УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10548 відвідувачів онлайн
Новини ПодіїВійна в Україні Агресія Росії проти України Війна
75 702 175
армія РФ (13428) Луганськ (444) обстріл (20945) операція Об'єднаних сил (4158)

Війська РФ відкрили вогонь з важкого озброєння по окупованому Луганську, - штаб ООС. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

У неділю, 20 лютого, близько 21 години російсько-окупаційні війська здійснили чергову провокацію з метою звинувачення українських військових. Агресор відкрив вогонь з важкого озброєння з району населеного пункту Лобачеве в напрямку Луганська.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"За відсутності будь-яких агресивних дій з боку українських захисників загарбники самі підривають об’єкти інфраструктури на окупованих територіях та здійснюють хаотичні обстріли населених пунктів.

Очевидним є те, що противник продовжує використання своїх пропагандистських методів ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних Сил України та нагнітання ситуації.

Такими діями загарбники вкотре продемонстрували своє цинічне та байдуже ставлення до життя й здоров’я мирних мешканців.

Командування операції Об’єднаних сил офіційно повідомляє, що підрозділи Об’єднаних сил неухильно дотримуються Мінських домовленостей, та норм міжнародного гуманітарного права. Відтак, заяви про нібито обстріли населених пунктів з боку Збройних Сил України є відвертою брехнею та провокацією, відповідальність за яку несе країна - окупант", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Внаслідок обстрілу військ РФ знищено автомобіль ЗіЛ-131 української сторони СЦКК, - ООС. ВIДЕО

Автор: Вадим Куц
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+80
показати весь коментар
20.02.2022 22:40
+71
Ответка от Штатов должна выглядеть только так:
показати весь коментар
20.02.2022 22:45
+56
то прямий артобстріл нашої території - це привід чи не привід для пекельних санкцій щодо рф?
показати весь коментар
20.02.2022 22:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
А как назвать по другому "шахтеров", которые ставят грады на территории жилых кварталов и школ.
показати весь коментар
20.02.2022 23:06 Відповісти
Не неглупее, а чудовищнее. В интернете полно роликов стрельбы с жилых районов и школ, знают, куда ответка прилетит.
показати весь коментар
20.02.2022 23:23 Відповісти
русский, ваше зверье на Донбассе это делает с 2014 года. Это ваша обычная тактика, одобренная лично ******.
показати весь коментар
20.02.2022 23:35 Відповісти
А де наш Рейган, щось після Мюнхену невидно та не чути)))
показати весь коментар
20.02.2022 23:01 Відповісти
ядрёную бимбу делает
показати весь коментар
20.02.2022 23:03 Відповісти
Это так ***** защищает рускоязычных?
показати весь коментар
20.02.2022 23:03 Відповісти
написано же "из района", читать разучился?
показати весь коментар
20.02.2022 23:04 Відповісти
Вот на этом ваша тупорыло-винторогая пропаганда и палится, так как в Луганской области есть 2 Лобачево.
показати весь коментар
20.02.2022 23:07 Відповісти
Чувырла Лобачево рядом с Николаевкой и Пионерским, пшел нах дыбил. Ты там бывало.
показати весь коментар
20.02.2022 23:09 Відповісти
а Донецьк - коли накриють?
Вночі, схоже...
показати весь коментар
20.02.2022 23:03 Відповісти
"Шоу плакальщиц (Марий Ципко) и распятьіх мальчиков в трусиках"
показати весь коментар
21.02.2022 01:15 Відповісти
Запад чесно должен выступить и заявить, что будет прикрывать небо мирной Украины, за стрелковое оружие спасибо. Только тогда ***** не двинется, а пока оно ощущает себя сильнее будет идти вперёд.
показати весь коментар
20.02.2022 23:04 Відповісти
Nu a chto vi hoteli, jesli dopustili golosovanije po prikolu - raspishites i poluchaite. kstati, nam jestj programma, no imenno teperj nelzia otkritj.
показати весь коментар
20.02.2022 23:06 Відповісти
Взагалі, під час війни вибори не проводяться, через великий ризик перемоги на них популістів, які пообіцяють мир вже завтра. До речі, Порох у 2014 році теж переміг вже у першому турі, пообіцявши швидке завершення АТО. Але у нас особливий випадок - побоювання узурпації влади й ворожої пропаганди у створенні тоталітарного режиму. Та й західні партнери не вітали б перенесення виборів.
показати весь коментар
21.02.2022 08:46 Відповісти
Stranno, no net chustv sostradanija - zvali, nu tak vot on **** ruskij mir i priletajet.
показати весь коментар
20.02.2022 23:04 Відповісти
Открыта с РФ граница, идёт товарооборот. Почему сейчас это не прекратить и объявить официально войну?
показати весь коментар
20.02.2022 23:05 Відповісти
voinu dolzhni objavitj ruskije skoti, a to glagoljat vezde - mi nikogda ne nachinajem voinu - a chto teperj i uzje 7 let ????
показати весь коментар
20.02.2022 23:07 Відповісти
Дениска, ты всегда в своей палате можешь объявить войну. Не сдерживай себя
показати весь коментар
20.02.2022 23:07 Відповісти
А что по делу скажешь? Граница с агрессором уже перекрыта? По моей информации сотни фур там стоят.
показати весь коментар
20.02.2022 23:19 Відповісти
По твоей информации в Ольгино? А по моей информации ты гей-зоофил. Дальше что?
показати весь коментар
20.02.2022 23:25 Відповісти
Смотрю обосрался и сильно занервничал зелебебот....)
показати весь коментар
20.02.2022 23:30 Відповісти
Всякая срань сейчас вылезла
показати весь коментар
20.02.2022 23:41 Відповісти
Не с той стороны методичку глянут, юродивый? Гляди своим пердежом в лужу не распугай всех голубей
показати весь коментар
21.02.2022 00:12 Відповісти
Промокшанський місцевий олігархат торгує з агресором, вони між собою не воюють, лише з українським народом.
показати весь коментар
21.02.2022 00:32 Відповісти
Калійних і азотних добрив нема, вугілля і ТВЕЛів.

