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Байден обговорив із Радою нацбезпеки підвищення активності РФ на кордоні України, - Білий дім

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Байден обговорив із Радою нацбезпеки підвищення активності РФ на кордоні України, - Білий дім

Президент США Джо Байден у неділю, 20 лютого, провів нараду з Радою національної безпеки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Білого дому.

"Сьогодні президент Байден провів зустріч Ради національної безпеки, щоб обговорити останні події щодо нарощування російських збройних сил на кордонах України", - йдеться у повідомленні.

У засіданнях Ради національної безпеки США, крім президента, беруть участь, зокрема, віце-президент, держсекретар США, голова Пентагону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розвідка США має дані, що російські командири отримали наказ продовжити вторгнення, а командири на місцях розробляють конкретні плани, - CBS News

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+31
Амерам-респект.Дуже приємно коли у скрутні часи поряд справжні друзі...
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20.02.2022 23:35
+23
Давай, батя, придумай щось для цього підара невгамовного, щоб це будо його пісцом!
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20.02.2022 23:36
+10
Даже если ***** даст заднюю, этот прикол ему уже не забудут. Так западной цивилизации уже давно никто не хамил.
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20.02.2022 23:54
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Амерам-респект.Дуже приємно коли у скрутні часи поряд справжні друзі...
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20.02.2022 23:35 Відповісти
були при присутні секретар Данілов та інші члени СНБО......

плять !
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20.02.2022 23:52 Відповісти
за что респект, что сказали то ?
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21.02.2022 00:17 Відповісти
В Канаде хотят блокировать карточки протестующих против ковид-сертификатов.
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21.02.2022 05:56 Відповісти
Давай, батя, придумай щось для цього підара невгамовного, щоб це будо його пісцом!
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20.02.2022 23:36 Відповісти
Так, писець підкрадеться у неочікуваному місці Почитайте: https://ru.usembassy.gov/security-alert-u-s-mission-russia-february-20-2022/?fbclid=IwAR28ID18iTtmhNCOn0d9vKy8Wf2dwUyWNzm82cHgeOaZDaUHT27NGIer0IM
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20.02.2022 23:41 Відповісти
якісь "Звьоздні війни" з хутіним - Дартом Сідіусом

«
Тёмненький старичок. Страшненький.
»

- «Трудно быть богом»

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21.02.2022 00:04 Відповісти
СЮР реалізм...
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21.02.2022 00:05 Відповісти
Тримайся,Джо! Якщо не ти і не Боріс,то хто?
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20.02.2022 23:38 Відповісти
***** "привет" тебе с Украины, знаешь такую поговорку " згорів сарай, гори і хата". Так вот гнида нечеловеческая, заминируют украинцы ядерные электростанции и прощай руский миръ.
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20.02.2022 23:40 Відповісти
Пора браться за санкции. Или экономические неудобства или война, которая тоже приведёт к экономическим неудобствам, но уже с кровью и разрушениями.
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20.02.2022 23:43 Відповісти
Да какие эконом неудобства ..это миф..Достаточно наложить эмбарго на нефть и всё..помойка через год будет просит США прислать гуманитарку..а вместо рашисской нефти низкого качества в мире полным полно стран кто с радостью её заменит. Нет никаких экономических неудобств..нужна только политическая воля.
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21.02.2022 00:03 Відповісти
дело не в качестве, дело в марке. не всю химию можно делать из БРент..
ну и как вы собираетесь сами без бензина жить, а ЕС без газа ?
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21.02.2022 00:19 Відповісти
Хто типе такое скассал. При цене жижи больше 50, становицца рентабельный угольный бензин.
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21.02.2022 00:42 Відповісти
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20.02.2022 23:44 Відповісти
та давайте викопаємо з найближчої волинської шахти який-небудь ТHAAD, та поставимо його біля Харкова та скажемо що так і було...
чи нам - низззя?
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20.02.2022 23:46 Відповісти
В том то и ху.ня, что Западу ЧЕСТНО надо заявить кремлёвским преступникам, что для безопасности региона мы закрываем небо над Украиной, сунется его проблемы.
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20.02.2022 23:55 Відповісти
Завтра при відкритті московської біржі буде колосальний обвал і паніка !
Запасаємось попкорном !
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20.02.2022 23:49 Відповісти
Навряд
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20.02.2022 23:52 Відповісти
Буде з самого ранку
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20.02.2022 23:53 Відповісти
Ціну на нафту заодно глянь😁
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20.02.2022 23:55 Відповісти
твое дело ждать эмбарго. цены тебе не помогут
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21.02.2022 00:05 Відповісти
Твоє діло постить смайліки.🙂 А я почекаю ембарго. Хоча не впевнений, що ці "дії" якимось чином розв'яжуть проблему постійного здорожчання палива на заправках.
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21.02.2022 07:12 Відповісти
1. Ценыина энергоносители - это толбко один из инструментов и бьет он всех продавцов.
2. Конкретные активы конкретной страны - это гораздо эффективнее.

Итого: Можно тебе повысить коммуналку, а можно арестовать все твои счета и перекрыть доступ ко всем услугам.

