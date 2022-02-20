Продовження навчань РФ і Білорусі говорить про те, що Росія збирається напасти на Україну, - Столтенберг
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Продовження військових навчань армій Росії та Білорусі в НАТО оцінюють як підтвердження сформованого рішення щодо вторгнення РФ на територію України.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це в ефірі телеканалу CBS сказав Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
Він сказав, що "продовження навчань, які мали закінчитися, доповнюють картину, що (демонструє), що Росія готує вторгнення в Україну".
Столтенберг висловив готовність провести нове засідання ради Росія-НАТО.
"Найголовніше – запобігти новому збройному нападу на Україну, і тому ми підтримуємо всі зусилля союзників щодо НАТО знайти політичне рішення, а НАТО також готове провести засідання Ради Росія-НАТО", - сказав він.
Топ коментарі
+19 Petrov Viktor
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"В случае войны я и многие другие белорусы готовы защищать суверенитет и свободу Украины, потому что от Украины, в том числе, зависит свобода Беларуси. А Беларусь будет свободной, это ей предназначено судьбой. И это время приходит. Мы пройдем тяжелый путь, но, обязательно, победим", - с таким обращением ко всем, "кого в России и Беларуси готовят к войне в Украине", на днях выступил чемпион мира и Европы по тайскому боксу и кикбоксингу Виталий Гурков, который сейчас живет и работает в Киеве, сообщает dw.com.
Уже сегодня некоторые белорусы учатся навыкам гражданской обороны и обсуждают возможности для сопротивления в случае нападения России.
4 ч
Московия закрывает воздушное пространство с 21 по 26 над Азовским морем
Serhij@serhiikos
3 ч
І годину тому через керченську протоку зайшло 10 кораблів рф, частина з яких десантні.
Буде десант у Бердянську?
Сподіваюся, наші протикорабельні ракети на узбережжі готові.
Обратите внимание, это эфир от 27.12.21.
Послушайте что он говорит - про 22 февраля, 4 утра
Скорее всего , потому его и заперли где-то.
Гитлер был - упорный, умный, страшный и убежденный ..
А этот ***** -глупый, противный и беспринципный педофил который кста прекрасно научился носить чужие чемоданы... Его даже бояться не получается. Обыкновенная - Моль..тфу *** !!
2+2+2+2+2+2=12=1+2=3 маємо число три-"успішне починання яке принесе задоволення" ну ось типа того придворні астрологи таке йому порадили.
Ще от про що подумав. Ні срср після Другої світової, ні ******* рф ніколи не проводили таких масштабних компаній. Якщо вони полізуть - то це дуже непрогнозована муйня...
Звісно, є аналітика, моделювання, але як воно буде насправді - думаю, ніхто не знає !!!! (с)
ДЕРIБАНУ БИДЛОПАРАШI БУТИ - ЦЕ ПРИГОВОР ICТОРИЧНИЙ, вони накликали на себе бумеранг.
Горит земля родная, Донецк и Крым занял кацап - фашист !
Украинская земля в руках кровавого кремлевского врага )(уйла.
А нынче нам позарез нужна одна Великая Украинская Победа!
Одна на всех - жизнь отдадим, и за ценой не постоим!
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«СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ! СЛАВА», УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!»
«СЛАВА НАЦІЇ! СМЕРТЬ ВОРОГАМ !»
Давайте ещё болше совещаний Россия-НАТО, чтобы обсудить "озабоченность России европейской безопасностью".
Ещё больше внимания и встречь Путину, как он того хочет.
Ещё больше встречь Путина с Макронами, Шольцами и Байденами. Может он таки уговорит их сдать ему Украину.