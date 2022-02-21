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Три області РФ оголосили режим надзвичайної ситуації на фоні "евакуації" мешканців окупованого Донбасу

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Три області РФ оголосили режим надзвичайної ситуації на фоні

Режим надзвичайної ситуації ввели у Ростовській, Воронезькій та Курській областях.

Про це, як передає Цензор.НЕТ, російському "Интерфаксу" повідомили у пресслужбі МНС Росії.

"Наразі через прибуття великої кількості громадян Донбасу у низці регіонів РФ - Ростовській, Воронезькій та Курській областях оголошено режим НС регіонального характеру", - сказали в міністерстві.

Видання зауважує, що лише з окупованої частини Донецької області планують вивезти до 700 тисяч людей. Про готовність прийняти їх заявляла влада 26 регіонів РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лише кілька вивезених з окупованого Донбасу сімей залишаються в РФ, - Центр стратегічних комунікацій МКІП

За даними МНС Росії, станом на вечір 20 лютого кордон перетнули понад 53 тисячі жителів окупованих територій.

До Воронезької області нібито прибули два потяги з "евакуйованими" з Донбасу. Спочатку в регіоні розмістили 910 осіб, на другому поїзді прибули ще близько тисячі людей.

Також читайте: Вивезених з ОРДЛО людей пропонують розмістити на крайній півночі РФ

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+27
А потом в Магадан.
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21.02.2022 01:52
+23
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21.02.2022 05:02
+16
Слово также как роssия всегда пишутся только с маленькой буквы.
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21.02.2022 02:03
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А потом в Магадан.
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21.02.2022 01:52 Відповісти
В России представители партии Захара Прилепина предлагают разработать программу переселения жителей из «Л-ДНР» в Магаданскую область. Такое предложение внес кандидат в депутаты Магаданской областной Думы от партии «За правду» Сергей Заплатин, передает «Сайт города Донецка».

«О том, что эта программа "хромала", не писал только ленивый. Ожидали до 300 тыс. переселенцев в год, а получили на порядок меньше. Более того, часть переселенцев, в том числе граждан Украины, отказывалась от льгот, положенных по программе, чтобы не быть привязанными к региону или рабочему месту», - признает кандидат в депутаты.

«Пока же, мы должны констатировать, что в первом квартале 2020 года в Дальневосточный федеральный округ переселился 1081 соотечественник. Очень скромный результат», - добавил Заплатин.

Навіть на Донбасі нема дурних
Новость возмутила жителей неподконтрольной части Донбасса, он высказываются об этом в комментариях в соцсетях:

