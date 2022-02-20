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вторгнення (361) розвідка (3611) США (14430)

Розвідка США має дані, що російські командири отримали наказ продовжити вторгнення, а командири на місцях розробляють конкретні плани, - CBS News

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Розвідка США має дані, що російські командири отримали наказ продовжити вторгнення, а командири на місцях розробляють конкретні плани, - CBS News

Російські командири отримали наказ продовжити вторгнення в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у неділю повідомив кореспондент CBS News з національної безпеки Девід Мартін.

За його словами, США мають розвідувальні дані про те, що російські командири отримали наказ продовжити вторгнення в Україну, а командири на місцях розробляють конкретні плани щодо того, як вони маневруватимуть на своєму секторі поля бою.

Розвідка вказує, що "вони роблять все, що робили б американські командири після отримання наказу продовжити", - сказав Мартін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пропагандисти РФ готують фейковий сюжет про те, як ЗСУ "бомблять" людей з БПЛА, - розвідка

Автор: Вадим Куц
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Топ коментарі
+41
Просто как начнете ждите в Мацкве укро ДРГ с приветами))

И террористами в мире эти ДРГ ни кто не назовет, так как страны будут в состоянии войны и действия в тылу врага ни кто не отменлл
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20.02.2022 19:01
+33
Правий сектор та Азов вже зайняли позиції!
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20.02.2022 19:02
+32
распад и неуважение

Кувейт тоже не был членом НАТО.

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20.02.2022 19:05
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Верь московитским инфопомойкам.
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20.02.2022 19:32 Відповісти
да это очередная свиноцабака Во-Во...
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20.02.2022 19:37 Відповісти
Знаешь у меня на этот счёт имеется два мнения. То что Запад делает в отношении РФ разглашая разведанные это или информационная война запада или действительно Россия хочет напасть.
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20.02.2022 19:41 Відповісти
У человека мнение может быть только одно.
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20.02.2022 19:43 Відповісти
Dagon


