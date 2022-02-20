УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16462 відвідувача онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Агресія Росії проти України Війна
21 114 79
вторгнення (361) історія (1047)

На карту поставлено майбутнє всього світу: чим загрожує вторгнення Путіна в Україну, - The Economist

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

На карту поставлено майбутнє всього світу: чим загрожує вторгнення Путіна в Україну, - The Economist

Загроза вторгнення Російскої Федерації в Україну має хвилювати кожну людину на Землі, адже в разі якщо для сильних країн стане нормою захоплювати слабших сусідів, це вплине на весь світоустрій.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Obozrevatel, про це у статті для The Economist пише ізраїльський футуролог, історик та професор історичного факультету Єврейського університету в Єрусалимі Юваль Ной Харарі. Він пояснив, що найочевиднішим результатом стане різке збільшення військових витрат за рахунок всього іншого.

Зокрема, пояснив історик, заберуть на танки, ракети та кіберзброю гроші, які мали піти вчителям, медичним та соціальним працівникам.

Харарі наголосив, що повернення до закону джунглів (коли сильний полює на слабкого) підірве і глобальну співпрацю з низки проблем. Деякі з них – запобігання катастрофічній зміні клімату або регулювання впливу технологій штучного інтелекту та генної інженерії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден нагадав росіянам, як вони стояли пліч-о-пліч з американцями у Другій світовій

"Нелегко співпрацювати з країнами, які готуються вас знищити. І оскільки зміна клімату, гонка озброєнь та розвиток технологій штучного інтелекту прискоряться, загроза збройного конфлікту лише посилюватиметься, замикаючи порочне коло, що може призвести до загибелі людства", – пише історик.

Футуролог задається питанням, що якщо закон джунглів може бути не неминучістю, а вибором. Якщо це так, то будь-який лідер, який вирішить захопити країну-сусіда, отримає неприємне місце у пам'яті людства та увійде в історію як людина, яка зруйнувала найбільше досягнення людства.

"Я не знаю, що буде в Україні. Але як історик, вірю в можливість змін. Єдина константа людської історії – це зміни. І цьому, ймовірно, ми можемо навчитися в українців", – зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мета вторгнення РФ - капітуляція України, але ЗСУ і цивільні даватимуть відсіч, - The Guardian

Харарі звернув увагу, що українці багато поколінь мало що знали, окрім тиранії та насильства, переживши два століття царського самодержавства, а потім страшний Голодомор, сталінський терор, нацистську окупацію та десятиліття комуністичної диктатури.

"Коли Радянський Союз розпався, історія, здавалося, гарантувала, що українці знову стануть жертвами жорстокої тиранії. Але вони обрали інший шлях. Незважаючи на історію, незважаючи на бідність і, здавалося б, непереборні перешкоди, українці встановили демократію", – пише він.

Історик наголосив, що в Україні, на відміну від Росії та Білорусі, кандидати від опозиції неодноразово змінювали чинних президентів. А у 2004 та 2013 роках, зіткнувшись із загрозою самодержавства, піднімалися на повстання, щоб захистити свою свободу.

Він додав, що українська демократія, як і "новий світ", нестабільна, тендітна і ризикує проіснувати недовго. Але й те, й інше може пустити глибоке коріння – все зводиться до вибору людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мільярдер Бренсон вчергове закликав підтримати Україну: Країна добровільно відмовилася від ядерної зброї в обмін на мир

Автор: Вадим Куц
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+22
кремлевскую крысу нужно усыпить, и чем быстрее, тем лучше.
показати весь коментар
21.02.2022 00:01
+14
З одного боку я повністю згідний з вами, але з іншого , справа не в *****, а ВСІ! кацапи винуваті в цьому. Якщо б вони були нормальними людьми, то не допустили б таких покидьків. Так що вся біда в кацапах самих, а не тільки в їх владі і в цьому проблема.
показати весь коментар
21.02.2022 00:36
+13
Боріться поборете! Ми будемо воювати за Україну
показати весь коментар
21.02.2022 00:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Многие не тролли. У них паника. Так как страшно. Тролля легко увидеть, так как они постят одни и те же мессиджи, а не пытаются обсуждать тему.
показати весь коментар
21.02.2022 00:02 Відповісти
почему-то многие обозреватели не учитывают вот такой вариант:
1. Первые эшелоны ********** салдатни будут разгромлены
2. Последующие эшелоны засцут и начнут бузеть на *****
3. В этот момент пропагандоны раши начнут орать, что Украина обстреливает "свободные нароты дамбаса", "ростовскую область", "союзную беларусию" и прочее...
4. Когда градус пропогандиской вони будет разогнан до предела - последуют угрозы Киеву ядерной бомбой!! для усмирения
показати весь коментар
21.02.2022 00:31 Відповісти
Та какое усмирение, если будут уже боевые действия. Это война.
показати весь коментар
21.02.2022 00:41 Відповісти
Верно только нам от этого не легче...Московитов не жалко Жалко наших ребят...Залужный вчера очень хорошо сказал...что для нас ценность каждого убитого в десятки раз больше чем мяса с Московии...Мы тоже умоемся кровью...Но другой Украины для нас нет...Украины фаталисты а значит будем стоять...думаю теперь уже нету выбора как раньше "подчинится и сохранится"....теперь только "Воля або смерть"

