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Можна допомогти родині вбитого російськими окупантами на Донбасі офіцера Антона Сидорова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Можна допомогти родині вбитого російськими окупантами на Донбасі офіцера Антона Сидорова

У полеглого на Донбасі капітана Антона Сидорова залишилася дружина та три доньки.

За бажання їм можна допомогти, пише Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку журналістки Наталі Нагорної.

"Можливо, у вас є бажання підтримати матеріально його родину. Ось номер карти його дружини.

4149499389300664

Сидорова Наталія", - написала медійниця.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Спите, братья мои, ваш закончился бой", - пісня у виконанні загиблого сьогодні українського офіцера Антона Сидорова. ВIДЕО

Нагадаємо, військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади капітан Антон Сидоров загинув 19 лютого в районі селища Миронівський Бахмутського району Донецької області. Обстріл вівся із напрямку Нижнє Лозове 2 АК ЗФ РФ (2 мсб 7 омсбр) в напрямку Миронівського по позиціях ЗС України із застосуванням артилерії калібру 122 мм, було здійснено 15 пострілів.

Антон Сидоров народився у 1987 році, був помічником начальника штабу-начальником розвідки 3 мб 30 омбр (військова частина А0409).

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+22
Народ, давайте допоможемо трьом донечкам ГЕРОЯ !
Хто скільки може, це дуже важливо !!!
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20.02.2022 23:29
+14
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20.02.2022 23:25
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20.02.2022 23:28
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20.02.2022 23:22 Відповісти
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20.02.2022 23:25 Відповісти
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20.02.2022 23:28 Відповісти
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Пс.Если у вас платеж вернулся, зайдите на страницу ФБ, там есть карта Моно, туда платежи идут.
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20.02.2022 23:29 Відповісти
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20.02.2022 23:29 Відповісти
Народ, давайте допоможемо трьом донечкам ГЕРОЯ !
Хто скільки може, це дуже важливо !!!
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20.02.2022 23:29 Відповісти
Українці у скрутні часи завжди підтримували один одного тому що ми-нація.Нація яку не здолати та не перемогти...
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20.02.2022 23:33 Відповісти
на цю карту неможливо перерахувати кошти. Мабуть вичерпався ліміт вхідних трансакцій.
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20.02.2022 23:35 Відповісти
у мене все ок
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20.02.2022 23:39 Відповісти
є mono на сторінці фейсбук по ссилці з новини
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20.02.2022 23:39 Відповісти
зранку пройшло. вночі не працювало мабуть
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21.02.2022 10:32 Відповісти
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20.02.2022 23:38 Відповісти
На МОНО пішло без проблем!
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20.02.2022 23:42 Відповісти
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20.02.2022 23:58 Відповісти
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21.02.2022 00:00 Відповісти
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21.02.2022 00:19 Відповісти
Картка не приймає кошти.Завтра ще спробую.
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21.02.2022 00:36 Відповісти
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21.02.2022 08:01 Відповісти
на приват не проходить, на моно все пройшло, будьте готові сплатити комісію з привата на моно 2,5%
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21.02.2022 00:50 Відповісти
Ганьба владі! Навіть окупанти сплачують родинам загиблих 3 млн. дерев'яних і навіть 3 млн. грн не така велика сума за втрату захисника України.
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21.02.2022 01:24 Відповісти
+
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21.02.2022 02:09 Відповісти
+++
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21.02.2022 07:19 Відповісти
Платіж через Монобанк повернувся!
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21.02.2022 08:43 Відповісти
Підніміть ліміт на карті,кошти вчора відправила,сьогодні повернулися
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21.02.2022 08:53 Відповісти
Так,є проблеми з проведенням платежу(Переказ пройшов,але з застереженням.
А щодо суті,то закликаю долучатися панове - це свята справа. Всім небайдужим велика подяка.
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21.02.2022 09:40 Відповісти
Платіж повертається.

шановно редакція, уточніть номер карти дружини Героя.

вічна пам'ять
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21.02.2022 10:45 Відповісти
На fb багато людей зі схожим прізвищем та іменем
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21.02.2022 10:51 Відповісти
не проходят платежи ни туда, ни туда, пишет"ошибка зачисления на карту.перевод отменен"

в чем проблема, кто знает?
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21.02.2022 11:25 Відповісти
 
 