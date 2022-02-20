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Росія не нападе з боку окупованого Придністров’я, такі погрози - елемент інформаційної війни, - Резніков

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Росія не нападе з боку окупованого Придністров’я, такі погрози - елемент інформаційної війни, - Резніков

Можливий напад військ РФ на Україну з боку окупованого нею Придністров’я не є серйозним сценарієм.

Таку думку міністр оборони Олексій Резніков висловив в ефірі телеканалу "1+1", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Придністров’я - це не серйозний сценарій. Тому що там і Молдова, яка давно чекає можливості відновити свою територіальну цілісність. Навчання, які відбуваються контингентом РФ у тимчасово окупованому Придністров’ї - це фарс, який використовується як елемент інформаційної війни", - переконений посадовець.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У відповідь на блокаду моря Росією Україна має заблокувати Придністров'я, - Бутусов

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+17
прослушал выступление Зеленского

Речь местами очень красивая, пафосная и воинственная, только воюет наш главнаркомандующий не в ту сторону.

Во-первых, Зеленский тщательно избегает обвинять Россию в агрессии. "Та сторона" и всё тут, даже слово "Россия" произнести боится. Здесь разбор отрывка речи, но весь остальной текст точно такой же. Уверен, Путину это понравилось.

Во-вторых, все свои воинственные претензии Зеленский предъявляет нашим союзникам. Мол они недостаточно хорошо нас защищают, не соблюдают будапештский меморандум и т.п. Это враньё, так как Будапештский меморандум нарушает только Россия. Вот текст Меморандума, сами можете убедиться - согласно ему подписанты обязуются не нападать. И всё. Там нет обязательств объявить войну России, страны подписанты должны оказывать нам помощь - ну так они и оказывают, кто больше, кто меньше.

Напомню, что параллельно люди Зеленского продолжают обвинять Запад в истерии самыми недипломатическими словами, например Арахамия.
Вы же не думаете, что подконтрольный Зеленскому Арахамия сам несёт, что хочет? А вы согласны с тем, что обвинять союзников в неисполнении обязательств как раз накануне вероятного вторжения - это хорошая тактика? Вот Путин точно с этим согласен.

Также Путин согласен с тем, что "мировой правопорядок устарел и нуждается в сносе и построении новой системы". ЕС и США существующая система вполне устраивает, но очень не устраивает Россию, которая жаждет реванша за развал СССР. Вам не кажется странным, что Зеленский требует не принудить Путина к соблюдению правил существующей системы безопасности, а отказаться от существующих правил и придумать новые, пока никому неизвестные, но в создании которых точно примут участие Россия и её сателлиты?.. А мне вот кажется.

В-третьих, Зеленский прямым текстом угрожает Западу выйти из Будапештского меморандума, намекая на создание ядерного оружия.
Не России угрожает, а США и ЕС! Чтобы вместо выбора "помогать молодой, но демократической Украине обороняться от психа с ядерной бомбой" был выбор "помогать одному психу с ядерной бомбой против другого такого же психа с ядерной бомбой". Прям интерсно, кого выберут наши пока ещё союзники?

При том, что мы объективно неспособны сейчас создать ЯО - в Украине уже нет нужных технологий и производственных мощностей, а чтобы их построить - нужны суммы, превышающие годовой бюджет минобороны, разбор можно почитать здесь. А откуда такие суммы возьмутся, если наш главнаркомандующий на днях заявил, что не может увеличить финансирование армии, потому что тогда не на что будет строить дороги? Это к вопросу о его воинственности и приоритетах. Или вы думаете нам МВФ даст кредиты на создание ЯО? А может наоборот, нам больше ничего не дадут?

Максимум, что мы можем построить на наших ресурсах - это т.н. "грязную бомбу", что автоматически переведёт Украину в разряд "стран-террористов" с санкциями и международной изоляцией (см. пример Ирана). Всё ещё считаете это хорошей идеей? А вот Путин считает. Тем более что даже будь у нас ядерная боеголовка, у России их 7700 штук, так что мы для них не угроза. А для ЕС - ещё какая угроза.

Я видел версии, что мол Зеленский не о создании ЯО говорил, а о публичной денонсации Будапештского Меморандума, тем самым мол заставит Запад шевелиться и усмирить Россию, иначе все поймут, что смысла в таких договорах нет. Отличная идея, пожалуй даже круче, чем создание "грязной бомбы". Объявить о ничтожности меморандума, вынести это обсуждение в публичную плоскость, чтобы все-все люди в мире поняли, что никакие договора ничего не стоят, что дипломатия не работает и мирового правопорядка больше нет. Что есть только хаос, каждый сам за себя и каждой стране надо обязательно сделать ядерную бомбу и вооружаться по максимуму, иначе "будет как в Украине". Oh wait, а кто это у нас заинтересован в разрушении установленного миропорядка и перекройке границ под себя? Внезапно Кремль.