Анатолий: «Маладца! Ну, что остается - на Дамбас товарняков поболе отправить, а там как в песне - "по тундре, по широкой дороге, где мчится скорый "Воркута - Ленинград"»;
Роман: «Чеченцам нехай это своим предложит»;
Лариса: «Крыша поехала? Сам поезжай, покажи пример. А мы дома на своей земле жить будем»;
Юля: «Поезжай, Прилепин, туда, куда нас посылаешь, сам. Личным примером укажи путь россиянам, которые любят Россию, где нужно жить. А мы живем у себя дома. Донбасс - наша родина, наш дом».
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21.02.2022 07:21 Відповісти
В "столипінські" часи Росія затівала таку саму програму освоєння Сибіру та Далекого Сходу Саме тоді виникли "Зелений Клин" "Жовтий" "Сірий" - куди їхали переселенці з України При переселенні на дві сім"ї виділявся вантажний вагон - в одній половині стояла скотина яку переселенці захотіли везти з собою і сільськогосподарський реманент В другій половині їхали люди По приїзду переселенці отримували дві корови і коня Крім того - кілька гектарів землі ліс для будівництва садиби (хати і сільськогосподарських будівель) і 150 рублів одноразової допомоги (корова в ті часи коштувала 15-20 руб а тягловий кінь - не дорожче 40-ка) Також сім"я звільнялася на 25 років від військової повинності (синів до армії не брали)
З 2014-го "донбасіти" що повелися на обіцянки "дальневасточнава гектара" отримали "хєр та нічого" там куди приїхали і в основній своїй масі звідти повтікали
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21.02.2022 08:54 Відповісти
С какого гуя исконные украинские территории подыгрывают *****?
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21.02.2022 01:59 Відповісти
они в оккупации((
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21.02.2022 02:02 Відповісти
они рабы давно уже
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21.02.2022 02:03 Відповісти
Слово также как роssия всегда пишутся только с маленькой буквы.
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21.02.2022 02:03 Відповісти
блин беда, совершенно верно
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21.02.2022 02:05 Відповісти
я так и писал, какая-то грёбаная спецоперация рузьге кибервойск
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21.02.2022 02:06 Відповісти
Jimmy Hill, я проти. Це слово вже давно стало власною назвою. А власні назви згідно українського ж правопису пишуться з великої літери. Такщо не плодіть зайві сучності.
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21.02.2022 03:20 Відповісти
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21.02.2022 04:38 Відповісти
"Гради летіли в Маріуполь, а не в європейські міста. І слава Богу."
Боже, яке кончене.
Не розуміє ні тексту, ні контексту. Але щічки надув.
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21.02.2022 05:20 Відповісти
Бабломойский нелоху:" Вова у тебя текст по-дебильному написан. Тебе в Европе денег не дадут".
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21.02.2022 09:05 Відповісти
Які вони "люди"? Андрофаги. І війною йдуть по всьому світу.
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21.02.2022 10:21 Відповісти
Воронеж, держитесь)
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21.02.2022 02:05 Відповісти
Опередил))
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21.02.2022 02:07 Відповісти
та ****, облако от ядерного взрыва накроет как раз Воронеж. С гуя ли не накрыть если взорвется в аккурат над Воронежом?
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21.02.2022 02:08 Відповісти
Тільки в Україні немає, чомусь, режиму надзвичайної ситуації...
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21.02.2022 10:24 Відповісти
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21.02.2022 05:02 Відповісти
Это правильно что в Воронеже ЧП объявили, опять разбомбят))))
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21.02.2022 02:06 Відповісти
Пора бАмбіть Варонєж (с)
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21.02.2022 02:08 Відповісти
За Урал. на каменные рудники.новое поселение манкуртов по своей воли. буде грызть се норы и осваивать те ипеня. главное не растеряйте по дороге исхода вяличие .а то за своих не сойдете.Потому что там вы не просто 3.4.. сорт а опасный контингент. коллаборанты и манкурты .предатели.Вас там научат новую родину любить.делать ку и много радоваться .Это Вам не в Украине бузить.жировать и всех кормить.А были вроде как люди.зарплаты выше средней. даже сегодня по всей расии . Мирно .сытно .гниды.конечно .не все!.та часть что взяла в руки оружие .вынудив своих горожан.сельчан бежать от войны.которую звали.примкнув к этим оркам . Вас ни во что не ставит .как инструмент к достижению своих кровавых целей. Вас .упырей. местные .которых вы вынудили покинуть свои дома и находятся В Украине готовы сами Вас тварей. придушить.
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21.02.2022 02:34 Відповісти
може це якись скажений план. типу зараз всіх хто з ординським громадянством вивезуть типу це спасіння етнічних російськомовних. А потом нам тупо повернуть територію.
І пуйло в шокаладі, бо спаситель. І нам профіт.
Хоть би , хоть би. так і сталося.
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21.02.2022 03:17 Відповісти
Профіль офіційної сторінки Міністерства закордонних справ Росії у соцмережі Twitter наразі являє собою стилізоване зображення на основі дати 22.02.22


