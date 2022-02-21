Байден і Путін погодилися на участь у саміті з питань безпеки та стабільності в Європі, - Єлисейський палац
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Президент Франції Емманюель Макрон запропонував президентові Росії Володимиру Путіну та американському лідеру Джо Байдену провести саміт з безпекових питань в Європі, обидві сторони погодилися.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланнямна Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Єлисейський палац.
"Він (Макрон. - Ред.) запропонував провести саміт між президентом Байденом і президентом Путіним, а потім із відповідними зацікавленими сторонами для обговорення безпекових питань та стратегічної стабільності в Європі. Президенти Байден і Путін обидва погодилися з ідеєю такого саміту в принципі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що порядок денний саміту має бути підготовлений держсекретарем США Ентоні Блінкеном та главою МЗС Росії Сергієм Лавровим під час їхньої зустрічі 24 лютого.
"Він (саміт. - Ред.) може відбутися лише за умови, що Росія не вторгнеться в Україну", - додали в Єлисейському палаці.
Будь ласка, зачекайте...
значит не состоится
Стягнув всьо шо має під Україну з ржавими тарадайками і панти ганяє!
Rep. Scott Perry to Newsmax: Russian Crisis Over Ukraine Created by Biden
''We're fueling what's allowing Russia to have 190,000 troops on the Ukrainian border,'' said Perry, who is seeking reelection this year in Pennsylvania's 10th Congressional District and faces challenger Brian Allen in the GOP primary on May 17, according to Ballotpedia.
''I'm not sure they are going to invade quite honestly, especially when President Biden and the European countries like Germany, our NATO allies, are giving them everything they want without an invasion,'' he added.
Perry attributed Biden's weak leadership to Russian President Vladimir Putin's decision to ''reestablish the old Soviet Union.''
Доброго всім ранку!
Дякувати Богу прокинувся!
Ну що, Путін вже напав з боку Гомеля і Воронєжа ?!
стоял к плечу плечом
и договаривался с Тем,
который "ни при чём".
О том, чтоб не везли ракет,
которых не везли.
О том, чтоб Те, которых нет,
домой к себе ушли.
О том, чтоб прекратилось То,
что так мешало всем -
всё То, что никогда, никто
не делал тут совсем.
Тактично ставили на стол
букеты свежих роз -
чтоб не замкнулся, не ушёл
в делирий и психоз.
И Тот, который "ни при чем",
сидел в углу всю ночь.
И делал морду кирпичом.
И был готов помочь.
И ставил подпись на листе.
И твёрдо обещал,
что это прочитают Те,
которых знать не знал.
И только в аэропорту...
до вылета за час..
он тихо папку вынул ту
и бросил в унитаз…
- Джо, это такая новая русская традиция...
- А у меня для тебя просто царский подарок! Русский, традиционный!
- Ух ты, а какой?
- Лови табакерку! Да не прячься ты под стол, она самонаводящаяся!
Макрон намагається лише свій передвиборчий рейтинг підвищити.
Подивимося.
У нього то шо під Україну стягнув з далекого Сходу то вся армія...
Танки по 50 років мають, от і всьо вєлічіє!