Так что извините, граждане очаровавшиеся, я считаю, что текст этой речи писали под диктовку из Кремля, которому крайне нужно развалить созданную Байденом антипутинскую коалицию.

Ничего не изменилось, Зеленский не превратился в Порошенко. Это по прежнему глупый клоун, коротым манипулирует его пророссийское окружение.
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20.02.2022 20:42
+8
Росія не нападе з боку окупованого Придністров'я, такі погрози - елемент інформаційної війни, - Резніков
Ооооо, мазерфака.....
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20.02.2022 20:39
+6
Ти там багато що знаєш, патц брудний.
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20.02.2022 20:40
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Росія не нападе з боку окупованого Придністров'я, такі погрози - елемент інформаційної війни, - Резніков
Ооооо, мазерфака.....
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20.02.2022 20:39 Відповісти
Там им просто нечем нападать, да и Молдова с Румынией могут быть против
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20.02.2022 22:30 Відповісти
Ти там багато що знаєш, патц брудний.
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20.02.2022 20:40 Відповісти
с другой стороны, если свинособаки нападут в открытую, то можно смело раскатать базы в приднестровье.
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20.02.2022 20:40 Відповісти
Для начала Грязная бомба на небольшом летательном аппарате на кремль в Мацкве сбросим. Будем первыми в мире в этом.
возьмем пример с Руста севшего на красную площадь
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20.02.2022 20:50 Відповісти
Фейк, да ты реальный дебил.
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20.02.2022 21:21 Відповісти
Думаю много интересных сюрпризов уже приготовлено на территории Эрефии. Стоит только всему начаться
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20.02.2022 21:24 Відповісти
Вроде вменяемый был человек, но свяался с зебилами и сам зебанулся головой...
Сик транзит глориа мунди
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20.02.2022 20:40 Відповісти
Доник писал, что Резников говорит так чтобы быть своим и не более. Надеюсь он прав. Так как все его заявления это такой классический самообман как и у остальной власти.
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20.02.2022 20:43 Відповісти
"бить своїм" для кого ?
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20.02.2022 20:51 Відповісти
Для власти. Типа, говорит что хотят, а делает что нужно. Может и так. Я не знаю.
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20.02.2022 20:52 Відповісти
Це було б непогано в даний час, якщо так, але щось мені не дуже віриться.
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20.02.2022 20:54 Відповісти
Тарас Чмут, которому лично я доверяю, очень позитивно отзывается о дуэте Резников-Залужный. Дуэт вышел патриотичный и профессиональный, они разделили задачи - Резников не лезет в военные вопросы, в которых он не разбирается, и не мешает Залужному, а сам же сконцентрировался на дипломатической работе с западными союзниками, добиваясь от них нужных поставок, благодаря этому Залужный может сконцентрироваться на ВСУ.
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20.02.2022 22:08 Відповісти
я не дуже довіряю Чмуту, хоч він і офіцер ЗСУ і воював в АТО, але факапів у нього достатньо було.
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20.02.2022 22:25 Відповісти
Например?
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20.02.2022 22:39 Відповісти
прослушал выступление Зеленского

Речь местами очень красивая, пафосная и воинственная, только воюет наш главнаркомандующий не в ту сторону.

Во-первых, Зеленский тщательно избегает обвинять Россию в агрессии. "Та сторона" и всё тут, даже слово "Россия" произнести боится. Здесь разбор отрывка речи, но весь остальной текст точно такой же. Уверен, Путину это понравилось.

Во-вторых, все свои воинственные претензии Зеленский предъявляет нашим союзникам. Мол они недостаточно хорошо нас защищают, не соблюдают будапештский меморандум и т.п. Это враньё, так как Будапештский меморандум нарушает только Россия. Вот текст Меморандума, сами можете убедиться - согласно ему подписанты обязуются не нападать. И всё. Там нет обязательств объявить войну России, страны подписанты должны оказывать нам помощь - ну так они и оказывают, кто больше, кто меньше.

Напомню, что параллельно люди Зеленского продолжают обвинять Запад в истерии самыми недипломатическими словами, например Арахамия.
Вы же не думаете, что подконтрольный Зеленскому Арахамия сам несёт, что хочет? А вы согласны с тем, что обвинять союзников в неисполнении обязательств как раз накануне вероятного вторжения - это хорошая тактика? Вот Путин точно с этим согласен.

