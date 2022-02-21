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Байден і Путін погодилися на участь у саміті з питань безпеки та стабільності в Європі, - Єлисейський палац

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Байден і Путін погодилися на участь у саміті з питань безпеки та стабільності в Європі, - Єлисейський палац

Президент Франції Емманюель Макрон запропонував президентові Росії Володимиру Путіну та американському лідеру Джо Байдену провести саміт з безпекових питань в Європі, обидві сторони погодилися.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланнямна Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Єлисейський палац.

"Він (Макрон. - Ред.) запропонував провести саміт між президентом Байденом і президентом Путіним, а потім із відповідними зацікавленими сторонами для обговорення безпекових питань та стратегічної стабільності в Європі. Президенти Байден і Путін обидва погодилися з ідеєю такого саміту в принципі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що порядок денний саміту має бути підготовлений держсекретарем США Ентоні Блінкеном та главою МЗС Росії Сергієм Лавровим під час їхньої зустрічі 24 лютого.

"Він (саміт. - Ред.) може відбутися лише за умови, що Росія не вторгнеться в Україну", - додали в Єлисейському палаці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден обговорив із Радою нацбезпеки підвищення активності РФ на кордоні України, - Білий дім
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Топ коментарі
+17
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21.02.2022 07:09
+7
Художник Литров-Водкин, '' Лизание яиц красного *****''. Масло, 2022г.
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21.02.2022 07:20
+7
Весь мир, уставший от проблем,
стоял к плечу плечом
и договаривался с Тем,
который "ни при чём".
О том, чтоб не везли ракет,
которых не везли.
О том, чтоб Те, которых нет,
домой к себе ушли.
О том, чтоб прекратилось То,
что так мешало всем -
всё То, что никогда, никто
не делал тут совсем.

Тактично ставили на стол
букеты свежих роз -
чтоб не замкнулся, не ушёл
в делирий и психоз.
И Тот, который "ни при чем",
сидел в углу всю ночь.
И делал морду кирпичом.
И был готов помочь.
И ставил подпись на листе.
И твёрдо обещал,
что это прочитают Те,
которых знать не знал.

И только в аэропорту...
до вылета за час..
он тихо папку вынул ту
и бросил в унитаз…
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21.02.2022 07:52
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21.02.2022 07:09 Відповісти
З пуйлом продовживатимуть поводитись як з мавпою з гранатою...
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21.02.2022 07:12 Відповісти
если при условии...
значит не состоится
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21.02.2022 07:55 Відповісти
Скільки коштує труп ху@ла?(с).
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21.02.2022 07:13 Відповісти
ООО, Пуцька-сцикло про безпеку заявило... Гопнік, коли свою ніщєбродну армію в Калмиків забереш?!
Стягнув всьо шо має під Україну з ржавими тарадайками і панти ганяє!
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21.02.2022 07:15 Відповісти
Саммит может состояться при условии что кремлевский террорист не вторгнется в Украину ...Доигрались! Адольфовна хихикает сидя на диванчике просматривая новости.
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21.02.2022 07:16 Відповісти
Ну і що тут "дивного"? Самміт планують на 24 лютого А у ОРДЛО другу добу "стоїть вереск" що "в панедельник (21 февраля) Зеленский начинает массированное наступление на Данбассе!" Тобто у кацапів плани з понеділка "почать" А зірваний хоча-б на добу наступ вносить безлад у війська - це вимагає в подальшому коригування планів От саме цього і добивається Байден!
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21.02.2022 08:07 Відповісти
Тільки дата проведення самміту не вказана, 24-го лютого лише обговорять порядок денний. Тобто сам самміт можна і на березень призначити і ще час виграти
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21.02.2022 08:41 Відповісти
Згоден! Ходив учора по лугу прирічковому Земля розкисла - нога грузне Чистотіл вже починає викидать листочки Уявляю що зараз почнеться в лісах Білорусі - там теж земля не надто промерзла І вони збираються "наступать"? Через заплаву Прип"яті? По тому болоту?! Це вже не сталінські часи - під кулеметами НКВД-шників війська вперед не поженеш Та й сталінські полководці операцію "Багратіон" в Білорусі спланували на літо А тут іти по коліно а то і по пояс у твані!
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21.02.2022 09:29 Відповісти
Почему при Трампе не было такой херни?
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21.02.2022 07:17 Відповісти
Потому же почему и при Клинтоне и Буше и Кравчуке и Кучме не бьіло
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21.02.2022 08:43 Відповісти
https://www.newsmax.com/newsmax-tv/newsmax-tv-scott-perry-russia-ukraine/2022/02/18/id/1057544/?fbclid=IwAR1cil-g5aqf2k72Y5s-2*******************-TCgA-UGARkQOttU6JI

