, в нас є час на підготовку і прийняття правильних рішень, хоча я думаю знову просеруть, дороги та ******* важливіше.
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20.02.2022 18:30 Відповісти
Жабоед включил миротворца и скорее всего за наш счёт, мутная история😡
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20.02.2022 18:31 Відповісти
Думають, що параноїдальний педофіл та інфантильний геронтофіл в середньому арифметичному дорівнюють двом нормальним людям? З людьми це так не працює.
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20.02.2022 18:33 Відповісти
Слава Богу, что кто-то делает попытки остановить этого неадеквата володю
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20.02.2022 18:34 Відповісти
У макрона вже є старенька дружина, а ось старенького хлопа...))
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20.02.2022 18:35 Відповісти
... ля дежа-ву 2008 року.
Грузія, Саркозі, ***** , тоді ще путін... І 25% Джорджії тю-тю...
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20.02.2022 18:35 Відповісти
У Грузіі воював тіпа президент дімон-ведмежатко.
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20.02.2022 19:50 Відповісти
Та шо ви панікуєте, ніхто не нападає!
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20.02.2022 18:35 Відповісти
Якщо вже на те пішло, пропоную раді як найшвидше прийняти закон про "Особливый статус лугандону", тільки особливий в сенсі - 1) заборонити голосувати, 2)заборонити займати будьякі посади, 3) особлийве забезпечення (ніяких податків українців туди) 4)Воєнна адміністрація на 50 років 5) повна перевірка силовими структурами 6) особливий паспорт особливого громадянина. Потрібно нанести удар в дипломатичній війні, вони хочуть особливий статус лугандону, ми його дамо але на своїх умовах тотального контролю.
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20.02.2022 18:35 Відповісти
Макронотворець..мля.
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20.02.2022 18:37 Відповісти
Досраки. Кацапи туди не прийдуть, а навіщо говорити з Арлекіном і Пьєро, якщо за ниточки їх смикає Карабас Барабас?
Треба з ним говорити.
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20.02.2022 18:39 Відповісти
Ніяких більше перемовин з вбивцею. Ічкерія показала, які з цапами мають бути відношення. Окурок має бути знищенний.
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20.02.2022 18:40 Відповісти
***** блефует, но как все очкуют. Хочет на испуг взять, то что силой может боком вылезти.
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20.02.2022 18:40 Відповісти
Та да, краску им девать некуда, малевать отличительные знаки. Всё уже решено к сожалению…
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20.02.2022 18:47 Відповісти
Опять Украину будут "к миру" принуждать?
Теперь уже все вместе?
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20.02.2022 18:40 Відповісти
Макарон Мали уже сглотнул за длинным столом.... необходимо ещё что то просрать..
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20.02.2022 18:42 Відповісти
Чекаємо на якесь западло від Мікрона, ще та шлюха
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20.02.2022 18:43 Відповісти
западло може бути, але з огляду на позицію Британії та США (вже не кажу про Польщу, Канаду, прибалтійські держави) те падло може бути тільки непевною пропозицією мовляв "а спробуйте ось так".
Так що безперешкодно послати тих падлюк нах завжди можна буде.
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20.02.2022 18:50 Відповісти
Можно было и не постить этот бред…
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20.02.2022 18:45 Відповісти
Будут ,, тянуть,, за стол переговоров с ОРДЛо, брехать, унижать, стращать и кричать о наступлении Украины на Россию.
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20.02.2022 18:48 Відповісти
JAKE12

United States - US Air Force (USAF)
Gary Stedman

В патруле!
Безмерно благодарны!



























