Также Путин согласен с тем, что "мировой правопорядок устарел и нуждается в сносе и построении новой системы". ЕС и США существующая система вполне устраивает, но очень не устраивает Россию, которая жаждет реванша за развал СССР. Вам не кажется странным, что Зеленский требует не принудить Путина к соблюдению правил существующей системы безопасности, а отказаться от существующих правил и придумать новые, пока никому неизвестные, но в создании которых точно примут участие Россия и её сателлиты?.. А мне вот кажется.

В-третьих, Зеленский прямым текстом угрожает Западу выйти из Будапештского меморандума, намекая на создание ядерного оружия.
Не России угрожает, а США и ЕС! Чтобы вместо выбора "помогать молодой, но демократической Украине обороняться от психа с ядерной бомбой" был выбор "помогать одному психу с ядерной бомбой против другого такого же психа с ядерной бомбой". Прям интерсно, кого выберут наши пока ещё союзники?

При том, что мы объективно неспособны сейчас создать ЯО - в Украине уже нет нужных технологий и производственных мощностей, а чтобы их построить - нужны суммы, превышающие годовой бюджет минобороны, разбор можно почитать здесь. А откуда такие суммы возьмутся, если наш главнаркомандующий на днях заявил, что не может увеличить финансирование армии, потому что тогда не на что будет строить дороги? Это к вопросу о его воинственности и приоритетах. Или вы думаете нам МВФ даст кредиты на создание ЯО? А может наоборот, нам больше ничего не дадут?

Максимум, что мы можем построить на наших ресурсах - это т.н. "грязную бомбу", что автоматически переведёт Украину в разряд "стран-террористов" с санкциями и международной изоляцией (см. пример Ирана). Всё ещё считаете это хорошей идеей? А вот Путин считает. Тем более что даже будь у нас ядерная боеголовка, у России их 7700 штук, так что мы для них не угроза. А для ЕС - ещё какая угроза.

Я видел версии, что мол Зеленский не о создании ЯО говорил, а о публичной денонсации Будапештского Меморандума, тем самым мол заставит Запад шевелиться и усмирить Россию, иначе все поймут, что смысла в таких договорах нет. Отличная идея, пожалуй даже круче, чем создание "грязной бомбы". Объявить о ничтожности меморандума, вынести это обсуждение в публичную плоскость, чтобы все-все люди в мире поняли, что никакие договора ничего не стоят, что дипломатия не работает и мирового правопорядка больше нет. Что есть только хаос, каждый сам за себя и каждой стране надо обязательно сделать ядерную бомбу и вооружаться по максимуму, иначе "будет как в Украине". Oh wait, а кто это у нас заинтересован в разрушении установленного миропорядка и перекройке границ под себя? Внезапно Кремль.

Так что извините, граждане очаровавшиеся, я считаю, что текст этой речи писали под диктовку из Кремля, которому крайне нужно развалить созданную Байденом антипутинскую коалицию.

Ничего не изменилось, Зеленский не превратился в Порошенко. Это по прежнему глупый клоун, коротым манипулирует его пророссийское окружение.
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20.02.2022 20:42 Відповісти
Я ваш спитч даже не дочитал))- причина банальна.

это написано в срассии а не в Украине.

обьясню. На данный момент Украинцы готовятся к войне с теми придурками которые попытаются войти в Украину и сейчас идет обьеденение Украинцев а ваша попытка внести в бочку меда ложку дегтя уже ничего не дас
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20.02.2022 20:49 Відповісти
зебіл, ти занадто тупий що згадати, як тиждень тому твій зеЛох офшорний ВІДМОВЛЯВСЯ навіть говорити про загрозу з расеї та верещав про "фейки Запада про якісь там напад расеї, це брехня - расейских войск на границах с Украиной не больше чем год назад",

більш того, воно верещало що "Байден и Джонсон гонят фейки и сеют панику.. и что он устал от союзников и их нравоучений"(с)зеленський
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20.02.2022 21:15 Відповісти
до речі, просте питання - по пункту 1:
приведи вислов зеЛоха, де воно вчора назвало расею - "агресором"?
а раніше - колись називало, ні? тількки "друга сторона", так?)

І так - по КОЖНОМУ пункту)
в т.ч. і В-третьих, Зеленский прямым текстом угрожает Западу выйти из Будапештского меморандума, намекая на создание ядерного оружия.
Не России угрожает, а США и ЕС!
Чтобы вместо выбора "помогать молодой, но демократической Украине обороняться от психа с ядерной бомбой" был выбор "помогать одному кловану-психу с ядерной бомбой против другого такого же психа с ядерной бомбой". Прям интерсно, кого выберут наши пока ещё союзники?