Одного прошу у Бога дай мне сил завалить как минимум 4 этих свинособак...
показати весь коментар
21.02.2022 00:43 Відповісти
я не пытаюсь кого-то пугать, я о том, кто-то продумывает варианты поведения при таких обстоятельствах? или, "шо будет-то будет"?
показати весь коментар
21.02.2022 00:46 Відповісти
Щоб застосовувати озброєння для оборони дозвіл в оманського зрадника потрібно запитувати? Інакше може бути як з Вагнергейтом, навіть затягування часу може бути критичним. Воєнний стан не введено, усі військові на лінії в статусі ато.
показати весь коментар
21.02.2022 01:01 Відповісти
военное положение уложит нашу экономику на лопатки, это и в 10 раз более умное прошлое правительство поняло потому АТО и ООС
радует что и зебилам ктото подсказал это
это не очень правильное решшение на данный момент
показати весь коментар
21.02.2022 01:48 Відповісти
Цікаво, яким чином воєнний стан на окупованих територіях уложит економіку?
показати весь коментар
21.02.2022 02:08 Відповісти
Потрох відловлював по всій країні і садив добровольців через воєнні дії на Донбасі по захисту Батьківщини як злочинців якраз через відсутність воєнного стану на окупованих територіях
показати весь коментар
21.02.2022 02:11 Відповісти
иди нахрен зебил
показати весь коментар
21.02.2022 02:40 Відповісти
и фейки свои засунь в жопу и про 8 тыс посаженых добровольцев и про вбытого брата и остальное, днище
показати весь коментар
21.02.2022 02:42 Відповісти
По всіх змі час за весь час каденції сивочолого трубили як саджають добровольців на Донбасі, навіть народні депутати записувалися у захисники на кримінальних процесах. Про яку жопу ви тут розповідаєте?
показати весь коментар
21.02.2022 11:06 Відповісти
Andriy Andriy - столько времени прошло а вы до сих пор верите в мифы придуманные на 1+1...и в то что Порох обогатился в 86 раз...

