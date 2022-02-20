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Лише кілька вивезених з окупованого Донбасу сімей залишаються в РФ, - Центр стратегічних комунікацій МКІП

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Лише кілька вивезених з окупованого Донбасу сімей залишаються в РФ, - Центр стратегічних комунікацій МКІП

На "евакуаційних пунктах" для жителів тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей у Ростовській області Російської Федерації залишилося лише кілька сімей.

Про це повідомляє у фейсбуці Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Міністерства культури та інформполітики, передає Цензор.НЕТ.

"Українці, вивезені окупантами з Донбасу до Росії, опинилися у скрутних умовах. Спершу їх налякали гучними вибухами, воєм сирен і наказом про "евакуацію". Потім вони провели по 10-14 годин в автобусах у чергах на кордоні з Росією. З малими дітьми. Без сну, їжі й нормального туалету. До Росії випускали лише жінок і дітей, розділяючи сім’ї", - зазначили в Центрі.

За його даними, після цього у вивезених жителів тимчасово окупованих територій сходу України почалися "нові митарства".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Примусово евакуйовані з ОРДЛО люди повертаються з Росії додому, - Резніков

Зокрема обіцяних окупаційною владою місць у російських санаторіях на всіх не вистачило. Так, когось поселили в наметах російського Міністерства надзвичайних ситуацій з двоповерховими нарами і вузькими проходами.

Інших привезли до "величезної спортивної зали, де впритул розставлені десятки розкладачок".

Як зауважили в Центрі стратегічних комунікацій, "усе це - заради пропагандистської телевізійної картинки. Але й вона вийшла не дуже переконливою: уже 20 лютого на "евакуаційних пунктах" було лише кілька сімей, а у спортзалі таганрозької спортивної школи №13 дві третини розкладачок виявилися порожніми".

"Отримати обіцяні російською владою 10 тисяч рублів (приблизно 3,6 тис. гривень), вивезеним українцям буде теж нелегко: треба мати російський паспорт і десь знайти відділення російського "Сбербанку", залишивши на когось малих дітей", - додали в Центрі.

Також читайте: Вивезених з ОРДЛО людей пропонують розмістити на крайній півночі РФ

Українська влада закликає жителів окупованих територій залишатися вдома, щоб не стати жертвами терактів, які можуть готувати російські кадрові військові та спецслужби.

У Центрі стратегічних комунікацій наголосили, що Україна не планує жодного наступу на сході й не стріляє по своїх громадянах.

Нагадаємо, 18 лютого жителі окупованого Донецька отримали на свої телефони від місцевого оператора мобільного зв'язку "Фенікс" смс-повідомлення із закликом про екстрену евакуацію. Місцеві повідомили, що окупаційна влада Донецька увімкнула "залякувальне завивання гучної сирени цивільної оборони, як раніше перед бомбардуванням у роки Другої світової війни".

Водночас президент Росії Путін пообіцяв кожному жителю тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей по 10 тисяч рублів, якщо вони погодяться на евакуацію на територію Ростовської області.

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Тим часом у Ростовській області Російської Федерації через наплив жителів тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей був запроваджений режим надзвичайної ситуації.

За даними уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денiсової, вивезені під приводом евакуації жителі тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей уже майже дві доби перебувають без їжі та сну в неопалюваних автобусах, тоді як місця тимчасового розміщення, де їх планували оселити - зачинені.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+29
Головне, щоб не поверталися. Буде менше вати в Україні
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20.02.2022 21:36
+17
Завезли вагнерівців, квартири обікрали..вата радіє..нащадків завезених в дома українців яких знищили комуняки тепер повертаються в рідну говень..чому вату не утилізували по дорозі?
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20.02.2022 21:38
+16
Ли-Си-Цын 🇺🇦@lysytsyn7410 · 33 мин

Аквафреш по центру цього концтабору виглядає просто феєрично
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20.02.2022 21:37
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Головне, щоб не поверталися. Буде менше вати в Україні
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20.02.2022 21:36 Відповісти
Ли-Си-Цын 🇺🇦@lysytsyn7410 · 33 мин

Аквафреш по центру цього концтабору виглядає просто феєрично
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20.02.2022 21:37 Відповісти
Все через астрал как всегда рукожопость кацапов переплюнула даже ожидания.....Путин может гордится званием Х...ла
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20.02.2022 21:57 Відповісти
Если увеличить то флаг не РФ, и справа белоголубой. Скорее клубные спортфлаги. Сомнительно это фото, не привязано к моменту. Хотя в целом нормально. Нас не касается это. Они выбирали. Понять можно---но не больше. Поезд ушёл для всех.
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20.02.2022 21:58 Відповісти
тут, там само, тільки збоку

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20.02.2022 22:03 Відповісти
Жаль вратаря нет. Так бы сразу определились. Пойдёт-сойдёт.
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20.02.2022 22:09 Відповісти
от і знадобився цех по виробництву безпілотників
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20.02.2022 22:12 Відповісти
Вот точно таким я и представлял коммунизм в детстве.
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20.02.2022 22:15 Відповісти
"коммунізьм - ето молодость міра і єво возводіть (!) молодим"
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20.02.2022 22:19 Відповісти
Не, все-таки фееричней смотрится надпись "Гандбольный клуб"
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20.02.2022 22:00 Відповісти
А таки - ДА-А-А !!!
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21.02.2022 06:57 Відповісти
Завезли вагнерівців, квартири обікрали..вата радіє..нащадків завезених в дома українців яких знищили комуняки тепер повертаються в рідну говень..чому вату не утилізували по дорозі?
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20.02.2022 21:38 Відповісти
Дамбвабве! Вас будуть бамбіть. Це правда. Ваші ж асвабадітелі. Їдьте і не повертайтесь...
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20.02.2022 21:42 Відповісти
даунбасята
не забутьте
аплатить
кацапам
за праезд
туда и назат
или вы уже в 14-м "заплатили" ?
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20.02.2022 21:46 Відповісти
там интереснее - эвакуированным раздадут кредитные карточки на которые закинут 4 т грн в эквиваленте и взяв персональные данные - скорее всего деньги будут возвратные
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20.02.2022 22:03 Відповісти
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20.02.2022 22:04 Відповісти
ойц... (шото подозрєваєт)