https://espreso.tv/mzs-rf-prikrasilo-sviy-tvitter-datoyu-22022022
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21.02.2022 03:39 Відповісти
Дату начала вторжения нарисовали или опять психологические штучки?
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21.02.2022 04:47 Відповісти
на Байківське нехай і не розраховують
Тільки лісопосадки і дачні ділянки під плодовими деревами
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21.02.2022 07:24 Відповісти
"Хуже всего пришлось деревьям - разбойники повырубили их по всему Ширу. Эта беда больше всего печалила Сэма. Он думал, что теперь только внуки его, если они будут, увидят Шир зеленым". (Толкиен "Властелин Колец")
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21.02.2022 09:08 Відповісти
Это столики ге в ресторане, а в морге.
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21.02.2022 08:13 Відповісти
А морги навіщо? Де здох - там і закопать!

Башкиру - «россіяніну»…

Ти прийшов, вкрай жадобою кручений,

Лиш бажаючи «гарно пожить»…

А залишився, кулями звалений,

На Донбасі, в проритвині, гнить…

Що сказать твоїй матері, батькові,

Ти ж тоді промовчав, не сказав,

Що ціною крові української

Ти достаток собі заробляв…

Гайвороння співає над битвою,

Галич ділить на шмаття твій труп,

І пояснення так, що «гонитвою,

Лиш за правдою тут був твій рух…».

Це казки! Ці красиві повідання

На дітей розраховані лиш,

А грабунок країн, що піддалися

На солодкий, до притору, книш…?!

Розсипається лжа, відкриваються

Очі в тих, що луда запливла

Подивіться, лишень, в Україну,

Що в зусиллях, в борні, постала…

Розбереться Вкраїна без помочі,

Без підказок кремлівських, однак,

Якось так, «без гвалту, без голосу»

Без бездумних московських атак.

Нащо ліг ти в степах України,

Що забув ти в її ковилах?

«Євшан-зілля» в Башкирії, пахнуче,

Точно так, як в Таврійських степах…

І сказала Вкраїна: «Воістину,

Хочу жить я сама, процвітать….

І не хочу, щоб дітьми моїми

Кожен дурень тут міг попихать…

Хай не зможе ніхто наказать

Як стоять, як робить, що жувать,

Сало смажить, солить, чи по-іншому

На обід із борщем уживать…

Я живу, як умію, як хочу я,

Добре - ні, я живу… І облиш!

Я одного прошу - не встрявай сюди,

Україну в спокої залиш…».

С. Гайдамака

9.12.2014 р.
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21.02.2022 09:14 Відповісти
Та запросто! Приготуємо! "Довечный эцих с гвоздями"!
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21.02.2022 08:58 Відповісти
Джавелін і СТУГНИ ПО ТАНКУ ПОДАВАТИ ЧИ НА ПРИВАЛІ ВАС ОГРІТИ?😎😎😎😎😎
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21.02.2022 09:27 Відповісти
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21.02.2022 10:34 Відповісти
Доброго всім ранку!
Дякувати Богу прокинувся!
Ну що, Путін напав ?!
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21.02.2022 07:08 Відповісти
Доброго!
Та поки не чуть шоб напав, сам оце виліз подивитися
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21.02.2022 07:41 Відповісти
Все-таки послухали мене... Евакуація Воронєжа вна Магадан!
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21.02.2022 07:18 Відповісти
Сталін завозив,а Пуйло вивозить)
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21.02.2022 07:18 Відповісти
Про готовність прийняти їх заявляла влада 26 регіонів РФ Джерело: https://censor.net/ua/n3317510

С точки зрения экономики это называется современная версия банальной работорговли
В плане почти миллион рабов, часть уже готовых а часть подрастающих
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21.02.2022 07:19 Відповісти
Денег нет но вЫ, держитесь там...
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21.02.2022 08:12 Відповісти
Граждане расии поехали в радную гавань,какие проблемы
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21.02.2022 09:43 Відповісти
Эвакуация - это хорошо, не придется заморачиваться с депортацией
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21.02.2022 10:14 Відповісти
 
 