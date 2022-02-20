Можна допомогти родині вбитого російськими окупантами на Донбасі офіцера Антона Сидорова
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У полеглого на Донбасі капітана Антона Сидорова залишилася дружина та три доньки.
За бажання їм можна допомогти, пише Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку журналістки Наталі Нагорної.
"Можливо, у вас є бажання підтримати матеріально його родину. Ось номер карти його дружини.
4149499389300664
Сидорова Наталія", - написала медійниця.
Нагадаємо, військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади капітан Антон Сидоров загинув 19 лютого в районі селища Миронівський Бахмутського району Донецької області. Обстріл вівся із напрямку Нижнє Лозове 2 АК ЗФ РФ (2 мсб 7 омсбр) в напрямку Миронівського по позиціях ЗС України із застосуванням артилерії калібру 122 мм, було здійснено 15 пострілів.
Антон Сидоров народився у 1987 році, був помічником начальника штабу-начальником розвідки 3 мб 30 омбр (військова частина А0409).
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Пс.Если у вас платеж вернулся, зайдите на страницу ФБ, там есть карта Моно, туда платежи идут.
Хто скільки може, це дуже важливо !!!
А щодо суті,то закликаю долучатися панове - це свята справа. Всім небайдужим велика подяка.
шановно редакція, уточніть номер карти дружини Героя.
вічна пам'ять
в чем проблема, кто знает?