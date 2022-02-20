Путін запевнив Макрона, що Росія виведе війська з Білорусі, - Le Monde
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Президент Росії Володимир Путін підтвердив французькому колезі Емманюелю Макрону намір вивести війська РФ з Білорусі.
Як пише Le Monde, про це повідомили у Єлисейському палаці після телефонної розмови президентів 20 лютого, передає Цензор.НЕТ
Виведення військ має відбутися після завершенн навчань.
"Нам доведеться все це перевірити, це може зайняти трохи часу" , – додали у президента Франції, адже заява протирічить словам режима Лукашенка, який проголосив себе президентом РБ.
Так, у Мінську оголосили, що російські війська, які перебувають у Білорусі на навчаннях 10-20 лютого, залишаться далі на інших подібних маневрах.
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Российско-оккупационные войска в очередной раз увеличили количество обстрелов позиций украинских военных, одновременно с этим продолжая распускать фейки про якобы нарушениях со стороны ВСУ. СМИ РФ также запустили неправдивую информацию о "задержании украинского агента". В Украине разоблачили ложь пропагандистов.
Тем временем государственный секретарь США Энтони Блинкен намекнул на возможность превентивных санкций против РФ. Как заявил он, ответ Запада может последовать и на нынешнюю ситуацию "среднего кипения" вокруг Украины.
Текущая ситуация на Донбассе и возле украинских границ, где сосредоточено 150 тысяч солдат регулярной армии ВС РФ, продолжает оставаться в центре внимания Вашингтона. США намерены реагировать внедрением антироссийских санкций, если Москва не предпримет фактических мер по снижению эскалации.
Об этом сообщил Государственный секретарь США Энтони Блинкена в эфире телеканала CBS. Штаты не готовы уступать часть территорий Украины, в которых заинтересован Кремль ради сдерживания войны.
"Москва продолжает держать ситуацию на низком или среднем уровне, но по-прежнему напряженной. На это также последует ответ Запада в виде санкций. Кремль предупрежден, что они приведут к невиданным последствиям для российской экономики. Но я как дипломат надеюсь, что нам удастся разрешить ситуацию без применения крайних мер, а уж тем более, чтобы танки не начали ехать, а самолеты не начали лететь с оккупационными целями", - заметил американский чиновник.
При этом Блинкен пояснил, почему Запад использует предупреждения, а не вводит санкции уже в настоящее время, когда Россия продолжает угрожать соседнему государству. По его словам, "нажатие спускового курка" каковым являются антироссийские санкции, будет утрачен сдерживающий эффект.
"В то же время, мы также не хотим публично рассказывать, что именно мы собираемся делать, потому что это предупредит Россию. Он сможет более эффективно подготовиться к смягчению санкций. Так что все это очень хорошо продумано", - заверил Госсекретарь США.
А не к нам!