"самолети летят, будем всех бомбить!"(с)зеЛох
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20.02.2022 21:18 Відповісти
цей балабол казав, що взагалі не нападе.
Досить його постити, він пустомел.
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20.02.2022 20:43 Відповісти
А в то время разведка говорит, что Россия будет стирать города с лица земли. Но если это скажет Резников знаешь что начнется?
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20.02.2022 20:44 Відповісти
развєдка такова нє гаваріт
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20.02.2022 20:45 Відповісти
Вспомни заявления про ужасную атаку России. Её цель шокировать наше население, чтобы подписали мир на фоне страшных потерь. Последнее что я читал вот это https://ukdefencejournal.org.uk/open-source-intelligence-its-time-to-take-it-seriously/



Russia appears ready to wipe the nation off the face of the map - some areas may well see complete annihilation under the massive firepower of cruise missiles, artillery attacks, rockets and bombs.
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20.02.2022 20:47 Відповісти
запретили писать в методичке рашкованию с маленькой буквы))
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20.02.2022 21:10 Відповісти
Да, не может быть повариха министром обороны
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20.02.2022 20:43 Відповісти
Там лише склад прострочених *********** які треба хоронити від пожежі. Не дай Бог якщо шось не так.
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20.02.2022 20:43 Відповісти
Там власне москалів у російському контингенті вже немає. Лише командири. Ми їм ротацію у 2014 році перекрили. В них там зараз місцеві з рос.аусвайсами служать. Але в половини ще й українські паспорти є. Якщо щось, вони там розбегуться самі... За що їм воювати? За холдінг "Шеріф"? Все буде Україна (і Молдова)!
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20.02.2022 20:43 Відповісти
крім того, у них ніякого досвіду. вони зможуть зібрати боєздатних пару батальонів і то досить умовно.
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20.02.2022 20:53 Відповісти
100%
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20.02.2022 21:47 Відповісти
Нельзя оставлять в тылу группировку врага. В случае полномасштабного наступления Рашки с приднестровьем нужно покончить раз и навсегда и молдованы должны нам помочь
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20.02.2022 20:44 Відповісти
ЦІ ПРОФІ В УКРАЇНІ НЕ ЗАКІНЧУЮТЬСЯ НІКОЛИ
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20.02.2022 20:45 Відповісти
Если высадят десант, то нападет, чтобы обеспечить высадку. А министр обороны идиот, если этого не понимает
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20.02.2022 20:47 Відповісти
Он все понимает.
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20.02.2022 20:58 Відповісти
Зеленский в игре США и Англии.
Он сказал на мюнхенской конференции , что Украина будет воевать , и на понты ***** не ведемся, а у ***** очко то не железное , Буш младший это доказал в Грузии , когда обещал отправить свой флот. А ***** молодым памперсы сменил тогда, а сейчас и памперс не спасёт.
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20.02.2022 20:47 Відповісти
А якщо нападе ??
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20.02.2022 20:53 Відповісти
Тогда надо наступать туда в первую очередь...захватывать склады в Колбасной.... Там то что нам нужно по всем калибрам..и может даже тактическое ядерное
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20.02.2022 20:59 Відповісти
Якщо там не буде наших частин ,то зайдуть вони . Самовпевненість цих дебілів лякає ..........
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20.02.2022 21:07 Відповісти
Там є наши частини.
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20.02.2022 21:49 Відповісти
Да. Там может быть и тактичное ядерное для наших калибров.
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20.02.2022 21:23 Відповісти
А коли ми блокуємо Приднестровье? Усе постачання россійской армії йде з України. Военні фахівці прилетають в оДессу та їдуть в своє ПНР.
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20.02.2022 20:57 Відповісти
З 2014 року через нас нічого не йде. Вони там зараз на повному "самообєспєченіі". Їх там зараз 1,5 -2,0 тисячи власне рос.контингент і 10-15 тис. міцеві "збройні сили". Техніки в них майже немає, крім десятка старих БТРів. Склади у Ковбасній відкритого типу. Все іжраве. Більше 30 років вже лежить, після розпаду срср. Поживитись на тих складах нічим буде. Як кажу, все буде Україна і Молдова!
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20.02.2022 21:38 Відповісти
Вы наверное путинский пропоГандон ?
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20.02.2022 22:08 Відповісти
Я "навєрноє" пропрацював у тих краях багато років і знаю, що кажу. Путинські "пропоГандони" СІЮТЬ ПАНІКУ В УКРАЇНСЬКИХ СОЦМЕРЕЖАХ! Це ж все зрозуміло.
