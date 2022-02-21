Через обстріли російських військ за чотири дні постраждали четверо мирних жителів, пошкоджено 104 будинки

За чотири дні російські окупанти обстрілами пошкодили 104 домоволодіння мирних жителів поблизу лінії розмежування на сході України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку керівника Гуманітарної місії "Проліска" Євгена Капліна.

"З початку ескалації бойових дій, протягом останніх чотирьох днів, поблизу лінії розмежування на підконтрольній уряду України території було пошкоджено 104 домоволодіння мирних жителів. Чотири особи дістали контузії та мінно-вибухові поранення", - написав Каплін.

Він також повідомив, що за ніч на 20 лютого та неділю в ході обстрілів з важкого озброєння на лінії розмежування було пошкоджено 22 будинки мирних мешканців: у Новогнатівці - 14, Побєді - чотири, а також по одному будинку в населених пунктах Славне, Південне, Малинове, Луганське.

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Нагадаємо, станом на десяту вечора 20 лютого збройні формування Російської Федерації 74 рази порушили режим припинення вогню, зокрема 68 - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.