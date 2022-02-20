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Макрон у найближчі години проведе телефонні перемовини із Байденом та Шольцом, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Макрон у найближчі години проведе телефонні перемовини із Байденом та Шольцом, - ЗМІ

Президент Франції Емманюель Макрон має намір найближчими годинами провести телефонну розмову з президентом США Джо Байденом і з канцлером ФРН Олафом Шольцом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеканал BFMTV із посиланням на Єлисейський палац.

Крім того, у канцелярії французького лідера заявили, що Макрон має намір також поговорити з прем'єром Італії Маріо Драгі та іншими партнерами.

Нагадаємо, сьогодні, 20 лютого, Макрон провів телефонні перемовини із президентом Росії Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським, під час яких, за даними Єлисейського палацу, сторони домовилися інтенсифікувати роботу задля дипломатичного врегулювання ситуації довкола України.

Також читайте: Зеленський у розмові з Макроном обговорив невідкладне скликання засідання Тристоронньої контактної групи стосовно Донбасу

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+19
да уберите нах продажного жабоеда
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20.02.2022 19:04
+14
Активность этой прорусской жабы начинает напрягать. Французам как и фрицам веры - 0.
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20.02.2022 19:04
+14
похоже щас урегулируют так как в 2008 Грузию "урегулировали".
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20.02.2022 19:07
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да уберите нах продажного жабоеда
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20.02.2022 19:04 Відповісти
Продавать будем мы, жабоед за процент работает.
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20.02.2022 19:34 Відповісти
Активность этой прорусской жабы начинает напрягать. Французам как и фрицам веры - 0.
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20.02.2022 19:04 Відповісти
Hellis@13Hellis_13

1 ч



без комментариев....
Не удивлюсь, если Зеленский тоже присоединится

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20.02.2022 19:05 Відповісти
Я также понял-путин через Макрона продавливает свои хотелки, нафик ему Хельсенский договор, ему нужен свой- ,,по понятиям пацанским,,.
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20.02.2022 19:47 Відповісти
от имени кого и что Макрон обещает Путину?
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20.02.2022 19:06 Відповісти
він говорив з зеленським.
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20.02.2022 19:12 Відповісти
похоже щас урегулируют так как в 2008 Грузию "урегулировали".
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20.02.2022 19:07 Відповісти
Сподіваюся, що ми вистоїм
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20.02.2022 19:41 Відповісти
Жабоєд з фашиком будуть прочвляти стурбованість. Корумповані ботаксним ху@лом...два клоуна..
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20.02.2022 19:08 Відповісти
Та хай ці путіністи собі збираються... Нам шо до того ?!
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20.02.2022 19:09 Відповісти
Іде якась незрозуміла українцям гра, хоча для українців це трагедія.
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20.02.2022 19:10 Відповісти
РИА Новости
Кремль приводит детали переговоров Путина и Макрона:...
• Путин вновь акцентировал необходимость того, чтобы США и НАТО отреагировали на российские инициативы по гарантиям безопасности конкретно и по существу
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20.02.2022 20:00 Відповісти
Лучше бы он своими выборами занимался и не лез бы.
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20.02.2022 19:13 Відповісти
он и занимается
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20.02.2022 19:20 Відповісти
Так ему война не всралась с выборами через пару месяцев. Его там разорвут бабы правые.
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20.02.2022 19:20 Відповісти
не будет лепенши во втором туре. даже не мечтайте
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20.02.2022 19:37 Відповісти
Или Лепен, или республиканша.
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20.02.2022 19:50 Відповісти
Участь паскуди Макрона дискредитує весь процес боротьби з терористом.Це ж він в інфовійні як помагає путлєру.він вражина. Вчитайтесь уважно новини,як подаються -аголовки.-то кого скликає? Макрона треба обеззаразити!!!Він токсичний
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20.02.2022 19:14 Відповісти
👍100%-на фоні Джонсона і Байдена цец паяц як 5 та нога у слона
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20.02.2022 19:33 Відповісти
"Куме переставайте вже торгувати бо немає чим здачу давати" - чомусь навіяло "урегулювання Путіна-Макрона"
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20.02.2022 19:14 Відповісти
Макрон правильно делает, нужно "идти" на уступки путина (наподписывать всяких бумаг, всеравно как показоло время они до одного места) и тянуть время, весь мир уже понял что с этим ***** ничего уже не сделаешь, нужно или ждать пока он сам уйдет или потихому ликвидировать.
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20.02.2022 19:15 Відповісти
могли бы , так уже бы ликвидировали
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20.02.2022 19:56 Відповісти
Просто на Заходы, прекрасно розуміють - проблема не в )(уйлу.
Ну прийде на його місце нове )(уйло, в незалежності від призвіща.
Думаєте, щось зміниться? НІЧОГО не зміниться, тому що, проблема не в )(уйлу в 140 мільйонах кацапів. Це вони хочуть війни та вбивства, а не )(уйло.
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20.02.2022 20:44 Відповісти
Макрон розповідає,що ніби він з нами.Але вони з Путіним збирають ТКГ. Тобто пуйло підтримує його занепокоєння? Це має бути припинено і негайно!!!
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20.02.2022 19:16 Відповісти
Никто ничего будет делать пока у ****** есть доступ к "красной кнопке"
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20.02.2022 19:18 Відповісти
Макрон -мічена ****! Невже спільнота не бачить???
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20.02.2022 19:17 Відповісти
поясните кто-нибудь этому мягкотелому, что он будет одним из первых, кого потом кинет хло... потому что сейчас оно параллельно давлению на Украину прощупывает, кого можно поиметь, не напрягаясь... благо, во Франции методов воздействия хоть лопатой греби...
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20.02.2022 19:23 Відповісти
Если Россия нападет будешь читать про войну.
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20.02.2022 19:26 Відповісти
Украина уже три дня требует собрать ТКГ для обсуждения вопросов прекращения огня , РФ игнорирует данное требование , т.к. ВСЕ обстрельі инициируются российской стороной. Инициатива президента Франции по срочному созьіву ТКГ в интересах Украиньі , пусть Макрон давит на Путина , тому не очень просто врать информированному человеку .
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20.02.2022 19:31 Відповісти
Без зеленського ?

