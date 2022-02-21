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Росія в окупованому Криму стягує військову техніку до адмінмежі з Україною, - Чубаров

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Росія в окупованому Криму стягує військову техніку до адмінмежі з Україною, - Чубаров

Колони російської військової техніки прямують у бік адміністративної межі з окупованим Кримом.

Про це написав у фейсбуці голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, інформує Цензор.НЕТ.

"У степовому Криму в сторону адміністративної межі з Херсонською областю слідують колони російської військової техніки, серед них реактивні системи залпового вогню", - повідомив він.

Росія в окупованому Криму стягує військову техніку до адмінмежі з Україною, - Чубаров 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росія відводить війська з окупованого Криму на пункт базування, який розташований біля кордонів з Україною. КАРТА

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+27
последняя стадия нагнетания: подойти к границам и с угрюмыми мордами смотреть на цивилизацию"
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21.02.2022 00:52
+20
Ічкерія показала як з цапами треба воювати.
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21.02.2022 01:12
+17
Почне, навіть не сумнівайтесь! Йому більше нічого не залишається, як поставити все на кон.
Олімпіаду завершено, тепер руки розв'язано.
Все розпочнеться вночі, або 22.02.2022 (Воно любить такі дати), або 23.02.2022 (у них в цей день, типу свято).
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21.02.2022 00:54
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неужели ***** начнет таки
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21.02.2022 00:51 Відповісти
последняя стадия нагнетания: подойти к границам и с угрюмыми мордами смотреть на цивилизацию"
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21.02.2022 00:52 Відповісти
надіються, що ЗЕ не витримає і побіжить до путєна "міріцца".
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21.02.2022 00:53 Відповісти
ну как сказать, свинособаки массово выезжают из Москвы и Петербурга
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21.02.2022 00:54 Відповісти
Куди ? В Пєкін чи на Колиму ?
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21.02.2022 01:27 Відповісти
да как и мы, по селам. но наша война национально-освободительная, значит будем мочить свинособак в Кубани и Стародубе
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21.02.2022 01:52 Відповісти
Ну двинули и что да пусть хоть 1 метр передут в Херсонскую область и прилетят не то что Джаве Лины или Шведские противотанковые и арт снаряды а Санкции!!!!! это все понты гопника погромыхать пора понять что танк грозное и самое слабое в вооружение явление... коктейль Молотова очень даже и сегодня исправно отработает этот типа танк... без пехоты артиллерии прикрытия авиации тылового обеспечения боеприпасов и топлива танк по себе далеко не уедет еще надо из Крыма реально выехать по узкому перешейку...
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21.02.2022 09:22 Відповісти
Видана у 1939 р. інструкція "Вказівки щодо боротьби з панцирною зброєю для малих відділів піхоти" мала спеціальний додаток - "Умови використання запалювальних рідин для знищення панцирної зброї". Рекомендувалось використовувати легкозапалювальні рідини, які не вибухають: суміш бензину з важкою оливою (1:1), але також і чистий бензин, бензол, газолін, ефір, ацетон і навіть - страшно подумати! - спирт.

Рекомендувалось використовувати пляшки Державної спиртової монополії місткістю 0,5 і 1 л - вони мали достатньо тонкі стінки. Товстостінні винні пляшки часом могли відскакувати від броні, не розбиваючись. Після наповнення пляшки її слід було не туго закоркувати. До шийки прив'язувався шматок клоччя або бавовняної тканини (шерстяна не годилась - вона погано горіла).
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21.02.2022 09:37 Відповісти
Ватноголова знайома втікла з Києва до Пітєрбурга, щоб.."пєрєжить очєрєдноє обострєніє і вайну".
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21.02.2022 01:29 Відповісти
та дай-то Бог...
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21.02.2022 00:55 Відповісти
Якщо і почне, то не раніше 22.02.22
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21.02.2022 00:52 Відповісти
все вірно Жиріновський ще перед новим роком проговорився що наступ буде 22.02.22 щей додав що в 4 ранку
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21.02.2022 00:54 Відповісти
Лаври гітлера не дають спокою?
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21.02.2022 01:08 Відповісти
все заинтересованы в нападении, кроме нас. И все заинтересованы, чтобы именно мы дали **зды *****. и объективно получается, что именно Украина и даст **зды *****. А это значит, что вернутся Белгород, Стародуб и Кубань. та что говорить, там ненавидят русских уже сейчас
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21.02.2022 01:57 Відповісти
всрались они нам. пусть сами себя содержат
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21.02.2022 11:34 Відповісти
Я і без Жиріка про це вангував, а потім виявляється, воно підтвердило.
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21.02.2022 01:30 Відповісти
Почне, навіть не сумнівайтесь! Йому більше нічого не залишається, як поставити все на кон.
Олімпіаду завершено, тепер руки розв'язано.
Все розпочнеться вночі, або 22.02.2022 (Воно любить такі дати), або 23.02.2022 (у них в цей день, типу свято).
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21.02.2022 00:54 Відповісти
Джин, вибачаюсь
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21.02.2022 01:00 Відповісти
Ну 23 они от поляков выгребли выгребли и от Украины.
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21.02.2022 01:02 Відповісти
Гітлер навіть створив Аненербе щоб вчити магічні числа та символи. Путлєр дуже хоче ПАВТАРІТЬ долю Гітлера
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21.02.2022 06:57 Відповісти
"начнёт" такі здихать..
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21.02.2022 07:13 Відповісти
Готуються до переговорів.....
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21.02.2022 00:52 Відповісти
завтра же потрібно вводити війсковий стан по всій Україні,треба показати кацапні що Українці не відступлять,і будем крошити їх пачками
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21.02.2022 00:53 Відповісти
Начнет(

