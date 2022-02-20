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Продовження навчань РФ і Білорусі говорить про те, що Росія збирається напасти на Україну, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Продовження навчань РФ і Білорусі говорить про те, що Росія збирається напасти на Україну, - Столтенберг

Продовження військових навчань армій Росії та Білорусі в НАТО оцінюють як підтвердження сформованого рішення щодо вторгнення РФ на територію України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це в ефірі телеканалу CBS сказав Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Він сказав, що "продовження навчань, які мали закінчитися, доповнюють картину, що (демонструє), що Росія готує вторгнення в Україну".

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ та Білорусь продовжують спільні "військові навчання" нібито через загострення на Донбасі: У Європі дуже сильно запахло порохом

Столтенберг висловив готовність провести нове засідання ради Росія-НАТО.

"Найголовніше – запобігти новому збройному нападу на Україну, і тому ми підтримуємо всі зусилля союзників щодо НАТО знайти політичне рішення, а НАТО також готове провести засідання Ради Росія-НАТО", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін запевнив Макрона, що Росія виведе війська з Білорусі, - Le Monde

Автор: Вадим Куц
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Топ коментарі
+19
Генеральний секретар НАТО должен выступить и сказать, что для обеспечения безопасности стран НАТО, которая сейчас под угрозой, ввиду возможных разрушений ядерных и химических производств на территории Украины, мы заявляем, что будем закрывать небо над Украиной от обстрела ракетами и бомбардировщиками.
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20.02.2022 23:30
+6
раіся занадто сциклива. Вливати маленькі купки ідіотів без документів і погонів - це будь ласка. А відкрито піти у наступ, мати гідність не ховатися - це не про них. Тим більше, коли від початку вони самі знають, що не праві.
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20.02.2022 23:24
+6
Це буде отанній напад расєї, після якого вона припинить своє нікчемне існування...
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20.02.2022 23:29
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а скорее всего, призваны сковывать действия по отражению атаки в огрызках луганской/донецкой областей! слишком демонстративно они возят свои грузовики туда-сюда
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20.02.2022 23:20 Відповісти
дату Ванда - Дату!
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20.02.2022 23:30 Відповісти
Алєнь, воткі тут нєт.
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20.02.2022 23:39 Відповісти
Да нужно не заседать а стереть их с лица земли -- сколько можно издеваться над Украинским Народом
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20.02.2022 23:20 Відповісти
Тысячи белорусов бежали в Украину от политических репрессий после событий 2020 года. Готовы ли они защищать приютившую их страну в случае военного вторжения России?

"В случае войны я и многие другие белорусы готовы защищать суверенитет и свободу Украины, потому что от Украины, в том числе, зависит свобода Беларуси. А Беларусь будет свободной, это ей предназначено судьбой. И это время приходит. Мы пройдем тяжелый путь, но, обязательно, победим", - с таким обращением ко всем, "кого в России и Беларуси готовят к войне в Украине", на днях выступил чемпион мира и Европы по тайскому боксу и кикбоксингу Виталий Гурков, который сейчас живет и работает в Киеве, сообщает dw.com.

Уже сегодня некоторые белорусы учатся навыкам гражданской обороны и обсуждают возможности для сопротивления в случае нападения России.
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20.02.2022 23:21 Відповісти
Судячи по тому, що ці виродки прямо зараз творять, наступ - це тільки питання часу.
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20.02.2022 23:23 Відповісти
Готують відморозків.В прямому і переносному розумінні.
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20.02.2022 23:45 Відповісти
16.02 было, 20.02 прошло. Какая следующая дата?
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21.02.2022 07:33 Відповісти
22.02.22
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21.02.2022 11:13 Відповісти
Или то, что Россия использует ситуацию, - нагнетание ситуации постоянными разговорами про "неминуемое вторжение" на несколько дат вперед - в свою пользу, т.е. подключилась к экономическому давлению на Украину.
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20.02.2022 23:23 Відповісти
раіся занадто сциклива. Вливати маленькі купки ідіотів без документів і погонів - це будь ласка. А відкрито піти у наступ, мати гідність не ховатися - це не про них. Тим більше, коли від початку вони самі знають, що не праві.
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20.02.2022 23:24 Відповісти
Пора с рашистами разобраться
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20.02.2022 23:25 Відповісти
Дмитрий@dmitriypaut

4 ч



Московия закрывает воздушное пространство с 21 по 26 над Азовским морем

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20.02.2022 23:25 Відповісти
какая большая будєт мокрая могіла

Serhij@serhiikos

3 ч





І годину тому через керченську протоку зайшло 10 кораблів рф, частина з яких десантні.
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20.02.2022 23:28 Відповісти
Там більша частина - територія України...

Буде десант у Бердянську?