За 8 років різним кабінетам міністрів було на^&ти на ці питання, так само, як і на будівництво "стіни Маннергейма" по всьому кордону з рашкою. От тепер і маємо.
показати весь коментар
20.02.2022 23:11 Відповісти
Опять эти свидетели стены пришли. Про линию Мажино почитай. Она только от арабских клоунов защитить может. Не более того.
показати весь коментар
21.02.2022 00:15 Відповісти
До незнайомців порядні люди як правило звертаються на «Ви», чи не так?

Я вжив слово «стіна» фігурально, у значенні «мережа ДУЖЕ укріплених оборонних позицій», можливо з високим земляним валом.
показати весь коментар
21.02.2022 00:41 Відповісти
І толку з тої стіни? Щоб кацапи точно знали куди лупити? Ви бойовий статут хоч раз в житті відкривали?
показати весь коментар
21.02.2022 02:00 Відповісти
Я не знаю, що таке "бойовий статут". Але дуже добре знаю, що два десятки років через кордон України "шастали" всі, кому не ліньки.

І з 2000+ кілометрів кордону довжелезні ділянки не були взагалі ніяк промарковані.
показати весь коментар
21.02.2022 14:42 Відповісти
Ну це питання до обладнання кордону, а не до оборони. При реальному наступу всі ці стіни і рови до одного місця. Підрозділи будуть замасковано окопуватись на висотах вже на території яку будуть обороняти, і робити це так замасковано щоб противник не зміг догадатись на якому рубежі його зустрінуть, а якщо зустрінуть то наскільки насправді глибока оборона знаходиться далі за його маршрутом. Сидіти на стаціонарних позиціях довго не вийде бо по них будуть лупити так що палець не висунеш.
показати весь коментар
21.02.2022 16:20 Відповісти
дурню, ти хоч трохи в тому розумієшся, чи тільки тако аби триндіти?
показати весь коментар
21.02.2022 07:31 Відповісти
Мокшанська агентура при владі в Україні планує Конституцію міняти, тому воєнний стан не можна вводити
показати весь коментар
21.02.2022 00:35 Відповісти
Вот свезло лугандонцам.