В первом случае ты будешь медленно беднеть, а во втором сразу станешь бомжем.
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21.02.2022 00:10 Відповісти
було б добре.
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21.02.2022 00:18 Відповісти
Господину Президенту Украины Джозефу Байдену наш респект и уважуха !!!
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20.02.2022 23:50 Відповісти
Ваша правда. Байден в большей мере радеет за Украину, чем Зеля. ЗЕчму - позор!!
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21.02.2022 06:30 Відповісти
Даже если ***** даст заднюю, этот прикол ему уже не забудут. Так западной цивилизации уже давно никто не хамил.
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20.02.2022 23:54 Відповісти
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20.02.2022 23:58 Відповісти
Пишут что разведка США раздобыла среди других документов плана вторжения и оккупации Украины российскими войсками особо интересный документ от которого президент Байден пришел в ужас. Это список украинцев которых российские каратели должны будут казнить без всякого разговора.
Весь мир ослеп?! Сумасшедший мудак без активной фазы войны уже создал гуманитарную катастрофу для десяток миллионов человек. И этот ад все разворачивается.. ЛЮДИ! Ну неужели никто его не остановит?! Все происходящее похоже на какой-то дикий фарс !! Вы все ослепли?!
И понятно, что они кацапы епнутые, и живут в своей дебило-реальности. Но надо же понимать, что гробы то пойдут по всей расее и в очень большом количестве, а многих достанут и из бункера !
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21.02.2022 00:12 Відповісти
действие затянулось, нефть растет и растет, а вслед и газ.

каким странам это выгодно ? у явно не ЕС
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21.02.2022 00:21 Відповісти
Щас ЕСя раздуплицца и запустит синтез - бензин, жиже звизда.
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21.02.2022 00:45 Відповісти
Коли на флайтрадарі-24 видно на висоті 17 км американського Глобального Яструба RQ-4B по лінії Ізюм- Полтава -Конотоп індекс FORTE11, є надія що орда ще не наважиться на напад.
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21.02.2022 00:32 Відповісти
Хоч і читав наш преЗедент з папірця свою промову в Мюнхені та вона не багато важить. Він так по наглому лізе в НАТО, а те що там його з оточенням кротів і корупціонерів, ніхто не чекає, він пропускає. Може в нього завдання таке, що Пу.... давить війною, а цей під "шумок" пхенться в НАТО, щоб і там поселились кроти, що при Зе. Чого наш Зе заявляє, що російський народ не нападе на українців; він, що про це знає? Вважаю, що в нас не презедент, а дерев"яна лялька. Його функції зараз на себе взяв Байден, за що йому подяка.
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21.02.2022 01:00 Відповісти
эфир от 27.12.21. Послушайте что он говорит - про 22 февраля, 4 утра\
https://twitter.com/qwest__/status/1495420421142941696
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21.02.2022 02:43 Відповісти
Он ещё жив , или уже всё?
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21.02.2022 06:57 Відповісти
POLITICO 21 февраля

Президент США Джо Байден и его российский коллега Владимир Путин договорились провести двусторонний саммит, а затем встречу со всеми соответствующими сторонами по ситуации с безопасностью в Европе после того, как оба лидера поговорили с президентом Франции Эммануэлем Макроном в воскресенье, сообщает Елисейский дворец.

Но встреча «может быть проведена только при условии, что Россия не вторгнется в Украину», - говорится в оглашении звонков.

Макрон дважды разговаривал с Путиным в воскресенье, первый раз в течение часа 40 минут, а второй в течение часа, поскольку западные лидеры пытаются смягчить кризис, вызванный размещением более 100 000 российских военнослужащих у границ Украины. Второй звонок Макрона Путину состоялся после того, как президент Франции проговорил с Байденом около 15 минут.

В своем отчете Елисейский дворец сообщил, что Макрон предложил провести саммит между Байденом и Путиным, а затем со всеми сторонами, «для обсуждения безопасности и стратегической стабильности в Европе», причем Байден и Путин «оба приняли принцип такого саммита».

Саммит будет подготовлен госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время встречи, запланированной на этот четверг, 24 февраля. Елисейский дворец добавил, что Макрон «будет работать со всеми заинтересованными сторонами, чтобы подготовить содержание этих дискуссий».

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в своем заявлении, что «госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Лавров должны встретиться позднее на этой неделе в Европе, при условии, что Россия не продолжит военные действия. Президент Байден в принципе согласился на встречу с президентом Путиным после этой встречи, опять же, если вторжения не произошло».

Она добавила: «Мы всегда готовы к дипломатии. Мы также готовы к быстрым и суровым последствиям, если Россия вместо этого выберет войну. И в настоящее время Россия, похоже, продолжает подготовку к полномасштабному нападению на Украину в ближайшее время».
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21.02.2022 04:19 Відповісти
ПЕРЕВОД ОН-ЛАЙН ТЕХНИЧЕСКИЙ
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21.02.2022 04:26 Відповісти
путин коллега садама хуссейна а не байдена.
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21.02.2022 05:56 Відповісти

Весь мир свободный мы разрушим
До основанья , и сразу затем
Мы наш кацапский мир построим,
Кто был ничем так станут ничем все!
Очень великий )(уйло очень "великой" паРаши!
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21.02.2022 06:39 Відповісти
Запланированна встреча Байдена и Путина на саммите по безопастности в Европе. Блинкен и Лавров встретятся 24 февраля. Условие - если не будет российского вторжения.
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21.02.2022 08:07 Відповісти
Американці повідомили про можливі теракти у великих тогрово-розважальних центрах мааскви, пітірбурга і великих міст близьких до України. Захєрова в афігені була і питала "чіто єто значіт?!!!". Може це якийсь знак ?
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21.02.2022 08:10 Відповісти
 
 