Сподіваюся, наші протикорабельні ракети на узбережжі готові.
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20.02.2022 23:30 Відповісти
белоруси, уже можно с маленькой
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20.02.2022 23:26 Відповісти
Це буде отанній напад расєї, після якого вона припинить своє нікчемне існування...
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20.02.2022 23:29 Відповісти
Генеральний секретар НАТО должен выступить и сказать, что для обеспечения безопасности стран НАТО, которая сейчас под угрозой, ввиду возможных разрушений ядерных и химических производств на территории Украины, мы заявляем, что будем закрывать небо над Украиной от обстрела ракетами и бомбардировщиками.
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20.02.2022 23:30 Відповісти
они ссут. Только на Байдена надежда
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20.02.2022 23:36 Відповісти
Хоть сцы, хоть не сцы, ***** не энурез, а угроза поражения остановит.
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20.02.2022 23:41 Відповісти
Пока у вас нагнетаю, все делают свои деньги
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20.02.2022 23:32 Відповісти
Пока ********** ощущает, что оно сильнее, будет идти вперёд.
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20.02.2022 23:32 Відповісти
бульбаши,приземленные,поймите,вам от нас прилетит так,черви вы ссыкливые,шо *******!
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20.02.2022 23:33 Відповісти
Кацапи, підете війною на нас, це буде кінцем вашої недонації!
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20.02.2022 23:33 Відповісти
https://twitter.com/qwest__/status/1495420421142941696?t=R3yMo_vRf15kfjCZOezi5w&s=19


Обратите внимание, это эфир от 27.12.21.
Послушайте что он говорит - про 22 февраля, 4 утра

Скорее всего , потому его и заперли где-то.
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20.02.2022 23:37 Відповісти
Над Украиной, ЕС и Миром восходит новый Гитлер - маленький, злобный карлик, который даже рисовать не умеет. (с)
Гитлер был - упорный, умный, страшный и убежденный ..
А этот ***** -глупый, противный и беспринципный педофил который кста прекрасно научился носить чужие чемоданы... Его даже бояться не получается. Обыкновенная - Моль..тфу *** !!
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20.02.2022 23:38 Відповісти
А почему НАТО или хотяби часть НАТО не хочет или боится начать учения в Украине, єто би поламало плани Кремля
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20.02.2022 23:38 Відповісти
Потому что НАТО это куча отдельных стран которые такого сложного вопроса решить не могут, там отдельные страны резко против.
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20.02.2022 23:46 Відповісти
Ответ написан, что часть НАТо кто хочет, например Британия, Канада, Чехия, Польша, Литва, Норвегия, Дания, Голандия, Руминия, забил Турция, что мало возможних участников
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20.02.2022 23:57 Відповісти
Як відомо путін як і гітлер сповідує окультизм,але не відкрито.Тому треба придивитися до дати яка наближається ,день шести двійок 22.02.2022.
2+2+2+2+2+2=12=1+2=3 маємо число три-"успішне починання яке принесе задоволення" ну ось типа того придворні астрологи таке йому порадили.
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20.02.2022 23:41 Відповісти
твайо уравненіє достойно скрижалей. исчо можно дописать +25% бесплатно.
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21.02.2022 00:28 Відповісти
...смотрел по Раша ТиВи одну видому ворожею, так вона прям в студии раскинула пасьянс и сделала прогноз, что до конца весны никто никуда ненаступает. Ну а летом тем более: надо же агрессору и в отпуск в Египет слетать
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21.02.2022 04:53 Відповісти
Дружній народ - це той на кого кацапи планують напасти, братній- той, на кого вже напали, катували і вбивали, а ворожий той, на кого сикотно напасти. Підла сиклива орда !!!

Ще от про що подумав. Ні срср після Другої світової, ні ******* рф ніколи не проводили таких масштабних компаній. Якщо вони полізуть - то це дуже непрогнозована муйня...
Звісно, є аналітика, моделювання, але як воно буде насправді - думаю, ніхто не знає !!!! (с)
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21.02.2022 01:11 Відповісти
У кацапського скотобидла не вистачить ні сраної армії з її гавнольотами, ні сраних танків, коли почнеться дерiбан цієї паскудної скотопараші.
ДЕРIБАНУ БИДЛОПАРАШI БУТИ - ЦЕ ПРИГОВОР ICТОРИЧНИЙ, вони накликали на себе бумеранг.
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21.02.2022 01:46 Відповісти
Путен ще не напав а ти вже істеришь
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21.02.2022 07:53 Відповісти
... поостыньте ребяты: ищо спалите чаво. Надо сейчас брать плуги и итти в поле готовиться к посевной . Колхозив ужо нет! А, кушать чего потом будем. Да и кукурузку надо посеять , ибо кукуруза это наше ядерное оружие!
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21.02.2022 04:48 Відповісти

Горит земля родная, Донецк и Крым занял кацап - фашист !
Украинская земля в руках кровавого кремлевского врага )(уйла.
А нынче нам позарез нужна одна Великая Украинская Победа!
Одна на всех - жизнь отдадим, и за ценой не постоим!
-
«СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ! СЛАВА», УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!»
«СЛАВА НАЦІЇ! СМЕРТЬ ВОРОГАМ !»
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21.02.2022 07:07 Відповісти
Автор, будь ласка запость дати нападів путена на вісь 2022 рік. А також цікаво графік дерпепеворотів. Депутатам та олігархам буде легше планувати виїзди та фотосесії .
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21.02.2022 07:50 Відповісти
Правильно, правильно!

Давайте ещё болше совещаний Россия-НАТО, чтобы обсудить "озабоченность России европейской безопасностью".

Ещё больше внимания и встречь Путину, как он того хочет.
Ещё больше встречь Путина с Макронами, Шольцами и Байденами. Может он таки уговорит их сдать ему Украину.
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21.02.2022 10:50 Відповісти
 
 