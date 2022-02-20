Макрон та Путін домовилися працювати над скликанням засідання ТКГ у найближчий час, - Єлисейський палац
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Франції Емманюель Макрон та його російський колега Володимир Путін під час сьогоднішньої телефонної розмови домовилися провести інтенсивну роботу для того, щоб у найближчі години провести засідання тристоронньої контактної групи з метою отримання від усіх зацікавлених сторін зобов'язань щодо припинення вогню на лінії зіткнення на Донбасі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Єлисейського палацу.
Крім того як зазначається, вони погодилися із наступними пунктами:
- відновлення роботи в рамках "Нормандського формату" на основі обмінів і пропозицій, зроблених Україною останніми днями.
- необхідність сприяти дипломатичному розв'язанню нинішньої кризи довкола України.Для цього найближчими днями та тижнями буде проводитися інтенсивна дипломатична робота. Міністр Європи та закордонних справ пан Жан-Ів Ле Дріан найближчими днями зустрінеться зі своїм колегою Сергієм Лавровим, і з цією метою у Парижі буде проведено кілька консультацій.
- для проведення цієї роботи в серйозних умовах глави двох держав взяли на себе тверді зобов'язання здійснювати всі корисні дії для уникнення ескалації, зниження ризиків та збереження миру.
Будь ласка, зачекайте...
жабоеда надо отправить в семьи погибших воинов..хотя оно не поймет.
Вот только на этом роль президента для ЗЕ сразу и закончится.
и у них скоро будет шанс это продемонстрировать
вообщем не тебе за партию войны тут слюнявить, свободен
ждать то недолго осталось, проверим тебя, а то сидишь на форуме сутками, патриот сраный
без тебя не получится, или за океаном думаешь отсидеться?
Навоевал столько что до сих пор виновных не найдут, и потому в америку сдриснул чтоб не позоритcя .
вот и сиди там суровый воин, не отсвечивай
надоел )
тебе не стыдно что ты тупым татарином родился и всю жизнь тебе приходится нести этот крест?
не хочется говорить что татарин и татарство - это неизлечимый диагноз, но по отношению к тебе думаю не ошибусь
забавное зрелище
И очень предсказуем
хотя непонятно чего тут сидишь и передо мной оправдываешься в чем-то
зачем тебе это?
Расскажи как тебя русские в зад поимели и ты зол на них поэтому.
а мне отсюда видно как твои застарелые и ржавые мозговые шестеренки начинают вращаться и ты судорожно своими потными ручонками начинаешь стучать по клаве проклятья тем, которые поимели жестко в зад не спросив желания и разрешения.
Его интересует исключительно собственная безопасность и власть.
ми не хочем щоб мільйон людей з російськими паспортами голосували
і тим більше, були обраними, і тим більше у ВРаду.
нам не потрібно в лавах поліції та ЗСУ 30 тисяч сепарів.
запросіть його в оон, собез.
хай пояснить, чому вонон хоче воювати.
нагадайте що воно скоро здохне.
що в гробу карманів нема
що там де діти його оточення нема ні України ні раші
там європа та америка
Грузія, Саркозі, ***** , тоді ще путін... І 25% Джорджії тю-тю...
Треба з ним говорити.
Теперь уже все вместе?
Так що безперешкодно послати тих падлюк нах завжди можна буде.
United States - US Air Force (USAF)
Gary Stedman
В патруле!
Безмерно благодарны!
договоры с *****м не стоят и туалетной бумаги использованной ))))
напомните хоть один договор выполненный *****м?????????????
Запам'ятайте одне - Рашка для Штатів - це головний глобальний конкурент на рівні з Китаєм. І США зробить усе, щоб цього конкурента послабити з мінімальними втратами для себе. Втягнути конкурента у важку війну на іншому континенті - чим не чудовий варіант?
Тому і зброю нам дають... А Європа великої війни біля себе не хоче.
І ще: як думаєте, хто для країн Євросоюзу важливіший як партнер в паливно-енергетичній сфері: США чи РФія?
Самі Штати про це у 2020 казали...
Ахаха, мировой лидер Макрон. А по сути чепушило подкацапское