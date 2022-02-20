Фіни присвятили Україні перемогу над ОКР у хокейному фіналі Олімпіади: "Це для тебе! Залишайся сильною"
Новини Цензор.НЕТ Спорт За кордоном
У неділю, 20 лютого, у заключний день зимової Олімпіади-2022 в Пекіні відбувся фінал хокейного турніру, в якому збірна Фінляндії здобула перемогу над ОКР з рахунком 2:1. Збірна Фінляндії присвятила перемогу Україні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, після поєдинку популярний фінський паблік про хокей "Hockey Dreams" у фейсбуці розмістив пост, присвятивши Україні тріумф Фінляндії в битві з російською командою.
"Це для тебе #Україна. Залишайся сильною", - йдеться в пості.
Варто зазначити, що присвята Україні перемоги фінів над збірною ОКР неабияк схвилювала чоловіка головної кремлівської пропагандистки Ольги Скабєєвої – Євгенія Попова, який є затятим хокейним уболівальником.
Нагадаємо, що фінальна гра між збірними Фінляндії та ОКР завершилася з рахунком 2:1 на користь фінів, вирішальна шайба була закинута на старті третього періоду. Фіни ідеально відпрацювали кінцівку матчу і не дозволили росіянам організувати фінальний штурм. Команда Олімпійського комітету Росії була чинним чемпіоном зимових Ігор.
Будь ласка, зачекайте...
Украина воюет с ихтамнетами,
Крым отжали какие-то орангутанги без опознавательных знаков...
Что с этим миром творится, ***?
Може й "технічні". А може...
Хочеться думати про людей добре. Я про фіннів з того магазину.
А фины помнят войну с эсэсэсер и своего героического президента,
называя его именем улицы и площади
вам тогда и вышиванку раз в год одевать не придется.
Хотя судя по посту, она вам и так не нужна.
Финны, как никто нас понимают.
За підтримку нас
Ці слова вагомі
У важкий нам час.
Московитів били,
Ви колись в війні
І в хокей прибили,
В олімпійські дні.
Нам цю перемогу
Присвятили ви.
За цю допомогу
Вдячні вам всі ми.
Будемо ми сильні,
Вільні, як і ви.
Зникнуть божевільні,
Що прийшли з Москви.
20.02.2022 р.
Анатолій Березенський
Сборная Финляндии победу могла посвятить только себе.
Обсесивно-компульсивний розлад )))