Три області РФ оголосили режим надзвичайної ситуації на фоні "евакуації" мешканців окупованого Донбасу
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Режим надзвичайної ситуації ввели у Ростовській, Воронезькій та Курській областях.
Про це, як передає Цензор.НЕТ, російському "Интерфаксу" повідомили у пресслужбі МНС Росії.
"Наразі через прибуття великої кількості громадян Донбасу у низці регіонів РФ - Ростовській, Воронезькій та Курській областях оголошено режим НС регіонального характеру", - сказали в міністерстві.
Видання зауважує, що лише з окупованої частини Донецької області планують вивезти до 700 тисяч людей. Про готовність прийняти їх заявляла влада 26 регіонів РФ.
За даними МНС Росії, станом на вечір 20 лютого кордон перетнули понад 53 тисячі жителів окупованих територій.
До Воронезької області нібито прибули два потяги з "евакуйованими" з Донбасу. Спочатку в регіоні розмістили 910 осіб, на другому поїзді прибули ще близько тисячі людей.
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«О том, что эта программа "хромала", не писал только ленивый. Ожидали до 300 тыс. переселенцев в год, а получили на порядок меньше. Более того, часть переселенцев, в том числе граждан Украины, отказывалась от льгот, положенных по программе, чтобы не быть привязанными к региону или рабочему месту», - признает кандидат в депутаты.
«Пока же, мы должны констатировать, что в первом квартале 2020 года в Дальневосточный федеральный округ переселился 1081 соотечественник. Очень скромный результат», - добавил Заплатин.
Навіть на Донбасі нема дурних
Новость возмутила жителей неподконтрольной части Донбасса, он высказываются об этом в комментариях в соцсетях:
Анатолий: «Маладца! Ну, что остается - на Дамбас товарняков поболе отправить, а там как в песне - "по тундре, по широкой дороге, где мчится скорый "Воркута - Ленинград"»;
Роман: «Чеченцам нехай это своим предложит»;
Лариса: «Крыша поехала? Сам поезжай, покажи пример. А мы дома на своей земле жить будем»;
Юля: «Поезжай, Прилепин, туда, куда нас посылаешь, сам. Личным примером укажи путь россиянам, которые любят Россию, где нужно жить. А мы живем у себя дома. Донбасс - наша родина, наш дом».
З 2014-го "донбасіти" що повелися на обіцянки "дальневасточнава гектара" отримали "хєр та нічого" там куди приїхали і в основній своїй масі звідти повтікали
Боже, яке кончене.
Не розуміє ні тексту, ні контексту. Але щічки надув.
І пуйло в шокаладі, бо спаситель. І нам профіт.
Хоть би , хоть би. так і сталося.
https://espreso.tv/mzs-rf-prikrasilo-sviy-tvitter-datoyu-22022022
Тільки лісопосадки і дачні ділянки під плодовими деревами
Башкиру - «россіяніну»…
Ти прийшов, вкрай жадобою кручений,
Лиш бажаючи «гарно пожить»…
А залишився, кулями звалений,
На Донбасі, в проритвині, гнить…
Що сказать твоїй матері, батькові,
Ти ж тоді промовчав, не сказав,
Що ціною крові української
Ти достаток собі заробляв…
Гайвороння співає над битвою,
Галич ділить на шмаття твій труп,
І пояснення так, що «гонитвою,
Лиш за правдою тут був твій рух…».
Це казки! Ці красиві повідання
На дітей розраховані лиш,
А грабунок країн, що піддалися
На солодкий, до притору, книш…?!
Розсипається лжа, відкриваються
Очі в тих, що луда запливла
Подивіться, лишень, в Україну,
Що в зусиллях, в борні, постала…
Розбереться Вкраїна без помочі,
Без підказок кремлівських, однак,
Якось так, «без гвалту, без голосу»
Без бездумних московських атак.
Нащо ліг ти в степах України,
Що забув ти в її ковилах?
«Євшан-зілля» в Башкирії, пахнуче,
Точно так, як в Таврійських степах…
І сказала Вкраїна: «Воістину,
Хочу жить я сама, процвітать….
І не хочу, щоб дітьми моїми
Кожен дурень тут міг попихать…
Хай не зможе ніхто наказать
Як стоять, як робить, що жувать,
Сало смажить, солить, чи по-іншому
На обід із борщем уживать…
Я живу, як умію, як хочу я,
Добре - ні, я живу… І облиш!
Я одного прошу - не встрявай сюди,
Україну в спокої залиш…».
С. Гайдамака
9.12.2014 р.
Дякувати Богу прокинувся!
Ну що, Путін напав ?!
Та поки не чуть шоб напав, сам оце виліз подивитися
С точки зрения экономики это называется современная версия банальной работорговли
В плане почти миллион рабов, часть уже готовых а часть подрастающих