Лише кілька вивезених з окупованого Донбасу сімей залишаються в РФ, - Центр стратегічних комунікацій МКІП

На "евакуаційних пунктах" для жителів тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей у Ростовській області Російської Федерації залишилося лише кілька сімей.

Про це повідомляє у фейсбуці Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Міністерства культури та інформполітики, передає Цензор.НЕТ.

"Українці, вивезені окупантами з Донбасу до Росії, опинилися у скрутних умовах. Спершу їх налякали гучними вибухами, воєм сирен і наказом про "евакуацію". Потім вони провели по 10-14 годин в автобусах у чергах на кордоні з Росією. З малими дітьми. Без сну, їжі й нормального туалету. До Росії випускали лише жінок і дітей, розділяючи сім’ї", - зазначили в Центрі.

За його даними, після цього у вивезених жителів тимчасово окупованих територій сходу України почалися "нові митарства".

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Зокрема обіцяних окупаційною владою місць у російських санаторіях на всіх не вистачило. Так, когось поселили в наметах російського Міністерства надзвичайних ситуацій з двоповерховими нарами і вузькими проходами.

Інших привезли до "величезної спортивної зали, де впритул розставлені десятки розкладачок".

Як зауважили в Центрі стратегічних комунікацій, "усе це - заради пропагандистської телевізійної картинки. Але й вона вийшла не дуже переконливою: уже 20 лютого на "евакуаційних пунктах" було лише кілька сімей, а у спортзалі таганрозької спортивної школи №13 дві третини розкладачок виявилися порожніми".

"Отримати обіцяні російською владою 10 тисяч рублів (приблизно 3,6 тис. гривень), вивезеним українцям буде теж нелегко: треба мати російський паспорт і десь знайти відділення російського "Сбербанку", залишивши на когось малих дітей", - додали в Центрі.

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Українська влада закликає жителів окупованих територій залишатися вдома, щоб не стати жертвами терактів, які можуть готувати російські кадрові військові та спецслужби.

У Центрі стратегічних комунікацій наголосили, що Україна не планує жодного наступу на сході й не стріляє по своїх громадянах.

Нагадаємо, 18 лютого жителі окупованого Донецька отримали на свої телефони від місцевого оператора мобільного зв'язку "Фенікс" смс-повідомлення із закликом про екстрену евакуацію. Місцеві повідомили, що окупаційна влада Донецька увімкнула "залякувальне завивання гучної сирени цивільної оборони, як раніше перед бомбардуванням у роки Другої світової війни".

Водночас президент Росії Путін пообіцяв кожному жителю тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей по 10 тисяч рублів, якщо вони погодяться на евакуацію на територію Ростовської області.

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Тим часом у Ростовській області Російської Федерації через наплив жителів тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей був запроваджений режим надзвичайної ситуації.

За даними уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денiсової, вивезені під приводом евакуації жителі тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей уже майже дві доби перебувають без їжі та сну в неопалюваних автобусах, тоді як місця тимчасового розміщення, де їх планували оселити - зачинені.