Зато не бендеровцы...
показати весь коментар
20.02.2022 23:06 Відповісти
Іронічно але точно
показати весь коментар
21.02.2022 02:26 Відповісти
Правда там тільки 9 секунд і все.
показати весь коментар
20.02.2022 23:17 Відповісти
руцький мир в хату... а вы думали пенсии как в мацкве генералам фсб
показати весь коментар
20.02.2022 23:16 Відповісти
Шановні УБД 1ОР. Подзвоніть бойовим друзям. Не забудьте хлопців/дівчат, що зараз боронять нашу незалежність. Пом"яніть полеглих побратимів та сестер. Змащуйте зброю, зберіть набої до купи, документи, посвідки, готівку в бронежилет. Поцілуйте маму, дружину та дітей, полийте оливою певні місця в садочоку та будьте готові боронити Рідну Землю. Разом ми переможемо! Слава Україні!
показати весь коментар
20.02.2022 23:22 Відповісти
Очень информативное видео. Совершенно четко видно, что "Агрессор открыл огонь из тяжелого вооружения с района населенного пункта Лобачево в направлении Луганска". Источник: https://censor.net/ru/n3317495
С этим видео прямо в ООН.
показати весь коментар
20.02.2022 23:25 Відповісти
Куда? В ООН?
Это все равно, что в Спортлото
показати весь коментар
20.02.2022 23:34 Відповісти
Уже поздно и Спортлото закрыто. Поэтому прямо в ООН
показати весь коментар
20.02.2022 23:51 Відповісти
Тупі тварюки з донбацу принесливійну не тільки собі, а і всій Україні. Смерть ворогам!
показати весь коментар
20.02.2022 23:27 Відповісти
Шановні порохоботи і зелєботи , шановні всі українці . Якщо ви помітили то на сайті з'явилось чимало кацапських тупих троляк . Не вступайте з ними в полеміку , в них немає мізків для мислення і душі для того щоб бути людьми . Вони всі народились мертвими і так мертвяками розносять сморід по світу . Ми українці завжди порозуміємся між собою , а ці гидоти ніколи не були і не стануть нам браттями . Хай горять у пеклі . Слава Україні !!! Смерть ворогам !!!
показати весь коментар
20.02.2022 23:27 Відповісти
Судя по этой карте последних разведданных от США, шум на Донбассе , это отвлекающий манёвр, чтобы оттянут на себя резервы ВСУ от основных направлений Киев, Харьков, Одесса, Крым..
показати весь коментар
20.02.2022 23:27 Відповісти
так и есть. Я очень надеюсь, что хоть что-то стоит на защите Киева и Харькова. Тут явно пыль в глаза идет.
показати весь коментар
20.02.2022 23:34 Відповісти
Щось таки стоїть. Але ж цього, що стоїть, швидше за все недостатньо.
показати весь коментар
21.02.2022 09:21 Відповісти
В Киев российскую армию защищать "интересы русскоязычных" как-то никто не приглашал (Кива бы пригласил, но Кива в Испании), а войти хочется освободителями, а не агрессорами, в этом вся загвоздка.
Освободителями можно войти лишь в ЛДНР.
показати весь коментар
21.02.2022 13:41 Відповісти
Практически все обстрелы мирных гражданских объектов и мирных граждан на оккупированных территориях Дрнецкой и Луганской обл.за все 8 лет войны осуществлялись исключительно российскими террористами и их марионетками планомерно и сознательно по приказам из Кремля. Убиты тысячи и тысячи людей -детей, женщин, стариков. Украина, как европейская демократическая страна, строго и неукоснительно придерживается минрых соглашений и не обстреливает гражданские объекты
показати весь коментар
20.02.2022 23:28 Відповісти
Совковые выродки в ноябре 1939 года обстреливали убивали в посёлке Майнила своих же красноармейцев, чтобы создать повод для агрессии против Финляндии.