Rep. Scott Perry to Newsmax: Russian Crisis Over Ukraine Created by Biden

''We're fueling what's allowing Russia to have 190,000 troops on the Ukrainian border,'' said Perry, who is seeking reelection this year in Pennsylvania's 10th Congressional District and faces challenger Brian Allen in the GOP primary on May 17, according to Ballotpedia.

''I'm not sure they are going to invade quite honestly, especially when President Biden and the European countries like Germany, our NATO allies, are giving them everything they want without an invasion,'' he added.

Perry attributed Biden's weak leadership to Russian President Vladimir Putin's decision to ''reestablish the old Soviet Union.''
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21.02.2022 21:09 Відповісти
Доречі ...
Доброго всім ранку!

Дякувати Богу прокинувся!

Ну що, Путін вже напав з боку Гомеля і Воронєжа ?!
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21.02.2022 07:19 Відповісти
Та ***** пробувало хоч на Кабаєву напасти. Побігло в три години, а поки новий стіл оббігло - вже на півшосту.
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21.02.2022 07:58 Відповісти
Художник Литров-Водкин, '' Лизание яиц красного *****''. Масло, 2022г.
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21.02.2022 07:20 Відповісти
Мікрон буде вибраний на другий термін. А колективний Захід набереться ганьби
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21.02.2022 07:21 Відповісти
Краще вже макрон, ніж один з його найближчих конкурентів, повністю пропутінських та антиєвропейських кандидатів
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21.02.2022 08:55 Відповісти
психопат на приеме у врача
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21.02.2022 07:27 Відповісти
что значит якщо не вторгнеться? только после того как отведет войска от границ, тогда можно разговаривать с пуйлом этим
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21.02.2022 07:36 Відповісти
А ти думаєш - у Росії "бездонні кишені"? І армію можна безкінечно тримать в полі? Саме в цьому і мета - "вимотать" кацапів безкровно ще місяць-два Рідня зятя телефонує з ГОмельщини - антикацапські настрої в Білорусі наростають Ці " руські вузькоокі" усіх уже задовбувать починають Казали - слов"янських лиць майже не видно - одні кавказці й азіати Нахабні та ще й некультурні Де захотів - там і штани зняв і присів Там де стоять - погріби і дачі "тріщать" - виносять консервації овочі як мітлою Про пияцтво й мови нема - магазини з продажем спиртного не справляються!
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21.02.2022 08:00 Відповісти
А білоруси їм сердечка руками роблять?
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21.02.2022 08:07 Відповісти
Не бачив! А от одному - що захотів "пісюна попарить" без згоди власниці "міжніжжя" на Гродненщині вже в сраку вила всадили! Так командування "поставило могорич" місцевим лікарям щоб тихцем вилікували! Та й масовий грабунок дач і погребів по селах позитивних емоцій білорусам не додає! Кацапи "у всій своїй красі" - вони і на "союзників" дивляться як на "завойованих"
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21.02.2022 08:24 Відповісти
Поки Байден аккуратно тягне час, українське військо накачує м'язи. Тим часом ***** само себе підвісило за ... і висить на розтяжці - начебто і ставки пробує підняти, і понти колотить, а реально вдіяти нічого не може, бо страшно йому... І починати страшно, бо отримає по пиці і свої придушать за втрату статків за кордоном, і не починати страшно, бо ті ж самі свої прикнокають за втрату ринків і можливі заворушення всередині залісся.
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21.02.2022 07:37 Відповісти
Частково так, проте тягнення часу і Україну знесилює, подивіться скільки НБУ коштів витрачає на утримання курсу гривні, пів мільярда доларів щотижня. Та і люди, в постійному очікуванні війни, знаходяться в стресі. Але все це все одно краще за війну.
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21.02.2022 09:01 Відповісти
Байден красавчик !!тянет и тянет время вот потому что надо измотать рассейскую армию демотивировать еще больше короче мурыжим и дальше московитов и чистим кулемети!
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21.02.2022 07:48 Відповісти
Весь мир, уставший от проблем,
стоял к плечу плечом
и договаривался с Тем,
который "ни при чём".
О том, чтоб не везли ракет,
которых не везли.
О том, чтоб Те, которых нет,
домой к себе ушли.
О том, чтоб прекратилось То,
что так мешало всем -
всё То, что никогда, никто
не делал тут совсем.

