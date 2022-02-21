Росія в окупованому Криму стягує військову техніку до адмінмежі з Україною, - Чубаров
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Колони російської військової техніки прямують у бік адміністративної межі з окупованим Кримом.
Про це написав у фейсбуці голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, інформує Цензор.НЕТ.
"У степовому Криму в сторону адміністративної межі з Херсонською областю слідують колони російської військової техніки, серед них реактивні системи залпового вогню", - повідомив він.
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Будь ласка, зачекайте...
Рекомендувалось використовувати пляшки Державної спиртової монополії місткістю 0,5 і 1 л - вони мали достатньо тонкі стінки. Товстостінні винні пляшки часом могли відскакувати від броні, не розбиваючись. Після наповнення пляшки її слід було не туго закоркувати. До шийки прив'язувався шматок клоччя або бавовняної тканини (шерстяна не годилась - вона погано горіла).
Олімпіаду завершено, тепер руки розв'язано.
Все розпочнеться вночі, або 22.02.2022 (Воно любить такі дати), або 23.02.2022 (у них в цей день, типу свято).
Он готовился,,а зеленский видосики записывал и ржал с зебилами....
но может ему это и надо? )) может он хочет быть бабой ягой?!
а может потому что "самые жестокие санкции" фикция?
вибрали Зеленськогоми з вами, умовно кажучи, можемо думати, а тепер уявіть, що буде, якщо ця вистава зайде російському глядачеві. Київ без тягнучок їм здасться квіточками, а ***** втомиться пояснювати що це за евакуація з Москви чи Пітера
и я тоже буду жрать их выбор
Але думаю, ви нажаль праві. Світ таки хоче війни, принаймі вони хочуть, щоб Росія вторглась в Україну і зав'язла тут надовго. Схоже на те, що в США вірять, що Україна зможе дати бій, а не так як Афганістан. Навіщо це світу? ХЗ - тут може бути дуже багато варіантів, від повністю прагматичних, єкономічних, до фантастичних...
Якщо б світ, читай (США/НАТО/Великобританія/G7) дійсно не хотіли б війни, то рішення є.
Просто прийняти політичне рішення і негайно прийняти Україну в НАТО. Негайно прямо на саміті в Мадриді в липні цього рокуІ все, не буде війни 99.99% Росія не ризикне напасти на країну НАТО.
Потрібна згода Головних країн НАТО: США, Канада, Великобританія, Туреччина, Франція, Німеччина.
Все у решти країн ніхто питати не буде. Те що, для прийняття країни в НАТО, потрібна згода всіх членів - це все формально. Вирішувати все будуть ці 6 держав, ну можливо ще: Іспанія, Італія, Польша. Але максимум.
Ще США, Великобританія, Канада, Туреччина, Польша могли б заявити, що виконують умови Будапешськго меморандуму (хоча юридично таких забов'язань не має) і в разі нападу на Україну - це буде вважатись нападом на країну НАТО і буде розповсюджуватись ст.5 уставу НАТО. . ВСЕ! Ніякої війни 99.99% не буде.
Навіть якщо, якась умовна Угорщина, або Хорватія/Болгарія відмовиться приймати участь у гіпотетичній війні з Росією і публічно про це скаже, то 9 країн(США, Канади, Великобританії, Туреччини, Франції, Німеччини, Іспанії, Італії, Польщі) буде більш ніж достатньо, щоб раз і назавжди зупинити )(уйла. При цьому підкреслюю, ніякої війни не знадобиться, достатньо просто виступити с такою заявою.
Бонусом, можно буде реформувати НАТО, та виключити зі складу такі країни, яким об'єктивно там не місце. Це в першу чергу: Угорщина та Хорватія. І тоді побачимо, як "заспівають" Йовбікі/Орбани. Можливо і 1965 рік згадають.
Сьогодні він заявив знову, що ніякої небезпеки - готуйте шампури на травневі
Но имеется такая стратегия что в случае если они рыпнутся то война будет перенесена на их большую территорию. Да японо-бандеровцы не заставят себя долго ждать, да и другие также дерибан скотопараши не пропустят. А вот моста крымского сразу не будет и никакая охрана его уже не спасёт.
На пряжках ремней солдат РФ должна быть надпись - "С нами х*й знает что!"