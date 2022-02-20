Розвідка США має дані, що російські командири отримали наказ продовжити вторгнення, а командири на місцях розробляють конкретні плани, - CBS News
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Російські командири отримали наказ продовжити вторгнення в Україну.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у неділю повідомив кореспондент CBS News з національної безпеки Девід Мартін.
За його словами, США мають розвідувальні дані про те, що російські командири отримали наказ продовжити вторгнення в Україну, а командири на місцях розробляють конкретні плани щодо того, як вони маневруватимуть на своєму секторі поля бою.
Розвідка вказує, що "вони роблять все, що робили б американські командири після отримання наказу продовжити", - сказав Мартін.
Топ коментарі
+41 San Luk
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+33 Бандерівець
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+32 Гыг с Вами
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@Dagon04790320
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1 ч
А вы обратили внимание, что уже пятые сутки в Киев нет авиарейсов с вооружением из Британии и США . Нас что, предали !!!???? Или Зюзька об этом попросил, чтобы не дразнить Крысу !!!??
І озвучена дата вторгнення - 22 лютого.
Що гугл не гуглить ?
Жінка сирник спекла!
Я писав, шо Блейзер почистив
Отак жив собі якийсь хлопець з "маскви", або з "пітера"..., хотів з дівками потрахатись, смачно поїсти, солодко попити, ... потім завести сімʼю - наплодити малих "москалят" ну і так далі, а тут бах!!! і по команді якогось там хуʼла моржового у цинковий гроб, у землі гнити.
Ми то свою рідну землю захищаємо, а ви тільки по "хотєлкє" хуʼла. Ну так вам і треба, бо ви ж раби покірні за генотипом.
Ласкаво просимо в Пекло, раби хуʼла кремлівського!!!
Теперь в качестве источника информации там указано, что об этом изданию сообщил неназванный американский чиновник😜
(Вместо опытного Девида Мартина, которого можно было взять "за здесь"😁)