Зато верите в миллиард деревьев...100500 кораблей для военного флота...и восстановление ЯО...и вы потом спрашиваете почему наше государство в постоянном кризисе - Тупые выбирают что угодно кроме своего будущего...и потом удивляются что их опять киданули...начиная с Кравчука и заканчивая зелёным балбесом во время войны...Хотя да были и светлые моменты но их явно маловато...да и те конечно не ангелы...
показати весь коментар
21.02.2022 05:20 Відповісти
Усі громадяни знають наскільки збагатилися потрох з ахметкою напр. лише на грабіжницьких комунальних тарифах
показати весь коментар
21.02.2022 11:00 Відповісти
чувак, ты просто не должен жить хорошо никогда
и ты все для этого делаешь, просто все возможное
показати весь коментар
21.02.2022 17:32 Відповісти
издеваешся?)
я констатировал факт твоей глупости, а глупые люди точно не будут успешными
и ты своей глупостью еще и гордишся)))
показати весь коментар
21.02.2022 17:42 Відповісти
Кого ти так захищаєш ахметку чи баригу? Багато вони тобі платять. Мабить ти досить успішний чувак
показати весь коментар
21.02.2022 17:46 Відповісти
по баризі тоже фейк, це вже визнано і доведено навіть найвеличнішою бубочкою
де ти вичитав що хтось захищає ахметова...ну просто де? де????
показати весь коментар
21.02.2022 17:50 Відповісти
Це погроза? Якби ж я казав неправду
показати весь коментар
21.02.2022 17:42 Відповісти
яку правду ти казав? тоді ходили байки про 8 тис посажених добровольців, це правда? ні, фейк
по телевізору взагалі багато чого кажуть і якщо ти віриш в усе те то ти ще тупіший ніж я спочатку подумав
збагатився там в 100 разів, фейк? так. але ж багато укртелеканалів тринділо про це.
вбив брата? ну скажи шо правда, так?)
Вальцман? не ну чо може ти і досі віриш
і це лише по п'ятому президенту, а я якщо в цілому дивитись то брехні в медіа більше ніж правда завжди, бо таким імбіцилам треба підказувати за кого тре голосувати і підказує тобі власник телеканалу завжди
показати весь коментар
21.02.2022 17:46 Відповісти
Взагалі то я про грабіжницькі тарифи писав, читати вмієш чи невіглас?
Про посадки добровольців вся країна знає, 5р за каденції бариги трубили
показати весь коментар
21.02.2022 17:53 Відповісти
не бачу сенсу говорити з розумовідсталими, допобачення
показати весь коментар
21.02.2022 17:55 Відповісти
Sorry, не згідний:
я пощу вже як 8 років на багатьох ресурсах(in different languagies)цю Догму: " яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти....!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!"
і це дає деякі результати: мені здається, що преЗедент прочитав мій комент і спробував "посадити медвдчуків..."
Повірте..., я ДУЖЕ хочу написати щось протилежне про раSSію....але наразі я впевнений що ще і ще треба писати, що руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
бо НЕ всі жителі окупованих територій це прочитали...і наслідки: депортація на ростов, вароніж, раSSію.....
показати весь коментар
21.02.2022 08:47 Відповісти
Та багато з них ще в 2014 перефарбувалися... До того тут було їх багато виражених!
показати весь коментар
21.02.2022 00:03 Відповісти
Та их тут кишит!
показати весь коментар
21.02.2022 00:06 Відповісти
ну вот, ты же есть и тут
показати весь коментар
21.02.2022 00:08 Відповісти
кремлевскую крысу нужно усыпить, и чем быстрее, тем лучше.
показати весь коментар
21.02.2022 00:01 Відповісти
З одного боку я повністю згідний з вами, але з іншого , справа не в *****, а ВСІ! кацапи винуваті в цьому. Якщо б вони були нормальними людьми, то не допустили б таких покидьків. Так що вся біда в кацапах самих, а не тільки в їх владі і в цьому проблема.
показати весь коментар
21.02.2022 00:36 Відповісти
и да и нет...что все украинцы виноваты что допустили Клоуна к рулю в момент наивысшей опасности? Помните как все смеялись "Если не Порох то путин нападёт"? теперь не смешно...а смешно то что популист и ссыкло во главе государства...с кротовой фермой...Боже дай силы Зеленскому не сдрейфить...Остаться Украинцем а не манкуртом и предателем...
показати весь коментар
21.02.2022 00:47 Відповісти
А хто винуватий в тому, що люди вибрали клоуна? Інопланетяни? Хто винуватий в тому, що люди вірять телевізору і не вміють думати логічно? В тому що вибрали ЗЕ винуваті і ті хто за нього не голосував, тому що не змогли, а можливо доклали недостатньо зусиль щоб переконати ту більшість в помилці їхнього вибору.
показати весь коментар
21.02.2022 01:23 Відповісти
У тому, що вибрали клоуна, винен однозначно Порошенко, який "зачистив" електоральне поле під себе великого від усіх інших "старовірних" кандидатів, не оцінивши загрозу від новітніх технологій. Якби він не мочив тупо усіх альтернативних собі патріотів, а виплекав з них собі здалого наступника, то зараз усе було би зовсім інакше.
показати весь коментар
21.02.2022 02:47 Відповісти
Кто это сделает? Ты сам? -Удачи!
показати весь коментар
21.02.2022 00:54 Відповісти
Так проблема не в путене - а в народце московитском.

