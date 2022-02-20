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Норвегія твердо стоїть на боці України та відкидає неправдиві закиди Росії щодо ескалації, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Норвегія твердо стоїть на боці України та відкидає неправдиві закиди Росії щодо ескалації, - Кулеба

Норвегія не вірить обвинуваченням Російської Федерації в прагненні України до ескалації.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив у твітері, передає Цензор.НЕТ.

"Провели в Мюнхені зустріч із норвезькою колегою Аннікен Вітфельд для обговорення практичних кроків зі зниження напруги, яку створила Росія. Норвегія твердо стоїть на боці України та відкидає спроби російської дезінформації представити Україну як сторону, яка прагне ескалації", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба запросив Трійку ОБСЄ відвідати Україну для встановлення фактів у рамках механізму раннього попередження

Автор: Анна Судак
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Та навіть самі кацапи вже не вірять в укрофашистів, ну крім найбільш упоротих.
Плєшфюрера пора в дурку на примусове лікування.
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20.02.2022 19:00 Відповісти
Ага, їм там так мозги прополоскали, що диву даєшся. Скажуть завтра йти в наступ з голими руками і ті підуть.
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20.02.2022 19:26 Відповісти
Вірити вони не вірять, але дуже задоволені будуть, якщо на Україну їхні віькові посунуть. Їм аби тільки їх не чіпали та з телеку кормили "пабєдами вяликой рассейской армии".
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20.02.2022 20:56 Відповісти
Вже вікінги з нами. Наші історичні брати підтримують нас🇧🇻🇸🇪🇩🇰
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20.02.2022 19:01 Відповісти
Не переймайся. Хай краще грошима допоможуть, якщо Грiпенiв шкодують. Пусте.
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20.02.2022 21:19 Відповісти
 
 