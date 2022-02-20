На карту поставлено майбутнє всього світу: чим загрожує вторгнення Путіна в Україну, - The Economist
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Загроза вторгнення Російскої Федерації в Україну має хвилювати кожну людину на Землі, адже в разі якщо для сильних країн стане нормою захоплювати слабших сусідів, це вплине на весь світоустрій.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Obozrevatel, про це у статті для The Economist пише ізраїльський футуролог, історик та професор історичного факультету Єврейського університету в Єрусалимі Юваль Ной Харарі. Він пояснив, що найочевиднішим результатом стане різке збільшення військових витрат за рахунок всього іншого.
Зокрема, пояснив історик, заберуть на танки, ракети та кіберзброю гроші, які мали піти вчителям, медичним та соціальним працівникам.
Харарі наголосив, що повернення до закону джунглів (коли сильний полює на слабкого) підірве і глобальну співпрацю з низки проблем. Деякі з них – запобігання катастрофічній зміні клімату або регулювання впливу технологій штучного інтелекту та генної інженерії.
"Нелегко співпрацювати з країнами, які готуються вас знищити. І оскільки зміна клімату, гонка озброєнь та розвиток технологій штучного інтелекту прискоряться, загроза збройного конфлікту лише посилюватиметься, замикаючи порочне коло, що може призвести до загибелі людства", – пише історик.
Футуролог задається питанням, що якщо закон джунглів може бути не неминучістю, а вибором. Якщо це так, то будь-який лідер, який вирішить захопити країну-сусіда, отримає неприємне місце у пам'яті людства та увійде в історію як людина, яка зруйнувала найбільше досягнення людства.
"Я не знаю, що буде в Україні. Але як історик, вірю в можливість змін. Єдина константа людської історії – це зміни. І цьому, ймовірно, ми можемо навчитися в українців", – зазначив він.
Харарі звернув увагу, що українці багато поколінь мало що знали, окрім тиранії та насильства, переживши два століття царського самодержавства, а потім страшний Голодомор, сталінський терор, нацистську окупацію та десятиліття комуністичної диктатури.
"Коли Радянський Союз розпався, історія, здавалося, гарантувала, що українці знову стануть жертвами жорстокої тиранії. Але вони обрали інший шлях. Незважаючи на історію, незважаючи на бідність і, здавалося б, непереборні перешкоди, українці встановили демократію", – пише він.
Історик наголосив, що в Україні, на відміну від Росії та Білорусі, кандидати від опозиції неодноразово змінювали чинних президентів. А у 2004 та 2013 роках, зіткнувшись із загрозою самодержавства, піднімалися на повстання, щоб захистити свою свободу.
Він додав, що українська демократія, як і "новий світ", нестабільна, тендітна і ризикує проіснувати недовго. Але й те, й інше може пустити глибоке коріння – все зводиться до вибору людей.
Будь ласка, зачекайте...
1. Первые эшелоны ********** салдатни будут разгромлены
2. Последующие эшелоны засцут и начнут бузеть на *****
3. В этот момент пропагандоны раши начнут орать, что Украина обстреливает "свободные нароты дамбаса", "ростовскую область", "союзную беларусию" и прочее...
4. Когда градус пропогандиской вони будет разогнан до предела - последуют угрозы Киеву ядерной бомбой!! для усмирения
Одного прошу у Бога дай мне сил завалить как минимум 4 этих свинособак...
радует что и зебилам ктото подсказал это
это не очень правильное решшение на данный момент
Зато верите в миллиард деревьев...100500 кораблей для военного флота...и восстановление ЯО...и вы потом спрашиваете почему наше государство в постоянном кризисе - Тупые выбирают что угодно кроме своего будущего...и потом удивляются что их опять киданули...начиная с Кравчука и заканчивая зелёным балбесом во время войны...Хотя да были и светлые моменты но их явно маловато...да и те конечно не ангелы...
и ты все для этого делаешь, просто все возможное
я констатировал факт твоей глупости, а глупые люди точно не будут успешными
и ты своей глупостью еще и гордишся)))
де ти вичитав що хтось захищає ахметова...ну просто де? де????
по телевізору взагалі багато чого кажуть і якщо ти віриш в усе те то ти ще тупіший ніж я спочатку подумав
збагатився там в 100 разів, фейк? так. але ж багато укртелеканалів тринділо про це.
вбив брата? ну скажи шо правда, так?)
Вальцман? не ну чо може ти і досі віриш
і це лише по п'ятому президенту, а я якщо в цілому дивитись то брехні в медіа більше ніж правда завжди, бо таким імбіцилам треба підказувати за кого тре голосувати і підказує тобі власник телеканалу завжди
Про посадки добровольців вся країна знає, 5р за каденції бариги трубили
я пощу вже як 8 років на багатьох ресурсах(in different languagies)цю Догму: " яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти....!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!"
і це дає деякі результати: мені здається, що преЗедент прочитав мій комент і спробував "посадити медвдчуків..."
Повірте..., я ДУЖЕ хочу написати щось протилежне про раSSію....але наразі я впевнений що ще і ще треба писати, що руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
бо НЕ всі жителі окупованих територій це прочитали...і наслідки: депортація на ростов, вароніж, раSSію.....
Вот его и надо - усыплять...
Завтра будемо чекати вторгнення далі...
Спіть спокійно!
Армию за что то нада содержать и кормить.
2 дня на границе войск что сейчас рос бюджету обходяться 1,8 млрд рублей.Ты думаешь почему он так спешит что то делая и играя в дурачка.Он спешит потому что уже нада отводить войска.Уже народ там не понимает этого всего не говоря о мире.
1. ни одна страна в мире не будет разоружаться и вообще фантастика - отказываться от ядерного оружия
2. ядерное оружие - единственная гарантия безопасности
3. человечество погибнет в ядерном катаклизме.
Может погибнуть даже в этом году - третье условие ультиматума Путлера гласит, что НАТО должно вернуться к границвм 1997 года. То есть уйти из Прибалтики, Польши, Болгарии и тд.
Что сделает мордор, если его условия не будут выполнены?
есть какая-то биомасса, из которой слепят всё что нужно
Возрастные изменения могут проявляться в развивающемся старческом маразме. А этот процесс необратим и имеет тенденцию не дружить с логикой.
Теперь представьте, что такой объект обладает неограниченной властью и не имеет ни единного противовеса.
Стреляться? Это бред. Чтобы уйти от ответственности такой объект скорее отправится в бункер и взорвет всю планету - типа, а я предупреждал