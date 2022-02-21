Путін має відмовитися від погроз і відвести війська від кордону України, - Джонсон і Макрон
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон ввечері 20 лютого провів розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт уряду Великої Британії, йшлося про ситуацію в Україні.
Вони повідомили один одному про свої дипломатичні зусилля, включаючи розмову Макрона з Путіним.
Прем'єр-міністр зазначив, що зобов'язання Путіна перед Макроном є позитивним знаком того, що він, можливо, все ще готовий до пошуку дипломатичного рішення. Джонсон підкреслив, що голос України має бути центральним у будь-яких дискусіях.
Лідери погодилися з необхідністю повного виконання як Росією, так і Україною своїх зобов'язань за Мінськими домовленостями. Вони також підкреслили, що Путін має відмовитися від погроз і вивести війська від кордону України.
Нагадаємо, 20 лютого Емманюель Макрон провів телефонні перемовини із президентом Росії Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським, під час яких, за даними Єлисейського палацу, сторони домовилися інтенсифікувати роботу задля дипломатичного врегулювання ситуації довкола України.
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Вони щодня підлаштовуються під ситуацію і підпижджують.
Так шо слухати їх і аналізувати немає ніякого сенсу.
Путін має відмовитися від погроз і відвести
війська від кордону України, бо інакше...
Оскільки додаток з "бо" відсутній (окрім вже
давно обридлих гіпотетичних та нікому не
відомих санкцій, які ще й невідомо коли
введуть), зворот "Путін має..." звучить як ні
до чого не зобов'язуючий жарт. Як то в народі
кажуть: справи посуваються, контора пише.
П.С. интересный факт, что Порошенко никак не прокомментировал заявление Зе о восстановлении ЯО. "Эксперты", типа, Портникова тоже молчат. Это означает то, что с землёй они все согласны, но озвучить свое согласие по этому вопросу не хотят из за того, что конкуренция за электоральное поле.
Ця хранцузька повія вже заїба,а
Особенно на фоне того, что в РФ имеется лишь официальных 11 миллионов саксаульных мусульманских мигрантов, которые по-русски не говорят.
Не говорят на русском и китайцы, заполонившие Сибирь.
Удивительная забота Кремля о русском языке за пределами границ РФ.