@Dagon04790320

·
1 ч



А вы обратили внимание, что уже пятые сутки в Киев нет авиарейсов с вооружением из Британии и США . Нас что, предали !!!???? Или Зюзька об этом попросил, чтобы не дразнить Крысу !!!??
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20.02.2022 19:25 Відповісти
Може тебе, московит, і прєдалі! Тобі шо до того ?!
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20.02.2022 19:29 Відповісти
вы думаете ,вам все показывают?
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20.02.2022 19:56 Відповісти
..комон, диры, мобильные крематории - пункт №1, если не хотите порадовать украинских червей-бандеровцев свижЫною..
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20.02.2022 19:25 Відповісти
Порадуют тебя и тебе подобных цапов
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20.02.2022 22:30 Відповісти
.
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20.02.2022 19:26 Відповісти
Тоді ми відбились. А що буде зараз ?
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20.02.2022 19:27 Відповісти
Шо буде.............. Розбомбимо Воронєж цього разу!
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20.02.2022 19:30 Відповісти
Нє.. Вронєж, вони *********** самі.. Нас там нєт..
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20.02.2022 19:44 Відповісти
Да ты ж снова обосрешься, как в Крыму.
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21.02.2022 21:01 Відповісти
.
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20.02.2022 19:32 Відповісти
все буде добре, відібємося і наваляємо кацапам так, що вони ще 100 років будуть сратися при слові Україна.
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20.02.2022 19:38 Відповісти
Чайка это символ Украины...голубь символ толерастии
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20.02.2022 19:47 Відповісти
Слухала сьогодні запис телефонної розмови ніби Зеленського з якимось чуваком, якому було доручено вивезти батьків в Іспанію на місяць -два.
І озвучена дата вторгнення - 22 лютого.
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20.02.2022 19:27 Відповісти
А можешь сбросить ссылку?
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20.02.2022 19:31 Відповісти
Обламав класно
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20.02.2022 19:33 Відповісти
Нализав кацапу?
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20.02.2022 21:35 Відповісти
сам пошукай.
Що гугл не гуглить ?
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20.02.2022 19:38 Відповісти
На ********* заборонений...
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20.02.2022 19:45 Відповісти
Виходячи з пришелепуватості *****, це дуже ймовірна дата 22.02.2022. Згадайте 08.08.08. Була ще одна дата 2.2 22, та там не склалося...
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20.02.2022 19:35 Відповісти
Значит нет такого
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20.02.2022 19:44 Відповісти
давай , продовжуй, лiпи горбатого
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20.02.2022 19:48 Відповісти
А до чого тут я ? ти від природи "нагнутий".
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20.02.2022 19:49 Відповісти
я теж слухав. десь у твітері
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20.02.2022 19:49 Відповісти
Кажется.. самое время обьявить мобилизацию..
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20.02.2022 19:29 Відповісти
Не розумію, чому досі немає загальної мобілізації та введення військового стану , чого ми чекаєм , чуда не буде , невже це зрозуміло !
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20.02.2022 19:30 Відповісти
дядя, то ладно! например в Киеве и Харькове несколько тысяч человек записались в тероборону с надеждой что будут какие то мероприятия по злагодженню, распределят кто куда и что делать, стрельбы, понимание как вести себя в час Ч. но не тут то было. Ишак Оманский запретил военным развивать тему. оно обосранное боится, что отряды придут к нему в гости.
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20.02.2022 20:14 Відповісти
А зміни в Конституцію про хведералізацію як ішак буде вносити? Це заборонено під час війни
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20.02.2022 22:22 Відповісти
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20.02.2022 19:30 Відповісти
Та надоели уже эта розвидка !!нападайте уже делайте ваше бл..дь вторжение вас никто не боться но трупы гор мы вам обещаем ждем вас уже с 16 февраля мы и чернозем!!!
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20.02.2022 19:31 Відповісти
Йду чаю поки поп"ю...
Жінка сирник спекла!
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20.02.2022 19:32 Відповісти
Ти ж писав, що в окопі з начищеним блейзером сидиш)
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20.02.2022 22:24 Відповісти
Я таке не писав
Я писав, шо Блейзер почистив
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20.02.2022 22:33 Відповісти
Он жену с собой взял, чтоб не скучать
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20.02.2022 22:40 Відповісти
Уже только обещаете и обещаете вторгатися нравиться не нравиться ЗСУ справиться !пойду чай заварю и прочищу кулемет шоб цих оркив бильше попало б в прицел !!Слава Украини!тримаймо стрий!!!ми переможем обовьязково!!!а ти старий простатитник кремлевский тоби горить в Аду !!!
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20.02.2022 19:35 Відповісти
Ми теж готуємся зазделегідь: от наприклад міндобрива з Білорусі не приймаємо.
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20.02.2022 19:39 Відповісти
Як тільки перший солдат московії переступить кордон України - потрібно встигнути пустити в расход п'яту колону Фуйла на чолі з Мертветчуком. Щоб не втекли та не почали стріляти в спину.
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20.02.2022 19:40 Відповісти
Неодмінно. Саме так. 100%
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20.02.2022 20:15 Відповісти
5 колона з мертвечука лише починається
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20.02.2022 22:25 Відповісти
Мордор буде знищений.
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20.02.2022 19:44 Відповісти
Давайте орки вторгайтесь от дурні яки вы дурні у нас В Украини заждались вже бо тут ваша смерть и вы ж ляжете тут як в Авганістани а може ще бильше вас видстрилювати будут з кожною хати ,от дурні не думав що московиті камикадзе????
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20.02.2022 19:47 Відповісти
"Сверхдержава", "самая демократичная демократия мира", гарант Украины по Будапешсткому меморандуму превратилась в "статиста", оглашающего информацию о планах по уничтожению страны, отдавшей когда-то свое ядерное оружие.... Никогда не думал, что когда-то буду наблюдать эту ГАНЬБУ и ДНИЩЕ. 👎💩
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20.02.2022 20:12 Відповісти
Ну шо, кацапня? Як сказано в одному із фільмів: "окропим землю красненьким".
Отак жив собі якийсь хлопець з "маскви", або з "пітера"..., хотів з дівками потрахатись, смачно поїсти, солодко попити, ... потім завести сімʼю - наплодити малих "москалят" ну і так далі, а тут бах!!! і по команді якогось там хуʼла моржового у цинковий гроб, у землі гнити.
Ми то свою рідну землю захищаємо, а ви тільки по "хотєлкє" хуʼла. Ну так вам і треба, бо ви ж раби покірні за генотипом.
Ласкаво просимо в Пекло, раби хуʼла кремлівського!!!
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20.02.2022 20:13 Відповісти
НА початку 90-х був український фільм про повстанняя в одному з таборів гулагу в Казахстані. Тоді табір повністю перейшов під контроль в'язнів. Найбільше там було політичних в'язнів з України - багндерівців. Один барак з кримінальниками відмовився визнавати за полтичними керівну роль. Тоді їм висунули ультиматум за 1 хв. викинути у вікно голову їх головного авторитета, бо інакше нікого не пошкодують і звідти ні один з них не вийде живим. А той головний бандюк найбільше знущався над українцями. За хвилину бандюки викинули у вікно голову свого главаря... Те саме буде і з путлєром.
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20.02.2022 20:38 Відповісти
рекомендую подивитись https://rezka.ag/films/drama/36574-chervonnyy-2017.html
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20.02.2022 22:50 Відповісти
Продолжить это как, они уже вторглись?😂😂😂😂
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20.02.2022 20:40 Відповісти
Певно. Ще в 2014
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20.02.2022 20:47 Відповісти
Думаю тут идёт речь о тех, которые стоят вдоль границы Украины с лаптестаном😁
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20.02.2022 20:56 Відповісти
Там значение буквально действовать. А перевод это один из вариантов.
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20.02.2022 21:37 Відповісти
Мабуть команду розпочати вторгнення ніхто з мокшанських вояк не наважився виконати. Всі знають, що команда незаконна і колись за це доведеться відповідати
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20.02.2022 22:30 Відповісти
Главное чтобы в случае вторжения не сработал в очередной раз кацапский фейк "ихтамнет" и заработали пополной санкции как было обещано ну и полным ходом пошло различное вооружение в Украину от наших партнеров. Чтобы было чем шкварить орков.
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20.02.2022 21:00 Відповісти
Оттягивают силы, чтобы потом взять в кольцо зайдя с территории параши
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20.02.2022 21:04 Відповісти
Будут дожимать, чтоб Украина сдалась ,без боя.А
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20.02.2022 21:08 Відповісти
Срочно открыть продажу охотничьих гранатометов.Жечь вату до последней капли крови!Кто сюда придет,будет грузом200
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20.02.2022 21:37 Відповісти
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20.02.2022 21:54 Відповісти
Как только пошёл feedback на сообщение, телеканал тут же отредактировал заметку😢
Теперь в качестве источника информации там указано, что об этом изданию сообщил неназванный американский чиновник😜
(Вместо опытного Девида Мартина, которого можно было взять "за здесь"😁)
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21.02.2022 12:55 Відповісти
НАДО ЧТОБЫ ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ВОЙСК ПОШЛА НА ВОСТОК, А ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ МОБИЛИЗИРОВАТЬ !!!
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21.02.2022 13:27 Відповісти
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