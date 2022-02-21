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Путін має відмовитися від погроз і відвести війська від кордону України, - Джонсон і Макрон

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Путін має відмовитися від погроз і відвести війська від кордону України, - Джонсон і Макрон

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон ввечері 20 лютого провів розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт уряду Великої Британії, йшлося про ситуацію в Україні.

Вони повідомили один одному про свої дипломатичні зусилля, включаючи розмову Макрона з Путіним.

Прем'єр-міністр зазначив, що зобов'язання Путіна перед Макроном є позитивним знаком того, що він, можливо, все ще готовий до пошуку дипломатичного рішення. Джонсон підкреслив, що голос України має бути центральним у будь-яких дискусіях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін запевнив Макрона, що Росія виведе війська з Білорусі, - Le Monde

Лідери погодилися з необхідністю повного виконання як Росією, так і Україною своїх зобов'язань за Мінськими домовленостями. Вони також підкреслили, що Путін має відмовитися від погроз і вивести війська від кордону України.

Нагадаємо, 20 лютого Емманюель Макрон провів телефонні перемовини із президентом Росії Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським, під час яких, за даними Єлисейського палацу, сторони домовилися інтенсифікувати роботу задля дипломатичного врегулювання ситуації довкола України.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+15
Французский подонок уже открыто работает на Кремль, снова пропихивает тухлые минские соглашения в Путинской интерпретации.
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21.02.2022 01:28
+13
чё сказала? а то у меня рвотные рефлексы срабатывают при виде этой лахудры
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21.02.2022 01:11
+9
<******* ответил -да кто вы такие, две обезьяны с ядерными гранатами! всю жизнь угнетали колониальное население, все свои богатства сформировали за счет ограбления колоний и теперь мне, великому хану козломордой Свинособакии, принесшему свет цивилизации адыгам башкирам бурятам дагам ингушам чеченам калмыкам коми мордве якутам осетинцам, татарам (Казанским), тувинцам удмурдам, хакасам и чувашам, будете рассказывать, как покорять народы? я конечно, не уверен, а хакасы еще есть? или бьют себя в грудь и рассказывают что русские? на украинских фронтах в танках горель
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21.02.2022 01:26
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Самое смешное кацапы каждый божий день твердят что не нападут. Вот сейчас алкашка прокомментировала данные CBS
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21.02.2022 01:09 Відповісти
чё сказала? а то у меня рвотные рефлексы срабатывают при виде этой лахудры
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21.02.2022 01:11 Відповісти
Сказала что голову мыть не надо
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21.02.2022 02:30 Відповісти
«Забыли американские журналисты, что «план действий на поле боя» уже публиковали немецкие издания. Невнимательные какие-то», - написала Захарова в своем Telegram-канале. Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://news.rambler.ru/politics/48168460/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
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21.02.2022 01:15 Відповісти
Ну то есть намекает она на абсурдность таких планов
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21.02.2022 01:17 Відповісти
Захарова, как и её руководители, как и её страна и есть абсурд.
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21.02.2022 01:35 Відповісти
Да так и есть. Но смешно как они каждый день оправдываются
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21.02.2022 01:36 Відповісти
а звідки їй чи Піськову знати, що там у недофюрера в голову стрельне.
Вони щодня підлаштовуються під ситуацію і підпижджують.
Так шо слухати їх і аналізувати немає ніякого сенсу.
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21.02.2022 01:40 Відповісти
Ну так правильно тем тупее будет выглядеть вторжение 22-го. Но это кацапы, поэтому....
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21.02.2022 01:47 Відповісти
Чубаров в фейбуке пишет что стоят колонны со стороны своей границыв сторону Херсонской области, есть РСЗО...
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21.02.2022 03:47 Відповісти
Всі ці балачки не дали абсолютно нічого
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21.02.2022 01:24 Відповісти
<******* ответил -да кто вы такие, две обезьяны с ядерными гранатами! всю жизнь угнетали колониальное население, все свои богатства сформировали за счет ограбления колоний и теперь мне, великому хану козломордой Свинособакии, принесшему свет цивилизации адыгам башкирам бурятам дагам ингушам чеченам калмыкам коми мордве якутам осетинцам, татарам (Казанским), тувинцам удмурдам, хакасам и чувашам, будете рассказывать, как покорять народы? я конечно, не уверен, а хакасы еще есть? или бьют себя в грудь и рассказывают что русские? на украинских фронтах в танках горель
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21.02.2022 01:26 Відповісти
Так і знала: пісюнами міряється
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21.02.2022 01:39 Відповісти
Да тут половина ура-патриотов (и где ? на цензоре) сцутся написать, что Кадыров такой же убийца, как и *****
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21.02.2022 02:12 Відповісти
Французский подонок уже открыто работает на Кремль, снова пропихивает тухлые минские соглашения в Путинской интерпретации.
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21.02.2022 01:28 Відповісти
Які в України - жертви мокшанської агресії можуть бути зобов'язання? Жабоїди намагають проштовхнути капітуляцію для умиротворення агресора
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21.02.2022 01:32 Відповісти
Макронотворець вирішив повторити дії Саркозі в 2008 році, щоб його вибрали на другий строк, а долю України йому начхати.
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21.02.2022 01:35 Відповісти
ага, французи вилазять на зовнішню арену тільки перед виборами
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21.02.2022 01:41 Відповісти
Джонсону и Макрону бесполезно разговаривать с кремлёвской крысой - потому что она ипанутая.
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21.02.2022 01:59 Відповісти
Заголовкове речення повинно виглядати якось так:
Путін має відмовитися від погроз і відвести

війська від кордону України, бо інакше...

