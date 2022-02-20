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Пропагандисти РФ готують фейковий сюжет про те, як ЗСУ "бомблять" людей з БПЛА, - розвідка

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Пропагандисти РФ готують фейковий сюжет про те, як ЗСУ

Російські окупаційні війська на Донбасі запланували вчинити чергову провокацію на Донеччині - пропагандисти знімають постановочне відео про скидання бомб на мирних мешканців нібито "з українського безпілотника".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ОТУ "СХІД" із посиланням на розвідку

Так, за даними розвідки, головний спеціаліст "міністерства інформації ДНР" Гриценко Олександр Вікторович особисто поставив завдання знімальним групам пропагандистів відзняти наслідки обстрілів, нібито здійснених українськими силами.

Він дав чіткі вказівки стосовно того, щоб місцеві жителі, коментуючи обстріли, говорили, що вони "чули звуки безпілотника".

З огляду на це розвідка попереджає, що окупанти мають намір опублікувати матеріали зі звинуваченням українських військовослужбовців у тому, що вони нібито скидають вибухові пристрої на домівки цивільного населення за допомогою БПЛА.

Читайте також: Це відверта брехня і провокація, - Залужний про фейки щодо обстрілів РФ з території України

"Мета таких дій полягає у демонізації українських військових та виправданні власних воєнних злочинів. Тому, ні для кого не буде здивуванням, якщо незабаром на пропагандистських ресурсах з’являться чергові постановочні репортажі про міфічні українські ДРГ та безпілотники.

Офіційно заявляємо, що українські військовослужбовці не мають жодного стосунку до обстрілів Докучаєвська, Стили, Старомихайлівки, Саханки, Ленінського, Пікуз або інших населених пунктів. Якщо є хоча б найменша загроза мирному населенню, наші захисники вогонь не відкривають!", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти поширюють фейки про обстріл Станиці Луганської, приписуючи власні військові злочини вигаданим "карателям", - Казанський

Автор: Вадим Куц
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Топ коментарі
+11
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20.02.2022 18:57
+10


по заветам Ленина
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20.02.2022 18:55
+9
Ці фейки вони вже 8 років знімають...
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20.02.2022 18:54
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Ці фейки вони вже 8 років знімають...
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20.02.2022 18:54 Відповісти


по заветам Ленина
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20.02.2022 18:55 Відповісти
Просто как начнете ждите в Мацкве укро ДРГ с приветами)) Будете сюжеты реальные тогда снимать
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20.02.2022 18:56 Відповісти
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20.02.2022 18:57 Відповісти
Як почнете наступ, вводьте зразу коменданську годину в Москві!
Агенти Правого Сектора вже в Москві, Тюмені, Красноярську!
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20.02.2022 18:58 Відповісти
И террористами в мире эти ДРГ ни кто не назовет, так страны будут в состоянии войны и действия в тылу врага ни кто не отменял
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20.02.2022 18:59 Відповісти
100%. До того ж наші агенти по всій московії. Чекають сигналу!
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20.02.2022 19:01 Відповісти
Любые действия против мирняка - терроризм в любом случае. Разумеется если Вы не бомбите его с воздуха как Дрезден или Хиросиму. Тогда это целесообразность.
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20.02.2022 19:10 Відповісти
Путіну то розкажи!
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20.02.2022 19:11 Відповісти
не тебе свиноцабака Во-Во нам это рассказывать...
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20.02.2022 19:20 Відповісти


Thе Мooṉ̲ 17 февр.





Пожуємо - побачимо.
Не переймайтеся.
Війна ніколи не йде за планом, навіть якщо ті плани й є.
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20.02.2022 19:02 Відповісти
Доказательством будут пикирующие синие шлепанцы с трезубом и кусок сала, пробивший три стены...
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20.02.2022 19:04 Відповісти
Дознімаються, що вже ніхто не віритиме тим покидькам.
От тоді можна приходити і все це робить, про що вони п.зділи
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20.02.2022 19:17 Відповісти
справа в тому , що у наш час зняти фейк - не проблема навіть для дитини,
вже проблема найти багато людей , щоб втюхати їм кацапські новини,
та ще за межами кацапії , бо від тих новин нудить навіть самих кацапів
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20.02.2022 19:38 Відповісти
Помню как клоун вначале своей каденции звал в Киев кацапских пропагандонов. Во дурак блин.
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20.02.2022 19:46 Відповісти
Не "каденції", а "виступлєнія", або "гастролєй".
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20.02.2022 20:09 Відповісти
Пусть начинают бомбить виллу Путина.
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20.02.2022 19:49 Відповісти
***** на пути к новым полезным санкциям. Кстати что-то за Боинг молчат, всё уже впорядке, пусть сбивает дальше?
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20.02.2022 19:56 Відповісти
Лубянские фейкомёты.😂
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20.02.2022 20:00 Відповісти
А як щодо відосіка про поїдання московських немовлят?
Що, кацапи, слабо̀?
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20.02.2022 20:08 Відповісти
Сегодня в Донецке.
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20.02.2022 20:15 Відповісти
Каким надо быть тупым, чтобы поверить, что бомбежки по площадям ведут с беспилотника?????

А, знаю.

Надо быть россиянином!
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20.02.2022 23:42 Відповісти
 
 