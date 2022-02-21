Війська РФ відкрили вогонь з важкого озброєння по окупованому Луганську, - штаб ООС. ВIДЕО
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У неділю, 20 лютого, близько 21 години російсько-окупаційні війська здійснили чергову провокацію з метою звинувачення українських військових. Агресор відкрив вогонь з важкого озброєння з району населеного пункту Лобачеве в напрямку Луганська.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
"За відсутності будь-яких агресивних дій з боку українських захисників загарбники самі підривають об’єкти інфраструктури на окупованих територіях та здійснюють хаотичні обстріли населених пунктів.
Очевидним є те, що противник продовжує використання своїх пропагандистських методів ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних Сил України та нагнітання ситуації.
Такими діями загарбники вкотре продемонстрували своє цинічне та байдуже ставлення до життя й здоров’я мирних мешканців.
Командування операції Об’єднаних сил офіційно повідомляє, що підрозділи Об’єднаних сил неухильно дотримуються Мінських домовленостей, та норм міжнародного гуманітарного права. Відтак, заяви про нібито обстріли населених пунктів з боку Збройних Сил України є відвертою брехнею та провокацією, відповідальність за яку несе країна - окупант", - йдеться у повідомленні.
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Будь ласка, зачекайте...
Вночі, схоже...
За 8 років різним кабінетам міністрів було на^&ти на ці питання, так само, як і на будівництво "стіни Маннергейма" по всьому кордону з рашкою. От тепер і маємо.
Я вжив слово «стіна» фігурально, у значенні «мережа ДУЖЕ укріплених оборонних позицій», можливо з високим земляним валом.
І з 2000+ кілометрів кордону довжелезні ділянки не були взагалі ніяк промарковані.
Зато не бендеровцы...
С этим видео прямо в ООН.
Это все равно, что в Спортлото
Освободителями можно войти лишь в ЛДНР.
Московские упыри и сейчас, уже в 21-ом веке, действуют по тем же привычным для них сталинско-чекистским методичкам.
https://www.youtube.com/watch?v=hyP6JK8AW0A
Или это будет старая добрая песня про "ДРГ на мусоровозе"?