Он готовился,,а зеленский видосики записывал и ржал с зебилами....
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21.02.2022 00:54 Відповісти
та не дай-то, Бог...
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21.02.2022 00:56 Відповісти
нереально, оно даже у совета ********* формально требует разрешения. В Украине войны на пару лет, применить ЯО не вариант, своих АЭС куча + типа Бадапештский меморандум, даже зомби удивятся, как?против Украины которая сдала ЯО - и применить ЯО? шутка! роза ветров сейчас на Беларусь и *********
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21.02.2022 01:05 Відповісти
та да, это максимальная маргинализация ***** и его режима!!
но может ему это и надо? )) может он хочет быть бабой ягой?!
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21.02.2022 01:15 Відповісти
их цинизм не знает пределов
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21.02.2022 01:29 Відповісти
От цікаво.....не розумію,чому не задіяти санкції найжорстокіші зараз? Чи світові так необхідна війна?
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21.02.2022 00:58 Відповісти
типа ему уже нечего будет терять )))
а может потому что "самые жестокие санкции" фикция?
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21.02.2022 01:00 Відповісти
Навіть страшно подумати,що це все величезна вистава,а ми в ній "чай подано"
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21.02.2022 01:04 Відповісти
Українці вибрали Зеленського ми з вами, умовно кажучи, можемо думати, а тепер уявіть, що буде, якщо ця вистава зайде російському глядачеві. Київ без тягнучок їм здасться квіточками, а ***** втомиться пояснювати що це за евакуація з Москви чи Пітера
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21.02.2022 01:10 Відповісти
граждане Украины выбрали мир в глазах *****

и я тоже буду жрать их выбор
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21.02.2022 01:05 Відповісти
потому что они расчитывают, что Киев падет за день-два. А если падет, то вздохнут, озаботятся и выдадут малый пакет санкций. А если мы упремся и начнется мощнейшая бомбардировка, тогда они расстроятся (ведь теперь придется терять деньги) и будут выдавать те порции санкций, покуда общественность в их странах не посчитает, что моральный долг выполнен.
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21.02.2022 01:07 Відповісти
я вас прошу, с первым солдатом ***** на территории Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской,Сумской, Харьковской начнётся асимметричный 3,14 здец солдатам ***** на территории Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковскойи на территории ОРДЛО
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21.02.2022 01:14 Відповісти
Мы не знаем, ты видел видео как наша техника перемещалась на север к Чернигов или на восток к Харькову? Много видел видео? А была у нас инфа хоть раз, что Джавелины и Нлав передавались не только в Донецкую и Луганскую область? Я ни разу не видел. Вот это меня и беспокоит, очень.
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21.02.2022 01:24 Відповісти
я, честно говоря, фотки видел, только где военная помощь находится в самолёте - подозреваю, что не выгружали , улетала обратно по команде из офиса президента (Украины)
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21.02.2022 01:37 Відповісти
кацапа, то добре, що ти не бачило, це як у вашому улюбленому бидлофільмі про сусліка.
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21.02.2022 07:37 Відповісти
Якщо ввести санкції прямо зараз, то війна буде 100%. Адже тоді кацапам абсолютно не буде, що втрачати.
Але думаю, ви нажаль праві. Світ таки хоче війни, принаймі вони хочуть, щоб Росія вторглась в Україну і зав'язла тут надовго. Схоже на те, що в США вірять, що Україна зможе дати бій, а не так як Афганістан. Навіщо це світу? ХЗ - тут може бути дуже багато варіантів, від повністю прагматичних, єкономічних, до фантастичних...
Якщо б світ, читай (США/НАТО/Великобританія/G7) дійсно не хотіли б війни, то рішення є.
Просто прийняти політичне рішення і негайно прийняти Україну в НАТО. Негайно прямо на саміті в Мадриді в липні цього рокуІ все, не буде війни 99.99% Росія не ризикне напасти на країну НАТО.
Потрібна згода Головних країн НАТО: США, Канада, Великобританія, Туреччина, Франція, Німеччина.
Все у решти країн ніхто питати не буде. Те що, для прийняття країни в НАТО, потрібна згода всіх членів - це все формально. Вирішувати все будуть ці 6 держав, ну можливо ще: Іспанія, Італія, Польша. Але максимум.
Ще США, Великобританія, Канада, Туреччина, Польша могли б заявити, що виконують умови Будапешськго меморандуму (хоча юридично таких забов'язань не має) і в разі нападу на Україну - це буде вважатись нападом на країну НАТО і буде розповсюджуватись ст.5 уставу НАТО. . ВСЕ! Ніякої війни 99.99% не буде.
Навіть якщо, якась умовна Угорщина, або Хорватія/Болгарія відмовиться приймати участь у гіпотетичній війні з Росією і публічно про це скаже, то 9 країн(США, Канади, Великобританії, Туреччини, Франції, Німеччини, Іспанії, Італії, Польщі) буде більш ніж достатньо, щоб раз і назавжди зупинити )(уйла. При цьому підкреслюю, ніякої війни не знадобиться, достатньо просто виступити с такою заявою.
Бонусом, можно буде реформувати НАТО, та виключити зі складу такі країни, яким об'єктивно там не місце. Це в першу чергу: Угорщина та Хорватія. І тоді побачимо, як "заспівають" Йовбікі/Орбани. Можливо і 1965 рік згадають.
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21.02.2022 01:24 Відповісти
зараз червень? тридцяте?
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21.02.2022 01:41 Відповісти
У Хорватії зараз президент ********, ви не розбираєтесь, але по суті Хорватія - це Югославська Україна, і хорватський народ солідарний з нами
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21.02.2022 01:44 Відповісти
це може бути у будь-якій країні, і Україна - не виняток
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21.02.2022 01:46 Відповісти
1956рік згадають.
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21.02.2022 08:15 Відповісти
пане Чубаров, негайно зателефонуйте нашому міністру оборони Резникову і повідомите це - може хоч вам повірить.

