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Через обстріли російських військ за чотири дні постраждали четверо мирних жителів, пошкоджено 104 будинки

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Через обстріли російських військ за чотири дні постраждали четверо мирних жителів, пошкоджено 104 будинки

За чотири дні російські окупанти обстрілами пошкодили 104 домоволодіння мирних жителів поблизу лінії розмежування на сході України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку керівника Гуманітарної місії "Проліска" Євгена Капліна.

"З початку ескалації бойових дій, протягом останніх чотирьох днів, поблизу лінії розмежування на підконтрольній уряду України території було пошкоджено 104 домоволодіння мирних жителів. Чотири особи дістали контузії та мінно-вибухові поранення", - написав Каплін.

Він також повідомив, що за ніч на 20 лютого та неділю в ході обстрілів з важкого озброєння на лінії розмежування було пошкоджено 22 будинки мирних мешканців: у Новогнатівці - 14, Побєді - чотири, а також по одному будинку в населених пунктах Славне, Південне, Малинове, Луганське.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ відкрили вогонь з важкого озброєння по окупованому Луганську, - штаб ООС. ВIДЕО

Нагадаємо, станом на десяту вечора 20 лютого збройні формування Російської Федерації 74 рази порушили режим припинення вогню, зокрема 68 - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Автор: Анна Судак
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Сцыкливая российская армия может только по мирному населению стрелять. Вотоно - ВЯЛИЧИЕ!
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21.02.2022 02:12 Відповісти
Це точно, в цьому вони майстри
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21.02.2022 02:32 Відповісти
А чьому воїни світла з фотками шоколадного та зеленого главкомів не гатять з подарованих джавенлінів по кораблях РФ у черному морі, окупованому Севастополі та по казармах у Луганську??? Чи там дійсно російський окупанти сплять у дітячих садочках поруч із немовлятами?? Яких жах.
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21.02.2022 09:18 Відповісти
Взагалі не зрозумів що ти написав. Набір слів.
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21.02.2022 11:53 Відповісти
МЗС РФ "прикрасило" свій твіттер датою 22.02.2022
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21.02.2022 02:44 Відповісти
Але станом на сьогодні воно краасівоє чісло 404
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21.02.2022 06:53 Відповісти
Рашинський фашизм в дії і нам , украінцям якось потрібно боротися із цією дикою ордою і зберегти Украіну , так як де ступає нога кацапа , там все перетворюється в руїни , біль та горе 😡
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21.02.2022 06:54 Відповісти
Фейку, дорогенький, такі то кацапи повирубали ліс у Карпатах, то кацапи отруїли рибу у Дніпрі??? Фейку, такі то кацапи порізали на метал заводи??? Ти мабуть не патриот, а хворий на голову.
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21.02.2022 09:22 Відповісти
 
 