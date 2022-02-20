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Ізраїль дозволить в’їзд невакцинованим від COVID-19 туристам, але з двома негативними ПЛР-тестами

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

Ізраїль дозволить в’їзд невакцинованим від COVID-19 туристам, але з двома негативними ПЛР-тестами

Влада Ізраїлю ухвалила рішення відкрити кордони 1 березня як для вакцинованих, так і для нещеплених іноземних туристів за умови здачі двох негативних ПЛР-тестів - до вильоту і після прильоту в країну.

Про це повідомив директор департаменту Мінтуризму Ізраїлю Володимир Шкляр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"З 1 березня в'їзд в Ізраїль буде спрощено для туристів різного віку, незалежно від статусу їх вакцинації. Тепер для в'їзду потрібно буде здати два ПЛР-тести: один перед вильотом і ще один після прибуття в Ізраїль", - сказав він.

Як зазначив Шкляр, рішення було ухвалено з ініціативи міністра туризму Ізраїлю Йоеля (Костянтина) Развозова на зустрічі з головою МОЗ та прем'єр-міністром країни Нафталі Беннетом.

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Видання Times of Israel повідомляє, що в країні спостерігається поступове скорочення кількості хворих на коронавірус. При цьому прем'єр-міністр Ізраїлю пояснив, що "у разі появи нового штаму влада реагуватиме оперативно".

Автор: Анна Судак
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мабуть правільніше буде сказати - що тепер до сраки вакцинований чи ні - усі будуть робити тести.
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21.02.2022 00:00 Відповісти
Хто про що,а євреї про здоров'я...
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21.02.2022 00:01 Відповісти
Надо делать два сразу но с разных мест. Орально и анально. Как это практиковали в Китае в самом начале этой мировой драмы. Мазок из задницы прямо в аэропорту.
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21.02.2022 00:08 Відповісти
Коли світ починає забивати на коронавірус а Ізраїль який заставляв свої громадян робити 4 прививки мусить тепер якось потягнути час щоб не виглядати клоуном))
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21.02.2022 00:27 Відповісти
До дупи виявилися постійне тестування, відслідкування контактів, три щеплення, маскування, QR коди, заборона виходити на вулиці і всі інші вигадки істеричних бюрократів. По всьому світу. Порівняльний аналіз тереторій з різними підходами до корони виявив тільки одне - всі заборони до одного місця.
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21.02.2022 03:00 Відповісти
 
 