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20.02.2022 21:46 Відповісти
картинку зробили можна і по домам
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20.02.2022 21:47 Відповісти
можно...))) только некоторые дома уже побомбили (в смысле обокрали))))
овчинка стоила выделки??? )))))
кому-то сделали картинку - а кто-то потерял скарб нажитый непосильным трудом )))
идыёты...
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20.02.2022 22:10 Відповісти
Коротенько вийшла екскурсія, використувовали як призервативи і викинули нах.
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20.02.2022 21:51 Відповісти
Сєпарьйо нічого не важить. Але діти, яким 1-3-5-7 років це ті, за що варто боротись. Можете мені "насипати" , але пройде 10-15 років і ці діти будуть розуміти, що з ними могла зробити рассєя та днр/лнр. Вважаю, що необхідно вкладати саме в дітей.
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20.02.2022 21:52 Відповісти
Эти дети через 10-15 лет вас будут обстреливать как им это вкладывают в голову с ясельных групп садика. За этот навоз бороться? Бороться можно за территорию, места здесь красивые, а вот народ в большинстве своем - дерьмо абсолютно ватное и безмозглое, это я вам говорю как коренной житель Донецкой области (освобожденной от лаптестанцев ее части).
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20.02.2022 22:06 Відповісти
Где вы в ДыРке видели украинцев , их там нет уже несколько лет . Там максимум могут быть граждане Украины.
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20.02.2022 21:52 Відповісти
Не надо их называть гражданами Украины, они этого не достойны
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20.02.2022 22:24 Відповісти
Да это понятно , но увы по политическим мотивам , мы обязаны считать их нашими гражданами.
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20.02.2022 23:41 Відповісти
Ні, вони "неграждане". Тупа біомаса.
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21.02.2022 07:01 Відповісти
Ще не отримали вовиних 10 тисяч!
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20.02.2022 21:53 Відповісти
Или наоборот: ухватили - и домой.
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20.02.2022 21:56 Відповісти
Они сейчас без этих денег в ограбленных квартирах счастливы, что не в Магадане. Как мало бывает нужно для счастья: чтобы экскурсия закончилась
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20.02.2022 22:42 Відповісти
Точно. Как сделать человеку хорошо? Сначала плохо, а потом - как было.
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20.02.2022 22:51 Відповісти
Так им и надо. Предателей нигде не любят
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20.02.2022 21:55 Відповісти
Туди виперли кучу людей. 4-5 тисяч так точно. Ну як і чим вони за один день вернулись додому???? І хто їх назад в лугандон пустив??? Ну шо за гон????))))
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20.02.2022 22:00 Відповісти
поехали поднимать хантемансийск.
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20.02.2022 22:10 Відповісти
Каждый выбирает свой жизненный путь. Комфортно разговаривать по русски -да пожалуйста! Но, кормить, поить, одевать и обувать ни кто не обещал. Разговаривайте!
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20.02.2022 22:04 Відповісти
Чем меньше вернется, тем меньше выселять придётся! Всячески поддерживать панические настроения и пусть ************ хоть все!
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20.02.2022 22:09 Відповісти
"дом-3" новое шоу для дебилов ))
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20.02.2022 22:17 Відповісти
больше на игру в кальмара смахивает.. такие же зловещие фотки из лагерей беженцев от своих призывов
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20.02.2022 22:45 Відповісти
были и уже нет


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20.02.2022 22:46 Відповісти
Ось читаю я усі коментарі і дуже жалкую,відчули що раша у 14-му передчасно зупинилася. Треба було накрити хоч би половину країни, щоб отакі на собі відчули, що тут і як було. Ніхто не згадує ні проукраїнські мітинги у Донецьку, ні завезену з ростову тітушню для картинки і мітингів. Ну й Бог суддя. Але я досі пам'ятаю напис на стіні будинку біля бази сепарів одного ранку: "Україна - понад усе!". І це не територія написала, а люди! І подивіться навколо себе, скільки навкруги вас зараз вати! І в Києві, і в Умані, і навіть у Львові є випадки! Ех люди...
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20.02.2022 22:48 Відповісти
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20.02.2022 23:03 Відповісти
А де ж у 2014 році були шахтарі Донбасу? Ці вільні та мужні люди? Десятки тисяч шахтарів? У 90-х вони мужньо стучали касками під Кабміном, вимагаючи запрлату. Коли вся Україна жила без зарплат. Чому ж вони у 2014 мужньо не вигнали з Донбаса декілька сотень завезених тітушек? Декілька сотень алкашей і наріків?
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20.02.2022 23:10 Відповісти
У 2014 році раша зупинилась там, де її зупинили українці.
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20.02.2022 23:12 Відповісти
а жаль, остались бы там на своих московских раскладушках. Получали бы 10000000 московских рублей в месяц. Жили бы там вечно на халяву, брезговали бы украинскими пенсиями.
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21.02.2022 01:52 Відповісти
 
 