Вот его и надо - усыплять...
показати весь коментар
21.02.2022 03:21 Відповісти
Слова умного человека. Но, увы, таких крайне мало, поэтому ничего хорошего для нашей планеты не придвидется
показати весь коментар
21.02.2022 00:01 Відповісти
Слова уровня Мисс Вселенной "моя мечта, чтобы не было воен". Кажется из фильма с Сандрой Булок.
показати весь коментар
21.02.2022 00:03 Відповісти
Ну это так воспринимаешь его слова, сквозь призму своего интеллекта
показати весь коментар
21.02.2022 00:05 Відповісти
А о чем его текст? Давайте прекратим воевать и пусть цветут цветы. А тот кто начнет войну, того поставим в угол. Эксперт.
показати весь коментар
21.02.2022 00:07 Відповісти
показати весь коментар
21.02.2022 00:02 Відповісти
Невже?
показати весь коментар
21.02.2022 00:04 Відповісти
Мечты, мечты..-"За сбычу мечт!"
показати весь коментар
21.02.2022 01:00 Відповісти
Боріться поборете! Ми будемо воювати за Україну
показати весь коментар
21.02.2022 00:04 Відповісти
Не дешевле ли для мирового сообщества будет создать какуюто сверхсекретную и сверхоснащенную организацию исполнителей работой которых будет физическое устранение зарвавшихся лидеров неважно каких стран? Потратить миллиард на устранение условного пуйла дешевле чем тратить на устранение последствий войн.
показати весь коментар
21.02.2022 00:13 Відповісти
Есть уже.
показати весь коментар
21.02.2022 00:33 Відповісти
Лысый правда погиб недавно. Подорвался на мине. А девчонка враг.
показати весь коментар
21.02.2022 00:36 Відповісти
Хотя да, она тоже погибла. От передоза.
показати весь коментар
21.02.2022 00:37 Відповісти
Михаил - от такой организации до Ящериков и Иллюминатов всего пол белой дорожки)))
показати весь коментар
21.02.2022 00:49 Відповісти
Це школяр з буйною фантазією)
показати весь коментар
21.02.2022 01:06 Відповісти
Для цього потрібна світова держава, інакше це буде агресія)
показати весь коментар
21.02.2022 01:04 Відповісти
Досить лити воду, давайте нам ******* потужну зброю і ***** буде у труні на радість нам в всій міжнародній спільноті.
показати весь коментар
21.02.2022 00:15 Відповісти
Закон джунглів діяв завжди і буде діяти й на далі Слабким країнам ж заборонили ядерну і іншу ракетну зброю, щоб вони не могли самі відповісти, прикриваючись різними лозунгами.
показати весь коментар
21.02.2022 00:17 Відповісти
Добраніч, бандерівці!
Завтра будемо чекати вторгнення далі...
Спіть спокійно!
показати весь коментар
21.02.2022 00:19 Відповісти
І Вам, дядьку, спокійної ночі )
показати весь коментар
21.02.2022 00:31 Відповісти
по ходу, прийнялись за кацапів
показати весь коментар
21.02.2022 00:37 Відповісти
Проснулись.
показати весь коментар
21.02.2022 00:30 Відповісти
Пора европе и Миру завалить зверя в первую очередь економически уже ничего неожидая просто рубать по полной.Что бы сами русские с выпучеными глазами полезли штурмовать банки и потом кремль.Пора создать ситуацию что бы вся эта мразота сдохла.
показати весь коментар
21.02.2022 00:33 Відповісти
Если они это сделают, то ***** наверняка полезет в Украину. А так есть ещё шанс, что передумает. Примерно 0,03%.
показати весь коментар
21.02.2022 00:35 Відповісти
Завалить економику сюда уже не будет с чем лезть а проблемы будут внутри страны как сдержать всех им будет не до нас а Кавказ сам пыхнет на фоне всего почуяв кровь раненого зверя.Так что валить его нада здесь и сейчас! Они не делают етого только из за того что бояться что ядерка может быть неподконтрольна.Единсвенный их страх иначе рф как единица уже давно несуществовало.
показати весь коментар
21.02.2022 00:42 Відповісти
На наших границах армия стоит и ждёт приказа. А санкции когда начнут действовать на эту армию? Через год?
показати весь коментар
21.02.2022 00:44 Відповісти
Ты знаешь что такое экономика биржа контракты и прочее?Ты в курсе что економику можно обрушить за 1 час ?Санкции это не то что ты себе представляешь это огромная сеть всего которая цепочкой завалит всё.Рубль можно завалить за один день дальше паника и крах всего.Это можно сделать повторюсь в течении дня.Воля Европы и США.
Армию за что то нада содержать и кормить.
2 дня на границе войск что сейчас рос бюджету обходяться 1,8 млрд рублей.Ты думаешь почему он так спешит что то делая и играя в дурачка.Он спешит потому что уже нада отводить войска.Уже народ там не понимает этого всего не говоря о мире.
показати весь коментар