Оскільки додаток з "бо" відсутній (окрім вже

давно обридлих гіпотетичних та нікому не

відомих санкцій, які ще й невідомо коли

введуть), зворот "Путін має..." звучить як ні

до чого не зобов'язуючий жарт. Як то в народі

кажуть: справи посуваються, контора пише.
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21.02.2022 02:07 Відповісти
Весь мир показывает нам, что нас будут унижать до тех пор, пока мы не восстановим статус ядерной державы. Все верно. Мир жесток. Дураки должны быть наказаны за дурость. А тут ещё и 95 квартал навалился...
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21.02.2022 02:11 Відповісти
Можно рвануть все наши АЭСы, если ситуация будет безнадежна. Всему миру капец
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21.02.2022 02:35 Відповісти
,самое интересное, что о восстановлении ЯО заикнулся, как раз 95 квартал, а политический гроссмейстер молчал в тряпку 5 лет.
П.С. интересный факт, что Порошенко никак не прокомментировал заявление Зе о восстановлении ЯО. "Эксперты", типа, Портникова тоже молчат. Это означает то, что с землёй они все согласны, но озвучить свое согласие по этому вопросу не хотят из за того, что конкуренция за электоральное поле.
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21.02.2022 07:32 Відповісти
***** непередбачуване. Хто зна , що у його в макітрі,!?
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21.02.2022 05:44 Відповісти
Бістро і проста
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21.02.2022 05:51 Відповісти
Идёт борьба , между финансовой выгодой и здравым смыслом , Европа в лице Франции и Германии , противостоят новым санкциям , бабки видимо важнее . Санкции заддерживаются видимо , хотя их надо было вводить ещё в 2008 , когда параша напала на микроскопическую грузию . Путлеровский режим к сожалению накопил приличное количество лаве и сможет повоевать плотно минимум пару лет , что очень печально
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21.02.2022 05:51 Відповісти
Еманюєль-можешь з'їздити до сцаря та виконати ще один приватний танець,заразом і відсмо..ешь,ну шоб два рази не їздити...
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21.02.2022 06:09 Відповісти
Макрон зараз в ролі передаста. Спочатку телефонує *****, слухає його, а потім набирає Зеторчка і розповідає, що хоче *****, потім знову набирає *****. Так цим хтось має займатися, але чому завжди призначають на цю роль президента Франції.
Ця хранцузька повія вже заїба,а
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21.02.2022 06:19 Відповісти
Я розумію коли Британський Джонсон коментує, а вот висєри жабоєда Макрона якій корумпований грошима ху@ла не в тему..
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21.02.2022 06:22 Відповісти
Из пустого в порожнее...
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21.02.2022 08:12 Відповісти
Украинцам и на того путина который ***** и на его угрозы ТЬФУ и РАСТЕРЕТЬ ...
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21.02.2022 08:23 Відповісти
Причиною напруги і військової загрози у світі є пуцин і кацапія. І поки не прибрати цю причину, напруга і загроза буде зберігатися. Наївно думати, що коли при геморрої відрізати руку, то геморой пропаде. Але саме це пропоную "лікар" Макрон - "відрізати руку", тобто змусити Україну до капітуляції, щоб "вилікувати геморой" - привести до гарного настрою пуцина і кацапію. У такому випадку геморой залишиться і прийдеться "відрізати другу руку" - здавати Прибалтику, Словаччину, можливо Польщу? А потім" відрізати ногу"? А проблема вирішується інакше - вирізаються геморроїдальні вузли, тобто ліквідовується справжня причина - пуцин і дика кровожерна орда.
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21.02.2022 08:35 Відповісти
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21.02.2022 08:40 Відповісти
Не тільки відвести війська від кордонів України, а і вивести війська з окупованих територій.
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21.02.2022 09:01 Відповісти
"Защита русскоязычных" на Донбассе - штука примечательная.
Особенно на фоне того, что в РФ имеется лишь официальных 11 миллионов саксаульных мусульманских мигрантов, которые по-русски не говорят.
Не говорят на русском и китайцы, заполонившие Сибирь.
Удивительная забота Кремля о русском языке за пределами границ РФ.
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21.02.2022 09:07 Відповісти
 
 