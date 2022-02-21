Росія в окупованому Криму стягує військову техніку до адмінмежі з Україною, - Чубаров

Колони російської військової техніки прямують у бік адміністративної межі з окупованим Кримом.

Про це написав у фейсбуці голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, інформує Цензор.НЕТ.

"У степовому Криму в сторону адміністративної межі з Херсонською областю слідують колони російської військової техніки, серед них реактивні системи залпового вогню", - повідомив він.

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