Московские упыри и сейчас, уже в 21-ом веке, действуют по тем же привычным для них сталинско-чекистским методичкам.
показати весь коментар
21.02.2022 01:18 Відповісти
Это уже тянет на суд над Роисей за геноцид и преступления против человечества или только на озабоченность?
показати весь коментар
20.02.2022 23:47 Відповісти
Ето путен защищает рузгоязычных? Если бы рузгоязычных не обстрелял путен то ето сделали бы войска НАТО? А теперь представьте что будет если Украина НЕ ДАЙ БОГ согласится дать автономию дамбасу. Ху***Ло обстреляет дамбас и обвинит Украину что она напала на суверенную независимую республику за которую как уже все поняли Мацква должна будет ввести войска в Киев
показати весь коментар
21.02.2022 00:00 Відповісти
Руцкій мір у всій своїй красі, головне щоб арт обстріл кацапів зафільмували західні журналісти, бо для міжнародного суду по військовим злочинам пригодиться
показати весь коментар
21.02.2022 00:19 Відповісти
Граница с РФ не закрыта, визовый режим не введен, торговля продолжается, еще наверняка и поезд на Москву ходит.
показати весь коментар
21.02.2022 00:54 Відповісти
Зрадники при владі зі своїм паханатом у кремлі не воюють, лише народ на якому вони паразитують
показати весь коментар
21.02.2022 02:38 Відповісти
надо просто перестать стрелять, и наживаться на войне (с) зе-наркоман
показати весь коментар
21.02.2022 01:47 Відповісти
"Свати" - святое!
показати весь коментар
21.02.2022 06:55 Відповісти
Напад був спланований заздалегідь. Про це знали обрані, але один з них ***********. На ютьюбі є відео, де жирик в парламенті каже, що війна почнеться 22.02 вранці. Як відомо, потім він раптово захворів "типа коронавірусом" і мабуть вже здох
https://www.youtube.com/watch?v=hyP6JK8AW0A
показати весь коментар
21.02.2022 07:20 Відповісти
Вже скорого тиждень як почалось загострення, кожен день пишуть що нас обстрілюють з важкого, москалі звіздять те саме. А звідки стріляюють ? Накуя ті дорогезні зоопарки, всякі контрбатарейні радари, а найгірше, що не використовують багатомільйонні Байрактари. Гаразд, заборонили на них вішати бомби і ракети, але це прекрасні розвідники, показували що робить фотки і відео до 20км. Пустити їх кілька штук по лінії розмежування в режимі 7/24, відосікі і фотки прямо в ОБСЄ та ООН, і тоді заткнуться озабочєнниє про правакации со старани ВСУ
показати весь коментар
21.02.2022 08:21 Відповісти
Хто не виїде в паРашу - попаде в рай.
показати весь коментар
21.02.2022 09:13 Відповісти
Дали дурачью в руки немного патронов, и понеслось!!! Вы бы им лучше атомную бомбу маленькую завезли, и показали как надо взорвать!! (чтобы они ее у себя рванули!!) Вот бы был номер!!
показати весь коментар
21.02.2022 10:26 Відповісти
Довольно странное направление для обвинений ВСУ в обстреле.
Или это будет старая добрая песня про "ДРГ на мусоровозе"?
показати весь коментар
21.02.2022 10:34 Відповісти
Бідний Воронеж! Як там люди хвилюються!
показати весь коментар
21.02.2022 10:56 Відповісти
СЦЫТ ХЙЛО !)
показати весь коментар
21.02.2022 12:15 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 