Тактично ставили на стол
букеты свежих роз -
чтоб не замкнулся, не ушёл
в делирий и психоз.
И Тот, который "ни при чем",
сидел в углу всю ночь.
И делал морду кирпичом.
И был готов помочь.
И ставил подпись на листе.
И твёрдо обещал,
что это прочитают Те,
которых знать не знал.

И только в аэропорту...
до вылета за час..
он тихо папку вынул ту
и бросил в унитаз…
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21.02.2022 07:52 Відповісти
а хто автор цього "шедевру"?
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21.02.2022 08:30 Відповісти
Не знаю! Колись зустрів у Інтернет і скопіював Здається там теж автор не вказувався - я коли такі речі копіюю - завжди ім"я автора зберігаю А тут нема! Значить і там не було!
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21.02.2022 09:33 Відповісти
- Владимир, а что это такой большой стол между нами?
- Джо, это такая новая русская традиция...
- А у меня для тебя просто царский подарок! Русский, традиционный!
- Ух ты, а какой?
- Лови табакерку! Да не прячься ты под стол, она самонаводящаяся!
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21.02.2022 07:55 Відповісти
Вірити Путіну - не поважати здоровий глузд!
Макрон намагається лише свій передвиборчий рейтинг підвищити.
Подивимося.
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21.02.2022 08:01 Відповісти
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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21.02.2022 08:28 Відповісти
Доречі, про яку мільйонну армію в московитів мова?!
У нього то шо під Україну стягнув з далекого Сходу то вся армія...
Танки по 50 років мають, от і всьо вєлічіє!
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21.02.2022 08:09 Відповісти
Мне кажется ,22.2.22 ночью будет вторжение.
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21.02.2022 08:14 Відповісти
Россия больше всех верещала что не нужно подключать США к нормандскому формату. И что в итоге? Сами прутся на переговоры со всеми заинтересованными сторонами. Это как назвать?
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21.02.2022 08:19 Відповісти
Ось і вони - основні підписати Будапештського меморандуму. Диплом ати, нагадайте їм про Тристоронні заяви Президентів 14.01.1994.
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21.02.2022 08:22 Відповісти
ще один преЗедент хоче "заглянути в очі диктатору-терористу"!....далі буде...
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21.02.2022 08:26 Відповісти
Чего путяра и добивается стягиванием сюда своих железяк - разговора между "великими державами о новом переделе мира. Ещё Англии с Китаем за столом не хватает и будет саммит постоянных членов СБ ООН, который пару лет выпрашивал путин.
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21.02.2022 08:27 Відповісти
Война отменяется? Про Украину опять забудут?
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21.02.2022 08:56 Відповісти
Заголовок замаскированный, как будто это обычный европейский саммит. Его организовал Макрон чтобы предотвратить войну. Если все удастся у Байдена украдут запланированную победу. И снова эти чертовы немцы и французы, которые никак не хоят подчиняться.
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21.02.2022 09:00 Відповісти
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21.02.2022 09:47 Відповісти
 
 