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20.02.2022 22:26 Відповісти
А якщо буде наступ - стріляйся, падло , в прямому ефірі !
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20.02.2022 21:09 Відповісти
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20.02.2022 21:13 Відповісти
единственный союзник Китай , сказал поддержит санкции на Россию
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20.02.2022 21:18 Відповісти
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20.02.2022 21:25 Відповісти
Не порть шкуру, я ее уже себе в сартир на коврик заказал.
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20.02.2022 22:42 Відповісти
козломордия закрыло небо над Азовским морем((
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20.02.2022 21:25 Відповісти
Сумнувато. Придністров"я не перший рік окуповане і Молдова нічого не може вдіяти. З якого переляку такі заяви від міністра оборони? Договорнячок-с? Навряд. Лінія політики? Можливо...
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20.02.2022 21:28 Відповісти
Молдова не хоче реінтегрувати Придністров'я. Нахера їм 350-400 тисяч сепарів, які будуть голосувати за "навєкісрассієй!". В Молдові і так проевропейських до проросійських 51%/49%. Тому нічого і не роблять.
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20.02.2022 21:59 Відповісти
В нас буде та ж сама проблема, якщо раптом повернемо окупованих...
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20.02.2022 22:00 Відповісти
Так усю мардву на мастосрань у засрань и ссысрань.
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20.02.2022 22:43 Відповісти
Паспорт ветеринарный негражданина, как у прибалтов легко решит проблему. Хотя у большинства тех приднестровцев и так полный набор паспортов, включая молдовский, российский, украинский, а у некоторых и румынский.
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20.02.2022 23:41 Відповісти
Молдова знає що ми допомагаємо Москови змінювати вояк. Вони прилітають із Москви до Одеси та їдуть до ПНР. Сандру зрозуміла, що Зеля не та людина з якою можна припинити це неподобство.
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20.02.2022 22:06 Відповісти
Ви мабуть працюєтє в українській контрозвідці, якщо знаєте такі деталі функціонування ОГРВ у Придністров'ї? Чи так, попізд...ти?
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20.02.2022 22:33 Відповісти
Він кацап.
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20.02.2022 22:59 Відповісти
Раньше прилетали через Кишинев, когда там был царь Додон, сейчас х.з., но прямых авиарейсов между Москвой и Одессой нет.
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20.02.2022 23:43 Відповісти
И сейчас летают. Красносельский спокойно пользуется дипломатическим залом кишиневского аэропорта.
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21.02.2022 03:23 Відповісти
А можа народу Украіны папрасіць НАТА апярэдзіць пуйла і ўрвацца раней? Ну тыпу: "НАТА увядзі войскі!" І што пуйло зробіць? Нікуя.
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20.02.2022 21:29 Відповісти
Россия не нападет со стороны оккупированного Приднестровья, такие угрозы - элемент информационной войны, - Резников Источник: https://censor.net/ru/n3317484
==========
*******. Просто нет слов.
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20.02.2022 21:53 Відповісти
Это было бы для Приднестровья самоубийством, ВСУ прихлопнет их походя и расквашенную соплю молдаванам отдаст, чтобы они их окончательно добили.
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20.02.2022 22:13 Відповісти
Приднестровье работать начнет в спину в случае успешной высадки с моря. Это резерв с двумя или больше задачами в зависимости от величины успеха десанта и ситуации.
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21.02.2022 13:31 Відповісти
То он заманюет.
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20.02.2022 22:46 Відповісти
Вибити іх потрібно з придністровя
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20.02.2022 22:17 Відповісти
В общем-то он озвучил то, что и так известно. У маскалей там 2 батальона на БТР-70, батальон охраны и пара бригад из местных. Если они полезут на Одессу, например, их раскатают на раз-два.
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20.02.2022 23:05 Відповісти
Десь так все і є. При чому половина БТРів реально не на ходу. Постійно ламаються.
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20.02.2022 23:17 Відповісти
Приднестровье -фейк. Байрактары раскатают всех.Идет дипломатическая война. Пока Дипломаты говорят ,войска стоят. Зе не имеет дипломатического образования.в отличие от папередника,но он юрист -клоун и знает цену мата.По просьбе Запада соблюдает правила этикета.Пока кремлевский пахан блефует по крупному.Сейчас на всех границах и линиях соприкосновения более 500 иностранных журналистов . Все онлайн.
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20.02.2022 23:27 Відповісти
 
 