Українська сторона ніким не представлена ?
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20.02.2022 19:36 Відповісти
Украина будет с сепаратистами договариваться, согласно подписанного Порошенко документу
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20.02.2022 19:39 Відповісти
Серйозно ? І де ви таке вичитали ?
Невже скабєєва десь приписала ?
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20.02.2022 19:41 Відповісти
если человек за восемь лет ничего не увидел, показывать ему бесполезно.
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20.02.2022 19:45 Відповісти
Отож.. здається, вас треба вводити пустелею довше ніж євреїв
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20.02.2022 20:30 Відповісти
Если будут собираться, значит Зеленский решил сдать Украину, также как и Порошенко
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20.02.2022 19:38 Відповісти
Сейчас у ***** карты не те.
Там в картах один вазелин.
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20.02.2022 19:42 Відповісти
Макрон дужехоче переобратися, а для цього йому потрібен імідж миротворця і гравця на міжнародній арені... Ну і заодно, якщо все порішають, то можна буде домовитися, щоб не було сильної російської підтримки Лепенихи на виборах...
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20.02.2022 19:40 Відповісти
Макрон хотел продать подводные лодки Австралии , его послали нахер утерся и нечего
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20.02.2022 19:44 Відповісти
Там ніби їх продажу ще при Олланді оформили... Ну і там трохи не так. Австралія вирішила змінити контракт і замість дизельних субмарин купити атомні (бо Китай піднімається, вирішили перестрахуватися). Франція погодилася будувати їх, але виявилося, що французькі атомні субмарини потрібно перезаправляти пальним кожні 10 років тоді, як американські чи англійські атомні субмарини заправляються пальним на весь срок служби. Австралія поставила умову, що пальне має бути на весь срок служби, але французи виявилися нездатні це зробити.
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20.02.2022 19:54 Відповісти
Ещё французы наверное под давлением Китая нечего не делали.
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20.02.2022 19:56 Відповісти
Потому их и послали, это со слов Австралии
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20.02.2022 19:58 Відповісти
на місці Зеленського при зустрічі я б задав Макрону таке запитання. Я б запитав би його, мусье Макрон, уявіть росія напала на Францію. анексувала Гваделуп острови, захопила Кальвадос та створила Кальвадоську народну республіку. Росія заявила про внутрішній французький конфлікт та стала погрожувати Франції широкомасштабним вторгненням. на протязі 8 років решта світу нездатна визначитися що відбувається в Франції та закликають Францію до стриманності та мирного діалогу з Росією. моє запитання, про що Франція та Росія мають домовлятися в цій ситуації. а також чи мають решта країн почекати з санкціями проти росії поки не почнеться повномасштабне вторгнення чи можливо ці санкції маби бути введені вже давним давно і такі які б економіка РФ просто нездатана була б переварити.
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20.02.2022 19:47 Відповісти
От Франции Германии нечего не зависит, им дали время и они только построили северный поток . Они уже не пришей кобыле хвост, они не умеют решать вопросы.
россия уже Европу ****, газовый кризис, а те не Алё.
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20.02.2022 19:48 Відповісти
Какой из него Макрон, так, микрон обыкновенный.
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20.02.2022 19:49 Відповісти
Президент Французской Республики Макрон 2022 года для Путлера это как президент французской республики Петен 1940 года для Гитлера.
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20.02.2022 19:50 Відповісти
Маршал Петен 1940 г больше похож на шмарклю. А Путлер на Гитлера
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20.02.2022 20:24 Відповісти
Почему Зеленский на мюнхенской конференции,потролил немцев касками , да он знает что ганцы нечего не решают, а чтобы не путались под ногами им сказали что операции с долларом прекратятся это был Джонсон.
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20.02.2022 19:54 Відповісти
истеричка засуетилась!
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20.02.2022 19:55 Відповісти
Є така ідіома - товкти воду в ступі. Гарний вираз.
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20.02.2022 19:59 Відповісти
макрон-чмо "миротворец"?
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20.02.2022 20:09 Відповісти
Куда выведет? В Украину?
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20.02.2022 20:23 Відповісти
путлеровская шлёндра !
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20.02.2022 20:33 Відповісти
опять Мокрица что то наобещал путлеру. Плохо пахнет
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20.02.2022 20:34 Відповісти
Ему что то реактивное вставили туда в .. или он чего то гипер принял внутрь, ну слишком большая активность за последние часы
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20.02.2022 20:38 Відповісти
Жаби квакають результат 0 ,в Франції вибори і як перемогти ЛЄ ПЕН потрібно в Раші БАБЛО ВЗЯТИ!!!
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20.02.2022 20:44 Відповісти
Макрон = Петен + Виши.
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20.02.2022 20:46 Відповісти
 
 