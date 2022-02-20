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Путін запевнив Макрона, що Росія виведе війська з Білорусі, - Le Monde

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Путін запевнив Макрона, що Росія виведе війська з Білорусі, - Le Monde

Президент Росії Володимир Путін підтвердив французькому колезі Емманюелю Макрону намір вивести війська РФ з Білорусі.

Як пише Le Monde, про це повідомили у Єлисейському палаці після телефонної розмови президентів 20 лютого, передає Цензор.НЕТ

Виведення військ має відбутися після завершенн навчань.

"Нам доведеться все це перевірити, це може зайняти трохи часу" , – додали у президента Франції, адже заява протирічить словам режима Лукашенка, який проголосив себе президентом РБ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон та Путін домовилися працювати над скликанням засідання ТКГ у найближчий час, - Єлисейський палац

Так, у Мінську оголосили, що російські війська, які перебувають у Білорусі на навчаннях 10-20 лютого, залишаться далі на інших подібних маневрах.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+31
жодна касапська обіцянка не коштує більше паперу, на якому вона записана. А усна обіцянка - та взагалі на нулі.
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20.02.2022 19:35
+18
З Сирії скільки раз виводив, вроді 10, та так виводив, що вони й досі там. Разводка на лоха
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20.02.2022 19:37
+16
Ага через лет 10
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20.02.2022 19:33
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Все быстро уволятся задним числом и получат паспорта Белорус
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20.02.2022 20:31 Відповісти
так сказать - навешал макарон
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20.02.2022 20:38 Відповісти
Россия продолжает нагнетать ситуацию на временно оккупированных территориях украинского Донбасса. Пропагандистские ресурсы в РФ и на территории ОРДЛО массово распространяли информацию о якобы обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины, но не предоставили ни одного подтверждающего кадра.

Российско-оккупационные войска в очередной раз увеличили количество обстрелов позиций украинских военных, одновременно с этим продолжая распускать фейки про якобы нарушениях со стороны ВСУ. СМИ РФ также запустили неправдивую информацию о "задержании украинского агента". В Украине разоблачили ложь пропагандистов.

Тем временем государственный секретарь США Энтони Блинкен намекнул на возможность превентивных санкций против РФ. Как заявил он, ответ Запада может последовать и на нынешнюю ситуацию "среднего кипения" вокруг Украины.
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20.02.2022 20:38 Відповісти
США пообещали ответ России даже на "нынешнюю ситуацию среднего кипения" в Украине

Текущая ситуация на Донбассе и возле украинских границ, где сосредоточено 150 тысяч солдат регулярной армии ВС РФ, продолжает оставаться в центре внимания Вашингтона. США намерены реагировать внедрением антироссийских санкций, если Москва не предпримет фактических мер по снижению эскалации.

Об этом сообщил Государственный секретарь США Энтони Блинкена в эфире телеканала CBS. Штаты не готовы уступать часть территорий Украины, в которых заинтересован Кремль ради сдерживания войны.

"Москва продолжает держать ситуацию на низком или среднем уровне, но по-прежнему напряженной. На это также последует ответ Запада в виде санкций. Кремль предупрежден, что они приведут к невиданным последствиям для российской экономики. Но я как дипломат надеюсь, что нам удастся разрешить ситуацию без применения крайних мер, а уж тем более, чтобы танки не начали ехать, а самолеты не начали лететь с оккупационными целями", - заметил американский чиновник.

При этом Блинкен пояснил, почему Запад использует предупреждения, а не вводит санкции уже в настоящее время, когда Россия продолжает угрожать соседнему государству. По его словам, "нажатие спускового курка" каковым являются антироссийские санкции, будет утрачен сдерживающий эффект.
"В то же время, мы также не хотим публично рассказывать, что именно мы собираемся делать, потому что это предупредит Россию. Он сможет более эффективно подготовиться к смягчению санкций. Так что все это очень хорошо продумано", - заверил Госсекретарь США.
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20.02.2022 20:44 Відповісти
Путин не только )(уйло но ещё и Чмо (Человек Много Обещающий).
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20.02.2022 20:40 Відповісти
Жодна кацапська обіцянка не коштує паперу, на якому вона записана. Тому путін передає свої обіцянки через Макрона. Чому так?
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20.02.2022 20:42 Відповісти
Вопрос - куда?
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20.02.2022 20:57 Відповісти
Росія виведе війська з Білорусі в Украину
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20.02.2022 21:08 Відповісти
Ех, пропали заруби на загальнополітичні теми на вашому сайті, Андрію...
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20.02.2022 21:26 Відповісти
Ну що ж,тепер ЕС може спати спокійно.Загрози нападу вже немає.
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20.02.2022 20:57 Відповісти
Для чого пишуть оцю маячню? кацапу повірити треба дауном бути.
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20.02.2022 21:01 Відповісти
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20.02.2022 21:19 Відповісти
французик із Бордо шо хош наплеще. Попав впросак, а тут ще вибори. Який же "подарунок" привіз для України і як напищено назвали -фінляндизація України. Саркози перед виборами теж кочевряжився по Грузії, а потім виявилось таки взяв у Каддафі 10 лямов як плату "за послуги" Но жабоїди таки потягнули Саркозів до суду за лихварство -все таки венгерський єврей такий бізнес в крові. Може і цей прищ просить у фюрера на вибори ? А може у Вави ?
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20.02.2022 21:26 Відповісти
От тільки дата цього виведення не огололується. З причини відсутності такої.
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20.02.2022 21:27 Відповісти
Главное, что б направление правильное было: в парашу!
А не к нам!
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20.02.2022 21:38 Відповісти
Путло розуміє тільки силу. Ніяких домовленністій! Нас треба приймати у НАТО
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21.02.2022 08:58 Відповісти
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