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20.02.2022 18:49 Відповісти
Франції та Німеччині не потрібна сильна Україна. В цьому питанні вони з х-лом одностайні. Тому з великим задоволенням приймуть участь в поділі України з х-лом. Членограй для їх цілей просто знахідка. У 2019 українці самі натягли собі це ярмо на шию тепер доведеться розплачуватися за свій вибір.
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20.02.2022 18:53 Відповісти
*****-микрон и макрон договорились ))))
договоры с *****м не стоят и туалетной бумаги использованной ))))
напомните хоть один договор выполненный *****м?????????????
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20.02.2022 18:58 Відповісти
Макрон это Меркель √2
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20.02.2022 19:07 Відповісти
Друг познается в беде. Как показало военное противостояние с Россией, есть друзья, а есть приспособленцы - шакалы. Мы поняли, что искренними друзьями являются США, Великобритания, Прибалтика (Латвия, Литва, Эстония), Польша, Турция. ФРГ, Франция, Венгрия и ряд других стран - приспособленцы. Прежде всего у них лизнуть у Путина, а потом сказать: "Ай-Ай!!!".Ну хоть теперь мы знаем, что жабоеды и фрицы продались Газпрому, а венгерское руководство - трусливое отребье!
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20.02.2022 19:09 Відповісти
французские мрази решили выехать за наш счет
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20.02.2022 19:19 Відповісти
Якщо кацапи погодяться до виконання Мінських угод , щоб ≪зберегти≫ своє ≪лице≫, в тому варіанті в якому вони (угоди) зараз є , Україні буде непереливки . Навіть баба Юля по поличках все розклала на якійсь передачі що це значить для України .
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20.02.2022 19:30 Відповісти
Два підари чекають на момент, коли вже Украіна лапки складе. Не дочекаєтеся, суки!
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20.02.2022 19:31 Відповісти
Макрон - красень. Єдиний зі світових лідерів на сьогодні, хто щось робить для миру, а не верещить про війну
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20.02.2022 19:39 Відповісти
Не несите чушь Франция и Германия это просто бизнес . Сейчас больше делает США и Англия. Запрет на доллар это не северный поток.
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20.02.2022 20:05 Відповісти
А мені навпаки видається, що Байден чекає і потирає руки, щоб в нас почався масштабний "шухер" проти РФ. Це ж уявіть собі скільки плюсів для Штатів : руками українців вбивати москалів, знищувати їх військову техніку, та ще й привід ввести проти них великі санкції.
Запам'ятайте одне - Рашка для Штатів - це головний глобальний конкурент на рівні з Китаєм. І США зробить усе, щоб цього конкурента послабити з мінімальними втратами для себе. Втягнути конкурента у важку війну на іншому континенті - чим не чудовий варіант?
Тому і зброю нам дають... А Європа великої війни біля себе не хоче.
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20.02.2022 20:15 Відповісти
Вы дебил какой конкурент россия для США? Вы бюджеты сравните . Это хочет россия чтобы все в мире их видели конкурентами хотя бы гибридно.
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20.02.2022 20:33 Відповісти
Без хамства не можна? Конкурент прямий - у військовій сфері, в першу чергу, і у відношенні впливу на Європу. Мова йде про конкуренцію цих двох держав на світовому ринку озброєнь і в геополітиці.
І ще: як думаєте, хто для країн Євросоюзу важливіший як партнер в паливно-енергетичній сфері: США чи РФія?
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20.02.2022 20:46 Відповісти
Скажіть, що саме мікрон зробив для миру? Очєнь-очєнь азабочєн скупченням військ мордору з усіх боків Украіни?
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20.02.2022 20:05 Відповісти
А от, як зараз, добився зустрічі ТКГ. Це може сприяти припиненню обстрілів.
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20.02.2022 20:15 Відповісти
БУДУТ ТЯГНУТИ ВІСЛЮКА ДО МІНСЬКА ЗА ВУХА !!!
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20.02.2022 19:46 Відповісти
Макрон став токсичним!!!
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20.02.2022 20:08 Відповісти
А как дЫшал, как дЫшал в начале своей каденции

Ахаха, мировой лидер Макрон. А по сути чепушило подкацапское
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20.02.2022 20:13 Відповісти
Успокойте этого эгоистичного жабоеда начавшего свою избирательную кампанию за счёт Украины
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20.02.2022 20:31 Відповісти
 
 