Макрон у найближчі години проведе телефонні перемовини із Байденом та Шольцом, - ЗМІ
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Президент Франції Емманюель Макрон має намір найближчими годинами провести телефонну розмову з президентом США Джо Байденом і з канцлером ФРН Олафом Шольцом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеканал BFMTV із посиланням на Єлисейський палац.
Крім того, у канцелярії французького лідера заявили, що Макрон має намір також поговорити з прем'єром Італії Маріо Драгі та іншими партнерами.
Нагадаємо, сьогодні, 20 лютого, Макрон провів телефонні перемовини із президентом Росії Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським, під час яких, за даними Єлисейського палацу, сторони домовилися інтенсифікувати роботу задля дипломатичного врегулювання ситуації довкола України.
Топ коментарі
+19 Alex Bender
показати весь коментар20.02.2022 19:04
+14 Алексей Рябов 1b2bb5d9
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+14 Andriy Kalnyshevsky
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1 ч
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Не удивлюсь, если Зеленский тоже присоединится
Кремль приводит детали переговоров Путина и Макрона:...
• Путин вновь акцентировал необходимость того, чтобы США и НАТО отреагировали на российские инициативы по гарантиям безопасности конкретно и по существу
Ну прийде на його місце нове )(уйло, в незалежності від призвіща.
Думаєте, щось зміниться? НІЧОГО не зміниться, тому що, проблема не в )(уйлу в 140 мільйонах кацапів. Це вони хочуть війни та вбивства, а не )(уйло.
Українська сторона ніким не представлена ?
Невже скабєєва десь приписала ?
Там в картах один вазелин.
россия уже Европу ****, газовый кризис, а те не Алё.