Росія не нападе з боку окупованого Придністров’я, такі погрози - елемент інформаційної війни, - Резніков
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Можливий напад військ РФ на Україну з боку окупованого нею Придністров’я не є серйозним сценарієм.
Таку думку міністр оборони Олексій Резніков висловив в ефірі телеканалу "1+1", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.
"Придністров’я - це не серйозний сценарій. Тому що там і Молдова, яка давно чекає можливості відновити свою територіальну цілісність. Навчання, які відбуваються контингентом РФ у тимчасово окупованому Придністров’ї - це фарс, який використовується як елемент інформаційної війни", - переконений посадовець.
Топ коментарі
+17 Scorpman Y
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+8 HartmannEri
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+6 Myroslav Hrabovsky
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Будь ласка, зачекайте...
Ооооо, мазерфака.....
возьмем пример с Руста севшего на красную площадь
Сик транзит глориа мунди
Речь местами очень красивая, пафосная и воинственная, только воюет наш главнаркомандующий не в ту сторону.
Во-первых, Зеленский тщательно избегает обвинять Россию в агрессии. "Та сторона" и всё тут, даже слово "Россия" произнести боится. Здесь разбор отрывка речи, но весь остальной текст точно такой же. Уверен, Путину это понравилось.
Во-вторых, все свои воинственные претензии Зеленский предъявляет нашим союзникам. Мол они недостаточно хорошо нас защищают, не соблюдают будапештский меморандум и т.п. Это враньё, так как Будапештский меморандум нарушает только Россия. Вот текст Меморандума, сами можете убедиться - согласно ему подписанты обязуются не нападать. И всё. Там нет обязательств объявить войну России, страны подписанты должны оказывать нам помощь - ну так они и оказывают, кто больше, кто меньше.
Напомню, что параллельно люди Зеленского продолжают обвинять Запад в истерии самыми недипломатическими словами, например Арахамия.
Вы же не думаете, что подконтрольный Зеленскому Арахамия сам несёт, что хочет? А вы согласны с тем, что обвинять союзников в неисполнении обязательств как раз накануне вероятного вторжения - это хорошая тактика? Вот Путин точно с этим согласен.
Также Путин согласен с тем, что "мировой правопорядок устарел и нуждается в сносе и построении новой системы". ЕС и США существующая система вполне устраивает, но очень не устраивает Россию, которая жаждет реванша за развал СССР. Вам не кажется странным, что Зеленский требует не принудить Путина к соблюдению правил существующей системы безопасности, а отказаться от существующих правил и придумать новые, пока никому неизвестные, но в создании которых точно примут участие Россия и её сателлиты?.. А мне вот кажется.
В-третьих, Зеленский прямым текстом угрожает Западу выйти из Будапештского меморандума, намекая на создание ядерного оружия.
Не России угрожает, а США и ЕС! Чтобы вместо выбора "помогать молодой, но демократической Украине обороняться от психа с ядерной бомбой" был выбор "помогать одному психу с ядерной бомбой против другого такого же психа с ядерной бомбой". Прям интерсно, кого выберут наши пока ещё союзники?
При том, что мы объективно неспособны сейчас создать ЯО - в Украине уже нет нужных технологий и производственных мощностей, а чтобы их построить - нужны суммы, превышающие годовой бюджет минобороны, разбор можно почитать здесь. А откуда такие суммы возьмутся, если наш главнаркомандующий на днях заявил, что не может увеличить финансирование армии, потому что тогда не на что будет строить дороги? Это к вопросу о его воинственности и приоритетах. Или вы думаете нам МВФ даст кредиты на создание ЯО? А может наоборот, нам больше ничего не дадут?
Максимум, что мы можем построить на наших ресурсах - это т.н. "грязную бомбу", что автоматически переведёт Украину в разряд "стран-террористов" с санкциями и международной изоляцией (см. пример Ирана). Всё ещё считаете это хорошей идеей? А вот Путин считает. Тем более что даже будь у нас ядерная боеголовка, у России их 7700 штук, так что мы для них не угроза. А для ЕС - ещё какая угроза.
Я видел версии, что мол Зеленский не о создании ЯО говорил, а о публичной денонсации Будапештского Меморандума, тем самым мол заставит Запад шевелиться и усмирить Россию, иначе все поймут, что смысла в таких договорах нет. Отличная идея, пожалуй даже круче, чем создание "грязной бомбы". Объявить о ничтожности меморандума, вынести это обсуждение в публичную плоскость, чтобы все-все люди в мире поняли, что никакие договора ничего не стоят, что дипломатия не работает и мирового правопорядка больше нет. Что есть только хаос, каждый сам за себя и каждой стране надо обязательно сделать ядерную бомбу и вооружаться по максимуму, иначе "будет как в Украине". Oh wait, а кто это у нас заинтересован в разрушении установленного миропорядка и перекройке границ под себя? Внезапно Кремль.
Так что извините, граждане очаровавшиеся, я считаю, что текст этой речи писали под диктовку из Кремля, которому крайне нужно развалить созданную Байденом антипутинскую коалицию.
Ничего не изменилось, Зеленский не превратился в Порошенко. Это по прежнему глупый клоун, коротым манипулирует его пророссийское окружение.
это написано в срассии а не в Украине.
обьясню. На данный момент Украинцы готовятся к войне с теми придурками которые попытаются войти в Украину и сейчас идет обьеденение Украинцев а ваша попытка внести в бочку меда ложку дегтя уже ничего не дас
більш того, воно верещало що "Байден и Джонсон гонят фейки и сеют панику.. и что он устал от союзников и их нравоучений"(с)зеленський
приведи вислов зеЛоха, де воно вчора назвало расею - "агресором"?
а раніше - колись називало, ні? тількки "друга сторона", так?)
І так - по КОЖНОМУ пункту)
в т.ч. і В-третьих, Зеленский прямым текстом угрожает Западу выйти из Будапештского меморандума, намекая на создание ядерного оружия.
Не России угрожает, а США и ЕС!
Чтобы вместо выбора "помогать молодой, но демократической Украине обороняться от психа с ядерной бомбой" был выбор "помогать одному кловану-психу с ядерной бомбой против другого такого же психа с ядерной бомбой". Прям интерсно, кого выберут наши пока ещё союзники?
"самолети летят, будем всех бомбить!"(с)зеЛох
Досить його постити, він пустомел.
Russia appears ready to wipe the nation off the face of the map - some areas may well see complete annihilation under the massive firepower of cruise missiles, artillery attacks, rockets and bombs.
Он сказал на мюнхенской конференции , что Украина будет воевать , и на понты ***** не ведемся, а у ***** очко то не железное , Буш младший это доказал в Грузии , когда обещал отправить свой флот. А ***** молодым памперсы сменил тогда, а сейчас и памперс не спасёт.
ветеринарныйнегражданина, как у прибалтов легко решит проблему. Хотя у большинства тех приднестровцев и так полный набор паспортов, включая молдовский, российский, украинский, а у некоторых и румынский.
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*******. Просто нет слов.