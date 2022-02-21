"Ударного угрупування РФ у жодному місці, де вони оточили Україну, поки що не сформовано", - Резніков. ВIДЕО
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Говорити про те, що повномасштабний напад російських військ на Україну може бути "завтра-післязавтра", не варто.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це міністр оборони Олексій Резніков заявив в ефірі телеканалу "1+1".
"Станом на цю годину ударного угрупування Російської Федерації у жодному місці, де вони оточили Україну, поки що не сформовано.
Тому говорити про те, що завтра-післязавтра буде напад, на мій погляд є недоречним. Але це не означає, що низькі ризики, це не означає, що немає загрози", - запевнив він.
Міністр оборони також зазначив, що Україна уважно спостерігатиме за засіданням Держдуми РФ, де 22 лютого буде розглядатися українське питання.
"Давайте дивитись на 22 число, у них там якась шаманська подія, де вони з бубнами будуть збиратися і, можливо, приймати якісь цікаві дурнуваті рішення. Але я думаю, що ці рішення призведуть до відмови від Мінських угод з боку Російської Федерації. Ми спостерігаємо за цим", - сказав Резніков.
Будь ласка, зачекайте...
которые 10 лет уничтожали советских оккупантов
для смерти которых - лживый совок тоже, через один (совейский) телевизор, придумал "исполнение интернационального долга"...
обидно было тогда в молодости, что мои лучшие друзья погибли не по своей воле ,ни за что и не не прожил с ними свою жизнь !
тогда краснопузые упыри тоже жрали чёрную икру и кувыркались с тёлками в лимузинах ...
слава Богу что пришёл адекватный Горбачёв и прислушался к комитету вдов и матерей и к призыву цивилизованного мира остановить эту бессмысленную бойню !
так же будет и в Украине после полномасштабного...
безусловно да, у моджажедов были горы и подземные коммуникации между кишлаками
у нас - равнинная местность в основном, но думаю что Америка поможет с истребителями и бомбардировщиками, потому что не будет смотреть на это бессмысленное истребление в центре Европы...
а принять в НАТО Украину, в таком случае, можно будет за 24 часа, никого особо не спрашивая !
СЛАВА УКРАЇНІ !
Выучил "умное" слово и теперь везде им кичится.
Россия закрыла внушительную часть акватории Азовского моря (в том числе прямо напротив Мариуполя) и воздушного пространства над ним.
https://daily.dialog.ua/246753_1645425788
Обстрел Луганска попал в кадр. Украинская сторона передаст доказательства международным наблюдателям.
https://www.dialog.ua/war/246749_1645391716
21 февраля, 12:57
ФСБ России утверждает, что запущенный с территории Украины снаряд утром 21 февраля «полностью разрушил» место несения службы пограничников в Ростовской области вблизи от госграницы.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.
https://tvrain.ru/news/fsb_vypuschennyj_s_territorii_ukrainy_snarjad_razrushil_pogranpunkt_v_rostovskoj_oblasti-548241/
https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/19/7324608/
Міністр розповів про практичні кроки, які здійснюють оборонні відомства обох країн. Зокрема після розмови міністром оборони Білорусі Віктором Хреніним.
Пряма мова: "Український аташе з питань оборони наступного ж дня після нашої розмови відвідав навчання у Білорусі. 16 лютого ми приймали на Рівненщині білоруського аташе з питань оборони, який спостерігав за нашими навчаннями.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/18/7324458/