21.02.2022 00:49 Відповісти
Валить экономически Фуйло им самим весьма дорого для своих экономик, потому и тормозят. Да еще и купа народца при власти в Европе и даже в США Фуйлом сытно прикормлены -чхать таким прикормышам на Украину, да и вообще на весь мир. Бабло побеждает добро?
показати весь коментар
21.02.2022 01:04 Відповісти
В першу чергу путлер всіх привдадних шавок в Україні прикормив. Європа у нижчому пріоритеті
показати весь коментар
21.02.2022 01:11 Відповісти
Ну по крайней мере три вывода из происходящего в Украине можно сделать с высоким коэффициентом вероятности:
1. ни одна страна в мире не будет разоружаться и вообще фантастика - отказываться от ядерного оружия
2. ядерное оружие - единственная гарантия безопасности
3. человечество погибнет в ядерном катаклизме.
Может погибнуть даже в этом году - третье условие ультиматума Путлера гласит, что НАТО должно вернуться к границвм 1997 года. То есть уйти из Прибалтики, Польши, Болгарии и тд.
Что сделает мордор, если его условия не будут выполнены?
показати весь коментар
21.02.2022 00:36 Відповісти
Ничего.У них нет ничего против что либо противопоставить.Их обложили со всех сторон.И главная проблема внутри страны.Любая страшная движуха и накал внутри страны И путлер это знает.Стадо голодных и злых русских худший ад что только он может себе представить.По этому нада создавать условия 1 доллар 200 рублей и полную анархию.И капец путинскому режиму будет в пару дней.Висеть на столбах будут.
показати весь коментар
21.02.2022 00:44 Відповісти
"народ расеи" - это фейк! такой сущности не существует!
есть какая-то биомасса, из которой слепят всё что нужно
показати весь коментар
21.02.2022 00:51 Відповісти
не стоит недооценивать больного придурка у власти - Он много чего может сделать...например рубануть ЯО по Киеву...вам кажется бред но путин потом застрелится и все повесят на "Мертвого лётчика"...Но Киеву от этого легче станет? нет...короче Маньяк не предсказуем...Так что остаётся глотнуть Пилюлю Фатализма и твердить "Мы живём в Лучшем из миров".
показати весь коментар
21.02.2022 00:54 Відповісти
Пуйло застрелиться?Не смішіть.Воно так боїться здохнути,що навіть від свого коняки Лаврова за 10 метрів сидить.Окурок боягуз
показати весь коментар
21.02.2022 00:59 Відповісти
Вы увидели про "путин застрелится" но сам посыл сообщения нет - что Вина и ответственность понятия очень эфемерные - думал в моей аналогии это было понятно...что русские будут вопить "Это всё он а не мы" - так со Сталиным было....технология "Дайте сала а то мы сдохнем" у них отработанная...
показати весь коментар
21.02.2022 01:02 Відповісти
Путлеру идёт 70 год. При любом раскладе его мозг соображает всё хуже и хуже - законы природы нк обманешь.
Возрастные изменения могут проявляться в развивающемся старческом маразме. А этот процесс необратим и имеет тенденцию не дружить с логикой.
Теперь представьте, что такой объект обладает неограниченной властью и не имеет ни единного противовеса.
Стреляться? Это бред. Чтобы уйти от ответственности такой объект скорее отправится в бункер и взорвет всю планету - типа, а я предупреждал
показати весь коментар
21.02.2022 01:11 Відповісти
песда путлеру так ему и передайте
показати весь коментар
21.02.2022 00:52 Відповісти
Так и передам.
показати весь коментар
21.02.2022 01:01 Відповісти
Харарі лукавит или не знает що в нас були запорожці, козаки які ніякої тиранії не знали і на нюх не переносили.
показати весь коментар
21.02.2022 00:56 Відповісти
Після розпаду срср до влади прийшла комуністична кліка під прапором демократії, очоливши сумнівними способами демократичні процеси, яка згодом зрослася з криміналітетом у 90-х, що породило ******** олігархат, який захопив владу, як в московії так і в Україні.
показати весь коментар
21.02.2022 01:23 Відповісти
Человек разумный это вообще миф.Большинство людей тупые и не умеют просчитывать на 2-3 шага вперед.Еще 14 лет назад было видно что на рашке зарождается новый Гитлер,но они (Европа,США,Китай)продолжали взращивать и накачивать его нефтедолларами.Теперь придеться ложить миллионы жизней чтобы его ликвидировать.
показати весь коментар
21.02.2022 02:21 Відповісти
Юваль Ной Харарі - дуже відомий філософ і культуролог. Автор бестселеру Sapiens. Це настільки відома людина, як Лев Толстой свого часу. Подяка йому за підтримку.
показати весь коментар
21.02.2022 05:54 Відповісти
 
 