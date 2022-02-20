Норвегія твердо стоїть на боці України та відкидає неправдиві закиди Росії щодо ескалації, - Кулеба

Норвегія не вірить обвинуваченням Російської Федерації в прагненні України до ескалації.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив у твітері, передає Цензор.НЕТ.

"Провели в Мюнхені зустріч із норвезькою колегою Аннікен Вітфельд для обговорення практичних кроків зі зниження напруги, яку створила Росія. Норвегія твердо стоїть на боці України та відкидає спроби російської дезінформації представити Україну як сторону, яка прагне ескалації", - зазначив він.

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