Сьогодні він заявив знову, що ніякої небезпеки - готуйте шампури на травневі
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21.02.2022 01:06 Відповісти
***** вже прийняло рішення про наступ(принаймі усі провідні розвідки західних країн кажуть про це). Тож треба бути у МАКСИМАЛЬНІЙ готовності до "гарячої" зустрічі рюзьгих"мишебратьев". Краще потім розслабитись і відпочити(якщо дані розвідок не справдяться)- аніж бути не готовими до відсічі агресору.
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21.02.2022 01:10 Відповісти
Ічкерія показала як з цапами треба воювати.
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21.02.2022 01:12 Відповісти
Кацапское скотобыло самонадеянное и уверенное в своём скрепном вяличии.
Но имеется такая стратегия что в случае если они рыпнутся то война будет перенесена на их большую территорию. Да японо-бандеровцы не заставят себя долго ждать, да и другие также дерибан скотопараши не пропустят. А вот моста крымского сразу не будет и никакая охрана его уже не спасёт.
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21.02.2022 01:24 Відповісти
Кто то говорил что крым для Украины не важен. Вот вам яркий пример как каждый клочек земли которую мы сдаем кремлю служит нашему врагу плацдармом для дальнейшего наступления на Киев. И даже не сомневайтесь что любые уступки и шаги навстречу Москве ето очередной шаг к окупвции всей Украины.
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21.02.2022 01:50 Відповісти
На пряжках ремней солдат вермахта была надпись - "С нами Бог"
На пряжках ремней солдат РФ должна быть надпись - "С нами х*й знает что!"
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21.02.2022 02:55 Відповісти
Сейчас у них просто надпись "раб х*йла"
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21.02.2022 12:48 Відповісти
Мене одне хвилює, чи хорошу дорогу збудував там Зе для танків, не застрянуть вони там
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21.02.2022 05:34 Відповісти
Гітлер навіть створив Аненербе щоб вчити магічні числа та символи. Путлєр дуже хоче ПАВТАРІТЬ долю Гітлера
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21.02.2022 06:52 Відповісти
путин это обычный дворовой гопник, который случайно достиг высот. это *****. просто *****. Оно никакое. не думайте, что он там шото собирается вершить, какие-то судьбы мира и т.п. ему главное бабло и внимание. типичное *****
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21.02.2022 11:39 Відповісти
Татары просто обязаны ударить кацапским питарам в спину...
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21.02.2022 07:17 Відповісти
чим, чебуреками?
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21.02.2022 07:39 Відповісти
Пуцкін істерика! Безсила істеричка!
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21.02.2022 07:29 Відповісти
Рзсо стягивают, готовьтесь любители рускава мира, рзсо бьют по площади, не разбирая, где бандеровцы, где предатели, шуфрича с опзж поставить впереди надо, не сзади, и потом их, вместе с оккупантами в "братскую" могилу, ************* это любят.
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21.02.2022 08:20 Відповісти
Хай стягують, його головна задача залякати Україну і Євпропу, щоб виконали його хотєлкі. Головне не піддатися на ці провокації і не виконати його вимоги, а гарно, як з самого початку постали не йух.
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21.02.2022 09:09 Відповісти
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21.02.2022 16:11 Відповісти
 
 